Ударная группа ТОФ уничтожила подводную лодку условного противника

После установления контакта с подлодкой данные о ее местонахождении были переданы на ракетный крейсер "Варяг". "Адмирал Пантелеев" атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами. В свою очередь флагман ТОФ также провел стрельбу в указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами,

Сегодня ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в составе корабельной ударной группы провели противолодочное учение в Японском море, передает Интерфакс сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота.Согласно сообщению, «"Адмирал Пантелеев" в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил».Для решения задачи был задействован палубный противолодочный вертолёт Ка-27.говорится в релизе.В пресс-службе напомнили, что в понедельник аналогичные задачи отработали большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц».