21:45 28 марта
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США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?

Командование американской коалиции опубликовало доклад, в котором говорится о числе погибших гражданских лиц в Сирии и Ираке в результате ударов США и их союзников. В докладе заявлено, что Штаты признают гибель по вине коалиции 855 мирных иракцев и сирийцев. При этом используется обращающая на себя внимание фраза "по меньшей мере". Заявление командования коалиции приводит РИА Новости:

Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей (с 2014 года) были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".





Добавлено, что сообщения о возможной причастности военнослужащих коалиции к гибели ещё 522 граждан Ирака и Сирии "изучаются" американским военным командованием.

И что дальше? Даже если допустить, что коалиция убила 855 мирных жителей, а не десятки тысяч, что будут предпринимать США? Командование сядет на скамью подсудимых? Или отправит делегацию, которая будет просить прощения у народов Сирии и Ирака?

Как показывает историческая практика, никаких мер в США в связи с совершёнными военными преступлениями приниматься не будет. И международное сообщество привычно не станет требовать от Вашингтона никаких действий по заглаживанию вины, если такое вообще можно как-то загладить. Не для этого США развязывают военные авантюры по всему миру.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:12
    США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?
    у педерастов свой счёт...нам не понять...
    андрей юрьевич
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:17
      На несколько порядков...
      Грэг Миллер
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 18:47
        В Ираке и Сирии погибло более миллиона человек, но правдолюбцам больше дорог Скрипаль.
        dorz
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:19
      Для них,сколько бы ни было-80,800,80000,это все равно статистика,а не человеческие жизни.
      210окв
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:22
        Хитрое признание, в котором главное смысловое слово "случайно" и это для них как алиби winked Дима, здравствуй hi
        ul_vitalii
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:33
          Виталий,добрый вечер.Алиби у них железобетонное..Они-носители дерьмократии и этим все сказано.
          Цитата: ul_vitalii
          Хитрое признание, в котором главное смысловое слово "случайно" и это для них как алиби winked Дима, здравствуй hi
          210окв
        2. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:42
          Цитата: ul_vitalii
          Хитрое признание, в котором главное смысловое слово "случайно" и это для них как алиби winked Дима, здравствуй hi

          Это скорее не алиби,а автоматическое прощение преступления,достаточно только сознаться и все!
          APASUS
        3. svd-73 (сергей) Сегодня, 21:20
          Хитрое признание, в котором главное смысловое слово "случайно" и это для них как алиби
          Случайно B-52 проводили ковровые бомбардировки,а арта пуляла фосфорными боеприпасами.
          svd-73
      2. Комментарий был удален.
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 18:20
      Для США все эти войнушки на БВ и т.д. Это как компьютерные игры ! А распространение этих всяких дронов БПЛА Это вообще для них огромные возможности..И операторов они набирают именно из фанатов-профессионалов стрелялок и т.д. У них душа отключается полностью , просто мочат ..
      Жертв мирных на БВ уже давно никто не считает , а они думаю уже могут сравняться с потерями в во Второй мировой (ну почти) Россия пытается это все прекратить и мы это сделаем рано или поздно..Русские знают, что такое война и разруха Когда мессеры охотятся безнаказанно за мирными! soldier
      МИХАН
      1. Комментарий был удален.
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:06
          Цитата: андрей юрьевич
          редкий случай,но тут согласен с Виталием,Восток..оно конечно... тут свои ещё...... горе объединяет... забьём на все разногласия,сердце никак не встаёт в колею,Кузбасс...правда тяжело..пережить бы.. сна нет вторые сутки. Родителям что сказать...был бы рядом- обнял бы...а так... пустое..вот опять клавиатуру заливаю ...

          Ладно Юрьевич, что то ты совсем сник...А понял ...Юбилей у тебя!! Грустный очень согласен..У меня сегодня у младшего сына день рождение, но тоже особо не празднуется..Горько на душе .Ну что делать , нужно жить дальше и царство небесное им всем детишкам ..Ну все ладно. а то меня тоже понесет.. hi
          МИХАН
    4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 18:35
      Цитата: андрей юрьевич
      свой счёт
      Интересно: а если сирийцы случайно, повторяю-случайно, начнут убивать американцев, которые шляются по Сирии где не попадя, то скоко можно их убить? И если можно, то как считать: в тушках или по весу? what
      Поздравляю Вас, Коллега, с 55-ти летием! love Желаю всего fellow
      drinks .
      злой партизан
      1. Комментарий был удален.
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:40
      В Ракке голодные бунты начинаются после вмешательства американских "демократизатиоров". Тысячи трупов разлагаются под завалами разрушенных построек.belay
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 18:59
      Я вот, что то не пойму, грохнули англо-саксы Скрипаля- наши отрицают, доказательств нет (даже пусть невероятное, наши грохнули предателя и это право России карать предателей) такой вой, санкции, высылка дипломатов, а здесь полосатые официально заявляют об убийстве 855 невиновных мирных жителей и тишина, как будто так и должно быть. Может все таки России перестать играть по англо-саксонским правилам, а устанавливать свои.
      лаврентий павлович
    7. Маз Сегодня, 19:03
      На десять, как в израильской торговле все хозяева делают.
      Маз
    8. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:04
      объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей (с 2014 года) были непреднамеренно убиты

      Да так непреднамеренно были убиты в Сирии,Ираке,Югославии и Ливии,Афганистане и Вьетнаме,Хиросима и Нагасаки вообще отдельный разговор.
      влад66
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:13
    "по меньшей мере".

    Ну то есть плясать надо отсюда и выше, а там: "кто же их считает". what
    Владимирец
    1. razved (Андрей) Сегодня, 18:16
      А зачем их вообще считать, ведь, по мнению "исключительных", иракцы и сирийцы (как и многие другие) не совсем человеки. Нам надо помнить, что у истоков рассизма и нацизма стояли именно англо-саксы.
      razved
      1. Комментарий был удален.
      2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:26
        Цитата: razved
        что у истоков рассизма и нацизма стояли именно англо-саксы.

        Ну что Вы! request Расисты это русские болельщики, показавшие на стадионе банан чернокожему игроку, а на западе сплошь толерантность и любовь к ближнему. yes
        Владимирец
        1. razved (Андрей) Сегодня, 18:30
          Ой, и правда, чёй-то я? fool Нельзя же так со светочами и распространителями демократии...
          razved
        2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:47
          Э, не надо. Вот этот тип банан слопал, когда ему кинули.
          мордвин 3
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:48
            Цитата: мордвин 3
            Вот этот тип банан слопал, когда ему кинули.

            Ну? Всё сходится, это же настоящий ариец! smile
            Владимирец
            1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:53
              Гм... И правда, он же рыжий. laughing
              мордвин 3
  3. polpot (Andru) Сегодня, 18:16
    Американцам как и англичанам все должны верить на слово они джентельмены врать не будут
    polpot
  4. Vard Сегодня, 18:20
    Ну и кто они после этого...
    Vard
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:21
      Демократы конечно...
      Грэг Миллер
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:22
    Информация о признании есть , но "скандала в мировых СМИ" не вызовет ни разу и будет упомянута мимоходом . Но в нужный момент этим фактом прикроются - мол смотрите какие мы открытые в даже таких нелицеприятных вещах , а вот посмотрите на "лживых русских"...и далее по накатанной..Настоящей правды американский пипл не узнает никогда - и не потому , что информация закрыта , а потому , что местный обыватель давно отучен включать голову и задумываться над преподаваемыми ему в нужном ключе фактами..
    КВУ-НСвД
  6. assa67 (андрей) Сегодня, 18:24
    давайте "непреднамеренно!ударим по городам америки
    assa67
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:26
    Нужно за каждого мирного жителя убивать по пять американских вояк! Тогда мирные жители перестанут гибнуть!
    Геркулесыч
  8. ваняватный Сегодня, 18:30
    угу , а Ракку с Мосулом подвергли плановому сносу с переселением в резервный жилой фонд ...
    ваняватный
  9. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:44
    по меньшей мере 855 мирных жителей (с 2014 года) были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".

    ООНы,ПАСЕ,Европы молча все проглотят и даже сделают вид,что этих цифр нет...а вот по липовым потерям мирняка от ударов наших ВКС вонь стоит регулярная.
    Я вот иногда прихожу к такой мысли-а как же этим президентам то США спиться?Ведь у них не то что по локоть ,по самую шею руки в крови.
    США обесценили жизнь человека,искусственно сделав доллар и силу выше законов человеческих.
    НЕКСУС
  10. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:23
    Кровавые мясники и убийцы! Уверен что и пожар недавно был ими как спецоперация под видом "разгильдяйства" организован. Утопить в крови эту "высшую расу" и их "богоизбранных" правителей инфильтровавших все мировые структуры!
    Beltasir Matyagu
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:26
    К цифирькам убитым общечеловеками можно смело приписывать три ноля, ибо массовые зверские убийства женщин, стариков и детей - фирменный стиль и многовековая традиция англосаксов
    Дормидонт
    1. SEER (Сергей) Сегодня, 21:27
      Цитата: Дормидонт
      К цифирькам убитым общечеловеками можно смело приписывать три ноля, ибо массовые зверские убийства женщин, стариков и детей - фирменный стиль и многовековая традиция англосаксов

      деяния, к примеру всем известного черчиля это несколько миллионов человек. даже если принять во внимание сказки про кровавого Сталина... черчиль Сталина, что называется "уел" на порядок. А на западе таких черчилей под десяток набёрётся... особливо удивляют некоторые люди. к примеру известный актёр Морган Фримен. Он не так давно полоскал нашу страну - типа демократии нет, всех прессуют.... токо забыл бедолага как его единокровцев совсем недавно, в его, самой "демократичной стране" "опускали": места для "чёрных", ККК, невозможность получить образования выше начального. но нет, Россия и Путин прям давят демократию...
      SEER
  12. Dart2027 Сегодня, 19:28
    Все кто погиб во время развязанной ими войны.
    Dart2027
  13. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 21:25
    США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?

    МО РФ не сообщило ни об одном мирном жителе при бомбардировках российских ВВС. Во как надо. fellow
    профессор
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 21:32
      Тайна.... Они суперточные, и суперправдивые. Это же Путин... Он супер.. разведчик...
      Shahno
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:42
        Цитата: Shahno
        Это же Путин... Он супер.. разведчик...

        За чем ругаетесь так на уважаемого человека ?!
        XXXIII
    2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:32
      Цитата: профессор
      МО РФ не сообщило ни об одном мирном жителе при бомбардировках российских ВВС

      Может МО РФ и за Ракку извинится?
      Цитата: профессор
      Во как надо.

      Порой лучше промолчать, чем пытаться быть святее матери Терезы.
      stalkerwalker
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 21:37
        Порою лучше промолчать. Чем признаться, что вас имеет один и тот же человек..
        Shahno
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:39
          Цитата: Shahno
          Чем признаться, что вас имеет один и тот же человек..

          Так расскажите - кто это (и куда вас имеет)...
          stalkerwalker
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 21:38
        Цитата: stalkerwalker
        Порой лучше промолчать, чем пытаться быть святее матери Терезы.

        92 тысячи авиаударов российских ВВС и ни одного убитого мирного. Нонсенс. Действительно, Порой лучше промолчать.
        https://russian.rt.com/world/article/434447-rossi
        ya-vks-siriya-operaciya-godovshchina
        профессор
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 21:41
          Цитата: профессор
          92 тысячи авиаударов российских ВВС и ни одного убитого мирного. Нонсенс. Действительно, Порой лучше промолчать.

          Профессор... Сегодня не тот день, что бы пикироваться...
          Обменялись "ударами", и слава Богу - все живы и здоровы...
          stalkerwalker
    3. Procyon Lotor (Procyon Lotor) Сегодня, 21:35
      Отрицать очевидное это любимая практика МО РФ
      Procyon Lotor
    4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 21:36
      Цитата: профессор
      США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?

      МО РФ не сообщило ни об одном мирном жителе при бомбардировках российских ВВС. Во как надо. fellow
      Не надо лодку раскачивать....laughing
      XXXIII
    5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 21:41
      Вы что, не знаете, что американцы лупят исключительно по больницам, школам, свадьбам и рынкам, а от ударов ВКС с 2015 года не пострадал ни один(!) мирный житель? Учиться надо, как чугуняками ФАБ по 250 кг попадать бандюкам точно в глаз, даже шкурки не попортив. Да и вообще, как побеждать бандформирования от крупных (тысячи) до маленьких(единицы) не вступая в прямой боевой контакт, куда девать захваченных пленных, в т.ч. раненных и пр. и пр.
      А. Привалов
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