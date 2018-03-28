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ВВС Украины: Плюс один Су-27

Украинские ВВС пополнились истребителем. Причём общее число военных самолётов в составе военно-воздушных сил Украины не изменилось. Такое стало возможным вследствие того, что самолёт попросту вернулся в состав ВВС из ремонта. Речь идёт об истребителе Су-27 с бортовым номером 21.

Ремонтные работы на Су-27 проводились предприятием «Мигремонт», которое выполнило заявленные в контракте контрольно-восстановительные и иные регламентные работы.

В январе 2018 года 39-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Украины была реформирована в бригаду. Исходя из этого, в ВВС (нынешнее название – Воздушные силы ВСУ) две бригады, которые оснащены истребителями Су-27.


Фотографии отремонтированного «Мигремонтом» истребителя Су-27 1986 года выпуска опубликованы украинским порталом Military Aviatiion в материале «Усиление обороноспособности: +1 Су-27».

ВВС Украины: Плюс один Су-27


Контракт на ремонт двух Су-27 был заключен Минобороны Украины в декабре прошлого года.

Использованы фотографии: http://militaryaviation.in.ua
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Комментарии 27

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  1. Тралл Сегодня, 16:16
    Окрашен непатриотично
    Тралл
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:19
      Фонарь желтой эмалью замазать надо...
      ROSS_Ulair
      1. Тралл Сегодня, 16:21
        Борт №47 стал донором
        Тралл
        1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:53
          Жалко аппараты...
          Создавались великой Страной, для защиты рубежей, а достались упырям-фашистам, которые их на запчасти режут, продают всем подряд и собственный народ истребляют am
          Даже восстановить нормально не могут... Хотя из чего им - только из г..на и палок если...
          ROSS_Ulair
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:49
            Миш,дня доброго hi меня смущает одна вещь-"мигремонт"
            assa67
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:48
        Цитата: ROSS_Ulair
        Фонарь желтой эмалью замазать надо...

        Лучше красной краской забрызгать.."ВВС Украины" ..Слишком много на них крови гражданских Донбасса и не только...Кстате пилота ВВС украины , подозреваемого в уничтожении Боинга , недавно завалили..
        МИХАН
      3. gurzuf Сегодня, 16:58
        Лучше наждачкой натереть! wink
        gurzuf
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:22
      Чтобы на фоне моря сдернуть от вероятного противника smile
      Rusland
    3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:23
      Цитата: Тралл
      Окрашен непатриотично

      У них пиксельная окраска в ВВС. И в строю вроде уже по 40 Су-27 и МиГ-29.

      Аристарх Людвигович
      1. Тралл Сегодня, 16:29
        Цитата: Аристарх Людвигович
        У них пиксельная окраска в ВВС

        Ну могут же... smile
        Тралл
      2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:32
        У китайцев окрас спёрли))


        На первом вроде Су-24))
        Генерал Песчаных Карьеров
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:35
      Да назван тоже..
      Цитата: Тралл
      Окрашен непатриотично
      210окв
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:20
    Что толку, они древние как гуано мамонта. Помнится над Луганском летал без толку.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:25
      Чем летать без толку, пусть хоть разобьется с толком
      Дормидонт
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:29
        Только не над городом! Пусть у себя там в чистом поле разбиваются, пока не закончатся.
        А к нам уже не прилетят, быстро опустим.
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:37
      Без толку?!Какой то ушлепок за штурвалом народу положил на площади перед администрацией..
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Что толку, они древние как гуано мамонта. Помнится над Луганском летал без толку.
      210окв
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:42
        Это был совсем другой самолет, Су-25, штурмовик, а не истребитель, не на площади, а в парке.
        Взамен мы этим упырям хвост накрутили.

        И тогда у нас ЗРК почти небыло. Так что не надо сравнивать палец с содержимым штанов.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:04
          Неважно какой самолёт..Вы думаете что на этот Су не подвесят ракеты?И летчик за штурвалом не станет убийцей?..Я буду очень рад что их приземлят.Однако ВВС у них укрепляется,пусть и за счёт отремонтированных машин.
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Это был совсем другой самолет, Су-25, штурмовик, а не истребитель, не на площади, а в парке.
          Взамен мы этим упырям хвост накрутили.

          И тогда у нас ЗРК почти небыло. Так что не надо сравнивать палец с содержимым штанов.
          210окв
          1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:25
            Может мы неправильно поняли друг друга? Тогда расскажу популярно.
            Я рассказывал именно про Су-27.
            Су-27 летал без толку в Луганске, в частности при штурме погранзаставы. Потому что ничего у него не было с собой, пустой. Зато ревел как скотина, пугал людей.

            Сейчас хоть вооружай, хоть нет - это им не поможет, собьем всех. Это вам не 2014 год, когда шумеры летали у нас безнаказанно и убивали мирных.
            Генерал Песчаных Карьеров
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:25
    Чтобы он в полете развалился, чтобы его первый полет стал для него реально последним!Один ему взлет, и не одной посадки!
    Геркулесыч
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:29
      Полет камикадзе?))
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 16:30
    ПАА-чему до сих пор не декоммунизирован??? Хде Турчинов??? Куда смотрит СБУ???
    Ст.пропорщик
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:38
      Так цэ ж зрада будет))

      Если все декоммунизируют - воевать будут палками, камнями, крепкими матюками и метёлкой для пыли.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:41
      Поддерживаю в каждой букве!!!!! даёшь декомунизацию, десталинизацию, деленинизацию, дехмеленизацию.... в общем до состояния Дикого поля..
      д^Амир
  5. BAI Сегодня, 16:36
    Отремонтировали так же, как МИГи хорватам? Он летать сможет или только фотографироваться?
    BAI
  6. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 16:52
    Хороший бизнес, дрова перекрасил моднявенько, денюжкой поделился и все в ажуре
    Pete Mitchell
  7. nic086 (Дмитрий) Сегодня, 17:04
    ВВС Украины: Плюс один Су-27
    - при первом же замесе будет -1 СУ-27! Налета в часах почти нет у летчиков... на что то еще надеются!
    nic086
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