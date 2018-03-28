Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ударная группа ТОФ уничтожила подводную лодку условного противника
Сегодня ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в составе корабельной ударной группы провели противолодочное учение в Японском море, передает Интерфакс сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.
Согласно сообщению, «"Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил».
Для решения задачи был задействован палубный противолодочный вертолёт Ка-27.
В пресс-службе напомнили, что в понедельник аналогичные задачи отработали большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц».
Согласно сообщению, «"Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил».
Для решения задачи был задействован палубный противолодочный вертолёт Ка-27.
После установления контакта с подлодкой данные о ее местонахождении были переданы на ракетный крейсер "Варяг". "Адмирал Пантелеев" атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами. В свою очередь флагман ТОФ также провел стрельбу в указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами,говорится в релизе.
В пресс-службе напомнили, что в понедельник аналогичные задачи отработали большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц».
Использованы фотографии: https://armyreporter-ru.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти