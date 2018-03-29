В Лондоне сделали открытие: разногласий с русскими у Британии нет

«У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня – с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири».

«Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий)».