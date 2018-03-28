Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Глава штаба британских ВВС: раз русские сумели отравить Скрипаля, значит собьют наши спутники
Начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер выступил с заявлением, что вооружённые силы Великобритании должны быть готовы к российским атакам в космосе, приводит ИноTV публикацию издания The Times. По словам чиновника, если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна уничтожить спутники, от которых зависит Лондон.
По его словам, последние полвека Англия считала космос «свободным благом», но теперь всё изменилось. Причина — разработка космического оружия целым рядом стран, включая США, Китай и Россию.
Если Москва «была готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она может бросить вызов международным нормам, запрещающим использование кибератак, лазерных лучей или средств радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов. В результате чего будут подорваны способности Вооружённых сил Соединённого Королевства управлять истребителями, военными кораблями и субмаринами,- утверждает Хиллиер.
По его словам, последние полвека Англия считала космос «свободным благом», но теперь всё изменилось. Причина — разработка космического оружия целым рядом стран, включая США, Китай и Россию.
Я не предрекаю, если так можно выразиться, войну в космосе. Но я вижу, что наше пользование космосом оспаривается, и нас пытаются лишить определённых возможностей— отметил Хиллиер. Он добавил, что Лондону необходимо готовиться к тому, что ему придётся разбираться с подобного рода угрозами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти