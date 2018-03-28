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Ходжес призвал вернуть части армии США в Прибалтику

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в среду призвал вернуть ротационные силы американских военных в Балтийские страны, пишет латвийское издание "Delfi"

Ходжес призвал вернуть части армии США в Прибалтику


По его словам, после того, как сухопутные части армии США, дислоцированные в странах Балтии, были выведены, то вместо них США могли бы прислать в Литву, Латвию и Эстонию подразделения логистики или противовоздушной обороны.


На мой взгляд, размещение на постоянной основе подразделения логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы полезно в плане усиления политики сдерживания. Кроме того, американские военные в Эстонии, Латвии и Литве также присутствовали бы все время
— заявил Ходжес

Ротация подразделений армии США в странах Балтии производилась с 2014 года в ответ на действия России на Украине, но после размещения в прошлом году в Прибалтике и Польше по международному батальону НАТО, американские военные из стран Балтии были выведены.

На данный момент армейские подразделения США размещены в основном в Польше, откуда и прибывают на учения в прибалтийские страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:13
    Да вы и так там эти вымираты в выгребные ямы превратили! А если еще войска введете, это будут не квазистраны, а самый крупный в мире сартир! Вы же там скоро прямо в магазинах с-ра -ть прямо на полы начнете! А России этой вонью дышать! !! fool
    Геркулесыч
  2. gippernano (Neo) Сегодня, 15:13
    Ну верните, а что поменяется для того же Ходжеса? умрет первым
    gippernano
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:51
      На мой взгляд, размещение на постоянной основе подразделения логистики или ПВО с использованием ротационных сил было бы полезно в плане усиления политики сдерживания

      А на мой взгляд , это просто будет "пушечное мясо" в лучшем случае , в худшем ядерная пыль.. soldier
      МИХАН
  3. Тралл Сегодня, 15:13
    Вот и прибалтийские девушки с пониженной социальной ответственностью тоже так считают smile
    Тралл
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:19
      что считают?
      gippernano
      1. Тралл Сегодня, 15:25
        Цитата: gippernano
        что считают?

        Доллары
        Тралл
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 16:27
          Куда бы деться, какой ты умный, и наш
          gippernano
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 16:37
          Цитата: Тралл
          Цитата: gippernano
          что считают?
          Доллары

          Уважаемый, девки там подготовленные, они на все готовы, готовы все считать: $,€, £.
          Тому обратно немало лет, товарищ прокатил меня вокруг одной бельгийской авиационной базы: квартал красных фонарей в Амстердаме просто 'нервно курит в сторонке' , картинки теже самые
          Pete Mitchell
      2. zivXP (Игорь) Сегодня, 15:50
        что считают?

        Как сразу возбудилась laughing Шутка
        zivXP
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 16:30
          Натовский патрон, может и точней, но наш ранит душу
          gippernano
    2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:27
      Цитата: Тралл
      Вот и прибалтийские девушки с пониженной социальной ответственностью тоже так считают smile

      Юморить то можно до посинения,но...Кедми ведь абсолютно верно сказал-американцы бы никогда не потерпели российского батальона в Мексике...а мы терпим и на Украине и в Прибалтике,и если и дальше будем сопли жевать,то и в Молдавии...
      Натовский сброд хозяйничает на нашей земле и в этом ,я не вижу ничего смешного. С нами ведут войну,а мы все ищем пути договориться. И со стороны это выглядит полным идиотизмом. Если тебя бьют,надо давать сдачи да так,чтоб противник лег,и больше не поднимался,а не разводить демагогию ,про партнеров,законность,и всякий раз оправдываться,когда нас поливают экскрементами.
      НЕКСУС
  4. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 15:33
    У них "бывшие" командующие каких-нибудь сил всё время подобные заявления делают!
    Из этого же заявления следует, что на вассалов своих они не надеются!
    FalconD
  5. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 15:58
    Чтобы сапог хозяина не зыбывали, все правильно.
    inkass_98
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 16:33
      какого такого хозяина? ты тут вечно бредишь? поцелуешь сапог?
      gippernano
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