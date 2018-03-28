18:03 28 марта
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Китай играючи запустил десятки аналогов «Искандера»

Народно-освободительная армия Китая совсем недавно провела учения в массовым задействованием оперативно-тактических комплексов собственной разработки. В маневрах, которые подразумевали как электронные, так и фактические пуски ракет, участвовали комплексы DF-15B, DF-11AZT, а также новейшая разработка DF-16.

DF-15B представляет собой классический ОТРК, разработанный в конце 80-х годов прошлого века. Он несет твердотопливную одноступенчатую ракету с максимальной дальностью полета в 600 км. Масса боевой части составляет 500 кг (до 350 Кт в случае с ядерной БЧ). Круговое вероятное отклонение – до 600 метров.

DF-11AZT является неким аналогом российского "Искандера-М". В этом комплексе была улучшена точность попадания, а также время его боевого развертывания, которое составляет 5 минут.


DF-16 представляет собой тяжелый оперативно-тактический комплекс с двухступенчатой ракетой. Дальность ее полета может превышать 1000 км. Предполагается, что КВО ракеты составляет всего 5 метров.



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Комментарии 2

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:23
    В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    На параде да, было полтора десятка тактиков. А что за хрень с тремя контейнерами?
    "Десятки пусков" не увидел.
    Mavrikiy
  2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:20
    Цитата: Mavrikiy
    В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    На параде да, было полтора десятка тактиков. А что за хрень с тремя контейнерами?
    "Десятки пусков" не увидел.

    Там на них написано было: DF-10. Китайцы ,видимо пишут на своих ОТРК сразу название большими буквами,дабы противник сразу знал и не морочил голову со всякой там хренью,типа разведки и т.д. laughing
    konstantin68
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