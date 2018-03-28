ЕК утвердила план военно-транспортных коридоров в Европе

Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов

В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности

Еврокомиссия утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры ЕС, который позволит расширить возможности переброски военных сил и техники. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц.— пояснила Булц.Она также добавила, что данный план является одним из центральных проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).– сообщает пресс-служба ЕК.Сообщается, что план реализуется в рамках общей стратегии ЕС по созданию к 2025 году оборонного союза. Им предусматривается выработка конкретных требований по улучшению пропускной способности стран ЕС к середине 2018 года. К 2019 году планируется определить задачи по модернизации транспортной инфраструктуры.Военно-транспортные коридоры - это список гражданских транспортных артерий на территории Европы, специально приспособленных для быстрой переброски военных сил и техники. В большинстве своем транспортные коридоры являются комбинацией железнодорожных и автомобильных магистралей.