Не стало Олега Анофриева

Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками.

Стало известно о том, что сегодня на 88-м году жизни скончался замечательный актёр, автор и исполнитель, певец, герой «озвучки» мультипликационных фильмов Олег Анофриев. О смерти Олега Анофриева сообщает Russia Today со ссылкой на актёра Александра Олешко:Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике. В 1954 году окончил школу-студию МХАТ. С момента окончания и до начала 90-х работал в различных московских театрах, включая театр им. В.В.Маяковского. За актёрскую карьеру снялся в десятках кинокартин, включая такие как «Сказка о потерянном времени», «За витриной универмага», «Кот в мешке», «Гардемарины, вперёд!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тайна виллы «Грета», «Будьте моим мужем» и др.Его замечательный вокал известен по фильмам «Земля Санникова», «Не может быть», а голос «Бременских музыкантов» стал по-настоящему мировым бестселлером.В 2004 году получил звание Народного артиста России.Вечная память замечательному актёру и человеку!