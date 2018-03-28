21:45 28 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ВВС США могут сократить закупки F-35 на треть

ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценку военно-воздушных сил.

ВВС США могут сократить закупки F-35 на треть


Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС, отмечается в статье.


Чтобы избежать сокращения объемов производства самолетов для ВВС США, руководству ведомства придется найти способ сократить издержки в ближайшие 10 лет, пишет издание

Общий объем заказа F-35 для ВВС, ВМC и морской пехоты США – 2 тыс. 456 самолетов.

Отметим, что ранее неоднократно сообщалось о дороговизне программы F-35. О необходимости сокращения закупок этих самолетов говорили в том числе союзники США – в частности, Великобритания. Британские СМИ тогда сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек», передает "Взгляд"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:44
    Заголовок иначе надо сделать : сша не тянут Фи -35 !
    ФЕОДОР
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:47
      Цитата: ФЕОДОР
      Заголовок иначе надо сделать : сша не тянут Фи -35 !

      Лучше, США заставляют вассалов покупать "проваленные" истребители..Они все затраты отобьют !
      Это нам в России , ошибаться в расчетах нельзя иначе .. negative
      МИХАН
      1. Vard Сегодня, 17:56
        Похоже это одна из самых успешных операций наших спецслужб... впарить ЯК-141... Это же надо суметь...
        Vard
      2. антивирус Сегодня, 18:09
        ДА , ОТОБЬЮТ
        ГЛАВНОЕ--КИТАЙ .
        китайцы должны построить 500 самолетов для Тих океана. Вот это зрада, а так "соперника не видно"
        антивирус
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:53
      Вот это плохо. Так радовался массовым закупкам в США и остальных странах НАТО. А тут стали уже понимать...
      Владыка Ситх
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:02
        Сергей hi -мысли они наши читают, вот в чем причина! !! negative
        Геркулесыч
    3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:03
      Цитата: ФЕОДОР
      сша не тянут Фи -35 !

      "действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек»"

      Это как небольшой кредитик в микрофинансовой организации: всё красиво только на словах. yes
      Владимирец
    4. Маз Сегодня, 19:05
      Зрада, ей богу зрада!
      Маз
    5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:38
      Можно по другому - Ф-35 тянут ВВС США в .... куда то туда, а может оказаться и не туда?
      rocket757
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:47
    Из-за этого из 1 тыс. 776 самолетов, которые должны быть произведены для ВВС США, могут вычесть 590 F-35. Речь идет о том, что США могут столкнуться с серьезными проблемами будущего финансирования поддержания летной годности самолетов. До 2070 года на это могут уйти 1,1 трлн долларов только из бюджета ВВС, отмечается в статье.

    То есть по сути та же история ,как и с ящером...Рапторов хотели закупить 700 штук,закупили только 187...и тут ,видимо такая же история.
    НЕКСУС
  3. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:50
    а может их из фанеры делать и красить синей краской под цвет неба
    злой пиннокио
    1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:52
      Всё равно деньги на ветер !
      ФЕОДОР
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 20:20
      Цитата: злой пиннокио
      а может их из фанеры делать и красить синей краской под цвет неба

      Ну а чего - латыши давно уже так летают...

      helmi8
  4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:55
    Блин, как я люблю такие статьи в которых говорится о проблемах ,которые якобы могут возникнуть у кого то там. Отдохновение для души.
    Арон Заави
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 18:26
      Не могут,а уже возникли.Этот утюг планировался как дешёвый эквивалент 22му,а получилось летающее корыто уже равное по цене разработок и обслуге 22му.А он ведь ещё детскими болезнями всякой новинки не отболел,толком не летал.
      синоби
    2. котовский (Константин) Сегодня, 18:35
      Цитата: Арон Заави
      Отдохновение для души.

      А в статьях про русские вундервафли,работать приходиться? feel
      Хотелось бы сказать спасибо,еврейскому коллективу,
      за то что не обременяете нас своим присутствием в трагические дни. hi
      котовский
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:50
        Да, вы правы. Просто нечего сказать, а осуждать граждан из числа отв. за все это в государстве, в котором не живу, к чему это? Просто, конечно, я соболезную всем кто пострадал в этой трагедии...
        Shahno
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:38
        Цитата: котовский
        Цитата: Арон Заави
        Отдохновение для души.

        А в статьях про русские вундервафли,работать приходиться? feel
        Хотелось бы сказать спасибо,еврейскому коллективу,
        за то что не обременяете нас своим присутствием в трагические дни. hi

        Разве об этом можно говорить без слез?

        В знак скорби о погибших в #Кемерово мэрия #Тель-Авива подсвечена в цвета #российского флага.

        Арон Заави
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:40
          Арон hi -чисто по человечески спасибо !! hi За флаг! !! hi
          Геркулесыч
        2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:44
          Цитата: Арон Заави
          В знак скорби о погибших в #Кемерово мэрия #Тель-Авива подсвечена в цвета #российского флага.

          Спасибо!
          hi
          stalkerwalker
    3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:37
      Помойных ведер для слива фе-35 в мире очень много, так что матрасия все им и сольет, как в унитаз. Япония, Израиль, Нидерланды, Норвегия и т.д. и т.п.. Пользуйтесь на здоровье, только оплатите.
      Egorovich
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:52
        Не обольщайтесь... Для ваших супер пупер даже ведер не предлагают... Торгуете то в основном в экономически слабые страны, не о чем не говорит?
        Shahno
        1. котовский (Константин) Сегодня, 18:56
          Цитата: Shahno
          не о чем не говорит?

          Мы же настоящее оружие делаем,а не товар красивенький.
          котовский
    4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:50
      Цитата: Арон Заави
      Блин, как я люблю такие статьи в которых говорится о проблемах ,которые якобы могут возникнуть у кого то там. Отдохновение для души.

      Арон Приветствую! hiхе хе Но Израиль то точно на этом навариваться будет..Парочку "закупили -подарили" США , "прошили" программное обеспечение и заказы от вассалов таки прут..хе хе
      Что то вы перестали летать возле границ Сирии..))) tongue
      МИХАН
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:58
        Эх... Это запретная тема нынче. "Время собирать камни", и делать молча.
        Shahno
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 19:52
          Цитата: Shahno
          Это запретная тема нынче.

          Цензуру ввели, скатываетесь к тоталитаризму? laughing
          Paranoid50
    5. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 19:02
      Цитата: Арон Заави
      Блин, как я люблю такие статьи в которых говорится о проблемах ,которые якобы могут возникнуть у кого то там. Отдохновение для души.

      Прочитали? Отдохнули? И вперёд, к новым колоссальным покупкам этого не летающего железа.
      Вкд Двк
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:17
        Будут, не будут закупать, не суть важно, эт прямые расходы! А попутные или косвенные расход каковы будут???
        Кто то шибко умный раньше зарядил, что янки молосы и цена их пингвина будет уменьшаться, уменьшаться .... ХА - ХА и ещё раз ХА! Могу поспорить, что всё только начинается, совокупные расходы будут только расти!!! Могу поспорить, что некоторые писчящие сейчас от радости, Ах какую они вундервафлю заимели!!! в скорости взвоют и закатят енту "вафлю" в дальний угол и буду брехать разное, шоб ихние налогоплательщики за сокровенное не повесили.
        Реально довести этот проект до ума, смогут пара стран побогаче! Ну мож еще парочка стран подгонит самолёт для своих спесфисских целей.
        Готов поспорить на коньяк ... хотя процесс надолго затянется! Ничё, коньяк выдержанный получиться!
        rocket757
  5. Mavrikiy Сегодня, 17:55
    ВВС США могут сократить закупки F-35 на треть

    Что же делать? Продать лицензию Китаю и покупать у него тысячи дешевых самолетов.
    Mavrikiy
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:00
    Нет, нужно наоборот, увеличить закупки, и серьезно увеличить раза в три -четыре минимум! И строго соблюдать график закупки -производства пингвинов! Вот тогда у всех, кто этот авиаотброс купит, и скаллопсирует экономика что нам только на руку! Ах да, нужно увеличить количество проданных самолетов в семь раз каждой стране, купившей хоть один ф35, навязать покупку в обязательном порядке. В случае отказа страптивой стране нужно" насадить демократию "по примеру Ирака, Ливии, Югославии.
    Геркулесыч
  7. Yrec (Юрий) Сегодня, 18:04
    У вас есть доллары в заначке? Значит вы финансируете программу Ф-35.
    Yrec
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:04
    Почему то думается , что эти заявления лишь начало сокращения хотелок по количеству 35-х .
    КВУ-НСвД
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:43
      Цитата: КВУ-НСвД
      Почему то думается , что эти заявления лишь начало сокращения хотелок по количеству 35

      Раптор тоже планировали 384закупить, остановились на 184,также ссылаясь на издержки и финансовый кризис. Та же судьба ждёт Пингвин,потом лодки Коламбия, новую МБР. Дело Маска по освоению вечнозеленых денег живёт и процветает. lol
      Аскет
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:52
        [/quote]
        Цитата: Аскет
        [quote=КВУ-НСвД]Почему то думается , что эти заявления лишь начало сокращения хотелок по количеству 35

        Раптор тоже планировали 384закупить, остановились на 184,также ссылаясь на издержки и финансовый кризис. Та же судьба ждёт Пингвин,потом лодки Коламбия, новую МБР. Дело Маска по освоению вечнозеленых денег живёт и процветает. lol

        Можно добавить в список неудавшихся хотелок добавить Сивульфы , Замвольты , Спириты , 117-е и много мелочи подешевле..
        КВУ-НСвД
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 19:49
          Все то в кучу не сваливайте. Сивульф даже посчитали избыточным по своим характеристикам(очень классная лодка получилась). С замволтом промахнулись, технологии не успели за кораблем, да и концепция применения немного ошибочная. На 117 американские инженеры доказали, что и утюг могут заставить выполнять боевые задачи. Разброд у них, похоже в выдаче техзадания, да нет ясности в применении. Какая то мания все и сразу, да в одном флаконе. Что заказывают, то и получают.
          Сергей985
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 20:41
            Все то в кучу не сваливайте.
            Да я и не спорю , что у всего вышперечисленного много очень прорывных вещей заложено и реализовано , но есть один существенный недостаток - цена образца и его содержания-использования-ремонта , что и переводит их в разряд нереализованных в заявленном объёме хотелок...
            КВУ-НСвД
      2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:53
        Цитата: Аскет

        Раптор тоже планировали 384закупить, остановились на 184,также ссылаясь на издержки и финансовый кризис. Та же судьба ждёт Пингвин,потом лодки Коламбия, новую МБР. Дело Маска по освоению вечнозеленых денег живёт и процветает. lol

        Аскет и ты? Посмотри с чего начинается статья? Одни предположения автора.

        ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения.
        а возможно, что не будут вынуждены или сократят не на треть, а на 10%. Как можно это обсуждать серьезно?
        Арон Заави
  9. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:17
    Роскосмос планирует потратить на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты 1 млрд 613 млн рублей

    Таки, а чтож хотели то?!...
    Новый и крутой самолет по цене старого?... request
    Deadушка
  10. синоби (Юрий) Сегодня, 18:21
    А я всё ждал,когда,ну когда же процесс пойдёт!И вот она,история с F-22 и Зумвалтами повторяется.Столько вбухано и в пустую.Так держать!Верным путём идёте товарищи!
    синоби
    1. котовский (Константин) Сегодня, 18:37
      Цитата: синоби
      Столько вбухано и в пустую

      Ну почему же впустую,люди денег заработали,
      американские люди. wink
      котовский
  11. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:37
    Ну, если сегодня мы станем тут ломать себе голову бухгалтерскими проблемами на десять лет вперёд....
    Так их там, в крайнем случае, купят не 1777, а 1555.
    Когда на голову падает бетонная плита весом в 600 кг, или 900 кг, то разницы большой нет.
    А. Привалов
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:58
      Цитата: А. Привалов
      Ну, если сегодня мы станем тут ломать себе голову бухгалтерскими проблемами на десять лет вперёд....
      Так их там, в крайнем случае, купят не 1777, а 1555.
      Когда на голову падает бетонная плита весом в 600 кг, или 900 кг, то разницы большой нет.

      Еврейская логика ..хе хе Тут не поспоришь мужики! ))) laughing Я даже не совсем понял о чем он, но насторожился , как и вся Россия ! soldier
      МИХАН
    2. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:00
      Попробуйте рассмотреть другой аспект ,не с килограммами,
      а деньгами: когда Вас обманывают на 300 $,а не на 500 $.
      Вам безусловно становится легче
      APASUS
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 19:58
        Цитата: APASUS
        Вам безусловно становится легче

        Ибо думается, что наварился на 200. laughing
        Paranoid50
  12. shirkoled (Константин) Сегодня, 19:23
    Янки опять увеличат госдолг! Но скоро лафа амеров закончится!!! Денежные расчёты будут производиться в национальных валютах!!!
    shirkoled
  13. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 20:34
    Цитата: Геркулесыч
    Сергей hi -мысли они наши читают, вот в чем причина! !! negative

    Нет, до этого они еще не дошли в своем развитии, а вот ВО видимо почитывают! laughing
    Влад5307
Картина дня