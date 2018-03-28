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Что с экипажем задержанного Украиной российского рыболовецкого судна "Норд"?
Появилась информация о том, где находится российское рыболовецкое судно "Норд", а также о состоянии команды. Напомним, что рыболовецкое судно было задержано в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками. Капитану рыболовецкого судна было объявлено, что он и вся команда нарушили украинское законодательство тем фактом, что заходили в порты Крыма без согласования с Киевом. При этом "Норд" приписан одному из керченских рыбколхозов.
Капитан судна Владимир Горбенко сообщил о том, что "Норд" отконвоирован в Бердянск, а представители экипажа надеются на то, что "не будут забыты".
РИА Новости цитирует Владимира Горбенко:
Членам экипажа запрещено покидать судно. При этом запасов пищи и питьевой воды на "Норде" осталось максимум на 4 суток. Нужно отметить, что на судне через несколько суток будут отключены холодильные установки, охлаждающие улов общей массой около 5,7 тонн. Украинская сторона пока не дала разрешения на подключение судна к электросети Бердянска.
Капитан судна Владимир Горбенко сообщил о том, что "Норд" отконвоирован в Бердянск, а представители экипажа надеются на то, что "не будут забыты".
РИА Новости цитирует Владимира Горбенко:
В данный момент наше судно с экипажем в количестве десяти человек находится под арестом в порту Бердянск возле причала. Хочу передать привет родственникам, сказать, чтобы они не переживали, все здесь живы, здоровы. Мы, как граждане Российской Федерации, надеемся и верим, что о нас не забудут и помогут вернуться домой к своим семьям
Членам экипажа запрещено покидать судно. При этом запасов пищи и питьевой воды на "Норде" осталось максимум на 4 суток. Нужно отметить, что на судне через несколько суток будут отключены холодильные установки, охлаждающие улов общей массой около 5,7 тонн. Украинская сторона пока не дала разрешения на подключение судна к электросети Бердянска.
Использованы фотографии: Твиттер
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