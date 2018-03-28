18:00 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Не стало Олега Анофриева

Стало известно о том, что сегодня на 88-м году жизни скончался замечательный актёр, автор и исполнитель, певец, герой «озвучки» мультипликационных фильмов Олег Анофриев. О смерти Олега Анофриева сообщает Russia Today со ссылкой на актёра Александра Олешко:
Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками.

Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике. В 1954 году окончил школу-студию МХАТ. С момента окончания и до начала 90-х работал в различных московских театрах, включая театр им. В.В.Маяковского. За актёрскую карьеру снялся в десятках кинокартин, включая такие как «Сказка о потерянном времени», «За витриной универмага», «Кот в мешке», «Гардемарины, вперёд!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тайна виллы «Грета», «Будьте моим мужем» и др.

Не стало Олега Анофриева


Его замечательный вокал известен по фильмам «Земля Санникова», «Не может быть», а голос «Бременских музыкантов» стал по-настоящему мировым бестселлером.
В 2004 году получил звание Народного артиста России.
Вечная память замечательному актёру и человеку!


Использованы фотографии: https://topspb.tv

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Maksud (Максим) Сегодня, 15:43
    Земля пухом!
    Maksud
    1. alex-s (Александр) Сегодня, 15:49
      Очень жаль! Соболезнования близким!
      alex-s
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:00
        Хороший артист, фильмы, мультики, песни, а какой голос hi
        ul_vitalii
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:02
          [i]Призрачно все в этом мире бушующем,
          Есть только миг, за него и держись.
          Есть только миг между прошлым и будущим,
          Именно он называется жизнь.
          Вечный покой, сердце вряд ли обрадует,
          Вечный покой, для седых пирамид,
          А для звезды, что сорвалась и падает,
          Есть только миг, ослепительный миг.
          А для звезды, что сорвалась и падает,
          Есть только миг, ослепительный миг.

          Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
          Но не всегда по дороге мне с ним.
          Чем дорожу, чем рискую на свете я?
          Мигом одним, только мигом одним.

          Счастье дано повстречать иль беду еще,
          Есть только миг, за него и держись.
          Есть только миг между прошлым и будущим,
          Именно он называется жизнь.
          Есть только миг между прошлым и будущим,
          Именно он называется жизнь.
          Hammerlock
          1. loginovich Сегодня, 16:16
            тоже самое только с его голосом
            loginovich
            1. Alena Frolovna (Алёна) Сегодня, 17:52
              ПРОЗРЕНИЕ

              Ну, как продлить себя навек?
              Как увидать себя оттуда,
              Где нет понятья – человек.
              Где нет ни призраков, ни чуда,

              Где нет почти – что ничего,
              Где лишь душа               и лишь сознанье
              Существованья твоего
              В земном давнишнем мирозданье.

              Мой мир был скрыт от глаз чужих
              И на века, как мне казалось.
              Но он коснулся глаз твоих,
              И стал твоим, как оказалось.

              Лишь ты продлишь меня в веках,
              Подняв себя до слова – вечность!
              Так поборов забвенья страх
              Бесстрашно длится бесконечность!

              Не сомневайся, перейди
              Границу огненной пустыни,
              Себя возвысив, возроди
              Моё затихнувшее имя.
              Олег Анофриев
              19.02.2009
              Alena Frolovna
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:01
      Уходят гении, а заменить некому.
      Венд
      1. avt Сегодня, 17:10
        Цитата: Венд
        Уходят гении, а заменить некому.

        request На эстраде и в эфире в основном одни Му-му , на которых Герасима нет. А покойный был реально талантливый певец и артист не кислый. Земля ему пухом.
        avt
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:26
      Очень жаль,голос нашего детства.Вечная память и царствие Небесное.
      влад66
    4. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 16:36
      Хороша песня про друга,не слышал,спс оставил след в истории. земля пухом
      Dimontius
  2. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 15:45
    Упокой Господи, рТ Олега! Очень жаль, уходят ВЕЛИКИЕ актеры...Даже трудно назвать, что у него лучше...роли...песни? Вечная Память!
    Михаил55
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:47
      Цитата: Михаил55
      уходят ВЕЛИКИЕ актеры.

      Уходит целая эпоха.
      Серый брат
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:09
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Михаил55
        уходят ВЕЛИКИЕ актеры.

        Уходит целая эпоха.

        Совершенно верно. Именно эпоха. Вечная память.
        Арон Заави
  3. Black_PR (Сергей) Сегодня, 15:48
    Вечная память... !
    Black_PR
  4. Челдон (Алексей) Сегодня, 15:48
    Талантливый человек:актер,певец-покойся с миром.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Анофриев,_Олег_Андр
    еевич
    Челдон
  5. lis-ik (Сергей) Сегодня, 15:48
    В детстве пластинка с "Бременскими музыкантами"была любимой,до сих пор помню наизусть. Действительно артист с большой буквы. Земля пухом.
    lis-ik
  6. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:49
    Вечная память замечательному актёру и человеку! Безусловно!
    Жаль....очень жаль! Он был одним из самых любимых "моих" актёров !
    Nikolaevich I
  7. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:50
    Светлая память! Замечательный актер, композитор, певец. Давным-давно был на его концерте, остался автограф на память.....
    Ingvar0401
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:51
    Да...целая эпоха Великих талантов постепенно уходит. Как забыть Бременских музыкантов, Землю Санникова, Львенка и Черепаху которые стали всенародно любимой классикой...
    Царствие небесное Великому Актеру.
    Аскет
  9. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 15:59
    Царствие Небесное! Замечательный Человек и Артист!
    Что ж так часто в крайнее время уходят Великие Люди... Пустота какая-то нам без них остается. И нечем ее заполнить.
    ангел-истребитель
  10. DMoroz Сегодня, 16:00
    Земля пухом. Его песни в Бременских музыкантах, да и другие песни и роли всегда будут с нами, с нашими детьми и внуками. Очень жаль. Соболезнование близким.
    DMoroz
  11. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:02
    Уходят герои нашего детства и юности! Уходят, и уносят от нас в историю целую эпоху! Уходят , не оставляя себе подобной замены! Земля ВАМ пухом Олег Андреевич! Состоялся ваш последний выход -в историю! !!
    Геркулесыч
  12. Laksamana Besar Сегодня, 16:04
    Поколение уходит, мне нравятся его песни.
    Laksamana Besar
  13. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:04
    Есть только миг...
    Paranoid50
  14. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:08
    Царство небесное тебе Олег Андеевич и низкий поклон, спасибо, за то, что ты был со всеми нами!
    Романенко
  15. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:13
    Земля пухом!!!
    Владыка Ситх
  16. morpogr (юрий) Сегодня, 16:17
    Светлая память великому Артисту.
    morpogr
  17. gippernano (Neo) Сегодня, 16:20
    да и похер, вон детей в зимней вишне не стало, намного болезненней, а артисты, художники, и прочая шваль, пусть привелигерованная , не заслуживают того чтоб нация им кланялась, заслужил,- заслужил, но как и всем проституткам. А то они поняли как нам жить
    gippernano
  18. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:21
    Ушёл не запачкавшись в околобогемных дрязгах, не подписывал сомнительных воззваний за и против чего бы-то ни было, писал стихи и музыку к ним. Все помнят его песню -- "Какая песня без баяна?". С нами на всегда останется его голос -- "Песня о друге" Андрея Петрова на слова Григория Поженяна из кинофильма "Путь к причалу".

    Будь благословенна память о нём...
    А. Привалов
  19. gippernano (Neo) Сегодня, 16:22
    Просто требую, чтоб никаким проституткам, хорошим или плохим честь не отдавали!!!!!!!!!!!!!!!
    gippernano
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 16:23
      не спорю, с тем, что почтенно относиться к СМЕРТИ
      gippernano
  20. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:48
    Это АРТИСТ, а не большинство нынешних шутов, требующих считать себя великими и поклоняться им.
    Земля пухом.
    К-50
  21. alex80 Сегодня, 16:59
    Талантище, таких людей единицы! Соболезнования родным и близким.
    alex80
  22. Старый военрук Сегодня, 17:03
    Вечная и светлая память замечательному певцу и человеку.
    Старый военрук
  23. Altona (Евгений) Сегодня, 17:05
    Светлая память хорошему певцу и актеру,мастеру озвучки. Действительно хороший деятель искусств. Про пластинки его тут уже обмолвились, в детстве тоже была и "Бременские музыканты" и "По следам бременских музыкантов". Человек-театр был практически.
    Altona
  24. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:14
    Пусть земля ему будет пухом.
    NF68
  25. BAI Сегодня, 17:17
    Марш кинематографистов - "Солнце, снова Солнце"

    музыка - Юрий Саульский, слова - Евгений Евтушенко, поёт - Олег Анофриев

    Идет корабль с пробоиной на дно,
    Но снова вверх всплывает он в кино.
    Кино – оно с бессмертьем заодно,
    Кино – оно в историю окно,
    Кино – оно в историю окно.

    Мы все киношники, мы пламенное племя,
    Мы все художники, рисующие время,
    Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент,
    Наш монумент его величество момент.
    Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент,
    Наш монумент его величество момент.

    Бессмертный Чаплин пляшет в котелке,
    Чапай не тонет столько лет в реке,
    Калины красной ржавчине не съесть,
    Пока кино на белом свете есть,
    Пока кино на белом свете есть.

    Мы все киношники, мы пламенное племя,
    Мы все художники, рисующие время,
    Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент,
    Наш монумент его величество момент.
    Пусть после смерти монумент не сложат нам из кинолент,
    Наш монумент его величество момент.

    Кино страдает, плачет и поёт,
    В кино себя эпоха узнаёт,
    А если улыбается кино,
    То нам смеяться тоже не грешно,
    То нам смеяться тоже не грешно…
    BAI
  26. PValery53 (PValery53) Сегодня, 17:17
    Чистый, оптимистичный голос О.Анофриева воспринимался советским народом со здоровым энтузиазмом: "Призрачно всё в этом мире бушующем..."
    PValery53
  27. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:23
    Жаль, что вместе с такими талантливыми людьми уходит целая эпоха...
    Анти-Корр.
Картина дня