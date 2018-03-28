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Уралвагонзавод: первая партия БМПТ "Терминатор-2" отправлена в войска

"Уралвагонзавод" сообщает на своей странице в Facebook, что первые боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" направлены в Вооруженные силы РФ, при этом опубликовав видео отгрузки машин.

Уралвагонзавод: первая партия БМПТ "Терминатор-2" отправлена в войска


"Терминаторы", наконец, отправились в войска. На "Уралвагонзаводе" боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы... все работы корпорация выполнила в рамках госконтракта, который в прошлом году был заключен с Министерством обороны России
- сообщили в пресс-службе завода, пари этом добавив, что партию "танковых охранников" тщательно проверили по всем характеристикам, затем погрузили на специальные платформы и зафиксировали клиньями и тросами, ведь путь им предстоит неблизкий.


С Урала БМПТ "Терминатор" направляются на подмосковный полигон Алабино, где тренируются парадные расчеты. Контракт на поставку 10 боевых машин предприятие заключило с Минобороны в 2017 году.

Ранее на "Уралвагонзаводе" сообщали, что первая партия БМПТ будет передана Минобороны РФ в марте-апреле этого года, а выполнение контракта завершится в начале 2019 года.



Использованы фотографии: пресс-служба Уралвагонзавода
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Комментарии 24

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 14:30
    С почином. Теперь на войсковые испытание в Сирию.
    Borik
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:35
      в сирии как раз таки и рекомендовали себя, как эффективная штучка. Это не шуточка из двух стволов по 30 миллиметров прилетает, это режет не то что железо и бетон, это сознание режет
      gippernano
  2. Cympak (Alex) Сегодня, 14:31
    Только это БМПТ "Терминатор" на базе переделанного корпуса Т-90 и 5 членами экипажа, а БМПТ "Терминатор-2" на базе шасси Т-72 и с 3 членами экипажа
    Cympak
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:36
      На видео невидно что именно отправляют. Будем считать что это то о чем пишут.
      Borik
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:40
        На видео и фото как раз "Терминатор-2" на базе шасси Т-72 и с 3 членами экипажа.

        Потому что контракт был подписан на них.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:32
    Хорошо, но мало. На базе 10 машин полноценную опытную эксплуатацию не проведешь. Нужно по 10 машин в каждую климатическую зону, в разные округа, что бы собрать все сведения для доработки перед полноценной закупкой. И еще десяток в Сирию на боевые испытания....
    Dreamboat
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 14:37
      хорошего много не бывает. Танками думаю, заурядными компенсировать, а че? 125 каааааааааааак рилетит
      gippernano
    2. cariperpaint Сегодня, 14:58
      зачем???? гонять их из угла в угол? их после парада в придворную отдадут и там в хвост и гриву накатают. зачем гнать технику для которой даже роли еще в подразделении нет? с умным видом пыль с них вытирать? кого там на них обкатывать? тигров или танковый бат притащить с нашими экипажами? че вы все в Сирию отправить то хотите?)))
      cariperpaint
  4. Login_Off (And) Сегодня, 14:39
    Не пинайте, расскажите почему ТЕРМИНАТОР назвали?
    Login_Off
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:43
      Для этого узнайте в википедии, смысл этого слова и поймете почему так назвали!
      Геркулесыч
      1. Login_Off (And) Сегодня, 17:22
        Цитата: Геркулесыч
        Для этого узнайте в википедии, смысл этого слова и поймете почему так назвали!

        Не Уважаемый писака, Вы зигота ещё с набитыми погонами! Вы меньше 9-ти месяцев на сайте и набиваете погоны тупым автонабором ничего не значащие коментарии, не соизволив даже толком описать свою мысль.
        По Вашему все вокруг на столько тупы, что не знают что такое Интернет?
        Я Вам вот, что посоветую, набитый погонами "друг", не в погонах дело. Некоторые молчат, потому, что сказать не могут, не имеют право, не любят спорить, или просто заходят почитать (в мобильной версии), а не писать в комментариях всякую чушь.
        Если спросили, значит ответь по существу или лучше молчи.
        У тебя на Аватаре герб СССР, по сути тебе должно быть противно называть наше оружие иностранным словом.
        Твой низкий уровень интеллекта характеризует то, что ты не ответил на вопрос, а показал, что у тебя клавишная диарея - не можешь не ответить.
        Твой диванный интеллект подтверждает даже следующий комментарий...
        Цитата: Геркулесыч
        Нужно было еще пару лет назад устоновчную партию из двух рот отправить в часть на "обкатку " , а сейчас бы целый полк могли из них иметь!

        ... ты даже не в курсе процесса производства НИ В КАКОЙ области, твой статус это рабочий, может среднее звено, ВСЁ! Ты не читаешь и не используешь законы, кодексы, не составляешь договора, не работаешь в контрольном управлении, не составляешь планы на перспективу, и т..д. и т.п.
        Если бы ты этим занимался, то ты знал бы, что нарушение технологии В ЛЮБОЙ сфере влечёт за собой наказание (реальное). Не углубляясь я тебе, зиготе генеральской, объясню. Открываем любой проект, там есть срок строительства, есть последовательность, это все ТЕХНОЛОГИЯ, ещё раз для тебя - СРОК = ТЕХНОЛОГИЯ!!! Делаешь быстрее - нарушаешь технологию и закон! А вот теперь как по телевизору услышь, "Пятилетку за два года", вспомни эти слова, представь кто за это получит погоны, посмотри на эту рожу и выскажи своё мнение.

        А, что касается моего вопроса, я на него просто хочу услышать внятный ответ. Неужели Русских слов нету достойных?
        Login_Off
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:45
    Нужно было еще пару лет назад устоновчную партию из двух рот отправить в часть на "обкатку " , а сейчас бы целый полк могли из них иметь!
    Геркулесыч
    1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 15:38
      Возможно, их уже обкатали на казахстанских полигонах, совместно. Казахстан - первая страна, принявшая подобную технику на вооружение. Хотя совсем немного.
      nesvobodnye
  6. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:52
    Опробовать бы эту матчасть в Восточной Гуте.
    Piramidon
    1. cariperpaint Сегодня, 14:59
      и кто пробовать будет?)))
      cariperpaint
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:01
        Цитата: cariperpaint
        и кто пробовать будет?)))

        Те, кому эти машины поставят. Почему бы сирийцам не подкинуть штук несколько.
        Piramidon
        1. cariperpaint Сегодня, 16:19
          ну можно су 57 еще парочку им подкинуть пусть погоняют. )))их тоже аж 10 штук как раз. это новая техника для которой еще даже роли нет. как их использовать к кому придавать какая у них вообще роль. отдельными они будут или в составы рот их впихнут. вопросов мильен.
          cariperpaint
  7. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 15:06
    На фото, первая модификация "Терминатора"
    Lesorub
    1. Laksamana Besar Сегодня, 15:54
      Так эта машина и идёт сейчас в войска, её прошлым летом в Сирии обкатали. Терминатор 2 - на экспорт, а в РФ в дальнейшем на базу "Армата" поставят - Терминатор-3.
      Laksamana Besar
  8. Romka47 (Роман) Сегодня, 15:27
    Только хотел написать типа :"съели нытики, БМПТ уже ввойска едет" но нет, вы непобедимы, "мало/ни те/поздно/цвет не тот" вообще дискуссировать бесполезно, человек "ШЕФВСЕПРОПАЛ" неизлечим....
    Romka47
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:38
      Цитата: Romka47
      человек "ШЕФВСЕПРОПАЛ" неизлечим....

      "А почему в Сирию не отправили?!" am laughing И пофиг, что они там уже обкатаны. А если бы они там были сейчас, то: "зачем они в Сирии, бармалеев гонять? Надо в собственные войска поставлять!" Круг замкнулся...wassat Да, забавно бывает.
      Paranoid50
      1. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:44
        Вот Вот, Вы меня правильно поняли!!!
        Romka47
      2. Александр War (Александр) Сегодня, 17:26
        Тут примерно как с модернизацией Т-72Б3 и недавней статьей Сирия: как танкисты прикрыли опасную "проплешину на Т-72Б(М)
        Александр War
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 17:27
          Нижняя фотка из Индии Индусы модернизировали Т-72
          Александр War
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