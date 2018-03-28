18:04 28 марта
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Тулеев обратился к кемеровчанам: Эта травля идёт со всех сторон!

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил записать видеообращение к кемеровчанам в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Тулеев в начале ролика заявил, что хочет низко поклониться всем, кто поддерживает кемеровчан в эту трудную минуту.

Тулеев:
Про трагедию вы всё знаете. И вокруг неё определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются нажиться на чужом горе и соответственно страшно раскачивают ситуацию. Посмотрите: Украина, там этот телефонный хулиган... обзванивает наши морги, говорит: примите там... и уже число погибших насчитывают 600-700 человек. Хотя там работают следственные органы, МЧС, вам всё доложили. Трагедию переживает весь мир практически, такого никогда не было.


Тулеев продолжил:

Я ещё раз вам говорю: я не могу к этому относиться через личную призму, хотя там погибла и моя племянница. Это страшное горе. Но всегда же на Руси было: горе – и люди всегда объединяются, помогают друг другу. Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунство.


Тулеев о сложившейся ситуации:
Посмотрите, что творится. Шахта «Юбилейная». Два раза анонимные звонки: «шахта заминирована». Ну какой порядок... Мы обязаны шахтёров поднимать. Только подняли – проверили – спускаем. Только спустили – снова. Приходят звонки по шахте «Антоновская». 27-го (марта) – шахта Полосухинская... Подняли, спустили, снова звонок, снова надо поднимать. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Идут звонки от имени областного суда о том, что будут якобы сегодня слушания. Люди верят этим сообщениям, едут в суд, а там и понятия не имеют, что кто-то звонил, спровоцировал людей. Их подняли специально, семьи погибших. Люди в горе, а их «приглашают». И эта травля идёт со всех сторон. Это травля.


Полная видеоверсия обращения Амана Тулеева к жителям Кузбасса:

Использованы фотографии: https://ako.ru
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:23
    "Каждому воздастся по заслугам его: -искренне надеюсь что именно настоящие виновные, а не стрелочками, будут найдены и наказаны -жестоко наказаны!
    Геркулесыч
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:38
      Не знал, что у Тулеева погибла в центре племянница. Да провокаторов сейчас столько и не только в Кемерово. Много будет работы СК.
      Венд
      1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 14:50
        Слёт нетопырей

        "Скажу жестокое слово, оно вызвано тем, что творится уже вокруг кемеровской беды.

        Ощущение такое, что многочисленные особи из доморощенной либеральной сволочи, лично оскорблённые тем, что на выборах президента их обнесли так, как им и не снилось, решили, что теперь у них наступил роскошный праздник, на котором они могут оттянуться и повеселиться от души. Вместе с ними пляшут свой гопак на костях и отморозки из соседней земли, у которых вообще любая русская боль вызывает приступ бесовской радости.

        Для нелюдей люди - только расходный материал, даже из их смерти нелюди любят и умеют составить себе лакомое блюдо.

        Конечно, в прокислые мозги никак не входит простая мысль, что такие вещи никогда даром не проходят, и за это придётся платить недёшево. Это только вопрос времени..."
        https://marygrove.livejournal.com/

        Страшен мир передела, интриг...

        Как и много лет назад...
        Столько отдано силы, терпения.
        Иногда превращаются в ад,
        Даже лучшие в жизни стремления.

        Если будут тебя загрызать,
        Кто-то встанет в защиту, но чаще…
        Будут молча “друзья” наблюдать,
        Как на крест тебя вороны тащат.

        Кто-то гвозди подаст, чтобы вбить
        Твои руки покрепче в распятье,
        Кто-то будет сильнее любить,
        Обливая слезой твоё платье…

        Страшен мир передела, интриг,
        Жуток скрежет завистливой пасти,
        Яд уколов отравленных пик,
        И гиены прожорливой страсти…
        Людмила Ларкина, 13 февраля 2018
        Alena Frolovna
    2. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:52
      Цитата: Геркулесыч
      искренне надеюсь что именно настоящие виновные,

      Это будут сотни мелких нарушений. Единственно, если смогут однозначно доказать поджог.
      sogdy
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:53
      Цитата: Геркулесыч
      будут найдены и наказаны -жестоко наказаны!

      Наказывать надо всех и кто выдавал разрешение на переоборудование здания под ТРЦ и пожарников проверявших наличие денег в конверте, а не работу и закрытые выходы. А вот таких
      Два раза анонимные звонки: «шахта заминирована». Ну какой порядок... Мы обязаны шахтёров поднимать. Только подняли – проверили – спускаем. Только спустили – снова. Приходят звонки по шахте «Антоновская». 27-го (марта) – шахта Полосухинская... Подняли, спустили, снова звонок, снова надо поднимать. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Идут звонки от имени областного суда о том, что будут якобы сегодня слушания

      Вот таких звонарей вешать надо прилюдно. М.рази это а не люди.
      влад66
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:07
        Цитата: влад66
        Вот таких звонарей вешать надо прилюдно.

        И как заграничных звонарей предлагаете вешать? Не, я не против, но как? Наши гумманисты-либералы в Думе не пропускают законы о защите государства...
        sogdy
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 15:10
          Цитата: sogdy
          как заграничных звонарей предлагаете вешать? Не, я не против, но как? Н

          Согласен с вами, проблема yes а может некую сумму предложить за голову, сами принесут но тут
          Цитата: sogdy
          Наши гумманисты-либералы в Думе не пропускают законы о защите государства

          request
          влад66
  2. антивирус Сегодня, 14:25
    с закрытием шахт на окраине и Польше значение и кол-во бабла в Кузбассе растет.
    Есть интерес присосаться .
    антивирус
  3. словак Сегодня, 14:26
    Тулеев хочет низко поклониться? Отъел на Кемеровчанах такую тушу, что встать без трех помощников не может. Его компании поставляют нам в Словакию уголь, и каждая поставка- 30% откат. Страна настолько маленькая, что об этом не знают только в прокуратуре.
    словак
    1. nikolaev Сегодня, 14:33
      Обычно "отъедают тушу" люди экономящие на своем питании.
      nikolaev
      1. nikolaev Сегодня, 14:35
        то есть , в питании много углеводов и жиров, а дорогостоящие компоненты : мясо , рыба , икра в малом количестве.
        nikolaev
        1. Kosmotoga Сегодня, 14:45
          это называется не экономичное а не правильное питание. wink
          Kosmotoga
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:36
      Тулеев хочет низко поклониться? Отъел на Кемеровчанах такую тушу, что встать без трех помощников не может. Его компании поставляют нам в Словакию уголь, и каждая поставка- 30% откат. Страна настолько маленькая, что об этом не знают только в прокуратуре.

      Ты похож на тролля о которых говорится в статье.
      Кстати Тулеев давно похудел, причем сильно, но из Словакии наверное незаметно...
      maxim947
    3. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 14:39
      Цитата: словак
      Отъел на Кемеровчанах такую тушу

      Ты чего несешь?На нас никто не отъедал ничего.А вместо того ,чтобы балаболить чушь несусветную лучше бы промолчал,за умного бы сошел. Тулеев регион возглавил когда людям реально пожрать купить не на что было,беспредел был полный.Он регион из бездны вытащил.Хорошо это помню.Честь ему и хвала за это.А если ты,не в курсе,то его вес из за диабета,а ходить он не может из за сложной операции.Но он продолжает трудиться .У нас регион очень сложный и не зная его не надо балаболить о проблемах,откатах и т.д.!Везде своего дерьма хватает если покопаться!А если цена угля не устраивает,то пусть словакия твоя у американов покупает или кизяком топите.Вы ж там все великие теперь.!
      astronom1973n
      1. словак Сегодня, 14:44
        Конечно, конечно, прости, я не знал, что откаты от угля (до 700 000 с партии) идут в помощь трудящимся. Но почему через Белиз?
        словак
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 14:48
          Цитата: словак
          что откаты от угля

          Вы лучше просветите за что откат?
          Вас Влад
          1. словак Сегодня, 15:47
            Возврат разницы между заявленной в контракте и фактической.
            словак
            1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:14
              Цитата: словак
              Возврат разницы между заявленной в контракте и фактической.

              То есть по контракту цена дешевле?
              Вас Влад
        2. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 15:19
          Цитата: словак
          Конечно, конечно, прости, я не знал, что откаты от угля (до 700 000 с партии) идут в помощь трудящимся. Но почему через Белиз?

          Тебе не додали,обнесли?И тебе все рассказали что и как.Замолчи уже! Болтун.
          astronom1973n
          1. словак Сегодня, 15:46
            Не из компании ли поставщика, страдалец? Ты же за правду, или языком что- нибудь почесать? Я для предприятия перекупаю у тепловой станции, которая является контрактодержателем, поэтому знаю цену контракта, фактическую и сумму отката. Это не звезды считать Астроному, это не очень скрывается.
            словак
            1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 15:56
              Цитата: словак
              Не из компании ли поставщика, страдалец? Ты же за правду, или языком что- нибудь почесать? Я для предприятия перекупаю у тепловой станции, которая является контрактодержателем, поэтому знаю цену контракта, фактическую и сумму отката. Это не звезды считать Астроному, это не очень скрывается.

              Кизяком топите в европе вашей.А у нас коррумпированных не берите,вдруг отравитесь,опасно.Всезнайки.
              astronom1973n
        3. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 16:10
          Цитата: словак
          Конечно, конечно, прости, я не знал, что откаты от угля (до 700 000 с партии) идут в помощь трудящимся. Но почему через Белиз?

          Болтун!
          Болтун и провокатор!
          Dashout
    4. Kosmotoga Сегодня, 14:42
      может потому что ему 74 года поэтому встать не может ?
      Kosmotoga
      1. tomket (Александр) Сегодня, 15:08
        Цитата: Kosmotoga
        может потому что ему 74 года поэтому встать не может ?

        Если человек такой старый и не может встать? То может ему лучше будет на пенсии и в больнице , а не в кресле губернатора? или будем ждать очередных "сисек-масисек"?
        tomket
        1. Kosmotoga Сегодня, 16:29
          дорогу молодым безусловно.
          Kosmotoga
    5. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 14:49
      словак
      Тулеев хочет низко поклониться? Отъел на Кемеровчанах такую тушу, что встать без трех помощников не может.

      По себе не суди, Тулеева Кузбасс знает как губернатора с1997г не один десяток лет и большинство жителей Кемеровской области ему благодарны за его заботу и труд(даже не смотря на ухудшение состояние здоровья за последнее время) во имя благосостояния простых людей Кузбасса.
      vlad.svargin
    6. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:51
      А вы молодцы, допрыгались... все шахты в Восточной Европе позакрывали по требованию немецких хозяев. Закупайте уголь в Германии без откатов! Можно в Австралии или в Африке покупать, как окраина...
      Dreamboat
    7. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:58
      Он после болезни так выглядеть стал, справедливости ради. Не защищаю, но и обвинять так огульно тоже не есть гуд.
      Ушлый_башкорт
  4. Million (Влад) Сегодня, 14:34
    Порядочный человек уже бы подал в отставку!
    Million
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:49
      Цитата: Million
      уже бы подал в отставку!

      С чего бы это?
      Цитата: Million
      Порядочный человек

      Интересно, Вы себя к ним относите?
      sogdy
      1. Сержант (Григорий) Сегодня, 15:01
        Перестаньте есть в голову,она нужна не только для этого...
        Сержант
        1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:10
          Цитата: Сержант
          Перестаньте есть в голову,она предназначена не только для этого...

          Вы таки тоже относите себя к порядочным?
          sogdy
    2. Сержант (Григорий) Сегодня, 14:59
      Где Вы там видели порядочных???
      Сержант
    3. tomket (Александр) Сегодня, 15:06
      Цитата: Million
      Порядочный человек уже бы подал в отставку!

      Мне интересно, а какой смысл в губернаторе, который по состоянию здоровья не может выполнять полноценно свои обязанности? Просто потому что он очень уважаемый человек?
      tomket
      1. Million (Влад) Сегодня, 15:11
        "13 сентября 2015 года вновь избран главой Кузбасса, набрав 96,69 % голосов"
        В авторитете он.Пока не помрет на рабочем месте-должность не покинет
        Million
      2. котовский (Константин) Сегодня, 16:06
        Цитата: tomket
        Просто потому что он очень уважаемый человек?

        Потому что голова работает.
        Вам какой нужен? Чтоб быстро бегал и красивенький?
        котовский
  5. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:41
    Так давно пора обращение сделать к людям, разъяснить что ситуацию специально накаляют, показать кто накаляет и как.......ну наивные у нас люди, верят что им звонят из прокуратуры, МЧС, милиции и т.д.....верят и ведутся. Значит пора разьяснительную работу проводить с населением, чтобы задерживали провокаторов, записывали разговоры, да хотя бы элементарно спрашивали должность, фио.....внимательно удостоверение смотрели.....учить людей надо!!! ..шевелить- разъяснять, а то так и будем лоб себе расшибать да на ошибках учиться.
    Чёрная вода
  6. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 14:47
    Кровососы.
    Используют своё положение на 200% - пристроили своих детей и других сватьёв и дядьёв на правильные направления бизнеса. Конкурентов передушили проверками и сфабрикованными делами. Молодцы! Но этого мало, они ещё и экономят на жизни простых людей.
    Во всех доходных ТРК (торгово -развлек. комплексах) людские потоки поднимаясь на верхние этажи обязаны обойти по периметру все торговые точки, т.к. эскалатор на подъём в одной стороне, а на спуск в другом конце этажа.
    Капитализм- ничего личного. К сожалению людская кровь у нас для местных хозяев жизни- простая водица,
    барыш важнее жизни!
    P.S. В СССР, очень давно была крупная трагедия- люди сгорели в кинотеатре, т.к. при проектировании допустили фатальную ошибку. Выходные двери из зала открывались вовнутрь.
    Хватило одного раза- наказали виновных, перепланировали все кинозалы в стране, где были допущены подобные просчёты.
    Но при этом строе ни один урок не будет учтён!
    $ сильнее нашего желания жить.
    Товарищ Ким
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 15:38
      Там всем власть имущем просить прощения надо полным составом, такие центры простому бизнесмену не открыть, там однозначно административный ресурс, как и во всех сетях и т.д. А предпринимателей которые реально что то строят на свои деньги замучают поборами, согласованиями и проверками, знаю не по наслышке и поверьте там всё исправно и как правило отлично функционирует.
      lis-ik
      1. котовский (Константин) Сегодня, 16:08
        Цитата: lis-ik
        Там всем власть имущем

        Простите,а почему там?
        Где там? Считаете только в Кемерово ТЦ горят?
        котовский
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 16:10
          Цитата: котовский
          Цитата: lis-ik
          Там всем власть имущем

          Простите,а почему там?
          Где там? Считаете только в Кемерово ТЦ горят?

          Я имел ввиду по всей стране и правительство в частности.
          lis-ik
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 17:07
      Цитата: Товарищ Ким
      Кровососы.
      Используют своё положение на 200% - пристроили своих детей и других сватьёв и дядьёв на правильные направления бизнеса. Конкурентов передушили проверками и сфабрикованными делами. Молодцы! Но этого мало, они ещё и экономят на жизни простых людей.
      Во всех доходных ТРК (торгово -развлек. комплексах) людские потоки поднимаясь на верхние этажи обязаны обойти по периметру все торговые точки, т.к. эскалатор на подъём в одной стороне, а на спуск в другом конце этажа.
      Капитализм- ничего личного. К сожалению людская кровь у нас для местных хозяев жизни- простая водица,
      барыш важнее жизни!

      Точно подмечено, они называют это маркетингом, чтоб клиент заходя в магазин прошел его весь для удобства и не смог свернуть никуда, пока ходит, накупит и потратит побольше. ...Вообщем как то так выглядят правила наших магазинов..... hi
      XXXIII
  7. HIW (илья) Сегодня, 14:49
    причём тут нахрен провокаторы и сколько погибло, да если бы даже погибло 10 человек - всё равно тулеев виноват. Их на кой на эту должность ставили - для того что бы они обеспечили безопасность народа, каждого человека.... будь то 67 или 300 человек или даже один человек. Именно эти чиновники отвечают за то, что бы во время проводились должные проверки, что бы за взятки не открывались торговые центры при отсутствии мер противопожарной безопасности, это лично они отвечают что бы во всех зданиях были открыты эвакуцационные проходы. Вы ССуки хоть ночами не спите но обеспечте в местах проживания и общественного скопления народа безопасность, и противопожарную и безопасность от терористов. А по другому - итиде на север , за что вам ещё зарплату платить которая из наших налогов состоит??? .
    тулеев обязан сидеть и никаких других вариантов
    HIW
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 14:55
      Цитата: HIW
      причём тут нахрен провокаторы и сколько погибло, да если бы даже погибло 10 человек - всё равно тулеев виноват. Их на кой на эту должность ставили - для того что бы они обеспечили безопасность народа, каждого человека.... будь то 67 или 300 человек или даже один человек. Именно эти чиновники отвечают за то, что бы во время проводились должные проверки, что бы за взятки не открывались торговые центры при отсутствии мер противопожарной безопасности, это лично они отвечают что бы во всех зданиях были открыты эвакуцационные проходы. Вы ССуки хоть ночами не спите но обеспечте в местах проживания и общественного скопления народа безопасность, и противопожарную и безопасность от терористов. А по другому - итиде на север , за что вам ещё зарплату платить которая из наших налогов состоит??? .
      тулеев обязан сидеть и никаких других вариантов


      Откуда цитата?
      Б.Т.В.
      1. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:02
        Из новой методички
        Oden280
    2. котовский (Константин) Сегодня, 16:12
      Цитата: HIW
      тулеев обязан сидеть и никаких других вариантов

      А давайте всех посадим...
      Вообще всех,от Путина и до охранника,причем в каждом городе,заранее а че..
      Справитесь за Путина или Тулеева? Только подумайте,а то вас тоже посадим.. fool
      котовский
  8. tomket (Александр) Сегодня, 14:58
    Я может чего то не понимаю, но хотелось бы поинтересоваться, а чем занимаются правоохранительные органы? Или они могут только школьников выслеживать, которые звонки о за минировании совершают, что бы контрольные не писать?
    Глава региона сообщает, что идет травля, поступают регулярно звонки, или Путину нужно и местные отделы правоохранительных органов в тонус приводить? Что бы работать начали.
    tomket
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:22
      Цитата: tomket
      Я может чего то не понимаю

      Почитай о SIP-телефонии. И не докапывайся до занятых людей.
      sogdy
    2. Kosmotoga Сегодня, 16:34
      правохранительные органы такие же как и любая структура в нашей стране.Есть люди за идею а есть такие,что сегодня взятка а завтра хоть мир в труху.Поэтому героизм соседствует с халатностью.
      Kosmotoga
  9. HIW (илья) Сегодня, 15:01
    Цитата: Чёрная вода
    Так давно пора обращение сделать к людям, разъяснить что ситуацию специально накаляют, показать кто накаляет и как.......ну наивные у нас люди, верят что им звонят из прокуратуры, МЧС, милиции и т.д.....верят и ведутся. Значит пора разьяснительную работу проводить с населением, чтобы задерживали провокаторов, записывали разговоры, да хотя бы элементарно спрашивали должность, фио.....внимательно удостоверение смотрели.....учить людей надо!!! ..шевелить- разъяснять, а то так и будем лоб себе расшибать да на ошибках учиться.

    вы что ? с дуба рухнули ? причём тут накаливание ситуации? люди погибли, пускай не 300 а 64 человека, но пусть даже 1 человек погиб - тулеев виноват, пусть стрелки не переводит. А то что выходит - если не 300 человек погибло а всего 60 то всё в порядке ??? Именно тулеев и его чиновники отвечают за порядок в городе, они обязанны проверять всё на безопасность и контролировать что бы за взятки не принимали в эксплуатацию такие ТЦ без противопожарной системы . Они виновнеы по полной, уголовно виновны
    HIW
    1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 15:22
      Цитата: HIW
      Именно тулеев и его чиновники отвечают за порядок в городе, они обязанны проверять всё на безопасность и контролировать что бы за взятки не принимали в эксплуатацию такие ТЦ без противопожарной системы . Они виновнеы по полной, уголовно виновны

      Все знаешь! погуглил?Иди прыщик выдави и оправь естественные надобности!Без тебя неуча разберемся в регионе.
      astronom1973n
      1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 15:38
        Сергей, он просто заточен против Тулеева...
        Чёрная вода
        1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 15:43
          Цитата: Чёрная вода
          Сергей, он просто заточен против Тулеева...


          Он " заточен" на: " против всего плохого, за всё хорошее". Почитайте его комменты к другим статьям. Там даже звучит лозунг: " долой правительство."
          Б.Т.В.
          1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 15:45
            Цитата: Б.Т.В.
            Там даже звучит лозунг: " долой правительство."

            Надеюсь за ним придут.Уже пора.
            astronom1973n
    2. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 15:37
      меня не волнует Тулеев, меня волнует людская простота и наивность....Вы статью и мой комментарий внимательно прочитайте......
      Чёрная вода
      1. котовский (Константин) Сегодня, 16:15
        Цитата: Чёрная вода
        Вы статью и мой комментарий внимательно прочитайте......

        Почитали,неправ ты,каричневая вода..
        котовский
        1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 16:36
          Вы даже не тролль, Вы просто хам....
          Чёрная вода
  10. HIW (илья) Сегодня, 15:03
    Цитата: nikolaev
    Обычно "отъедают тушу" люди экономящие на своем питании.

    ага, так и есть, но... ещё и те , у кого зашкалило чувство меры от деликатесов
    HIW
  11. HIW (илья) Сегодня, 15:08
    Цитата: Б.Т.В.
    Цитата: HIW
    причём тут нахрен провокаторы и сколько погибло, да если бы даже погибло 10 человек - всё равно тулеев виноват. Их на кой на эту должность ставили - для того что бы они обеспечили безопасность народа, каждого человека.... будь то 67 или 300 человек или даже один человек. Именно эти чиновники отвечают за то, что бы во время проводились должные проверки, что бы за взятки не открывались торговые центры при отсутствии мер противопожарной безопасности, это лично они отвечают что бы во всех зданиях были открыты эвакуцационные проходы. Вы ССуки хоть ночами не спите но обеспечте в местах проживания и общественного скопления народа безопасность, и противопожарную и безопасность от терористов. А по другому - итиде на север , за что вам ещё зарплату платить которая из наших налогов состоит??? .
    тулеев обязан сидеть и никаких других вариантов


    Откуда цитата?

    какая ещё цитата - сам только что написал своими руками, а если не верите , то скопируйте текст и забейте в поисковик - он вам выдаст возможные варианты цитат . А вообще - надо в суть смотреть, вы что ? против того что чиновники должны отвечать за нашу безопасность и за то что бы за взятки такие центры без противопожарных мер принимались ? А то сразу - откуда цитата, ...... а в суть посмотреть недосуг ???
    HIW
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:26
      Цитата: HIW
      Их на кой на эту должность ставили - для того что бы они обеспечили безопасность народа, каждого человека.... будь то 67 или 300 человек или даже один человек. Именно эти чиновники отвечают за то, что бы во время проводились должные проверки, что бы за взятки не открывались торговые центры при отсутствии мер противопожарной безопасности, это лично они отвечают что бы во всех зданиях были открыты эвакуцационные проходы. Вы ССуки хоть ночами не спите но обеспечте в местах проживания и

      Ну эти тексты практически под копирку читал.
      А теперь объясните, к чему Вы пытаетесь обязать чиновников при отсутствии законов, не принимаемых Думой? Не принимаемых с подачи либералов.
      sogdy
  12. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 15:09
    Засиделся Хан.
    Черногвардеец
  13. Хорт Сегодня, 15:18
    просить прощения у Президента вместо обращения к людям, тем более, что у самого же родственница погибла - это, ска, сильное "управленческое" решение
    Хорт
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:32
      мощное, хотя там теща небось сгинула. А правдо, че у людей не попросить прощения?
      gippernano
  14. gippernano (Neo) Сегодня, 15:30
    Пусть обосновывает, что не так, предъявили, отвечай, нет аргументов, в лондон едь
    gippernano
  15. shark (Владимир) Сегодня, 15:32
    Мне кажется ,что либералы перешли "красную черту". Существовал негласный гражданский договор. Либерота варилась в собственном соку, и на наши представления о жизни не претендовала. Нет, конечно ,периодически, с их болота раздавалось неприятное уху квакание, но это же мелочи. И вот либерота устроила "оккупай" на телах наших граждан,наших детей. Вчера залез на эхо,почитал комменты и у меня родился вопрос- в каком измерении вообще живут эти "люди". И есть ли предел этой ненависти которую они льют на нас , на наши ценности. И нужно ли считать себя связанным этим "гражданским договором" по отношению к ним? Лично я ,для себя решил, что не связан. Не призываю их поголовно вешать на столбах. Хотя стоило. Но это уголовка. Но терпеть среди нормальных людей ,эти плевки "демократии" наверное уже невозможно
    shark
  16. друг зверей Сегодня, 15:35
    Люди верят слухам, потому что не верят местным властям. Тем более, после такой катастрофы, которая не является несчастным случаем, а следствие коррупированности городских властей. И проверять надо не только пожароопасность ТЦ по всей стране, но и то, как выдаются разрешения на строительство и эксплуатацию зданий по всей стране.
    Не кемеровчанин, но если банально копнуть в интернете по поводу Тулеева и тулеевского круга, то окажется, что было немало скандалов и темных дел. Что в принципе норма для страны, любой губернатор считает регион своей вотчиной, с которой можно кормиться.
    друг зверей
  17. HIW (илья) Сегодня, 15:40
    Цитата: astronom1973n
    Цитата: HIW
    Именно тулеев и его чиновники отвечают за порядок в городе, они обязанны проверять всё на безопасность и контролировать что бы за взятки не принимали в эксплуатацию такие ТЦ без противопожарной системы . Они виновнеы по полной, уголовно виновны

    Все знаешь! погуглил?Иди прыщик выдави и оправь естественные надобности!Без тебя неуча разберемся в регионе.

    Да да, обычно когда нет аргументов начинают хамить, и это сразу выдаёт уровень человека. А если по фактам ответить то уже мозгов мало - сразу иди прыщик выдави. Вы уважаемый если желаете привести аргументы против моего мнения, так приводите, а если нет аргументов, то не позорьтесь со своим неаргументрованным и хамоватым ответом
    HIW
    1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 15:49
      Цитата: HIW
      Вы уважаемый если желаете привести аргументы против моего мнения, так приводите, а если нет аргументов, то не позорьтесь со своим неаргументрованным и хамоватым ответом

      Вот я и пишу ответ на твою чушь:"иди прыщик выдави!"Выдавил?Иди оправь естественные надобности.У тебя это хит.Лучше получается чем писать на взрослые темы.Болтун.
      astronom1973n
  18. HIW (илья) Сегодня, 15:44
    Цитата: sogdy
    Цитата: HIW
    Их на кой на эту должность ставили - для того что бы они обеспечили безопасность народа, каждого человека.... будь то 67 или 300 человек или даже один человек. Именно эти чиновники отвечают за то, что бы во время проводились должные проверки, что бы за взятки не открывались торговые центры при отсутствии мер противопожарной безопасности, это лично они отвечают что бы во всех зданиях были открыты эвакуцационные проходы. Вы ССуки хоть ночами не спите но обеспечте в местах проживания и

    Ну эти тексты практически под копирку читал.
    А теперь объясните, к чему Вы пытаетесь обязать чиновников при отсутствии законов, не принимаемых Думой? Не принимаемых с подачи либералов.

    каких таких либералов, вы мне только голову ерундой не забивайте - в госдуме большинство это единая россия , партия воров, коммунисты сколько раз вносили на расмотрение - раследование по делам корупционеров высшего звена а едро большинством голосов против. И вообще - что? чиновникам на местах нужно ещё какое то указание что бы пройтись по общественным местам и проверить противопожарную безопасность, вы меня нафиг смешите , причём тут либералы если они взятки берут и жопы от кресчел оторвать не могут ???
    HIW
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 16:25
      Читаю коменты,да столько ненависти ,уверенности в своей правде ,всех стрелять,давить,садить.Это вы все так "видете"справедливость,без следствия ,суда, все решили, всем раздали.А теперь на минутку задумайтесь,не напоминает ли вам,если возраст позволяет,что такие как вы так же вели себя когда разваливали СССР,тоже были готовы убивать, стрелять, а потом в 90х в дерьме купались,захотелось повторить. Прежде кого то обвинять надо иметь доказательство вины того кого обвиняете а не орать со всей своей злобой.Видно пример англичанки заразителен.
      нектоV
  19. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 16:11
    По правде говоря, первым на колени должен был стать глава МЧС Пучков. Это его подчиненные виноваты.....
    Ingvar0401
    1. котовский (Константин) Сегодня, 16:17
      Цитата: Ingvar0401
      По правде говоря, первым на колени должен был стать глава МЧС Пучков. Это его подчиненные виноваты.....

      Легче бы вам стало,от Пучкова на коленях?
      котовский
    2. tomket (Александр) Сегодня, 16:18
      Цитата: Ingvar0401
      По правде говоря, первым на колени должен был стать глава МЧС Пучков. Это его подчиненные виноваты.....

      Надо не на колени бухаться , а работу выполнять и отвечать за нее.
      tomket
  20. Kosmotoga Сегодня, 16:40
    Путин: почему допустили к работе обьект не выполнивший предписания ?

    Пучков: каникулы для малого бизнеса.

    Путин: при чём тут каникулы!? это же безопасность!? каникулы и безопасность это большая разница

    Пучков: молчание.

    Путин: После того что вы мне тут говорите хочется не плакать а рыдать
    Kosmotoga
Картина дня