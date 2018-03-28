"Роскосмос" потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты свыше 1,5 млрд. рублей

На низкую околоземную орбиту ракета должна будет выводить более 80 тонн, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. Также отмечается, что в проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты. Кроме этого планируется с помощью новой ракеты отправлять корабли и станции к Марсу и Юпитеру. Перелет к Луне должен длиться не дольше пяти суток

Роскосмос планирует потратить на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты 1 млрд 613 млн рублей, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок,- сообщается в заявке.В 2028 году, как следует из документа, пуском с космодрома Восточный должны начаться летные испытания ракеты. Предусмотрено, что в год можно проводить до двух стартов сверхтяжелой ракеты. А срок эксплуатации не должен быть менее 20 лет.Первая ступень сверхтяжелого носителя, создаваемая на базе ракеты «Союз-5», после старта должна падать на побережье Татарского пролива или в Охотском море, а верхние ступени – в Мировом океане. Они должны быть обеспечены аппаратурой ГЛОНАСС и GPS.Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. В СССР проводилось четыре запуска носителя Н-1, все они были неудачными. Сверхтяжелую «Энергию» запускали в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля «Буран», программу «Энергия-Буран» закрыли в 1993 году.