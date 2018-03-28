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"Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей

Роскосмос планирует потратить на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты 1 млрд 613 млн рублей, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок,

"Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей


На низкую околоземную орбиту ракета должна будет выводить более 80 тонн, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. Также отмечается, что в проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты. Кроме этого планируется с помощью новой ракеты отправлять корабли и станции к Марсу и Юпитеру. Перелет к Луне должен длиться не дольше пяти суток
- сообщается в заявке.


В 2028 году, как следует из документа, пуском с космодрома Восточный должны начаться летные испытания ракеты. Предусмотрено, что в год можно проводить до двух стартов сверхтяжелой ракеты. А срок эксплуатации не должен быть менее 20 лет.

Первая ступень сверхтяжелого носителя, создаваемая на базе ракеты «Союз-5», после старта должна падать на побережье Татарского пролива или в Охотском море, а верхние ступени – в Мировом океане. Они должны быть обеспечены аппаратурой ГЛОНАСС и GPS.

Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. В СССР проводилось четыре запуска носителя Н-1, все они были неудачными. Сверхтяжелую «Энергию» запускали в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля «Буран», программу «Энергия-Буран» закрыли в 1993 году.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
21

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Комментарии 74

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:48
    Я чего-то плохо понял - Они на рисунок на ватмане потратят такие деньги, или это все чертежи, и НИОКР? Если это стоимость чертежа, даже если выкладывать силуэт ракеты бриллиантами в карат, а ватман сделать из чистого золота, все равно стоимость завышена в разы! !!
    Геркулесыч
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:53
      Я чего-то плохо понял - Они на рисунок на ватмане потратят такие деньги, или это все чертежи, и НИОКР?

      Вы просто абсолютно не понимаете сути данной работы, и пытаетесь делать громкие выводы. Если они вложатся в данную сумму (что маловероятно) , то это абсолютно нормально. Эскизник это не просто "рисунок" это результат огромной работы, с привлечением сотен организации-соиссполнителей,
      Только вот фразы от Роскосмоса - будет... должны... в скором времени... - уже слух режут.
      maxim947
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:13
        Цитата: maxim947
        Эскизник это не просто "рисунок" это результат огромной работы, с привлечением сотен организации-соиссполнителей,

        А если серьёзно! Опять очередной распил! Зачем изобретать велосипед, когда можно реанимировать "Энергию". «Живёт и здравствует» в городе Самаре завод-изготовитель «Энергии» Ракетно-космический центр «Прогресс». Функционирует и не без успеха в Воронеже изготовитель первой ступени двигателей РД-0120 АО «Конструкторское бюро химавтоматики». Тоже самое можно сказать про НПО «Энергомаш», которое в подмосковном городе Химки до сих пор производит двигатели нулевой ступени РД-170. Ну и наконец, по сей день успешно работает предприятие-создатель этой ракеты – НПО «Энергия». Есть стенды (которые в свою очередь достались "Энергии" от Н-1) и многое многое другое. Ведь любой производственник скажет, что реанимировать старое - это всегда легче и дешевле, чем придумывать абсолютно новое. Хотя энергию "старой" никак язык не поворачивается назвать. Лучше этой ракеты в мировой практике ничего не существовало, да и в ближайшие лет 30 вряд ли что-либо достойное в мире создадут.
        Проксима
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:15
          Уймитесь, Энергию не реанимируешь, как бы этого не хотелось. Хотя у вас на диване все выглядит довольно оптимистично)))
          maxim947
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:28
            Цитата: maxim947
            Уймитесь, Энергию не реанимируешь, как бы этого не хотелось. Хотя у вас на диване все выглядит довольно оптимистично)))

            А вот я вижу, что вы точно диванный специалист! Для начала, по русски научились бы писать. Был недавно юбилей полёта "Энергии". Там собрались разработчики этого гениального проекта. Все в один голос заявляли, что за 5 - 6 лет эту сверхракету можно реанимировать, было бы желание и политическая воля. Или разработчики ракеты, которые все, слава Богу, живы и здоровы, тоже по вашему - диванные специалисты?
            Проксима
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:57
              А Вы наверное рядом стояли и все лично слышали? Не надоело мусолить подобные сплетни?
              А разработчики к сожалению уже давно не с нами.
              maxim947
              1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:34
                Цитата: maxim947
                А Вы наверное рядом стояли и все лично слышали? Не надоело мусолить подобные сплетни?
                А разработчики к сожалению уже давно не с нами.

                Это не сплетни, а информация. Они вообще-то интервью давали. Вот что по этому поводу говорит модератор ВО, который кстати работал по профилю:
                Banshee
                Модератор
                143
                148 публикаций
                Жалоба
                Опубликовано: 23 ноября, 2016
                "Я вам по "Энергии" подкину мнение знакомых инженеров с КБХА. Исчезнувшие чертежи - бред! Грубо говоря, их только в бумаге на 4 ж/д вагона. Жечь запаришься. Цело все. Более того, часть даже отцифрована. Водородный цех, который под "Энергию" строили, цел. Люди, которые за нее ордена получали, еще живы. Так что было бы желание,"Энергия" еще полетит".                [i][/i]
                РS: А вот и стенд
                .
                Проксима
                1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:46
                  Не в испытательном стенде дело. Много предприятий участвующих в работе на украине в т.ч. Юж.Маш, часть уже не существуют, и т.д и т.д.
                  А так, в принципе ничего невозможного нет, но это будет гораздо дороже и сложнее, и плюс это будет уже не "та" Энергия, а уже другое изделие.
                  maxim947
        2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:19
          Конечно распил. РН "Энергия" единственная теоритически способная доставить на НОО 5% общей массы. Это самая совершенная РН на планете Земля блочной конструкции. Решение развивать линейку РН "Ангара" на основе двигателя РД-190, это распил, вредительство и предательство в чистом виде, ибо за основу был взят самый маломощный двигатель в линии РД-170 и на его основе создать РН тяжелого класса это потолок. Отклонили даже компромиссный РН "Русь с РД-180, хотя его на моноблоке можно было запускать КК "Союз", а трехблок превосходил по грузоподъемности РН "Протон-М", а на основе 5-7 блока можно даже было создать убогий РН сверхтяжелого класса. Так что олигархат РФ не потянет восстановление технологической цепочки РН "Энергия". Пойдут по простому пути создание 5-7 блочной РН "Зенит" на основе РД-171, хотя это можно было сделать еще позавчера.
          zoolu350
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:52
            Зачем сравнивать однокамерный РД-190 с четырехкамерным 170-ым. ?! Это мягко говоря не корректно...
            190-ый кстати, это производная от 170-го.
            maxim947
            1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 17:16
              Вы читаете что вам пишут? В моем посте выше сказано, что РД-190 это производная от РД-170. Все корректно. Первоначально линейка РН "Ангара" должна была создаваться на основе РД-170. Как олигархат РФ превратил РН "Ангара" в то убожество, что есть теперь, тема отдельная.
              zoolu350
    2. Комментарий был удален.
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:59
      Цитата: Геркулесыч
      Я чего-то плохо понял - Они на рисунок на ватмане потратят такие деньги, или это все чертежи, и НИОКР? Если это стоимость чертежа, даже если выкладывать силуэт ракеты бриллиантами в карат, а ватман сделать из чистого золота, все равно стоимость завышена в разы! !!

      За эскизом, даже за наглядной 3D-моделью пусть "Роскосмос" ко мне обращается. Готов работать "даже" за 1% от вышеназванной суммы laughing
      Проксима
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:18
        Цитата: Проксима
        За эскизом, даже за наглядной 3D-моделью пусть "Роскосмос" ко мне обращается. Готов работать "даже" за 1% от вышеназванной суммы

        А ИП оформили ?
        Nikolaevich I
      2. Чарик Сегодня, 15:21
        отслюнявишь?хоть 0,001
        Чарик
        1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:24
          "Роскосмос" подаст ! stop
          Nikolaevich I
        2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 15:35
          Цитата: Чарик
          отслюнявишь?хоть 0,001

          Без вопросов, уважаемый! Шкурой не убитого медведя и перьями журавля в небе я готов делиться с неслыханной щедростью! fellow
          Проксима
  2. tomket (Александр) Сегодня, 14:49
    Так на эскиз столько потратят или на полностью на программу разработки?
    tomket
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:00
      Журналюги(а может и в "Роскосмосе" пресс-служба)мать их ети..
      Цитата: tomket
      Так на эскиз столько потратят или на полностью на программу разработки?
      210окв
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:16
      Цитата: tomket
      Так на эскиз столько потратят или на полностью на программу разработки?

      На весь проект вместе со строительством производственных мощностей полтора триллиона.
      Серый брат
  3. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:49
    А проект "Энергия" нельзя реанимировать?
    Piramidon
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:57
      Не то, что нельзя, невозможно.
      maxim947
      1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:23
        Возможно, как сказали выше. Просто олигархат РФ жалок и ущербен для столь прорывного проекта. Ему бы только пилить и откатывать.
        zoolu350
  4. Borik (Борис) Сегодня, 14:50
    [/i]"Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей[i]

    Эскиз - это же просто рисунок. Дороговато ныне стоит искусство. Нарисовал ракету и тебе Полтора миллиарда. Я пойду в художники.
    Borik
    1. Чарик Сегодня, 15:22
      тока эти ху.жники в роскосмосе
      Чарик
    2. Genry (Genry) Сегодня, 15:38
      Цитата: Borik
      Эскиз - это же просто рисунок. Дороговато ныне стоит искусство. Нарисовал ракету и тебе Полтора миллиарда. Я пойду в художники.

      Художники, про эскизный проект не слышали?
      Genry
    3. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 15:50
      Цитата: Borik
      [/i]"Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей[i]

      Эскиз - это же просто рисунок. Дороговато ныне стоит искусство. Нарисовал ракету и тебе Полтора миллиарда. Я пойду в художники.

      Вам нужно вначале проконсультироваться у конструктора. Эскизный проект- это не эскиз. http://www.cb-online.ru/tehnicheskaya-dokumentaci
      ya/konstruktorskaya-dokumentaciya/oformlenie-kons
      truktorskoy-dokumentacii/eskizniy-proekt/
      И узнать одну пословицу конструкторов- Как тезекнется, так и теукнется.
      В том смысле, что ТЗ пишется до ЭП, а ТУ после, и чем подробней и обоснованней Техзадание написано, тем проще реализация. И написать Технические Условия после этого- это работа первогодка.
      Вкд Двк
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:50
    Серьезная машина... Дай нам бог...Добиться правильного результата... Для этого требуется железная воля и ... ответственность.
    Горный стрелок
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:51
    "Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей

    Не то слово взяли в кавычки, - Роскосмос "потратит" на эскиз..., ну или распилит, тогда уже без кавычек.
    Архивариус Вася
    1. Genry (Genry) Сегодня, 15:40
      Цитата: Архивариус Вася
      Роскосмос "потратит" на эскиз..., ну или распилит, тогда уже без кавычек.

      Методичку поменяй, а то протухла.
      Genry
  7. 1536 (Евгений) Сегодня, 15:00
    Да хотя бы что-нибудь новое сделали для будущего или в будущем. Создается впечатление, что только деньги "осваивают" в космических масштабах, а о космонавтике думают только музейные работники.
    1536
  8. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:00
    Самое забавное, что в основе опять "союз"!!! А как же " ангара"?
    tchoni
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:16
      Цитата: tchoni
      Самое забавное, что в основе опять "союз"!!! А как же " ангара"?

      А можно ли яйца конструктора в разные корзины складывать ? wink
      Nikolaevich I
    2. Genry (Genry) Сегодня, 15:41
      Цитата: tchoni
      А как же " ангара"?

      Ангара такой вес не потянет. Тут речь о сверхтяжелой ракете.
      Genry
    3. zoolu350 (Петр) Сегодня, 16:25
      Не "союз", а "РН "Зенит". Линейка РН "Ангара" как я сказал выше это шаг назад, вредительство, предательство, распил и откат.
      zoolu350
  9. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:01
    Роскосмос планирует потратить на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты 1 млрд 613 млн рублей

    Готово, я и на 1/10-ю согласен laughing
    Deadушка
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:13
      Цитата: Deadушка
      Готово, я и на 1/10-ю согласен

      Пусть тендер объявляют ! Чтоб всё по закону ! fellow
      Nikolaevich I
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:15
        Там всем хватит, главное не жадничать yes
        Deadушка
      2. ромул (Егор) Сегодня, 15:20
        Цитата: Nikolaevich I
        Пусть тендер объявляют ! Чтоб всё по закону !

        Улыбнуло.. раз объявили , значит эскиз есть и победитель имеется)
        А вот конечный результат вопрос вопросов feel
        Мы все живем во время с "эффектом золотой рыбки".. crying
        ромул
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:22
      Цитата: Deadушка
      Готово, я и на 1/10-ю согласен

      Осталась мелочь - обосновать почему изделие должно выглядеть именно так. Удачи Вам.
      Серый брат
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:48
        Цитата: Серый брат
        Осталась мелочь - обосновать почему изделие должно выглядеть именно так. Удачи Вам.

        Это авторское видение... и техзадания не было.
        Могу и так отобразить
        Deadушка
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:54
          Цитата: Deadушка
          Это авторское видение...

          Вот это тоже авторское видение, а практической ценности ноль.
          Серый брат
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:58
            у него и так деньги есть на мультики и идеи... особенно чужие(как деньги, так и идеи)
            полет мыслей у нас тоже безграничен... просто смотрим на вещи практичнее...
            нам и малой толики хватит, жадность до добра не доводит winked
            Deadушка
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:18
          "Это авторское видение... и техзадания не было."////

          Это депрессивное суицидное видение stop . После приема таблетки-антидепрессанта разверните листок на 180 градусов. Надо, чтоб летела вверх fellow .
          И наверху Луну нарисовать good . Для ясности.
          voyaka uh
          1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 16:55
            Цитата: voyaka uh
            Это депрессивное суицидное видение . После приема таблетки-антидепрессанта разверните листок на 180 градусов. Надо, чтоб летела вверх .
            И наверху Луну нарисовать . Для ясности.

            У Фрейда Вы бы были любимым пациентом.
            Это нужно иметь талант, что бы столько выдумать из простой картинки yes
            И с чего Вы решили, что она перевернута и не так полетит?!...
            Образное мышление может обманывать...
            "не все то, чем кажется" winked
            Deadушка
      2. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:45
        Все ракеты так выглядят. На карандаш похожи и для этого есть теоретические обоснования.
        Micfoster
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:02
    Теперь на базе Союза-5..А сверхтяжёлый вариант Ангары всё? Освоили деньги на разработку и забыли ?..Ну этак то картинки можно рисовать долго..
    КВУ-НСвД
  11. Siegen (Валентин) Сегодня, 15:09
    Сверхтяжёлая ракета, как правило, делается в четыре этапа:
    1. Эскиз.
    2. Сама работа.
    3. Запуск.
    4. Ответы на идиотские вопросы умственно отсталых людей fool laughing
    Siegen
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:16
      А теперь, высокоинтеллектуал fool , перечетайте статью еще пару сотен раз, и найдите в комментариях те самые "идиотские вопросы " , ибо таковым является только ваш комментарий! !! fool
      Геркулесыч
      1. Siegen (Валентин) Сегодня, 15:28
        Согласен. В детстве был глупым.
        Но и сейчас хорошо сохранился... fool belay

        P.S. Это был анекдот. И смайлики на месте lol
        Siegen
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:25
      "Сверхтяжёлая ракета, как правило, делается в четыре этапа"//// stop
      Нет. Сверхтяжёлая ракета, как правило, делается в 6 X N этапов:
      1. Эскиз.
      2. Ответы на идиотские вопросы по эскизу умственно отсталых людей
      3. Получение денег на работу от этих умственно отсталых людей
      4. Сама работа.
      5. Запуск.
      6. Ответы на идиотские вопросы умственно отсталых людей: "почему упала?"
      Повторение цикла, пока не полетит.
      voyaka uh
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:10
    Роскосмос планирует потратить на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты 1 млрд 613 млн рублей

    Походу самая дорогая картина современности будет. sad
    К-50
    1. tomket (Александр) Сегодня, 15:13
      Цитата: К-50
      Походу самая дорогая картина современности будет.

      Не то рисовал Да Винчи, ох не то рисовал.......
      tomket
  13. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:15
    Забавны комментарии о примитивном понимании того, что скрыто в данном случае под понятием "эскиз". Если это гос.закупки и открытый тендер, то любой желающий может взглянуть в ТЗ. Думается мне, что уверенных в своих художественных способностях поубавится сильно...
    Alex-a832
  14. Micfoster (Евгений) Сегодня, 15:17
    Могу за лям эскиз сделать и даже 3D модель.
    Micfoster
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 15:52
      Цитата: Micfoster
      Могу за лям эскиз сделать и даже 3D модель.

      но-но... конкуренция не приветствуется...
      но можем скооперироваться и поделить laughing
      Deadушка
      1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:27
        Я за! 50/50! Все в космос!
        Micfoster
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:50
          Цитата: Micfoster
          Я за! 50/50! Все в космос!

          уже пара человек(выше) "на хвост сели"... 50/50 не получится...
          точнее может получится, но после некоторые обидятся... да и откаты же laughing
          Deadушка
  15. gippernano (Neo) Сегодня, 15:17
    Я кончно немного дешеле делаю искизы, но от моих американцы точно так не ахнут, похвально
    gippernano
  16. Чарик Сегодня, 15:20
    мультик за полтора ярда нормуль-СоюзМультФильм курит бамбук
    Чарик
  17. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 15:21
    Надо думать, "эскизный проект".
    Andrey591
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:32
      Ключевые слова -
      Цитата: Andrey591
      Надо думать

      А народ тут на хи-хи пробило, походу.
      Голован Джек
  18. Щелчок (Иван) Сегодня, 15:36
    Ничего удивительного,если на "разработку" суперджета 85 млрд выделяют...
    Щелчок
  19. друг зверей Сегодня, 15:45
    Туманная перспектива 2028 года, будет ли ракета, будет ли груз для такой мощной ракеты, будет ли Марс вообще кому-то нужен. Пока идея создания ракеты похожа на участие в космической гонке, в которой важнее не столько придти первым, сколько не отстать на пути неизвестно куда.
    друг зверей
    1. Aqr009 Сегодня, 16:35
      ...будет ли груз для такой мощной ракеты...

      В этом и заключается прелесть пакетной схемы, если груза нет, то отстегнул пяток блоков, положил их на склад, и летай себе на носителе среднего класса, а как груз появился, то быстренько пристегнул их и, вуаля, готов сверхтяж bully
      Aqr009
  20. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:46
    Так была уже информация что ген директор РКЦ Прогресс уже эскиз сделал.Правда его отстранили...
    Самара_63
  21. zivXP (Игорь) Сегодня, 15:54
    Надо первым делом ПВО на Русской Луне развернуть. А то мало ли что. wassat
    zivXP
  22. senima56 (Николай) Сегодня, 16:05
    2028 год? Т.е. через 10 лет? Как говорил известный Хаджа Насреддин :" 10 лет срок большой. Кто-то точно умрет: или шах, или ишак, или я!"
    senima56
  23. BAI Сегодня, 16:29
    Что-то это мне не очень нравится. Больше похоже на очередной распил денег. Как там говорил Коптев - бывший глава Роскосмоса? "Это какой-то нонсенс - есть бюджетные деньги и их не украли".
    Хотя я прекрасно понимаю, что под словом "эскиз" имеется в виду не рисунок, а стандартный этап разработки - "Эскизный проект". Для такой ракеты - бумаги килограммов на 20 потянет. Сколько томов - сказать сложно.
    BAI
    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:40
      Скорее всего 20 Гб файлов компаса. Не верю что наши в солиде или автокаде работают.
      Micfoster
  24. astepanov (Алексей) Сегодня, 16:52
    Я что-то не понял. И месяца не прошло со дня, когда президент анонсировал космическую транспортную систему с ядерной силовой установкой, которая-де должна уже в 2019 году доставить наши аппараты к Луне, а чуть позже - за месяц довезти до Марса. Тогда для чего строить новую дорогущую сверхтяжелую ракету? Что ею выводить в космос? На какой-такой Марс она нас повезет? Просветите, граждане, дурака, Христом-богом прошу...
    astepanov
  25. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 16:53
    Роскосмос планирует потратить

    Во как сейчас формулируют, - не планируют построить, а "планируют потратить".
    Нормаль ок
  26. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 17:08
    Творческих успехов.
    Картонный макет "Федерации" мне уже показывали.
    Примечание - это не смешок - в натуре из прессованого картона макет вырезали.
    Возможно в следующем году пригласят посмотреть на новый макет.
    Полетите то когда на Луну? (сами)
    МИМО ПРОХОДИЛ
  27. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:37
    Вот если без всяких полемик и воплей. А ЗАЧЕМ? В 2028 году эта ракета? Фалкон хеви уже по факту состоялась, один класс фактически одинаковая нагрузка! Маск планирует к 2022 БФР, а это совсем другой класс нагрузки и дальности полётов. Чисто распилить бабло?
    dgonni
  28. фа2998 (Андрей) Сегодня, 17:49
    Цитата: Проксима
    Опять очередной распил!

    Ну сколько можно,очередной раз.за государственный счет еще одну ракету делать.Лет десять безбедной жизни.Сделали "Энергию",там не только чертежи,там технологии есть.Ведь летала.Потом "Ангара".Сама она легкая,но предполагали связывать 1-3-5..взависимости от нагрузки.Все,деньги освоили и забыли.Кому она нужна-пусть и финансирует,а то проектов громадье,и все новые и новые! negative negative hi hi
    фа2998
Картина дня