Китай играючи запустил десятки аналогов «Искандера»

Народно-освободительная армия Китая совсем недавно провела учения в массовым задействованием оперативно-тактических комплексов собственной разработки. В маневрах, которые подразумевали как электронные, так и фактические пуски ракет, участвовали комплексы DF-15B, DF-11AZT, а также новейшая разработка DF-16.



DF-15B представляет собой классический ОТРК, разработанный в конце 80-х годов прошлого века. Он несет твердотопливную одноступенчатую ракету с максимальной дальностью полета в 600 км. Масса боевой части составляет 500 кг (до 350 Кт в случае с ядерной БЧ). Круговое вероятное отклонение – до 600 метров.



DF-11AZT является неким аналогом российского "Искандера-М". В этом комплексе была улучшена точность попадания, а также время его боевого развертывания, которое составляет 5 минут.





DF-16 представляет собой тяжелый оперативно-тактический комплекс с двухступенчатой ракетой. Дальность ее полета может превышать 1000 км. Предполагается, что КВО ракеты составляет всего 5 метров.









