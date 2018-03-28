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Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

Начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер выступил с заявлением, что вооружённые силы Великобритании должны быть готовы к российским атакам в космосе, приводит ИноTV публикацию издания The Times. По словам чиновника, если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна уничтожить спутники, от которых зависит Лондон.

Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники


Если Москва «была готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она может бросить вызов международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов. В результате чего будут подорваны способности Вооружённых сил Соединённого Королевства управлять истребителями, военными кораблями и субмаринами,
- утверждает Хиллиер.


По его словам, последние полвека Англия считала космос «свободным благом», но теперь всё изменилось. Причина — разработка космического оружия целым рядом стран, включая США, Китай и Россию.

Я не предрекаю, если так можно выразиться, войну в космосе. Но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается, и нас пытаются лишить определённых возможностей
— отметил Хиллиер. Он добавил, что Лондону необходимо готовиться к тому, что ему придётся разбираться с подобного рода угрозами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 65

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  1. DMoroz Сегодня, 14:10
    В огороде лебеда... Как и все у них в политике в последнее время...
    раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники
    DMoroz
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:15
      Может быть "сопьют "спутники -типа зальют чистым спиртом прямо на орбите? ?? wassat
      Геркулесыч
      1. alex-s (Александр) Сегодня, 14:17
        раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

        Так то вообще нахрен можем вас распедалить!
        Было бы желание!
        alex-s
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:43
          Ответ правильный товарищь, но не верный, не из за Скрипаля, и не вопреки, а по тому что они лузеры по жини
          gippernano
        2. nickgv (Николай) Сегодня, 15:01
          Чем не версия? Могли и отравить, если подкупили лондонских агентов Ми-6.
          nickgv
      2. DMoroz Сегодня, 14:29
        так принужденно влить или заилить (сверху)?
        чистым спиртом прямо на орбите? ??
        для залития температура замерзания маловата всего -114.3 °C при 100% ... Зачем его на орбите тратить, дома пригодится (так сказать, для протирания клавиатуры) laughing wassat drinks
        DMoroz
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 14:36
          Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

          А не хрен вашим спутникам мешать отравлять Скрипаля! wassat
          СРЦ П-15
          1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:48
            Хороший вопрос, Их спутники, наши двигатели запускают! по этому скрипаля отравливать можно сколько угодно долго, а зачем, ? например не ходить в туалет? А это Англосаксы. просто отравили, (или нет) и все. какой смысл? Англосаксы
            gippernano
      3. gippernano (Neo) Сегодня, 14:41
        ты своим аватаркой спецом компрометируешь комунизм?, в рот тебе потные ноги
        gippernano
    2. Logall (Александр) Сегодня, 14:15
      Всё логично, собираются вооружать спутники. Готовят общественное мнение...
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:23
        Цитата: Logall
        собираются вооружать спутники

        Не факт . Просто пользуются принципом "куй железо пока горячо" для поднятия градуса русофобских настроений ещё выше .
        bouncyhunter
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 14:51
        чем вооружать? матами, которых приличных у них нет? какое такое оружие есть которое может напугать хотябы российского ребенка? багги с лазером?
        gippernano
    3. антивирус Сегодня, 14:21
      я все аглицкое пиво смогу выпить.
      умрут от дефицита пива.
      срочно объявить эль стратегическим товаром и запретить его свободную продажу.
      Свобода в опасности!
      привыкайте жить в подчиненном , зависимом от других состоянии.
      антивирус
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:53
        взял и обкакал свой спичь, мы без английского пива проживем легко, и учиться нам ничему не надо в этом плане
        gippernano
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:24
      Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

      Шизофрения косила стройные ряды английских политиков, военных и дипломатов уже какой год, везде им мерещился, то Скрипаль, то Березовский на шарфике и с полонием во рту. Паранойя в самом разгаре.
      влад66
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:56
        да кто бы тут сомневался, раньше соблюдали рамки приличия, щас королеве накакаешь на прическу, они воспримут на ура, понимаешь? приплыли)))))))))
        gippernano
    5. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:29
      Цитата: DMoroz
      В огороде лебеда... Как и все у них в политике в последнее время...
      раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

      Всё правильно, если продолжить "логический" ряд, то можно сказать следующее: "если у нас появилась очередная военная база, то у русских появилась новая мишень laughing
      Проксима
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:58
        Да, и не обязательно, пусть живет, если сможет, возращаться когда некуда это страшно, солдатов наверное не поймут
        gippernano
      2. DMoroz Сегодня, 15:15
        Дело в не в логике...Притча Серафима Саровского:
        Много лет назад диавол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция! Здесь был блестящий кинжал Зависти, а рядом с ним красовался молот Гнева. На другой полке лежал лук Страсти, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы Чревоугодия, Вожделения и Ревности. На отдельном стенде был выставлен огромный набор сетей Лжи. Еще там были орудия Уныния, Сребролюбия и Ненависти. Все они были прекрасно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно ото всех остальных инструментов, лежал маленький, неказистый и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Гордыня». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил диавола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек, и он ответил:
        — Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными. И он с нежностью погладил деревянный клинышек.
        Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал диавол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов.
        DMoroz
    6. gippernano (Neo) Сегодня, 14:39
      перемога анд зрада, но раз уж и спутники, то че глаза отводит от кабеля? кабель тупо перережим и вот вам и спутники, вот вам и скрипаль)))))))))
      gippernano
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:08
        Похоже британские учёные публику уже не веселят? Эстафету подхватили британские военные!
        Интересно, а как премию для них назовут?
        rocket757
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:11
          "д.у.р.а.ч.о.к"
          gippernano
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:36
            Вряд ли, название этого газа у них даж за страшилку не катит! Он во многих странах как естественная среда обитания воспринимается. Не криативно короче!
            rocket757
  2. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 14:11
    Железная логика soldier главное пусть верят до конца!!
    Berkut154
  3. afrikanez (KONGO) Сегодня, 14:12
    В русских, можете даже не сомневаться, коль такая логика у "партнеров". Скорее всего сами себя и уничтожат... гады!
    afrikanez
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:23
      Этож полный дебелизм. Остров одних придурков.
      Borik
      1. DMoroz Сегодня, 14:54
        Это конечно не про них было сказано, но в настоящее время подходит: "Остов невезения в океане есть..." fool fool
        DMoroz
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 15:00
      партнеры или правильно встанут, или об чем речь? Лондон первый
      gippernano
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:13
    Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники --- Во, догадались! Правильно! Самое лучшее - не запускать их! stop laughing
    Симон
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:03
      Оооооооочень опасно ваабще летать, им это говорят и так и сяк, думаю хотябы военные спутники убрать с орбиты, Лондон стереть, ну что еще? Польшу, чем не вариант, тоже никому не жалко будет
      gippernano
  5. Malkavianin (Денис) Сегодня, 14:13
    "Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники" - а начштаба то силен! Связать отравление и спутники - это круто.
    Malkavianin
  6. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:13
    ......Но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается, и нас пытаются лишить определённых


    Таких не берут в космонавты! Подлечи голову сакс,потом пройдешь обследование- приходи, может на лифте и поднимешься ближе к космосу! am
    майор Юрик
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:05
      Они никто, и звать их никак, хавальник разявили, пусть тихо платят и живут
      gippernano
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:14
    Мы еще устроем ливень, который полностью потопит вашу англию! lol fool Сейчас там право слова дают только исключительно русофобам, и умственно ограниченным! fool
    Геркулесыч
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:05
      ты от кого тут вещаешь?
      gippernano
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:14
    Логика на грани ... И ведь глупым не боится показаться..Впрочем : "Кошка бросила котят , это Путин виноват.." - там работает нормально.., да и не только там...
    КВУ-НСвД
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:06
      Прикинь да? а если ракетой по ним?
      gippernano
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 14:15
    У меня всё меньше сомнений, что Россия атаковала Англию газом "д.у.р.а.ч.о.к". Ну просто нет другого объяснения неумению выстраивать простые причинно-следственные связи такими высокими чинами. Или Кличко оказался чрезвычайно заразен...
    Alex-a832
    1. котовский (Константин) Сегодня, 15:50
      Цитата: Alex-a832
      У меня всё меньше сомнений,

      Похоже глубина задницы намного глубже чем мы думаем..
      Визжат как последний раз,не думая о том что будет потом.
      Как то все чаще такая мысля приходит. hi
      котовский
  10. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:15
    Дайте этому клоуну успокоительного..............пусть примет как должное...если что - спутники будут сбиваться первыми как Великобритании так и США
    Alexey-74
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:16
    Железная логика! Но на это все и нацелено было...Чтобы на уровне подсознания Россия и "мировое зло" воспринимались одинаково! wassat
    Горный стрелок
  12. cariperpaint Сегодня, 14:16
    логика железная))) у тебя аквариум есть? нет. значит ты импотент)))
    cariperpaint
    1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 14:28
      Цитата: cariperpaint
      у тебя аквариум есть? нет. значит ты импотент)))

      Вот это как раз дедуктивным методом доказать легко; если у тебя не аквариума, тебя не посещает чувство прекрасного, а значит тебе не нравятся девушки и у тебя не встает на них, а исходя уже из этого можно сделать вывод - ты импотент(ну или минимум пи...... нетрадиционал smile ). Ну как!? Дедукция однако!! А вот что изъмыслил наг.личанин никакой дедукцией не объяснить, просто "бред сивой кобылы (с)".
      Уважаемые модераторы! Местоимение "ты" в моем опусе применено отвлеченно, все совпадения случайны
      kirgiz58
  13. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:18
    И какие выводы? Британцы окончательно охамели и обезумели от безнаказанности. Правда, что ли надеются, что их спутники собъют? Или наши сбить собираются? Надо было в свое время патент на спутник и его запуск взять, чтобы всякие мальчишки из Британии, извините, с грязными п...ми всякую чушь нести не могли.
    Говорили бы уж сразу о ядерном оружие, давным-давно припасенном у нас для Британии.
    1536
    1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:23
      Да они специально говорят. Просто денег нет для изготовления спутников и их запуска, вот и спирают на русских, что мол собьют, толку их изготовлять. tongue
      Симон
  14. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 14:19
    надо им подсказать что у нас сейчас готовят медведей-десантников..которые десантируются прямо с елок
    , которые таскают всегда с собой..и даже, о ужас спят с ними..
    толя ежик
  15. Pacifist (Виктор) Сегодня, 14:19
    Логика из анекдота про логику...
    - Василий Иваныч ты раков любишь?
    - нет
    - ну значит у тебя не стоИт.

    Кроме того, сами придумали, сами нагнетают, сами пугаются. Полностью самоподдерживающийся процесс.
    Pacifist
  16. словак Сегодня, 14:22
    Курит, гад, не пойми что. А еще овсянку разбавляет конским возбудителем...
    словак
  17. Izotovp (Павел) Сегодня, 14:24
    А ещё мы морально разлагали экипажи их подводных лодок и вообще-Лондонский туман-это все происки русских с незапамятных времён.
    Как бы они на самом деле не уверовали в эту хрень,а то ещё и в судах заеб..мся оправдываться от их гениальности.
    Izotovp
  18. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:24
    раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

    Логика военного рубанка просто зашкаливает!!!)
    Хотя прав же чертяга!))
    FalconD
  19. Vik66 (Виктор) Сегодня, 14:27
    А за ним крича и воя, бежала паранойя laughing
    Vik66
  20. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:30
    Это называется - перенёс внимание!!! После таких заявлений народ как бы уже априори на подсознательном уровне становится уверен, что Скрипаля именно русские отравили! Укореняют эту мысль!
    FalconD
  21. ваняватный Сегодня, 14:32
    удивительно , как ущербная логика приводит таки к верным выводам request
    ваняватный
  22. Govorun Сегодня, 14:33
    Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники
    И вот такие у них ГЛАВЫ штабов...Ну раз мы смогли отравить Скрипаля, можем сбить британские спутники...может британцам пора просто капитулировать начать... fool
    Govorun
  23. arane (Вячеслав) Сегодня, 14:40
    Надо быть редким идиотом, что бы надеятся на орбитальную группировку, сотовую связь, интернет и тому подобному в случае военного конфликта с противником уровня России!
    Надо не забывать бумажные карты, голубиную почту и посыльных
    arane
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 14:42
      Цитата: arane
      Надо быть редким идиотом, что бы надеятся на орбитальную группировку, сотовую связь, интернет и тому подобному в случае военного конфликта с противником уровня России!
      Надо не забывать бумажные карты, голубиную почту и посыльных




      И какие возможности на данный момент есть у России "сбить" чью либо орбитальную группировку или хотя бы 1 спутник?
      Ратуш
  24. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:40
    Начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер выступил с заявлением, что вооружённые силы Великобритании должны быть готовы к российским атакам в космосе, По словам чиновника, если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна уничтожить спутники, от которых зависит Лондон.

    Ещё один "одарённый" умом бритт.
    Вон, Борджиа, всех травили, кого хотели. Чего же они спутники не сбивали? А!! Спутников ещё не было, а то бы легко. yes fool
    Д.Б. (с) С. Лавров.
    Как!!!??? Как такие ущербные умишком во властные структуры мелкобриттых попадают?
    Селекционируют их там что ли или клонируют? what
    К-50
  25. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:44
    Надо рулон фольги ему отправить - пусть себе шапочку сделает. А то просветим ему мозг, раз Скрипаля смогли.
    zapfen
  26. Deadушка (Виталий) Сегодня, 14:45
    Стивен Хиллиер выступил с заявлением Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна уничтожить спутники

    забыл картинку с доказательством показать laughing
    Deadушка
  27. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:56
    раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

    А еще отравят и тебя и королеву и Борю с Терезой
    Piramidon
  28. Vard Сегодня, 14:59
    Так по голове нам прилетело... надо отрабатывать аванс... Сбить все спутники...
    Vard
  29. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:59
    мужчинка я вас боюсь вы меня изнасилуете, побойтесь Бога вы на 4 этаже, а я на тротуаре, так я к вам сейчас спущусь
    Василенко Владимир
  30. keeper03 (Александр) Сегодня, 17:04
    Логика у британца железная - с этим не поспоришь ! laughing Но почему тогда британия ведет себя, как муха на стакане и ничего не боится ! request А надо бы побояться, глядишь и присмирели бы ! yes
    keeper03
  31. Victor62ru Сегодня, 17:06
    раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники


    Логика идиота .
    Victor62ru
  32. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:34
    Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники


    Ооо, ну просто шедевр логической цепочки)))
    Раз Путин съел пирожок, то, о боже!
    Он сможет выпить чай!
    Генерал Песчаных Карьеров
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