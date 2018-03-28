Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
США назвали число "случайно" убитых ими мирных сирийцев и иракцев. На сколько умножать?
Командование американской коалиции опубликовало доклад, в котором говорится о числе погибших гражданских лиц в Сирии и Ираке в результате ударов США и их союзников. В докладе заявлено, что Штаты признают гибель по вине коалиции 855 мирных иракцев и сирийцев. При этом используется обращающая на себя внимание фраза "по меньшей мере". Заявление командования коалиции приводит РИА Новости:
Добавлено, что сообщения о возможной причастности военнослужащих коалиции к гибели ещё 522 граждан Ирака и Сирии "изучаются" американским военным командованием.
И что дальше? Даже если допустить, что коалиция убила 855 мирных жителей, а не десятки тысяч, что будут предпринимать США? Командование сядет на скамью подсудимых? Или отправит делегацию, которая будет просить прощения у народов Сирии и Ирака?
Как показывает историческая практика, никаких мер в США в связи с совершёнными военными преступлениями приниматься не будет. И международное сообщество привычно не станет требовать от Вашингтона никаких действий по заглаживанию вины, если такое вообще можно как-то загладить. Не для этого США развязывают военные авантюры по всему миру.
Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей (с 2014 года) были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость".
Добавлено, что сообщения о возможной причастности военнослужащих коалиции к гибели ещё 522 граждан Ирака и Сирии "изучаются" американским военным командованием.
И что дальше? Даже если допустить, что коалиция убила 855 мирных жителей, а не десятки тысяч, что будут предпринимать США? Командование сядет на скамью подсудимых? Или отправит делегацию, которая будет просить прощения у народов Сирии и Ирака?
Как показывает историческая практика, никаких мер в США в связи с совершёнными военными преступлениями приниматься не будет. И международное сообщество привычно не станет требовать от Вашингтона никаких действий по заглаживанию вины, если такое вообще можно как-то загладить. Не для этого США развязывают военные авантюры по всему миру.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти