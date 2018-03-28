Уралвагонзавод: первая партия БМПТ "Терминатор-2" отправлена в войска

"Терминаторы", наконец, отправились в войска. На "Уралвагонзаводе" боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России

"Уралвагонзавод" сообщает на своей странице в Facebook, что первые боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" направлены в Вооруженные силы РФ, при этом опубликовав видео отгрузки машин.- сообщили в пресс-службе завода, пари этом добавив, что партию "танковых охранников" тщательно проверили по всем характеристикам, затем погрузили на специальные платформы и зафиксировали клиньями и тросами, ведь путь им предстоит неблизкий.С Урала БМПТ "Терминатор" направляются на подмосковный полигон Алабино, где тренируются парадные расчеты. Контракт на поставку 10 боевых машин предприятие заключило с Минобороны в 2017 году.Ранее на "Уралвагонзаводе" сообщали, что первая партия БМПТ будет передана Минобороны РФ в марте-апреле этого года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года.