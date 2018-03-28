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ЕК утвердила план военно-транспортных коридоров в Европе

Еврокомиссия утвердила план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры ЕС, который позволит расширить возможности переброски военных сил и техники. Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц.

Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов
— пояснила Булц.

ЕК утвердила план военно-транспортных коридоров в Европе



Она также добавила, что данный план является одним из центральных проектов европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).

В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности
– сообщает пресс-служба ЕК.

Сообщается, что план реализуется в рамках общей стратегии ЕС по созданию к 2025 году оборонного союза. Им предусматривается выработка конкретных требований по улучшению пропускной способности стран ЕС к середине 2018 года. К 2019 году планируется определить задачи по модернизации транспортной инфраструктуры.

Военно-транспортные коридоры - это список гражданских транспортных артерий на территории Европы, специально приспособленных для быстрой переброски военных сил и техники. В большинстве своем транспортные коридоры являются комбинацией железнодорожных и автомобильных магистралей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. gippernano (Neo) Сегодня, 16:11
    Вот это точно цели не для Искандеров
    gippernano
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:44
      еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц.

      Чего у них женщины то страхолюдины то такие what Встретишь такую ночью месяц потом кошмары сниться будут.Вот еще одно чудо природы.
      влад66
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:12
    Потихоньку, но готовятся к вероятной войне против нас? Подготавливают инфроструктуру, резервы, боевую технику. Чего не избежать, к тому нам надо готовиться! Нужно побольше успеть техники модернизировать, да резервистов перечить!
    Геркулесыч
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:21
    Нам остаётся взять все основные коридоры под прицел . Интересно , а много мостов по этому плану реконструируют ? И сколько % из них выдержат переправу танков своим ходом ?
    КВУ-НСвД
    1. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 16:42
      Не перебрасывают танки своим ходом. Но мысль о мостах правильная. smile
      Rostislav
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:58
        [/quote][quote]Не перебрасывают танки своим ходом
        Это в мирное время . На войне на каждый танк низкорамного трала не найдётся . Да и танк на тягаче весит минимум на 50% больше и по габаритам примерно на метр выше .
        КВУ-НСвД
  4. PValery53 (PValery53) Сегодня, 17:12
    А они там в европпах успеют воспользоваться своими золотыми унитазами, или прямо в коридоре?..
    PValery53
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