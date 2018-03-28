Ходжес призвал вернуть части армии США в Прибалтику

На мой взгляд, размещение на постоянной основе подразделения логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы полезно в плане усиления политики сдерживания. Кроме того, американские военные в Эстонии, Латвии и Литве также присутствовали бы все время

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в среду призвал вернуть ротационные силы американских военных в Балтийские страны, пишет латвийское издание "Delfi"По его словам, после того, как сухопутные части армии США, дислоцированные в странах Балтии, были выведены, то вместо них США могли бы прислать в Литву, Латвию и Эстонию подразделения логистики или противовоздушной обороны.— заявил ХоджесРотация подразделений армии США в странах Балтии производилась с 2014 года в ответ на действия России на Украине, но после размещения в прошлом году в Прибалтике и Польше по международному батальону НАТО, американские военные из стран Балтии были выведены.На данный момент армейские подразделения США размещены в основном в Польше, откуда и прибывают на учения в прибалтийские страны.