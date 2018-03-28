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ВВС Украины: Плюс один Су-27
Украинские ВВС пополнились истребителем. Причём общее число военных самолётов в составе военно-воздушных сил Украины не изменилось. Такое стало возможным вследствие того, что самолёт попросту вернулся в состав ВВС из ремонта. Речь идёт об истребителе Су-27 с бортовым номером 21.
Ремонтные работы на Су-27 проводились предприятием «Мигремонт», которое выполнило заявленные в контракте контрольно-восстановительные и иные регламентные работы.
В январе 2018 года 39-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Украины была реформирована в бригаду. Исходя из этого, в ВВС (нынешнее название – Воздушные силы ВСУ) две бригады, которые оснащены истребителями Су-27.
Фотографии отремонтированного «Мигремонтом» истребителя Су-27 1986 года выпуска опубликованы украинским порталом Military Aviatiion в материале «Усиление обороноспособности: +1 Су-27».
Контракт на ремонт двух Су-27 был заключен Минобороны Украины в декабре прошлого года.
Ремонтные работы на Су-27 проводились предприятием «Мигремонт», которое выполнило заявленные в контракте контрольно-восстановительные и иные регламентные работы.
В январе 2018 года 39-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Украины была реформирована в бригаду. Исходя из этого, в ВВС (нынешнее название – Воздушные силы ВСУ) две бригады, которые оснащены истребителями Су-27.
Фотографии отремонтированного «Мигремонтом» истребителя Су-27 1986 года выпуска опубликованы украинским порталом Military Aviatiion в материале «Усиление обороноспособности: +1 Су-27».
Контракт на ремонт двух Су-27 был заключен Минобороны Украины в декабре прошлого года.
Использованы фотографии: http://militaryaviation.in.ua
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