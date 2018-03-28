Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники

Если Москва «была готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она может бросить вызов международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов. В результате чего будут подорваны способности Вооружённых сил Соединённого Королевства управлять истребителями, военными кораблями и субмаринами,

Я не предрекаю, если так можно выразиться, войну в космосе. Но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается, и нас пытаются лишить определённых возможностей

Начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер выступил с заявлением, что вооружённые силы Великобритании должны быть готовы к российским атакам в космосе, приводит ИноTV публикацию издания The Times. По словам чиновника, если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна уничтожить спутники, от которых зависит Лондон.- утверждает Хиллиер.По его словам, последние полвека Англия считала космос «свободным благом», но теперь всё изменилось. Причина — разработка космического оружия целым рядом стран, включая США, Китай и Россию.— отметил Хиллиер. Он добавил, что Лондону необходимо готовиться к тому, что ему придётся разбираться с подобного рода угрозами.