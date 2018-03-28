21:48 28 марта
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Что с экипажем задержанного Украиной российского рыболовецкого судна "Норд"?

Появилась информация о том, где находится российское рыболовецкое судно "Норд", а также о состоянии команды. Напомним, что рыболовецкое судно было задержано в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками. Капитану рыболовецкого судна было объявлено, что он и вся команда нарушили украинское законодательство тем фактом, что заходили в порты Крыма без согласования с Киевом. При этом "Норд" приписан одному из керченских рыбколхозов.

Капитан судна Владимир Горбенко сообщил о том, что "Норд" отконвоирован в Бердянск, а представители экипажа надеются на то, что "не будут забыты".

Что с экипажем задержанного Украиной российского рыболовецкого судна "Норд"?



РИА Новости цитирует Владимира Горбенко:
В данный момент наше судно с экипажем в количестве десяти человек находится под арестом в порту Бердянск возле причала. Хочу передать привет родственникам, сказать, чтобы они не переживали, все здесь живы, здоровы. Мы, как граждане Российской Федерации, надеемся и верим, что о нас не забудут и помогут вернуться домой к своим семьям


Членам экипажа запрещено покидать судно. При этом запасов пищи и питьевой воды на "Норде" осталось максимум на 4 суток. Нужно отметить, что на судне через несколько суток будут отключены холодильные установки, охлаждающие улов общей массой около 5,7 тонн. Украинская сторона пока не дала разрешения на подключение судна к электросети Бердянска.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 87

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:54
    Напомним, что рыболовецкая шхуна была задержана в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками

    А где были корабли нашего ЧФ в этот момент? В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?
    А теперь пишут- участь наших моряков. Какая участь,если тупо свои корабли защитить в нейтральных водах не в состоянии?
    НЕКСУС
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:00
      Цитата: НЕКСУС
      В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?

      В Азовском море "Варшавянкам" как то тяжеловато оперировать, там само дело для "Рапторов" и им подобным...
      svp67
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:02
        Цитата: svp67
        В Азовском море "Варшавянкам" как то тяжеловато оперировать, там само дело для "Рапторов" и им подобным...

        У Варшавянок,если что и Калибры в варианте ПКР тоже имеются,так что и с Русского моря могли присмотреть...
        Цитата: 210окв
        Андрей где?Как сказать,выследили наверное что рядом никого нет.Топить пиратов надо.А по серьезному-все заняты Сирией и на все сил не хватает.Я так думаю

        Дмитрий,а пограничники тоже наши Сирией заняты?
        НЕКСУС
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:07
          Цитата: НЕКСУС
          У Варшавянок,если что и Калибры в варианте ПКР тоже имеются,так что и с Русского моря могли присмотреть...

          Вы собрались "калибрами" эти "човны" топить?
          svp67
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:10
            Цитата: svp67
            Вы собрались "калибрами" эти "човны" топить?

            Нет конечно...я говоря о ПКР ,имел ввиду,чтоб что-то побольше из украинского ЧФ не всплыло где-то рядом. А эти лоханки и Рапторы гонять способны.
            НЕКСУС
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:19
              Цитата: НЕКСУС
              имел ввиду,чтоб что-то побольше из украинского ЧФ

              У них нет ЧФ, там у них все ВМС...
              Цитата: НЕКСУС
              А эти лоханки и Рапторы гонять способны.

              И именно на ней "прикордонники" осуществили перехват нашего траулера, хорошо, что только на одной, так как будь их больше, они бы весь наш "караван" перехватили бы. И я с Вами совершенно согласен, что хотелось бы понять, а как это случилось что наши корабли там оказались без прикрытия? Гдк были наши корабли и авиация?
              svp67
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:25
                Цитата: svp67
                И именно на ней "прикордонники" осуществили перехват нашего траулера, хорошо, что только на одной, так как будь их больше, они бы весь наш "караван" перехватили бы.

                В контексте -"где был наш ЧФ", я написал по простой причине-это очень сильно напоминает захваты сомалийскими пиратами судов.
                И если кто забыл,то в те воды даже ТАРК Петр Великий отправляли.
                По сообщению агентства РИА Новости, 13 февраля 2009 года крейсер задержал в Аденском заливе 3 судна сомалийских пиратов

                Цитата: svp67
                Гдк были наши корабли и авиация?

                Говорят,Сирией занимались,вместе со всей пограничной службой видимо.
                НЕКСУС
          2. Кося Ферзь (Александр) Сегодня, 21:00
            SPV67 20.07
            Ух ты, пля. Одесса, практическая гавань. Рядом с КПП МЧПВ. Ах, ностальгия, как молоды мы были, бухали водку с горлышка до самого донышка....
            Кося Ферзь
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:38
          Дело не в погранцах...А в ЧМ по футболу.. yes hi
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: svp67
          В Азовском море "Варшавянкам" как то тяжеловато оперировать, там само дело для "Рапторов" и им подобным...

          У Варшавянок,если что и Калибры в варианте ПКР тоже имеются,так что и с Русского моря могли присмотреть...
          Цитата: 210окв
          Андрей где?Как сказать,выследили наверное что рядом никого нет.Топить пиратов надо.А по серьезному-все заняты Сирией и на все сил не хватает.Я так думаю

          Дмитрий,а пограничники тоже наши Сирией заняты?
          210окв
      2. Zubr Сегодня, 20:26
        У меня такое впечатление складывается, что эта волокита на долго. Что то хохлы хотят, раз Капитана этапировали в Харьков.
        Zubr
      3. Александр War (Александр) Сегодня, 21:03
        Все правильно ,для Рапторов и Мангустов
        Александр War
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:00
      Андрей где?Как сказать,выследили наверное что рядом никого нет.Топить пиратов надо.А по серьезному-все заняты Сирией и на все сил не хватает.Я так думаю
      Цитата: НЕКСУС
      Напомним, что рыболовецкая шхуна была задержана в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками

      А где были корабли нашего ЧФ в этот момент? В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?
      А теперь пишут- участь наших моряков. Какая участь,если тупо свои корабли защитить в нейтральных водах не в состоянии?
      210окв
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 20:00
      Цитата: НЕКСУС
      где были корабли нашего ЧФ в этот момент?

      Корабли ЧФ были там где им было и положено быть, но чувствуется что хохлы наглеют с каждым днем, давным давно пора по рукам бить, на платформу когда хохолята полезли по рукам мигом получили,.
      влад66
      1. Комментарий был удален.
      2. Терский (Виктор) Сегодня, 20:35
        Цитата: влад66
        ь, но чувствуется что хохлы наглеют с каждым днем, давным давно пора по рукам бить,
        Не..., если воспитывать то вот так-
        :
        Терский
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 20:46
          Цитата: Терский
          Цитата: влад66
          ь, но чувствуется что хохлы наглеют с каждым днем, давным давно пора по рукам бить,
          Не..., если воспитывать то вот так-
          :

          Виктор это было бы просто замечательно,можно было бы и одного органа лишить,что бы не размножались. hi
          влад66
        2. Siegen (Валентин) Сегодня, 20:52
          Можно проявить гуманность - выдать по одной повязке на глаз и кусочек бревна к ноге am
          Siegen
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 20:06
      Цитата: НЕКСУС
      Какая участь,если тупо свои корабли защитить в нейтральных водах не в состоянии?

      Мне кажется, что вместо того, чтоб к рыболовецким судам охрану приставлять, дешевле будет на них по паре пусковых установок поставить. И пусть потом укромарине пробуют в нейтральных водах к ним подойти. wink
      helmi8
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:08
        Цитата: helmi8
        Мне кажется, что вместо того, чтоб к рыболовецким судам охрану приставлять, дешевле будет на них по паре пусковых установок поставить. И пусть потом укромарине пробуют в нейтральных водах к ним подойти.

        Да не охрану...есть пограничная служба.Не понимаю,почему наши моряки не связались с нашими погранцами то...кнопку такую надо ,чтоб нажал и на пункт пришел сигнал о захвате(по типу как в банках)...
        НЕКСУС
    5. zoff-2017 (Игорь) Сегодня, 20:08
      Это Азовское море, каклы его не копали, а соединили с Средиземным. Они его (Азовское) тоже считают полностью своим до берегов окупанта. А мы строим мост. И обидно за наше руководство, что окраине позволяют.

      Был на Украине несколько раз, уже после отделения. Люди нормальные, отличные. И в Киеве, и Харькове, и Херсоне и в Запорожье. Власть пытается пукнуть громко. Поймали блин окупанта.

      Наша власть ответит?
      zoff-2017
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:17
        Цитата: zoff-2017
        Наша власть ответит?

        Расчет ,я так понимаю на то,что РФ будет ПРОСИТЬ отпустить моряков ,при этом унижаясь и вновь дипломатически выражая озабоченность.
        А нужен ответ ,силовой,чтоб мало того,что вернули бы наших моряков ,где взяли,еще бы извинения попросили и денежную компенсацию за причиненные неудобства выплатили.
        НЕКСУС
      2. svd-73 (сергей) Сегодня, 21:12
        Перекрыть Керченский пролив для их судов.Или лучше задерживать для досмотра,(версия-"так как поступила информация что везут взрывчатку для подрыва моста")и мурыжить их неделями.
        svd-73
        1. Ищущий (александр) Сегодня, 21:38
          Согласен с вами.Постоянные досмотры,опасное маневрирование,сопровождение с имитацией применения стрелково-пушечного вооружение.-чтобы на каждый рейс центнера памперсов не хватало.
          Ищущий
    6. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:16
      Цитата: НЕКСУС
      А где были корабли нашего ЧФ в этот момент?

      Ну да, каждого рыболова должна пара эсминцев сопровождать.
      Piramidon
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:20
        Цитата: Piramidon
        Ну да, каждого рыболова должна пара эсминцев сопровождать.

        Про корабли ЧФ,если вы не поняли,я сказал в том контексте,что это их подконтрольная территория. Я не говорил о том,чтоб приставлять эсминцы к рыбакам...а вот пограничники где были наши в этот момент ,не расскажите?
        НЕКСУС
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:28
          Цитата: НЕКСУС
          .а вот пограничники где были наши в этот момент ,не расскажите?

          Андрей, ведь неизвестны все обстоятельства инцидента, а вы уже на весь ЧФ наехали. Пограцы тоже не сплошной цепочкой вдоль берегов нэзалэжной стоят. Своих границ хватает. hi
          Piramidon
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:32
            Цитата: Piramidon
            Андрей, ведь неизвестны все обстоятельства инцидента, а вы уже на весь ЧФ наехали. Пограцы тоже не сплошной цепочкой вдоль берегов нэзалэжной стоят. Своих границ хватает.

            Степан,вы понимаете,что это все произошло в НЕЙТРАЛЬНЫХ водах.То есть,на лицо ЗАХВАТ нашего судна.Вам обьяснять,что надо делать,когда захватывают нашу землю(этот траулер,территория РФ)?
            И теперь капитана ЭТАПИРОВАЛИ в Харьков как зэка...то есть вытерли о нас ноги,и извините задницу...я вот так это вижу.
            НЕКСУС
            1. Piramidon (Степан) Сегодня, 20:58
              Цитата: НЕКСУС
              Вам обьяснять,что надо делать,когда захватывают нашу землю(этот траулер,территория РФ)?

              Раз уж такое произошло, то сейчас должно действовать МИД. Но по мне, лучше бы МО. Выловить в ответ десяток украинских посудин. Благо они сейчас все под мостом ходят.
              Piramidon
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:04
                Цитата: Piramidon
                Раз уж такое произошло, то сейчас должно действовать МИД

                Снова ноты протеста?Вам то самому не надоели эти писки из нашего МИДа про то,что нас обидели? Да и кому ноту то?Киевской фашистской хунте? Тьфу..

                Цитата: Piramidon
                Выловить в ответ десяток украинских посудин.

                Это просто симметричный ответ,а я говорю,об ответе таком,чтоб впредь наши суда украинские лоханки обходили десятой дорогой.
                НЕКСУС
            2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 21:08
              Почему мы ждём, когда на чиновников, служивых, вояк для организации нормальной работы, просто надлежащего исполнения своих прямых обязанностей должен рявкнуть ВВП?
              Почему для доведения важных сведений, обратить внимание ВВП на проблему должны поднять ОР-Р-Р журналисты, люди должны выходить почти на бунт, проблему должен довести кто то общественно значимый, имеющий доступ к телу???
              Что делают всякие советники, "ответственные" лица и прочее окружение верховного???
              А теперь вопрос - Почему у нас в стране бардак и меры принимаются только тогда, когда беда вырастает до размеров катастрофы, трагедии?
              Кто виноват?
              Я за эту власть не голосовал и кто то рискнёт убедить таких, что мы не правы?
              ОМОН и прочие УБЕДИТЕЛЬНЫЕ органы не предлагать, придёт наше время, они сами за нами придут, без чьих либо предложений\ наводок! Люди, не падайте так низко.
              rocket757
            3. Ищущий (александр) Сегодня, 21:33
              Абсолютно верно.Об вас в очередной раз вытерли ноги ,а Россия только утирается.ТЬФУ!!!
              Ищущий
    7. Терский (Виктор) Сегодня, 20:50
      Цитата: НЕКСУС
      В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно.

      Андрей, там нет как таковых нейтральных вод, там есть акватория "совместного использования". А это все Азовское море, за исключением пятимильной зоны вдоль берега. По крайней мере так записано в договоре России и Украины, который был подписан в Керчи в декабре 2003 года,. Может были изменения после 2014, но это вряд ли.
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:56
        Цитата: Терский
        По крайней мере так записано в договоре России и Украины, который был подписан в Керчи в декабре 2003 года,.

        Читаем договор,а именно ...
        Статья 2

        1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
        2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.
        НЕКСУС
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:14
          Цитата: НЕКСУС
          Читаем договор,а именно ...

          Это все понятно, ведь речь то идет о акватории совместного использования. Само понятие "нейтральные воды в договоре отсутствует. То что шумеры однозначно грубейше нарушили все мыслимые и немыслимые статьи договора это ясно как Божий день.
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:19
            Цитата: Терский
            Это все понятно, ведь речь то идет о акватории совместного использования. Само понятие "нейтральные воды в договоре отсутствует. То что шумеры однозначно грубейше нарушили все мыслимые и немыслимые статьи договора это ясно как Божий день.

            И? Начинаем дружно выражать озабоченность? Помнишь я тебе в одной ветке говорил про "удавку" на шее? Трусливое поведение всегда вызывает бОльшую агрессию. Это не я придумал,а сама природа.
            НЕКСУС
    8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 20:53
      Цитата: НЕКСУС
      А где были корабли нашего ЧФ в этот момент?

      к каждому рыбаку прикрепить боевой корабль, нереально
      LSA57
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:58
        Цитата: LSA57
        к каждому рыбаку прикрепить боевой корабль, нереально

        Выше почитайте обсуждение и в каком контексте я имел ввиду наш ЧФ.
        НЕКСУС
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 21:23
          Цитата: НЕКСУС
          Выше почитайте обсуждение и в каком контексте я имел ввиду наш ЧФ

          я его написал до того как вы оставили свой
          LSA57
    9. Александр War (Александр) Сегодня, 20:55
      МРК и Варшавянки конечно сильно,но пограничные корабли да !
      Александр War
    10. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 20:58
      Цитата: НЕКСУС
      А где были корабли нашего ЧФ в этот момент? В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?

      вы о чем пишите? какой ЧФ? еще напишите куда смотрел Путин и что делал Шойгу?
      Что же вас в пот не бросает когда в городах кого то убивают или похищают? куда смотрит полиция?
      Тикси-3
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:07
        Цитата: Тикси-3
        вы о чем пишите? какой ЧФ?

        Вы что,только с Марса прилетели?Азовское и Черное море-это территория контролируемая нашим ЧФ. И если у нас под носом,захватывают наши суда,то кто должен разбираться ? По вашему видимо марсиане.
        НЕКСУС
    11. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 21:08
      Цитата: НЕКСУС
      где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?



      Где Акулы,где Ясени..где Кузнецов в конце концов!...
      Ратуш
    12. KOPA (Kolja) Сегодня, 21:13
      Не кипешуй )))) через день-два будет результат ))))
      KOPA
    13. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:25
      Цитата: НЕКСУС
      А где были корабли нашего ЧФ в этот момент?

      Достаточно было подогнать вертолет
      Балу
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:54
    А не пора ли блокировать азовские порты Украины раз так они себя ведут?Мешает Крымский мост?Значит пора их проблему превратить в действительность.Раз этих пиратов не можем остановить.
    210окв
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:00
      Цитата: 210окв
      А не пора ли блокировать азовские порты Украины раз так они себя ведут?

      Мундиаль, сэр, мундиаль....
      svp67
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:41
        Вот верный ответ на все вопросы...
        Цитата: svp67
        Цитата: 210окв
        А не пора ли блокировать азовские порты Украины раз так они себя ведут?

        Мундиаль, сэр, мундиаль....
        210окв
    2. loginovich Сегодня, 21:32
      Цитата: 210окв
      А не пора ли блокировать азовские порты Украины раз так они себя ведут?Мешает Крымский мост?Значит пора их проблему превратить в действительность.Раз этих пиратов не можем остановить.

      Только Ачаков не блокируй.От туда пошлют места мало не покажется.
      loginovich
  3. astepanov (Алексей) Сегодня, 19:56
    Арестовать нахрен любое украинское судно, предпочтительно военное, и обменять экипажи. Сколько уже времени прошло - и все молчат об акте пиратства, совершенного Украиной.
    astepanov
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:00
      Экипажи военных судов окраины должны быть размещены на реях
      Дормидонт
  4. Kosmotoga Сегодня, 19:56
    на всякий случай рыбы немного подвяльте а то вдруг затянется ваше прибывание кроме шуток.
    Kosmotoga
  5. den3080 Сегодня, 19:56
    сначала вызволить судно с экипажем, набить морды всем кто попадётся из укроохраны, а потом блокировать порты, для начала в Азовском море.
    den3080
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 20:02
      Цитата: den3080
      сначала вызволить судно с экипажем,

      Думаю, что судно они отберут. Капитана осудят и посадят, а экипаж, могут то же посадить, но скорей всего оштрафуют и депортируют.
      svp67
      1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 21:25
        Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств....экипажу инкриминируется статья 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" - влечет наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток).

        http://tass.ru/proisshestviya/5068080
        мыслитель
  6. Усатый грузин (Андрей) Сегодня, 19:59
    китайское предупреждение и озабоченность
    Усатый грузин
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:02
      Да,вот это скорее всего реальный вариант.
      Цитата: Усатый грузин
      китайское предупреждение и озабоченность
      210окв
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:59
    Что мешает России объявить морскую блокаду окраины?
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:03
      Отсутствие фаберже.
      Цитата: Дормидонт
      Что мешает России объявить морскую блокаду окраины?
      210окв
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:00
    Уб.людки, они и есть уб.людки. До каких пор Россия на все эти укрофашистские выкрутасы спокойно смотреть будет. Уже давно пора укорот давать этой мерзопакости в людском обличии. am
    Egorovich
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:02
    Мое мнение, что в состав рыболовецких судов нужно включать военного, можно даже резервиста, с опытом использования ргп, и вооружать под роспись гранатометами этих спецов. Чтобы не было подобного захвата наших судов, чтобы укровояки знали, что гранату от рпг они влегкую получат в рубку, если приблизятся к нашим судам ближе чем на 50 метров! И главное, реально пару укрочелнов утопить из рпг!
    Геркулесыч
  10. hiller (hiller) Сегодня, 20:07
    Ну и где наш МИД, ВМФ, что делается для освобождения судна и экипажа?
    hiller
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 20:22
      Цитата: hiller
      Ну и где наш МИД, ВМФ, что делается для освобождения судна и экипажа?

      Ничего , там русские они сами их всех negative ..Киев не дождется заявлений с Вашингтоном!
      МИХАН
  11. assa67 (андрей) Сегодня, 20:08
    жесточайшие меры надо применять в ответ..иначе попа будет мосту-случайно катера об опоры биться,"дельфины"с вз.усстройствам случайно приплывут...ну и т.д
    assa67
  12. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 20:17
    Инициаторы этого захвата на другом материке живут.
    Сергей985
  13. МИХАН (Виталий) Сегодня, 20:20
    Прям как у берегов Сомали..хе хе ..Думают пиратством прожить ? Ну ну недолго вам осталось бандеровцы!
    МИХАН
  14. Radikal Сегодня, 20:21
    Цитата: НЕКСУС
    Напомним, что рыболовецкая шхуна была задержана в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками

    А где были корабли нашего ЧФ в этот момент? В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?
    А теперь пишут- участь наших моряков. Какая участь,если тупо свои корабли защитить в нейтральных водах не в состоянии?

    ...а также "Рапторы". am
    Radikal
  15. loginovich Сегодня, 20:24
    Цитата: helmi8
    Мне кажется, что вместо того, чтоб к рыболовецким судам охрану приставлять, дешевле будет на них по паре пусковых установок поставить.


    Угадывается логика бухгалтера все денежными знаками мерить .
    Рыбакам грозит тюрьма. а вы деньги считаете.Землячек вы однако.
    loginovich
  16. Radikal Сегодня, 20:25
    Цитата: Piramidon
    Цитата: НЕКСУС
    А где были корабли нашего ЧФ в этот момент?

    Ну да, каждого рыболова должна пара эсминцев сопровождать.

    Нет конечно, но контроль акватории, где работают наши суда организовать можно, и нужно было, чтобы вовремя оказать силовую поддержку гражданскому судну. Наверняка они SOS в эфир послали. sad
    Radikal
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:41
      Цитата: Radikal
      контроль акватории, где работают наши суда организовать можно, и нужно было

      Две пословицы, и обе про Вас:
      1. Знал бы, где упасть - соломки бы подстелил.
      2. Задним умом все крепки.
      Голован Джек
  17. faterdom (Андрей) Сегодня, 20:30
    Закрыть проход любым украинским судам через Керченский пролив. А то они и шахид-баркасы нам под мост подгонят. Нечего.
    faterdom
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:31
    Цитата: Терский
    По всему видно что все таки пригласили....

    А чё, гарни хлопци... Вышиванки напялить, научить кричать: "Слава Украине!", и порядок. За мaйдayнов вполне сойдут.
    mavrus
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:34
      Цитата: mavrus
      За мaйдayнов вполне сойдут.

      Как будто у покрышек погрелись. smile
      Владимирец
  19. Radikal Сегодня, 20:42
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Radikal
    контроль акватории, где работают наши суда организовать можно, и нужно было

    Две пословицы, и обе про Вас:
    1. Знал бы, где упасть - соломки бы подстелил.
    2. Задним умом все крепки.

    По Вам это очень заметно, прямо режет глаз! wassat tongue
    Radikal
  20. seacap Сегодня, 20:43
    Задрали уже наши своей беспомощностью,как бы кого не обидеть,как бы случайно не спровоцировать, кабы чего не вышло,как-то очень напоминает 41-й прошлого столетия.Всякое хлещет по щекам,оправляется на голову и еще за это деньги требует,а наши только сопли вытирают и упрашивают, невнятно канюча старую жвачку,еще больше распаляя это зарвавшееся б*ыд*ло. Роты морпехов и БДК на рейде,вполне хватило бы,плюс блокада всего региона,чтобы в туалет сходить разрешения спрашивали.Поощрение и попустительство преступникам,хамам и нацистам,их уговоры и попытки договориться никогда еще за всю историю человечества заканчивались всегда очень плачевно и требовали огромных затрат.
    seacap
  21. senima56 (Николай) Сегодня, 20:46
    Цитата: svp67
    Цитата: НЕКСУС
    В нейтральных водах,украинское корыто задерживает наше судно...где наши МРК хваленые были,Варшавянки,пограничные корабли?

    В Азовском море "Варшавянкам" как то тяжеловато оперировать, там само дело для "Рапторов" и им подобным...

    При чем тут "Варшавянки"? Вы "дурака нетвключайте"! А вопрос поставлен правильно- "Где была наша береговая охрана?
    senima56
  22. С_Байкала (Александр) Сегодня, 20:46
    На судне громкоговорители есть? Надо каждое утро гимн России на весь Бердянск, потом "День Победы", "Врагу не сдается..". Наши люди (русские) в Бердянске на пирсе соберутся, услышав - пару митингов в поддержку....
    С_Байкала
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 20:57
      А чё б сразу флаг России над Бердянском не поднять???
      Эта бравада ни к чему! Я б на тебя смелого такого посмотрел, если бы тебе светило посидеть в украинской тюрьме!
      FalconD
  23. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 20:54
    Я с шумеров уже обуреваю! Ведут себя как мелкие пакостники...как шакалята - не знают как укусить! Надо при первом удобном случае по зубам так дать, что неповадно было!
    FalconD
  24. shirkoled (Константин) Сегодня, 20:59
    А куда же смотрели Российские погранцы? Где они были?
    shirkoled
  25. Bronevick (Руслан) Сегодня, 21:03
    Пусть предадут экипажу, что мы очень озабоченны.
    Bronevick
  26. Siegen (Валентин) Сегодня, 21:05
    Да отпустят рыболовецкое судно, когда украинцы всю рыбу съедят.
    С салом у них дефицит yes
    Siegen
  27. wellaut (олег) Сегодня, 21:07
    Можно и спецоперацию силами ЧФ провести по вызволению.
    wellaut
  28. bk316 (Владимир) Сегодня, 21:08
    А экипажу надо было дизель сломать, и смотреть как хохлы их будут своей лодчонкой буксировать.
    Через пару часов бы и наша береговая подтянулась бы
    bk316
  29. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 21:11
    Все тут дружно хохмить кинулись по поводу лоханок хохляцких. А ситуация ведь грустная:
    - пираты захватили корабль в нейтральных водах (еще не хватало, что в наших территориальных);
    - экипаж удерживают на борту, капитана увезли;
    - продуктов и питьевой воды в обрез;
    - НИ О КАКИХ ДЕЙСТВИЯХ СО СТОРОНЫ РОССИИ ПО ВЫЗВОЛЕНИЮ СВОИХ ГРАЖДАН НЕ СЛЫШНО. Или я что пропустил?
    Не до шуток тут.
    Судно к Керчи приписано. Так может депутату от этого округа запрос в МИД или еще куда направить, чтобы пошевелились?
    Или сразу к Шойгу, чтобы помог забрать из плена соотечественников.
    Выть будут? Так у них и сейчас рот не закрывается.
    Rostislav
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 21:30
      Вот когда Сбербанк отделения в Керчи откроет, вот тогда и действия будут. А пока мундиаль сударь, некогда.
      Sauron80
  30. С_Байкала (Александр) Сегодня, 21:12
    Цитата: FalconD
    А чё б сразу флаг России над Бердянском не поднять???
    Эта бравада ни к чему! Я б на тебя смелого такого посмотрел, если бы тебе светило посидеть в украинской тюрьме!

    На ты мы еще вроде не переходили, так, к слову. Я лишь предложил направление выхода из ситуации - может и тупое - ничего страшного, там (на судне) люди взрослые, им виднее. Мы тут вообще-то общаемся, и иногда на фоне очевидного бреда может вылезти дельная мысль. Просматривая которую кто-то может или помочь нашим парням, или они сами себе помогут.
    С_Байкала
  31. Житель Урала Сегодня, 21:30
    С нашей стороны пока тишина, как обычно впрочем. Грозно сосредотачиваются...
    А вот если представить, что кто-то захватил американское рыболовецкое судно...
    Житель Урала
  32. SEER (Сергей) Сегодня, 21:48
    под каким флагом это судно было?
    SEER
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