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Ударная группа ТОФ уничтожила подводную лодку условного противника

Сегодня ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в составе корабельной ударной группы провели противолодочное учение в Японском море, передает Интерфакс сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.



Согласно сообщению, «"Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил».


Для решения задачи был задействован палубный противолодочный вертолёт Ка-27.

После установления контакта с подлодкой данные о ее местонахождении были переданы на ракетный крейсер "Варяг". "Адмирал Пантелеев" атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами. В свою очередь флагман ТОФ также провел стрельбу в указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами,
говорится в релизе.

В пресс-службе напомнили, что в понедельник аналогичные задачи отработали большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц».

Использованы фотографии: https://armyreporter-ru.livejournal.com
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Комментарии 4

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:08
    Интересно, а японские подлодки больше "шумят " чем наши?Вот бы их лодку погонять, чтобы характеристики с нее получить!
    Геркулесыч
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:15
      ниче интересного шумят по другму, ни для кого не секрет
      gippernano
  2. котовский (Константин) Сегодня, 15:22
    Вы бы господа авторы поаккуратней с заголовками..
    Пока до слова "условного" дочитал аж дыхание перехватило.. what
    котовский
  3. Borik (Борис) Сегодня, 15:35
    Ударная группа ТОФ уничтожила подводную лодку вероятного противника.

    Пока принадлежность к какому флоту не установлена, так как лодка затонула на пяти километровой глубине.
    Бальзам на сердце - будь такое сообщение правдой.
    Borik
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