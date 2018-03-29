Перспективный танк «Объект 477А1»: реальность против мечты



Предполагаемый облик танка "477А" обр. 1993 г.



Предполагаемая схема ОБТ "Объект 477А1"



Один из построенных макетов "Ноты"



Вид с другого ракурса

По материалам сайтов:

http://btvt.info/

http://vestnik-rm.ru/

http://defence-blog.com/

http://gurkhan.blogspot.com/

https://andrei-bt.livejournal.com/

О закрытых и забытых проектах военной техники могут вспоминать по разным причинам. Одна из них – тоска по ушедшим временам и желание вернуть былую мощь. При этом такие воспоминания нередко походят на самые обычные мечты, оторванные от жизни. Именно так выглядят нынешние обсуждения возобновления разработки перспективного танка «Объект 477А1». От этого проекта отказались много лет назад, но до сих пор находятся желающие продолжить разработку и даже довести многообещающую машину до серии и армии.На этот раз о достаточно старом проекте «Объект 477А1», также известном по шифру «Нота», напомнил украинский специалист по бронетехнике Сергей Згурец. Не так давно он опубликовал свои мысли о дальнейшем развитии украинской бронетанковой программы. По его мнению, завершив производство основных танков «Оплот-Т» для Таиланда, промышленность должна освоить сборку совершенно новой техники. С. Згурец предлагает выпускать для собственной армии не только машины «Оплот-М», но и перспективные образцы с повышенными характеристиками.Украинский автор предлагает вспомнить о проекте «Объект 477А1» / «Нота», работы по которому завершились много лет назад. Он указывает, что эта машина могла стать настоящей революцией в танкостроении. Танк с высокими характеристиками предлагается перестроить в соответствии с текущими требованиями и технологическими возможностями. Так, 152-мм орудие следует заменить системой калибром 140 мм, разработанной в странах НАТО. Бортовую аппаратуру необходимо перестроить с использованием современной элементной базы.С. Згурец утверждает, что один из построенных в прошлом ходовых макетов ОБТ «Нота» планировалось показать в прошлом году на киевском параде, посвященном Дню независимости. Это событие, как он полагает, вызвало бы «гораздо больший фурор, чем показ российской «Арматы» на Красной площади». Однако от публичной демонстрации макета отказались. Тем не менее, эксперт считает, что «Объект 477А1» следует обновить и поставить в серию. Реализация таких планов самым положительным образом скажется на состоянии украинского танкостроения.Предложения украинского специалиста по бронетехнике выглядит любопытно и, с определенных точек зрения, весьма интересно. Тем не менее, реальное положение дел весьма сложно, и потому «Объект 477А1» не имеет никаких шансов выйти из стадии опытно-конструкторских работ. Впрочем, это не мешает рассмотреть один из самых интереснейших проектов последних десятилетий, а также оценить последние предложения по его доработке.История проекта с шифром «Нота» уходит своими корнями в первую половину восьмидесятых годов. В то время все советские танкостроительные предприятия занимались проработкой облика перспективной боевой машины нового поколения. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению с 1984 года разрабатывало проект под названием «Объект 477». Изначально он имел дополнительное имя «Боксер», которое впоследствии заменили на «Молот». По мере развития проекта к цифрам в обозначении добавилась литера «А».Развитие танка «477А» / «Молот» продолжалось до начала девяностых годов. В скором будущем планировалось собрать опытную партию из нескольких десятков бронемашин и провести государственные испытания. Тем не менее, тяжелая обстановка в стране и последующий распад СССР не позволил выполнить все имевшиеся планы. Отсутствие достаточного финансирования привело к тому, что все немногочисленные «Молоты» отправились на хранение. Фактически эта техника осталась без будущего.Впрочем, всего через несколько лет военные ведомства и оборонные предприятия независимых государств смогли возобновить сотрудничество, благодаря чему развитие харьковских проектов продолжилось. Имеющийся «Объект 477А» предлагалось доработать с использованием тех или иных систем. В таком виде танк получил обозначение «477А1» и имя «Нота». Несмотря на резкое сокращение темпов, работы были продолжены.Заказчиком в рамках нового проекта выступало министерство обороны России. Головным разработчиком являлось ХКБМ; еще несколько предприятий привлекли к работам на правах поставщиков отдельных систем и комплектующих. Следует отметить, что такая международная кооперация в будущем стала одной из предпосылок к закрытию проекта.Проект «Нота», являясь дальнейшим развитием «Боксера» / «Молота», сохранял ряд принципиально новых для танкостроения идей и решений. Так, корпус предлагалось строить по традиционной схеме, но с размещением всего экипажа под защитой бортов и крыши. Соответственно, использовалась башня с максимальной автоматизацией процессов управления и подготовки к выстрелу. Лобовая часть корпуса получила модульное бронирование общей толщиной порядка 1 м. Борта защищались комплексом из пяти различных средств. Предусматривалось применение динамической и активной защиты.Следует отметить, что получение высочайших технических и боевых характеристик привело к чрезмерному росту массы. Для удержания этого параметра на приемлемом уровне часть стальных деталей пришлось заменить титановыми – легкими, но дорогими. И даже после этого «Молот» и «Нота» едва укладывались в требования по массе.Непосредственно за лобовой преградой внутри корпуса помещались отделение управления (у левого борта) и один из топливных баков (справа). Центральный отсек корпуса отдавался под боевое отделение, вмещавшее двух членов экипажа и автоматику заряжания. Корму традиционно отдали под силовые агрегаты.Перспективные танки семейства «477» предлагалось комплектовать двигателями мощностью 1500 л.с. На большинстве опытных образцов использовались дизельные моторы, тогда как некоторые в порядке эксперимента оснастили газотурбинным. Рядом с двигателем помещалась трансмиссия, связанная с ведущими колесами заднего расположения. Характерной чертой «Ноты» и ее предшественников являлось удлиненное семикатковое шасси. На каждом борту имелось по семь опорных катков с индивидуальной подвеской на торсионах и гидравлических амортизаторах. Наличие седьмой пары катков позволило компенсировать рост размеров корпуса.Важнейшей особенностью танка «Объект 477А1» являлось полувынесенное размещение орудия. Вместо традиционной башни на погоне корпуса помещался купол уменьшенных размеров с крупным центральным агрегатом, внутри которого находились казенник пушки и автоматические средства заряжания. При этом речь не шла о прямом заимствовании всех агрегатов у базового «Объекта 477А». Изменение требований к вооружению привело к переработке систем боевого отделения.Заказчик решил сохранить орудие 2А73 калибра 152 мм. Одновременно с этим предлагалось использовать новые выстрелы. Изделия длиной около 1,8 потребовали переработать существующую конструкцию автомата заряжания. Для хранения и подачи боеприпасов использовались три барабанных магазина. В центре боевого отделения находился расходный барабан на 10 выстрелов. У бортов расположили еще два, на 12 снарядов каждый. Также имелись средства для перегрузки боеприпасов из пополняющих барабанов в расходный, а также для отправки выстрелов в камору орудия. Предложенная конструкция автомата заряжания имела определенные недостатки, но отличалась простотой, а также позволяла сделать первый выстрел всего за 4 с.В проекте «Нота» предлагался уникальный комплекс управления вооружением, включавший множество различных приборов. Полные аналоги такой системы появились только в последние годы. Комплекс включал прицелы с разными оптическими и тепловыми каналами, развитый бортовой вычислитель, систему спутниковой навигации, средства государственного опознавания цели и т.д. Разрабатывался новый автомат сопровождения цели, изучалась возможность дополнения оптических приборов радиолокационной станцией. Наконец, в планах конструкторов ХКБМ было создание средств радиоуправления танком.Управлять боевой машиной должен был экипаж из трех человек. В передней части корпуса располагался механик-водитель. В боевом отделении, рядом с автоматом заряжания, находились наводчик и командир. Все члены экипажа имели собственные люки в крыше корпуса и куполе башни, оснащенные смотровыми приборами.Все танки семейства «477» отличались большими габаритами, и «Объект 477А1» не должен был стать исключением. Длина машины с пушкой вперед превышала 10,5 м, высота – около 2,5 м. Ширина ограничивалась требованиями железнодорожного транспорта. Для сравнения, основные танки предыдущего поколения имели длину менее 9,5 м при высоте до 2,3 м. Масса бронемашины вплотную приблизилась к максимально допустимым 50 т.Согласно разным источникам, в рамках проекта «Нота» было собрано около десятка макетных образцов, отличавшихся комплектацией и различными особенностями конструкции. Большая часть этих танков оставалась в Харькове, тогда как несколько были переданы России для изучения на собственных полигонах. Также в прошлом упоминался некий задел для строительства серийной техники.Работы по танку «Объект 477А1» продолжались до начала двухтысячных годов. Затем Россия решила отказаться от этого проекта и прекратила финансирование работ. Вероятно, такое решение было связано с желанием сосредоточить все усилия на разработках собственных предприятий, таких как «Объект 195» или «Объект 640». Отказ российской стороны фактически поставил точку в истории перспективного проекта. Украина не могла продолжать работы самостоятельно, и потому проект пришлось заморозить.По некоторым данным, через несколько лет после остановки работ украинские танкостроители попытались найти новых заказчиков. «Ноту» предлагали представителям разных иностранных армий, но они не проявили интереса к ней и не согласились оплатить продолжение разработки и в дальнейшем заказать серийную технику.В течение долгих лет, как минимум, некоторые макетные образцы «477А1» простаивали без дела на украинских и российских площадках. Несмотря на секретность проекта, несколько раз в свободном доступе появлялись изображения этих машин. Впрочем, теперь такая секретность не имела особого смысла, хотя машины все же следовало охранять от промышленного шпионажа.Несколько дней назад на Украине вновь вспомнили о проекте, некогда считавшемся перспективным и многообещающим. При этом сразу было предложено не просто запустить «Ноту» в серию, но предварительно модернизировать ее. В первую очередь, предлагалось заменить 152-мм пушку зарубежной системой калибром 140 мм, а электронику обновить с применением современных приборов. Ожидаемо такому танку предсказывают большое будущее.Однако, рассматривая предлагаемый вариант модернизации «Объекта 477А1», следует вспомнить судьбу исходного проекта. Потеряв российскую поддержку, он остановился. Украина не могла самостоятельно продолжать работы по финансовым и производственным причинам, что и привело к фактическому прекращению работ. Так почему теперь следует ожидать, что сопредельное государство сможет самостоятельно выполнить все необходимые работы, осуществить модернизацию и доводку танка, а затем наладить его серийное производство?Насколько известно, к моменту прекращения работ «Объект 477А1» все еще не был готов к прохождению полноценных испытаний, не говоря уже о службе в войсках. Таким образом, на его завершение требуется определенное время, а также соответствующее финансирование. Сумеет ли Украина найти нужные деньги – большой вопрос с предсказуемым ответом.По политическим причинам Киев несколько лет назад разорвал военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Как следствие, теперь ему не удастся восстановить кооперацию, работавшую над проектом «Нота». Возможность создания новых связей с предприятиями других стран, в свою очередь, вызывает самые серьезные сомнения. А без зарубежных комплектующих невозможны как модернизация, так и простое завершение разработки исходного проекта.Украина не может производить собственные пушки калибра 152 мм. Замена такого орудия на 140-мм тоже не решает актуальные проблемы. С. Згурец предлагает использовать пушку зарубежного производства, но все иностранные проекты такого рода уже прекращены. Более того, вряд ли зарубежные страны станут делиться с украинскими танкостроителями своими передовыми наработками. Впрочем, в проекте «Нота» можно было бы использовать собственное украинское орудие «Багира». Но и этот проект уже много лет не может выйти из категории экспериментальных разработок.Схожим образом обстоит дело и с множеством других компонентов перспективного танка. Машине могут понадобиться современная электроника управления, оптико-электронные системы, средства защиты и т.д. Где их брать в существующей ситуации – вопрос без приемлемого ответа. Украинская промышленность способна предоставить часть требуемых комплектующих, но их, возможно, придется доработать в соответствии с требованиями «Ноты». Кроме того, может понадобиться и переделка самого танка.Проект перспективного танка «Объект 477» / «Молот» стал важной страницей в истории советского танкостроения. Его дальнейшее развитие под названием «Объект 477А1» / «Нота» осталось в истории в качестве интереснейшего примера сохранения производственных связей и разработки новой техники силами нескольких государств, раньше бывших одной страной. Все говорит о том, что это будет главным достижением темы «Нота». Несмотря на множество обсуждений и самые смелые предложения, этот проект остановлен, а шансы на его возобновление отсутствуют. Ничто не мешает мечтать о возобновлении закрытого проекта, но реальность уже сказала свое веское слово.