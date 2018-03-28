Кедми рассказал, как России следует ответить на санкции

Отношение Запада к России, по сути, не меняется уже почти век. С началом "холодной войны" в нашей стране видят врага, с которым невозможно дружить. Даже после развала СССР, когда экономика России, ее армия, ее народ деградировали, страны НАТО не оставляли попыток добить нас. Была развязана война на Кавказе, террористы получали практически нескрываемую поддержку западных стран, где они назывались борцами за свободу.



Сегодня, когда Запад понял, что Россия больше не намерена действовать в ущерб своим собственным интересам, принимаются отчаянные попытки обуздать нашу страну. Искусственно провоцируются кризисы под боком у России, а после закономерной реакции Москвы, вводятся санкции. Они являются единственным инструментов давления на нас, так как силовой вариант исключен.



Как уверен израильский эксперт Яков Кедми, России нужно перестать оправдываться перед Западом за свои действия. А реакция на какие-либо ограничения с его стороны должна быть в разы мощнее и больнее.











