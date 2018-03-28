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Британия заказала новые ракеты класса "воздух - поверхность"

Британские ВВС получат новые ракеты класса «воздух – поверхность». Минобороны Великобритании заказало компании MBDA производство новой модификации ракеты Brimstone, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.

Британия заказала новые ракеты класса "воздух - поверхность"


Обновлённая версия будет создаваться на базе ракеты Brimstone 2 и сохранит её внешний вид. У новой ракеты, получившей название Brimstone 2 CSP (Capability Sustainment Programme), дальность поражения цели будет увеличена на 20% в сравнении с предшественником (дальность полёта ракеты Brimstone 2 засекречена).


На данный момент ракеты Brimstone 2 CSP завершают прохождение серии испытаний. Серийное производство запланировано на конец года. Новинка поступит на вооружение ВВС Великобритании в 2019 году, а к 2022 году полностью заменит ракеты Brimstone предыдущих модификаций.

Brimstone разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС и является высокотехнологичной самонаводящейся ракетой класса «воздух – земля». Боеприпас оснащён активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, Brimstone может наводиться по лазерному лучу. ВВС Великобритании вооружили ракетами Brimstone истребители-бомбардировщики Tornado GR4 и истребители Eurofighter Typhoon. В дальнейшем британские военные планируют устанавливать Brimstone на беспилотники Reaper MQ-9A и ударные вертолёты Apache AH-64E.

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 9

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  1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:58
    (дальность полёта ракеты Brimstone 2 засекречена).
    От кого? request
    Макс. дальность пуска:.... 11,2 км
    Макс высота пуска: ........6000 метров
    Paranoid50
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:59
    Кроме фраз из рекламного буклета никакой конкретики! am Сами не нашли характеристик этой ракеты, или не искали? ?? sad
    Геркулесыч
  3. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 16:07
    В публикуемой новости - противоречивый момент. В заголовке написано, что ройял-ВВС получат новые ракеты. В трёхстрочечном тексте, составляющем суть новости, речь идёт лишь о заказе новой модификации уже существующей ракеты. + к этому её ещё сделать надо.
    Сергей-8848
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:10
    Это противотанковая ракета воздушного базирования.
    Похожа на Hellfire
    voyaka uh
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:39
      Ну вообще то не только похожа но и корни у неё Hellfire.Прародитель так сказать
      Magic Archer
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:48
      Цитата: voyaka uh
      Похожа на Hellfire

      Хотя предок у Brimstone это ракета Hellfire, она не является модифицированной американской ракетой. Способность выдерживать высокие значения перегрузки, поверхностный нагрев связанный со сверхзвуковым полетом и другие причины повлияли на ее конструкцию, хотя первоначальный план состоял в том, чтобы всего лишь установить английскую систему наведения на тело Hellfire.
      Аскет
      1. Vard Сегодня, 17:15
        Судя по фото... Она дозвуковая...
        Vard
  5. gippernano (Neo) Сегодня, 16:24
    У них денюшки гуляют))))))))) мою ракету лорд какой на сеанс не прикупит?
    gippernano
  6. Mavrikiy Сегодня, 17:12
    Какая большая красивая лампочка на ракете.... Китайская?
    Mavrikiy
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