Невидимый фронт. Специалисты юридической службы ВС РФ

С одной стороны постоянно ведём разговор о том, что число юристов в нашей стране, подготавливаемых теми или иными вузами, запредельное. Это действительно так: десятки тысяч дипломированных специалистов, которые явно перенасыщают рынок труда. С другой же стороны, сколько из этих десятков тысяч "специалистов" по-настоящему подготовленных и обученных? – тех, кто готов занять должность, которая бы гарантировала защиту законности и конкретно российских граждан. Учитывая, что с защитой законности и тем более с защитой отдельно взятого российского гражданина, включая ситуацию за рубежом, у нас ещё далеко не всё в порядке, можно констатировать, что квалифицированных специалистов в области юриспруденции точно не хватает.России нередко приходится нанимать иностранных адвокатов по многочисленным делам, которые проявили себя в последнее время, включая тяжбы по антироссийским оружейным санкциям, поставкам газа или даже фейковой массовостью употребления допинга российскими спортсменами.Особое направление юриспруденции – военное. Это работа с многочисленными нормативными актами, создание правовой базы по обеспечению прохождения военной службы по призыву и по контракту, работа в военных судах, прокурорских органах, выявление правонарушений и преступлений в войсках – вот лишь небольшой перечень из всего того, за что отвечают современные военные юристы.Сегодня, 29 марта специалисты юридической службы Вооружённых сил Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Появился он в общем календаре воинских праздников в 2006 году на основании указа президента. Цель установления праздника – возрождение и развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа военной службы. Дополнительная мотивация – признание заслуг военных юристов, история службы которых берёт начало ещё в Петровскую эпоху.Прообраз современной военно-юридической школы в России стал формироваться фактически одновременно с созданием регулярных армии и флота. В апреле 1719 года Пётр Первый повелевает обучить 20 молодых людей «науке аудиторских дел». При этом более ста лет обучение навыком военного аудиторства и прокурорства носило, если можно так выразиться, весьма фрагментарный характер. Зато во времена правления императора Николая I в России появляется полноценное и постоянное военно-юридическое учебное заведение, которое носило название Аудиторской школы. Днём её основания является 10 ноября 1832 года. В указе императора говорилось о том, что учебное заведение создаётся для снабжения военно-сухопутного и морского военного ведомств аудиторами, «образованными соответственно обязанностям сего звания». А уже менее чем через четыре года – 29 марта 1836 года - появляется николаевский манифест о формировании штата Военного министерства. И в этом министерстве впервые в истории Государства Российского вводится должность юрисконсульта.Именно эту дату официально и принято ассоциировать с современным Днём специалиста юридической службы Вооружённых сил России.Ежегодно военные юристы, работая в тесном контакте с центральными органами военного управления, осуществляют сопровождение десятков законопроектов, которые так или иначе касаются интересов различных категорий военнослужащих, включая и тех, кто прошёл через локальные конфликты. Большинство законопроектов проходят через парламент страны и превращаются в законодательные нормы.Участие военных юристов в учебно-методических сборах, которые проводятся в военных округах РФ, позволяет совершенствовать подходы к методике по снижению процента преступлений и правонарушений в рядах российских вооружённых сил.Сегодня именно работа специалистов юридической службы позволяет добиваться снижения уровня так называемых неуставных отношений. Одновременно с этим повышается и престиж службы в российской армии. Неуставщину по целой серии причин искоренить в армии полностью не удаётся, однако та работа, которая проделана в этом направлении за последние 10-15 лет, стала по-настоящему беспрецедентной. И свою роль сыграло отнюдь не только решение о снижении срока службы по призыву до 12 месяцев, но и совершенствование навыков работы военных юристов в стране.