США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?

Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей (с 2014 года) были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".

Командование американской коалиции опубликовало доклад, в котором говорится о числе погибших гражданских лиц в Сирии и Ираке в результате ударов США и их союзников. В докладе заявлено, что Штаты признают гибель по вине коалиции 855 мирных иракцев и сирийцев. При этом используется обращающая на себя внимание фраза "по меньшей мере". Заявление командования коалиции приводит РИА Новости Добавлено, что сообщения о возможной причастности военнослужащих коалиции к гибели ещё 522 граждан Ирака и Сирии "изучаются" американским военным командованием.И что дальше? Даже если допустить, что коалиция убила 855 мирных жителей, а не десятки тысяч, что будут предпринимать США? Командование сядет на скамью подсудимых? Или отправит делегацию, которая будет просить прощения у народов Сирии и Ирака?Как показывает историческая практика, никаких мер в США в связи с совершёнными военными преступлениями приниматься не будет. И международное сообщество привычно не станет требовать от Вашингтона никаких действий по заглаживанию вины, если такое вообще можно как-то загладить. Не для этого США развязывают военные авантюры по всему миру.