Тулеев обратился к кемеровчанам: Эта травля идёт со всех сторон!

Про трагедию вы всё знаете. И вокруг неё определённые силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются нажиться на чужом горе и соответственно страшно раскачивают ситуацию. Посмотрите: Украина, там этот телефонный хулиган... обзванивает наши морги, говорит: примите там... и уже число погибших насчитывают 600-700 человек. Хотя там работают следственные органы, МЧС, вам всё доложили. Трагедию переживает весь мир практически, такого никогда не было.

Я ещё раз вам говорю: я не могу к этому относиться через личную призму, хотя там погибла и моя племянница. Это страшное горе. Но всегда же на Руси было: горе – и люди всегда объединяются, помогают друг другу. Наживаться на человеческом горе, я считаю, это кощунство.

Посмотрите, что творится. Шахта «Юбилейная». Два раза анонимные звонки: «шахта заминирована». Ну какой порядок... Мы обязаны шахтёров поднимать. Только подняли – проверили – спускаем. Только спустили – снова. Приходят звонки по шахте «Антоновская». 27-го (марта) – шахта Полосухинская... Подняли, спустили, снова звонок, снова надо поднимать. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Идут звонки от имени областного суда о том, что будут якобы сегодня слушания. Люди верят этим сообщениям, едут в суд, а там и понятия не имеют, что кто-то звонил, спровоцировал людей. Их подняли специально, семьи погибших. Люди в горе, а их «приглашают». И эта травля идёт со всех сторон. Это травля.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев решил записать видеообращение к кемеровчанам в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Тулеев в начале ролика заявил, что хочет низко поклониться всем, кто поддерживает кемеровчан в эту трудную минуту.Тулеев:Тулеев продолжил:Тулеев о сложившейся ситуации:Полная видеоверсия обращения Амана Тулеева к жителям Кузбасса: