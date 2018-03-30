Россия не будет вечным мальчиком для битья

«Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединённых Штатов Америки не допустить утраты «глобального лидерства», сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство».

«Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры – политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер, оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества – дипломатические, научные, спортивные, культурные – и фактически стало тотальным».