Танк «Меркава». Концепция, которой стукнуло сорок лет...



Музейный танк "Меркава" Mk 1. Фото Wikimedia Commons



"Меркава" второй версии. Фото АОИ / flickr.com/photos/idfonline



Третья модификация танка. Фото АОИ / flickr.com/photos/idfonline



"Меркава" Mk 4 - самый новый и совершенный представитель семейства. Фото АОИ / flickr.com/photos/idfonline



Эволюция танков "Мерква", можно сравнить изменение экстерьера техники по мере развития средств защиты. Рисунок Btvt.info



Тяжелый БТР "Намер" во время совместных учений в США. Фото US Army / army.mil



Бронированная ремонтно-эвакуационная машина "Неммера" на шасси "Меркавы". Фото Iweapons.com

По материалам:

http://israeli-weapons.com/

http://globalsecurity.org/

http://defense-update.com/

http://armor.kiev.ua/

http://army-guide.com/

http://btvt.info/1inservice/30_merkava.htm

В 1979 году Армия обороны Израиля приняла на вооружение новейший основной танк «Меркава» модификации Mk 1. В дальнейшем израильская оборонная промышленность разработала несколько одноименных боевых машин, отличавшихся от самой первой повышенными техническими и боевыми характеристиками. Со временем танковые шасси стали основой для техники иного назначения. Эксплуатация танков «Меркава» и машин на их базе продолжается до сих пор и вряд ли прекратится в обозримом будущем. В чем секрет таких успехов израильского танкостроения?В сентябрьском номере немецкого журнала Strategie und Technik за 2009 год была опубликована статья 30 Jahre Kampfpanzer Merkava («30 лет танка «Меркава»). Ее автор Рольф Хильмес в то время был доцентом Академии Бундесвера и руководил темой «Боевой комплекс страны». Имея солидный опыт в деле изучения и эксплуатации боевых бронированных машин, доцент Академии рассмотрел основные проекты израильского танкостроения и сделал некоторые выводы, которые могут быть актуальны и сейчас – почти через 10 лет после публикации его статьи.Оценивая программу «Меркава» в целом, Р. Хильмес прежде всего писал, что этапы ее развития прекрасно иллюстрируют темпы роста оборонной промышленности Израиля на протяжении нескольких десятилетий. В начале восьмидесятых танк модели Mk 1 не соответствовал уровню мировых лидеров, но уже в следующем десятилетии в серию пошла машина Mk 3, вполне способная поспорить с ведущими зарубежными образцами. Еще через несколько лет начался выпуск «Меркавы» типа Mk 4, в результате чего наметилось превосходство в отдельных областях.Авторы проектов «Меркава» всегда старались использовать самые современные технологии, но это, как считает немецкий специалист, не было главной целью. Основной задачей проектов все же являлось получение высоких боевых и эксплуатационных качеств. Кроме того, при проектировании учитывался опыт недавних вооруженных конфликтов. Наконец, важнейшей задачей являлось обеспечение выживания экипажа в самых суровых условиях.Еще на стадии определения технических требований к будущему основному танку специалисты АОИ поставили во главу угла живучесть. При разработке всех составляющих проекта следовало получать максимальную стойкость к различным угрозам и безопасность экипажа. При этом – по причине наличия некоторых специфических факторов – можно было пожертвовать ухудшением некоторых характеристик. К примеру, отсутствовали суровые ограничения по массе, что было связано с особенностями израильского ландшафта и размерами страны.Готовый облик перспективного танка, определенный к середине семидесятых годов, имел целый ряд характерных особенностей, отличавших его от других боевых машин того или более позднего времени. В дальнейшем подобные особенности конструкции дорабатывались и совершенствовались, но отказываться от них не планировалось. Как следствие, танки «Меркава» моделей Mk 1 и Mk 4, несмотря на самые серьезные отличия, весьма похожи друг на друга.Основные особенности израильских танков хорошо известны. К примеру, статья 30 Jahre Kampfpanzer Merkava излагала их следующим образом. В первую очередь, Р. Хильмес отмечал, что большое количество узлов и агрегатов, выполняя свои основные функции, также используется в качестве дополнительной защиты обитаемых отсеков. В первую очередь, это проявилось в размещении силовой установки перед экипажем. Кроме того, такая компоновка оставила свободным кормовой отсек, в котором удалось предусмотреть лаз для экстренного покидания танка или для эвакуации танкистов из подбитой машины. В корме располагаются потенциально опасные горючие жидкости: топливо и масло.Танк получил заостренную лобовую броню башни с надежной баллистической защитой. Боковые элементы башни выполнены в виде броневых коробов, в которых можно перевозить различное имущество или боекомплект пулеметов. На корме башни во время одной из модернизаций поместили дополнительную корзину, повышающую стойкость танка к кумулятивным боеприпасам. Ее дополнили особым экраном в виде свисающих цепей с грузами. Боекомплект орудия располагается в боевом отделении корпуса, в его корме. Снаряды хранятся в огнестойких контейнерах.Оригинальная концепция основного танка, построенная вокруг максимальной живучести и защиты экипажа, была воплощена в металле в 1974 году. В течение нескольких следующих лет опытные машины «Меркава» Mk 1 проходили различные испытания и показывали свои реальные возможности во всех условиях. По мере необходимости осуществлялись те или иные доработки конструкции, направленные на получение желаемых характеристик. После завершения испытаний танк рекомендовали к принятию на вооружение. Его служба официально началась в 1979 году.Уже в 1983 году появился новый вариант танка – Mk 2. С учетом опыта эксплуатации серийных танков первой модели и результатов столкновений в ходе Ливанской войны 1982 года имеющаяся конструкция была доработана. Поверх имеющейся брони установили накладные панели. Башню оснастили внешними корзинами с функцией противокумулятивных экранов. Штатный 60-мм миномет убрали внутрь боевого отделения, снизив риски для экипажа.В 1990 году стартовало серийное производство ОБТ «Меркава» Mk 3. В первую очередь, она отличалась от предшественников 120-мм гладкоствольным орудием и двигателем большей мощности. Однако наибольший интерес в этом проекте представляла навесная защита. Как и ранее, поверх собственной брони предлагалось устанавливать особые модули соответствующих форм и размеров.Любопытно, что израильская промышленность до сих пор не раскрывает секреты модулей третьей «Меркавы». Официально сообщалось лишь то, что такие устройства имеют корпус в виде броневой коробки, внутри которого находится засекреченное содержимое. По-видимому, речь идет о некой комбинированной многослойной преграде на основе стали и иных материалов. В дальнейшем навесные модули несколько раз дорабатывались с повышением основных характеристик.Важным нововведением проекта Mk 3 стала система предупреждения о лазерном облучении. Изделие LWS-2 включало три широкоугольных датчика, фиксировавших луч лазера с техники противника, и пульт управления. При помощи датчиков экипаж «Меркавы» мог своевременно узнать о готовящейся атаке противника и принять меры. Система предупреждения заметным образом снизила вероятность успешного обстрела из танковых пушек или с применением управляемых ракет.В 2004 году на вооружение поступил танк «Меркава» Mk 4, разработанный с учетом опыта применения всех трех предыдущих машин. Результатом развития и совершенствования имевшихся идей стало самое серьезное усиление бронирование, а кроме того, заметное изменение внешнего вида танка. Очередная версия навесных модулей бронирования, обеспечивающая улучшенную защиту от основных угроз, заметно отличалась от своих предшественников. Усиление защиты привело к отказу от собственного люка механика-водителя, поскольку он ослаблял верхнюю лобовую деталь корпуса, а также полностью перекрывался передними частями башни. Также пришлось использовать обновленные люки других членов экипажа и переместить некоторые элементы системы управление огнем. С определенного времени танки Mk 4 комплектуются комплексом активной защиты «Меиль руах».Новое повышение живучести повлекло за собой рост боевой массы и привело к необходимости замены силовой установки. 70-тонный танк пришлось оснастить новым двигателем мощностью 1500 л.с. Как и ранее, мотор и трансмиссия помещались в передней части корпуса, служа дополнительной защитой лобовой проекции. Предусматривалось использование новой 120-мм пушкой с повышенными характеристиками. Также были доработаны средства хранения и подачи боеприпасов. Как и ранее, были внедрены меры, направленные на сокращение рисков для экипажа.Как видим, за прошедшие десятилетия основная концепция израильских ОБТ «Меркава» не претерпела никаких заметных изменений. Главной целью проектов всегда оставалось обеспечение максимально возможного уровня защиты от всех актуальных угроз. Танк модели Mk 1 имел защиту от танковых снарядов, потом ее дополнили противокумулятивными средствами, и к настоящему времени в этой области, как утверждается, были получены выдающиеся результаты.Подобно множеству других танков, израильская «Меркава» стала основой для нескольких образцов военной техники иного назначения. Примечателен тот факт, что основная концепция базового проекта позволила построить новые машины без серьезных переделок танкового шасси. Впрочем, не все такие образцы боевой и вспомогательной техники смогли дойти до серийного производства.Требования по защите экипажа привели к размещению силовой установки в передней части корпуса с высвобождением кормы. Такая компоновка не является традиционной для танков, но может быть полезной в проектах техники иного назначения. Так, в середине восьмидесятых годов компания «Солтам» разработала самоходную артиллерийскую установку «Шолеф». Она несла 155-мм нарезное орудие в поворотной башне. Последняя помещалась на доработанном посадочном месте крыши стандартного танкового корпуса. Балансировка готового образца оказалась приемлемой. Таким образом, на основе необычного танкового шасси удалось создать САУ привычного облика.Достаточно крупный объем в центре и корме корпуса, высвобождаемый при удалении боевого отделения, также используется в проекте тяжелого бронетранспортера «Намер». В его случае шасси танка «Меркава» Mk 4 дополняется новой крышей, а в свободном объеме помещаются посадочные места для девяти десантников. Утверждается, что по уровню защиты экипажа и десанта такой бронетранспортер соответствует базовому ОБТ. Таким образом, наработки по живучести танков удалось применить в интересах пехоты.В свободном отсеке, прикрытом броней и двигателем, также можно установить аппаратуру для работы с поврежденной бронетехникой. Такая возможность была использована в проекте бронированной ремонтно-эвакуационной машины «Неммера». На месте бывшего боевого отделения устанавливаются лебедка и подъемный кран с поворотной стрелой. Также на борту такой БРЭМ присутствуют инструменты для обслуживания или ремонта боевых машин в полевой обстановке. В прошлом указывалось, что максимальная унификация танковых шасси старых моделей позволит перестраивать списываемые танки старых моделей в ремонтно-эвакуационные машины.С момента создания первого танка линейки «Меркава» прошло более 40 лет. За это время израильская промышленность успела создать четыре версии танка и несколько иных машин на их базе. В результате армия получила тысячи единиц боевой и вспомогательной техники, соответствующим образом повысив свою боеспособность. Имея определенные проблемы того или иного рода, танки и другие машины АОИ, в целом, неплохо показывают себя на полях сражений. Получению таких результатов способствует постоянная доработка техники с учетом постоянно пополняющегося опыта эксплуатации и боевого применения.Нельзя не заметить, что, несмотря на все изменения и доработки, основная концепция танка «Меркава» не менялась с момента разработки самого первого проекта. Идея обеспечения максимальной защиты обитаемых отсеков, по меркам того времени, была успешно решена уже в первых проектах семейства. В дальнейшем удалось заметным образом нарастить уровень защиты при помощи различных интегрированных и навесных средств. При этом плата за такой рост характеристик оказалась приемлемой и не оказала серьезного влияния на другие параметры.Также любопытным следствием примененной концепции и способов ее реализации стала возможность использования шасси в новых проектах без кардинальной переработки его конструкции. Не все такие проекты удалось довести до серии, но армия все же получила новые боевые и вспомогательные машины, унифицированные с танками. Такая унификация дала сразу два положительных результата: она упростила совместную эксплуатацию разных образцов, а также вывела их защиту на один уровень.С момента своего появления израильские основные боевые танки «Меркава» сталкивались с самыми серьезными угрозами, получая урон или неся потери. Тем не менее, конструкторы-танкостроители учитывали опыт столкновений с противником и предлагали новые идеи по улучшению бронетехники. В итоге на вооружение поступили четыре модели ОБТ, характеристики которых постепенно росли и достигли достаточно высокого уровня. Семейство «Меркава» остается на вооружении почти 40 лет и становится основой для новой техники того или иного назначения. Армия обороны Израиля пока не собирается отказываться от такой техники и, вероятно, уже работает над следующей версией танка. Такое отношение со стороны главного и единственного заказчика можно считать едва ли не лучшим аргументом в пользу оригинальной концепции из середины семидесятых.