Настоящие причины атаки Запада на Россию

Коллективный Запад решил надорвать дипломатические отношения с Россией. Ключевые страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, высылают от 1 до 4 работников российского МИДа. Больше всех, не считая британцев, вышлют украинцы - аж 13 человек. Желая угодить Брюсселю и Вашингтону, Незалежная понеслась вперед батьки в пекло.



На острие антироссийской истерии, тем не менее, находятся США. Они отправляют "домой" 60 дипломатических работников нашей страны. Примечательно, что 12 из них представляют нашу страну в ООН и не имеют никакого отношения к дипмиссии на территории США. Здание ООН, к слову, является международной территорией.



Тем не менее, Запад сделал свой выбор. Теперь ответ за Россией. Каким он будет, покажет время. Но эксперты сходятся во мнении, что он будет как минимум зеркальным. Хотя возможны и более серьезные ответные меры.











