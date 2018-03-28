...В Раде предложили черно-красный флаг УПА* приравнять к государственному флагу Украины...

Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства

В среду на официальном сайте украинской Рады был зарегистрирован законопроект, предлагающий официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ) на зданиях государственных органов власти.— заявил депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко.Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага украинских националистов на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников. Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается красно-черный флаг.Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне", передает РИА Новости ОУН-УПА* - Экстремистская организация, запрещенная в России.