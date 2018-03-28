Британия заказала новые ракеты класса "воздух - поверхность"

Британские ВВС получат новые ракеты класса «воздух – поверхность». Минобороны Великобритании заказало компании MBDA производство новой модификации ракеты Brimstone, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukdefencejournal.org.uk.Обновлённая версия будет создаваться на базе ракеты Brimstone 2 и сохранит её внешний вид. У новой ракеты, получившей название Brimstone 2 CSP (Capability Sustainment Programme), дальность поражения цели будет увеличена на 20% в сравнении с предшественником (дальность полёта ракеты Brimstone 2 засекречена).На данный момент ракеты Brimstone 2 CSP завершают прохождение серии испытаний. Серийное производство запланировано на конец года. Новинка поступит на вооружение ВВС Великобритании в 2019 году, а к 2022 году полностью заменит ракеты Brimstone предыдущих модификаций.Brimstone разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС и является высокотехнологичной самонаводящейся ракетой класса «воздух – земля». Боеприпас оснащён активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, Brimstone может наводиться по лазерному лучу. ВВС Великобритании вооружили ракетами Brimstone истребители-бомбардировщики Tornado GR4 и истребители Eurofighter Typhoon. В дальнейшем британские военные планируют устанавливать Brimstone на беспилотники Reaper MQ-9A и ударные вертолёты Apache AH-64E.