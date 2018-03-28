18:00 28 марта
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Кедми рассказал, как России следует ответить на санкции

Отношение Запада к России, по сути, не меняется уже почти век. С началом "холодной войны" в нашей стране видят врага, с которым невозможно дружить. Даже после развала СССР, когда экономика России, ее армия, ее народ деградировали, страны НАТО не оставляли попыток добить нас. Была развязана война на Кавказе, террористы получали практически нескрываемую поддержку западных стран, где они назывались борцами за свободу.

Сегодня, когда Запад понял, что Россия больше не намерена действовать в ущерб своим собственным интересам, принимаются отчаянные попытки обуздать нашу страну. Искусственно провоцируются кризисы под боком у России, а после закономерной реакции Москвы, вводятся санкции. Они являются единственным инструментов давления на нас, так как силовой вариант исключен.

Как уверен израильский эксперт Яков Кедми, России нужно перестать оправдываться перед Западом за свои действия. А реакция на какие-либо ограничения с его стороны должна быть в разы мощнее и больнее.




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Комментарии 5

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  1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 16:19
    Все так! Ответ должен быть в разы мощнее и больнее
    Dashout
  2. Горбунков (Горбунков С.С.) Сегодня, 16:45
    Кедми простой агент влияния Израиля (хорошего друга США и, увы, нашего врага). Его задача - провоцировать необдуманные ответные действия с нашей стороны на провокации США. Для этого он и заливает лестью всех и вся. Все его выступления можно свести к одному - "Вы молодцы, великий народ, выдержали, стоя на самом краю. Против вас ведут борьбу, войну, агрессию. Вас все обижают. Вы должны ответить на это со всей силы". Мелкий сионист-провокатор.
    Что против нас ведут войну все поняли ещё после "честного" освещения бесчинств исламских террористов в Чечне. Нападение Грузии, поддержка наших врагов со всех сторон, полоний, олимпиада, радиационное загрязнение гейропы из Челябинска, химатаки в сирии, скрипаль - это всё одной линейки события. И в ответ на всё это мы должны, по мнению этого сиониста, ввязаться в войну и уничтожиться.
    Горбунков
    1. IGAR (Russel) Сегодня, 16:49
      А ты то что предлагаешь? Поделись своим драгоценным мнением!
      IGAR
  3. Равик (Сергей) Сегодня, 16:53
    Кедми прав.
    И уж если отвечать, то кулаком в рыло. К тому все идет.
    Эти демократы ничем не брезгуют.

    Одно радует - деньги у предателей отберут)))
    Равик
  4. 452336 Сегодня, 17:15
    В разы мощнее. Ага. А ничего, что у Запада козырей на руках больше. Они 10 наших дипломатов, а мы 30. Они еще 10, а нам и высылать больше некого. Они нам новые санкции, а мы....хз чем отвечать laughing
    Или макдональдсы в щепки разнесем?
    452336
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