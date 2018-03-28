18:02 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Раде предложили черно-красный флаг УПА* приравнять к государственному флагу Украины

В среду на официальном сайте украинской Рады был зарегистрирован законопроект, предлагающий официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ) на зданиях государственных органов власти.

В Раде предложили черно-красный флаг УПА* приравнять к государственному флагу Украины


Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства
— заявил депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко.


Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага украинских националистов на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников. Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается красно-черный флаг.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", передает РИА Новости

ОУН-УПА* - Экстремистская организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://maxpark.com/account
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 17:32
    Ну и свастику до кучи тогда уж.
    Михаил177
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:41
      Ага.Да и вообще комментировать новости из дурдома зачем?
      210окв
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 17:36
    А чому зараз не американьский прапор? Проще было бы гораздо. Самое интересное, что у поляков красно-белый.
    Altona
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:46
      Цитата: Altona
      ...А чому зараз не американьский прапор? Проще было бы гораздо. Самое интересное, что у поляков красно-белый...

      Евгений, святое не трожьте lol
      Зря что ли,они под свой похоронный марш, пардонте-с, гимн - слямзили цвет государственного флага с официального символа больных синдромом Дауна laughing
      Андрей К
  3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:37
    ...В Раде предложили черно-красный флаг УПА* приравнять к государственному флагу Украины...

    Кастрюлю на бестолковке майданутых - приравнять к национальному идентификатору request
    Андрей К
  4. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 17:38
    Смотрим на весь этот цирк, отстранясь, и видим конкретно тех людей, кого при поимке перекрещивать не надо. Смысла нет в перевоспитании фашистов.
    Сергей-8848
  5. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:38
    Вместе с государственным флагом Украины у здания горсовета Борисполя подняли красно-черный флаг «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*» (ОУН*-УПА*)
    Отмечается также, что флаг ОУН*-УПА в Борисполе будет вывешиваться на зданиях бюджетных учреждений в дни праздников и памятных дат.

    В Тернополе также решили по праздникам поднимать флаг УПА вместе с государственным флагом Украины.


    ,,,скоро бандеровский флаг поднимется выше украинского.

    https://vz.ru/news/2018/3/28/914793.html
    bubalik
  6. лесовозник (игорь) Сегодня, 17:39
    Поляки шиииибко обрадуются)))) а, вообще то им ( бандерлогам) радужный больше подходит, так как, бандера был педераст.
    лесовозник
  7. loginovich Сегодня, 17:43
    Вот этот лучше

    или этот
    loginovich
  8. друг зверей Сегодня, 17:44
    Офигеть, как вообще можно будет иметь какие-либо контакты с этим государством после подобного. Может стоит ввести какие-либо санкции как делает это США против своих врагов. В это же время наши дипломаты говорят что-то об уважении территориальной целостности Украины.
    друг зверей
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:48
    Они еще придут со своими "кумирами "на нашу землю, и надеюсь, что в этом "походе "укроина исчезнет навсегда как квазигосударство, и мы вернем себе свои ТЕРРИТОРИИ назад навсегда! Делить, разваливать укроину нам нужно было в 14ом году, а теперь под боком у нас огромное стадо отморози, желающие пустить крови, и неважно кому. Лишь бы ответки не получить. Чтобы повторился Одесский вариант -много погибших и полная безнаказанность. Мы еще хлебнем с ними лиха полной ложкой не один раз .
    Геркулесыч
Картина дня