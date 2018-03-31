11:59 31 марта

Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России?

Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия.
Жан Батист Мольер


Мнение: помимо борьбы с коррупционерами и взяточниками в рядах администраций, пожарных и санитарно-эпидемиологических инспекций, стоит взяться и просто за подлецов-паникеров.




Особенно за тех, кто выступает под маской правдорубов. За этих – особо.

Пиар на крови – ну что может быть хуже? Тем более что без разницы, политическая это реклама или личная, за деньги.

Клеймить, сажать, штрафовать, блокировать в Интернете.

Сколько подлости вылезло наружу, сколько гадов подколодных шипело, просто диву даешься.

И назвать этих организмов людьми просто не поворачивается язык.

Но, тем не менее, страна обязана знать своих уродов. Не в лицо, здесь эти мерзкие хари просто не имеют права быть. Так пройдемся, по списку. Хит-парад своеобразный.

1. Никита Кувиков, он же блогер/пранкер Евгений Вольнов.

Подонок высшей категории, и, к сожалению, гражданин Украины. Найти и раздавить этого гада будет проблематично.

Именно это животное названивало в морги и больницы Кемерова, представляясь то сотрудником МЧС, то администрации президента. Сеял панику, рассказывая о сотнях трупов.

С тем, что Кувиков – редкостная скотина и позорище для Украины, думаю, все согласятся. Но факт, что у него нашлись благодарные последователи. Такие же, в принципе, но граждане нашей страны.

Буду эту стаю давать просто по номерам.

2. Михаил Печерский и Алексей Псковитин (NEMAGIA), видеоблогеры.

Две великовозрастных негодяя рассказывали о "174 трупах в морге на Волгоградской".

В качестве доказательств — запись голоса какой-то женщины из аудиосообщения WhatsApp.

Вторая неизвестная поведала о 355 жертвах, информацию ей «передал кто-то в МЧС».

Тупая публикация непроверенной информации провокационного толка.

Ролик не удален. Наслаждаются, наверное…

3. Николай Соболев.

Этот блогер сравнил пожар в ТЦ "Зимняя вишня" с аварией на Чернобыльской АЭС. Если тогда власти СССР замалчивали масштабы трагедии, значит, то же самое происходит и сейчас, утверждает Соболев.

Основные его доказательства — ролики с аудиозаписями из мессенджера WhatsApp, чье происхождение и подлинность установить невозможно. Но это и не надо Соболеву.

"Вот вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеэкранов? Я лично в этом очень сомневаюсь".

Свой ролик Николай 28 марта удалил.

4. Александр Движнов.

Пародия на Соболева. Без каких-либо дополнительных комментариев и пояснений показал в своем видео два скриншота от неких женщин. Одна из них — якобы жена заведующего неким московским (!) моргом, который, как и другие, зав. моргами, зачем-то полетел в Кемерово.

Другая с той же степенью достоверности свидетельствует о "400 жертвах, 2/3 — дети 10-13 лет".

Источник этих скриншотов, их правдивость и адекватность авторов — ничего из этого Движнов не подвергает сомнению.

Ролик удален.

5. Сергей Брокш.

Еще один видеотрус, удаливший свой пасквиль.

Куда смотрят в рекламном холдинге Wild Jam, крышуя этого вруна, не знаю. Но Брокш поставил рекорд. По мнению видеовруна, жертв кемеровской трагедии уже больше 500 человек.

Без каких-либо доказательств. Но ролик посмотрели уже более 2 миллионов раз, на остальное плевать.

Ролик удален.

5. Дмитрий Иванов, он же Камикадзе_Д.

Клеймить, блокировать, сажать! Кто будет работать на благо России?


Иванов приговорил 400 человек, не приведя никаких доказательств этой информации, но подчеркивая, что об этом не расскажут СМИ.

6. Данила Поперечный.

Для разнообразия — стендап-комик из Питера. Вот уж действительно, кто бы что там говорил…



Ну и, конечно, как же в такой день обойтись без Навального и его навальнят? Конечно, деточки кинулись в бой…

7. Антон Волошин, глава штаба Навального в Новокузнецке.



Какое четкое подтверждение! Его друг говорит, что «был движ»…

8. Ксения Пахомова, глава штаба Навального в Кемерове.

Ксюшенька шедевральна! Может тезке из Питера уроки давать.



Танки забыла Ксения! Как же без танков по демократии?

Что характерно: ни один не принес извинений за вранье. В лучшем случае – тихонько удалили. В худшем – оставили. Нехай висит, это ж не магия…

Детей, конечно, надо пороть. Да, восстанавливать эту проверенную временем практику, наплевав на новомодные введения.

А вот этих, с пункта 2 по 5, однозначно под следствие. Статья? 128.1, пожалуйста. Не смертельно, конечно, но ощутимо для бюджета. Как страны, так и этих организмов. Чтобы врать было неповадно. И зарабатывать на крови.

И ведь из молодых…

Старые тоже красавцы, там все отметились на почве «добывания правды». Венедиктов, Альбац, Панчвидзе, Петухов, Варламов, Рынска, Навальный, Стерлигов…

Вот почему, когда надо вкалывать или что-то разумное, доброе, вечное посеять, их не дозовешься? А когда случается беда, как жабы лезут из-под коряг перед дождем и орут.

Главное, конечно, успеть схватить свое. Громко проорать про кровавый режим, подлую власть и так далее. Сценарий известен.

Да, власть в Кемерове оказалась дерьмом. От губернатора Тулеева до тех, кого он сейчас увольнять будет. Если судить по съемкам с Путиным, в Кемерово только прокурор вменяемый. Остальные только мемекать могут, да и то не очень внятно.

Но и Альбац с Венедиктовым точно не вариант.

И этих громкоголосых блогеров (скоро слово уже матерным станет) тоже надо прижимать.

Возможно, придется Роскомнадзору зады от стульев оторвать и поработать. Но это опять же – РАБОТАТЬ надо! В масштабах интернет-пространства всей страны!

Нет, пожалуй, на Роскомнадзор рассчитывать не придется. Они будут штрафовать за то, что в тысячный раз не написал, что ИГИЛ запрещена в РФ. А брехунов-блогеров – это ниже их достоинства.

А жаль. Жаль, что в России, несмотря на тысячи нахлебников у бюджета, некому заниматься чистотой информации.

Поэтому, скорее всего, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, вранье и провокации.

Постскриптум. Берегите детей от этих... С первого пункта до последнего.
Автор: Роман Скоморохов


38

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:24
    Поэтому, скорее всего, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, вранье и провокации.

    За подобные деяния, наказания либо нет совсем, либо оно настолько смешно, что лучше бы вообще не было. Поэтому мра*зей нужно либо "внесудебно" наказывать, а чем это чревато понятно всем. Или как "дети цветов" непротивление злу насилием. т.е не обращать внимание и воспитывать подрастающее поколение, "за все хорошее против всего плохого"
    Chertt
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:08
      Цитата: Chertt
      Поэтому, скорее всего, придется и дальше терпеть эту коричневую жижу в инфосфере. Ложь, вранье и провокации.

      За подобные деяния, наказания либо нет совсем, либо оно настолько смешно, что лучше бы вообще не было.

      Если вводить наказание за умышленное искажение жертв во время трагедий, то это должно действовать в обе стороны, как за превышение жертв, так и за занижение.
      Вся ситуация возникла ровно из за того, что народ не верит власти, которая систематически занижает(запаздывает) или вообще не объявляет о потерях. Даже с этой трагедией в Кемерово, в самый первый день по зомбоящику вешали о 4-5 жертвах, в то время, как сами кемеровчане(тогда ещё не подключились мрази-блогеры) утверждали, что жертв больше 50-ти, что оказалось правдой.
      Вы думаете власть действительно не знала в самый первый день, что жертв значительно больше, чем 4-5 человек?? Вот это и породило волну недоверия на которой и прокатились блогеры и пранкеры.
      Stas157
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:13
        Цитата: Stas157
        Если вводить наказание за умышленное искажение жертв во время трагедий, то это должно действовать в обе стороны, как за превышение жертв, так и за занижение

        Точно.
        Сказал, что много - получи в рыло.
        Сказал, что мало - получи в рог.
        А как сказать точно, никто не знает. Во классно-то будет!
        Стасег, Вы точно - инженер? Имею сомнения wink
        Голован Джек
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:32
          Роман,уважаемый..Вы же прекрасно понимаете что мы живём в обществе свободном от морали и принципов..Людей воспитывают на базисе личной наживы.Лично я своих сыновей воспитывают в старых добрых социалистических основах.И они никогда подобную гадость не напишут.Так что все вопросы и негодование к тем кто культивирует и насаждает подобное.А этих мелких паразитов я надеюсь кара настигнет.
          210окв
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:37
            И Вам доброго времени суток.
            Цитата: 210окв
            мы живём в обществе свободном от морали и принципов

            Утрируете... ну, ладно.
            Я не об том вообще.
            Я о "предложениях" некоторых "инженеров", которые в жизнь воплотить либо нельзя (по чисто техническим причинам), либо воплощать их вредно, поскольку возможные злоупотребления превысят пользу от их "внедрения".
            Стасег снова написал глупость. Он часто это делает. А мне просто скучно, утро, два выходных впереди...а тут Стасег со своими "рацпредложениями"...
            Голован Джек
            1. andrej-shironov Сегодня, 08:45
              Цитата: Голован Джек
              И Вам доброго времени суток.
              Цитата: 210окв
              мы живём в обществе свободном от морали и принципов

              Утрируете... ну, ладно.
              Я не об том вообще.
              Я о "предложениях" некоторых "инженеров", которые в жизнь воплотить либо нельзя (по чисто техническим причинам), либо воплощать их вредно, поскольку возможные злоупотребления превысят пользу от их "внедрения".
              Стасег снова написал глупость. Он часто это делает. А мне просто скучно, утро, два выходных впереди...а тут Стасег со своими "рацпредложениями"...

              Голован вы подобные вещи пишете постоянно! Все уже привыкли к вашим не аргументированным кривляниям и не реагируют! laughing
              andrej-shironov
        2. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:42
          Цитата: Голован Джек

          Стасег, Вы точно - инженер?

          По крайней мере абсолютно точно можно утверждать, то что вы Киса - хам. Доброе утро! С облегчением вас!
          Stas157
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:43
            Цитата: Stas157
            вы Киса - хам

            Сами Вы - хам. И киса - тоже сами.
            Стасег, зачем Вы такие глупости с самого утра пишете?
            Голован Джек
        3. andrej-shironov Сегодня, 08:43
          Голован, Стас прав, и вы прекрасно это понимаете! Не ёрничайте, вы сейчас ниже плинтуса падаете wink По факту Стас говорит об ответственности за слова и тем более за дела!
          andrej-shironov
        4. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:24
          Стасег, Вы точно - инженер? Имею сомнения

          Разве что малолетний?
          Этот "инженер" в одном из предыдущих обсуждений назвал 54 миллиона человек граждан России "запутинцами", и поставил знак равенства между ними и бандеровцами. То есть фашистами.
          Вот такой "инженер".
          Это статья кстати про таких. И вопрос только - будет власть гайки закручивать против этих, или гражданам самим придётся их в подъездах караулить, этих инженеров человеческих душ.
          Mestny
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:17
        Цитата: Stas157
        Вся ситуация возникла ровно из за того, что народ не верит власти,

        Ни один народ, Никогда, Нигде, до конца не верит власти (руководству на работе, продавцам в магазине и.т.д) Вопрос шире, как отличить умышленно искаженную информацию, и пресечь ее распространение
        Chertt
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:37
          Цитата: Chertt

          Ни один народ, Никогда, Нигде, до конца не верит власти

          Ну, вы сильно обобщаете! Если взглянуть на наш форум, то ощущение, что свято верит. По крайней мере добрая половина.
          Stas157
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:32
            Опять придумал от себя подростковое определение.
            Свято - тут ни причём. Просто верят, в той или иной степени.
            В сети много форумов, где собираются такие как ты - зачем сюда приходить и плакать, что тут всё не так как тебе хочется?
            Mestny
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:43
          Да,правдивая информация появилась только на третий день.Ну никак не могли власти точно знать что и сколько..Особенно в первый день..Там и причастные к этому делу,точнее очевидцы только что отошедшие от шока рассказывали небылицы.Поражают эти ЧОПовцы..Быстро они слились в никуда.
          Цитата: Chertt
          Цитата: Stas157
          Вся ситуация возникла ровно из за того, что народ не верит власти,

          Ни один народ, Никогда, Нигде, до конца не верит власти (руководству на работе, продавцам в магазине и.т.д) Вопрос шире, как отличить умышленно искаженную информацию, и пресечь ее распространение
          210окв
      3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:05
        Цитата: Stas157
        в самый первый день по зомбоящику вешали о 4-5 жертвах,

        Сообщали о том, что уже было подтверждено.
        Цитата: Stas157
        в то время, как сами кемеровчане(тогда ещё не подключились мрази-блогеры) утверждали, что жертв больше 50-ти, что оказалось правдой.

        Кемеровчане кемеровчанами, но СМИ должны оперировать официальными данными, что и сделали, когда появилась такая информация.
        Цитата: Stas157
        Вы думаете власть действительно не знала в самый первый день, что жертв значительно больше, чем 4-5 человек??

        Очевидно, знала, только точное количество жертв ещё не установили, а оперировать человеческими жизнями в виде + - 100... request
        А в статье говорится о том, что "вещатели" целенаправленно делали вбросы на смерти.
        Владимирец
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:20
          Цитата: Владимирец
          Сообщали о том, что уже было подтверждено.

          Может тогда вообще не нужно было указывать точное количество, пока не подтверждено? А то заявления о 4-5 человек выглядело запредельно заниженным. Вон, Путин, ни разу не назвал точную цифру погибших. Единственное, что он утверждал - десятки жертв. И в этом плане к нему нет вопросов.
          Stas157
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:26
            Цитата: Stas157
            Может тогда вообще не нужно было указывать точное количество, пока не подтверждено?

            Информация подается на текущий момент, потом пошли уточнения. А если бы вообще не сказали, то поднялся бы вой о замалчивании.
            Цитата: Stas157
            А то заявления о 4-5 человек выглядело запредельно заниженным.

            Может масштабы трагедии и не были понятны в начале. request
            Владимирец
            1. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:09
              Цитата: Владимирец
              Может масштабы трагедии и не были понятны в начале.

              Вот это не правда! Все было ясно с самого начала. Смотрите видео, живые свидетельства... Только слепой мог утверждать про 4-5 человек! Я когда услышал о пожаре по зомбоящику - даже не обратил внимания. Но, когда в ютьюбе пошли живые свидетельства - правда ужаснула! Было очевидно, что официальная картинка сильно занижает трагедию. И только с задержкой в три дня, под давлением общественности, официалы начали давать правдивую информацию. Но, народ то уже был взбудоражен.
              И запоздалое объявление траура к этому же. Очевидно, что кто то не хотел себе портить инаугурацию, но после такого масштабного отголоска на трагедию пришлось объявить... после Кемеровской области! Первый раз такое, чтобы сначала губерния объявляла траур, а потом, будто проснувшись вся остальная страна.
              Stas157
        2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:35
          Не объясняйте вы ему, бесполезно.
          Не имеет права власть публиковать неподтверждённые данные.
          Но таким как этот понятное дело всё равно. Цель у них другая - не правду выяснить, а по любому поводу орать про плохую власть.
          Mestny
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:13
            Цитата: Mestny
            Не объясняйте вы ему, бесполезно.

            Вы на процедурки сегодня сходили, или нет еще?
            Stas157
      4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:53
        Следком РФ возбудил дело по основаниям разжигания межнациональной розни по данному факту. А если Путин даст отмашку Кадырову, то его парни в течении суток доставит этого урода в Россию. winked
        сибиралт
  2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 06:38
    У Тулеева вообще-то в этом пожаре погибла племянница . Может стоит за словами то следить? А то получится то же самое , что и у этих блогеров , которых разоблачаете. request
    g1v2
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:36
      Цитата: g1v2
      У Тулеева вообще-то в этом пожаре погибла племянница . Может стоит за словами то следить?

      Да об этом он сам сообщал, когда оправдывался перед Путиным. Все таки, как ни старайся, но сложно представить Тулеева в одном ряду с обезумевшими от горя кемеровчанами потерявшими своих близких. Страшно далек он стал от простого народа, даже в горе.
      Stas157
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:46
        Цитата: Stas157
        Страшно далек он стал от простого народа...

        Бегущий полковник (и выше) в мирное время вызывает смех, а в военное - панику.
        Задумайтесь, коль есть чем Стасег yes
        Голован Джек
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:38
        Все таки, как ни старайся, но сложно представить Тулеева в одном ряду с обезумевшими от горя кемеровчанами

        Ну то есть раз Тулеев чиновник, и у него погибла племянница - его сложно представить в виде охваченного горем человека? Раз российский чиновник - стало быть по твоему не человек? ну раз сложно представить?
        Фашизмом веет за версту. Уже второй раз.
        Я слежу за тобой. И не только я.
        Mestny
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:38
          Цитата: Mestny
          Фашизмом веет за версту. Уже второй раз.
          Я слежу за тобой. И не только я.

          Я знаю!)) Вас там много таких в палате. Вы с Джеком не с одного участка?
          Stas157
  3. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:03
    Nomen illis legio (лат.) - имя им легион. Из Библии: Иисус Христос спросил у бесноватого "Как твое имя?" Одержимый ответил: "Легион", предполагая, что в него вселилось множество бесов.
    P.S. Для сведения в леоны были в римской армии и в своем составе насчитывали от 2000 до 10 000 солдат. Во главе легиона стоял военный трибун или легат.
    1536
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:06
    Венедиктов, Альбац, Панчвидзе, Петухов, Варламов, Рынска, Навальный, Стерлигов…

    изя топ
    1. andrej-shironov Сегодня, 08:46
      good Так давайте! Разве народ против, тот который не у тела и трубы!!!
      andrej-shironov
      1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 09:38
        А 18 лет что мешало???
        FalconD
        1. andrej-shironov Сегодня, 09:40
          smile Дмитрий, это вы сейчас мне?
          andrej-shironov
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:41
        Всё бросить - быт, семью, и в бараки с киркой тачкой и лопатой на великие стройки нового социализма?
        Народ против, да.
        Mestny
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:09
    "Они будут штрафовать за то, что в тысячный раз не написал, что ИГИЛ запрещена в РФ. А брехунов-блогеров – это ниже их достоинства"...Их и не тронут. У них своя роль - изображать оппозицию и "не бегать за флажки". "РАБОТАТЬ" надо - согласен. ....И была бы такая страна, в которой блогеры и ведущие шоу любой политической ориентации могли бы подохнуть с голоду от невостребованности.
    samarin1969
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:15
    Во многом согласен с автором.
    стоит взяться и просто за подлецов-паникеров.
    Не которые из них "на зарплате" и бороться со всеми ими можно. Для этого необходимо, что бы народ ДОВЕРЯЛ той информации, что распространяют государственные структуры. А вот тут возникает еще одна проблема. У нас нет должной централизации в этом вопросе и согласованности. Любое расхождение в цифрах, даже техническое воспринимается как попытка чего то скрыть. Соответственно, Государству надо в этом вопросе приложить максимум усилий и навести порядок. А это будет сделать очень тяжело. Потерять доверие легко, а вот его вернуть работа не простая.
    svp67
    1. Mengad (Алекс) Сегодня, 07:55
      Уважаемый?Ну Государство всегда обманывало свой народ,'это исторически сложилось.Покажите мне страну где Правительство не обманывает, или не скрывает что то от своего народа?Вы наверно наивно думаете что Путин говорит то что говорит сам?Он фактически пешка в чьих то руках,ему пишут тексты что говорить,ему говорят суфлеры что говорить,зато люди более внимательные и с аналитикой иногда приходят в ужас от того что говорит Путин,Не зря после его выступлений...люди задают себе вопрос:В каком мире живет Путин?Он просто часто долек от реальности.И этому есть обьяснение...ему диктуют что говорить...слишком он складно говорит..как по шаблону.Извините но по мне он ,,говорящая голова,,которому нашептывает суфлер что говорить.P.S Не куплен я госдепом.
      Mengad
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:59
        Цитата: Mengad
        P.S Не куплен я госдепом

        Это единственное, во что легко поверить. Такие, как Вы, Госдепу и даром не нужны. Да и не только Госдепу.
        Голован Джек
        1. ромул (Егор) Сегодня, 08:16
          Цитата: Голован Джек
          Да и не только Госдепу.

          АНБ?
          ромул
        2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:02
          А Вы ему нужнее???)
          FalconD
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:13
        Цитата: Mengad
        ему пишут тексты что говорить,ему говорят суфлеры что говорить

        Ну почему же, видно же где он "зачитывает", а где экспромт... Вы хотите сказать, что и здесь ему "суфлировали"?
        Цитата: Mengad
        люди задают себе вопрос:В каком мире живет Путин?

        Если Вы не знаете ответа, то я Вам отвечу: "В реальном..."
        Цитата: Mengad
        P.S Не куплен я госдепом.

        А это при чем?
        svp67
      3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 09:58
        На ВО нельзя высказывать мнение отличное от мнения диванного ура-патриота!
        Тут тренды определенные есть:
        1. Всё российское самое лучшее
        2. Всё американское, украинское и натовское плохое
        3. Если Вы не за Гаранта, то Вы плохой
        4. Олигархи вокруг Гаранта плохие, но он не виноват (смотри п.3)
        И наконец, когда здесь размещают подобный материальчик, явно заказного содержания, то Вы должны обязательно согласиться и лайкнуть хотя бы пару популистских коментов в поддержку...)))
        Люди, которые статью эту прочитали, ни одного из этих блогеров не посмотрели....их удел - кивать Соловьеву с первого канала, который блогеров полил грязью, а сам сказал что тоже не смотрел!
        Так что внимательно прочитайте мой пост и сделайте как я советую...,а ещё лучше напишите гневный коммент в поддержку автора: мол расстрелять...почему сейчас не 37 год...посадить с конфискацией....или что-то подобное...Такие комменты здесь любят и щедро одаривают лайками!)))
        P.S. ВО из нормального аналитического ресурса превратился в сборище заказных статейщиков и их поклонников-популистов!
        FalconD
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:46
          Дорогой диванный ура-предатель.
          Интернет разнообразен и огромен.
          Зачем плакать, колоться, но продолжать есть кактус?
          Идите вы ... Идите вы туда, где собираются такие как вы, ура-предатели.
          Там хорошо, примут как родного. Главное, что бы оттуда не погнали, за недостаточную ненависть к Путину и власти.
          Mestny
    2. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 09:42
      Вы блоги сначала посмотрите и разберитесь кто из них кто...и с кем надо бороться!!! А то игра в одни ворота! Один автор написал явную заказуху, а читатели тут стоя аплодируют!
      FalconD
      1. Комментарий был удален.
  7. TSS012 (Станислав) Сегодня, 07:44
    В каком Кемерове? Кемерово и точка! Названия городов с окончанием на "о" и тд не склоняются! Телеканал Россия вообще позорится на всю страну, показывая безграмотность своих сотрудников.
    TSS012
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:48
      Маленькая капелька в копилку ненависти к власти?
      ну разумеется, это же государственное ТВ, и оно разумеется только "позорится". Как оно может говорить правду, как можно ему верить?

      Так?
      Mestny
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:54
    Сколько подлости вылезло наружу, сколько гадов подколодных шипело, просто диву даешься
    В первый раз что ли? Как трагедия так начинается карусель "борцов с режимом", "честнейших демократов", "борцов за права человека"... Когда вскрывается правда, то им уже все равно, т.к. они свою роль уже сыграли посеяв недоверие, панику. Пройдет безнаказанно сегодня, значит будет продолжаться в последующем с удвоенной силой. Мерзота всплывшая в проруби, якобы "свободы слова".
    rotmistr60
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:01
      Блоги посмотри сначала, разберись кто из них кто, а потом рассказывай тут о "борцах с режимом"!!!
      FalconD
      1. Комментарий был удален.
  9. Mengad (Алекс) Сегодня, 08:03
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Mengad
    P.S Не куплен я госдепом

    Это единственное, во что легко поверить. Такие, как Вы, Госдепу и даром не нужны. Да и не только Госдепу.

    Хамить не надо ,если есть сказать что по сути ?То пожалуйста.. я готов дискутировать .а вот хамство удел слабаков.
    Mengad
    1. ромул (Егор) Сегодня, 08:15
      Цитата: Mengad
      .а вот хамство удел слабаков.

      Не, Джека на это не поймаешь , он даже на кусок колбасы не реагирует) возможно потому чта, раньше рыбу любил lol
      мозг в мозг( интеллект на интеллект)..
      ромул
    2. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:58
      Цитата: Mengad
      а вот хамство удел слабаков.

      Обиженных и униженных. Хамство, у таких людей, поднимает их самооценку в собственных глазах, компенсирует их фрустрации, и на какое то время возникает облегчение. Потом опять по новой. Голована Джека действительно можно понять. Тяжелая одинокая судьба. Вся его семья это собака и кошка. Обида на бросившую его семью. И чтобы хоть как то скоротать тяжелое время, бедный Джек целыми днями воюет с ветряными мельницами здесь на форуме.
      Stas157
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:15
        Цитата: Stas157
        чтобы хоть как то скоротать тяжелое время, бедный Джек целыми днями воюет с ветряными мельницами здесь на форум

        good laughing good
        Стас, я с Вас тащусь просто временами fellow
        Голован Джек
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:21
          Цитата: Голован Джек
          Стас, я с Вас тащусь просто временами

          Я очень хорошо знаю - вам нравятся мои комментарии. Вы их просто не пропускаете! Поэтому я стараюсь и для вас тоже. Но, к сожалению у меня нет столько времени на написание, сколько у вас. Но, буду стараться, пусть редко но регулярно.
          Stas157
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:17
      Цитата: Mengad
      есть сказать что по сути ?Т

      А нет там "сути". Вот это:
      Цитата: Mengad
      В каком мире живет Путин?Он просто часто долек от реальности.И этому есть обьяснение...ему диктуют что говорить...слишком он складно говорит..как по шаблону...

      ... суть бред. Что обсуждать-то?
      Цитата: Mengad
      хамство удел слабаков

      Эт не ко мне. И, да - где это Вы там хамство-то увидели?
      Констатация факта не есть хамство request
      Голован Джек
  10. К.А.С (Костя) Сегодня, 08:06
    Уважаемый Роман, блоггеров нужно наказать!, однако почему вы требуете этого от власти а не предпринимаете меры против комментаторов на ВО которые устроили пляску на костях! И точно также ве щали о сотнях погибших! Эти комментаторы не разобравшись и не дождавшись выводов комиссии и расследования начали обвинять всех во взяточничестве и вешать ярлыки,, утверждая что власть скроет причины и правду мы не узнаем! Чем эти ........ отличаются от описанных вами блоггеров!
    Опять же хочу обратить ваше внимание на то что ваш призыв может обернуться против вас! Например на сайте принято среди авторов и комментаторов ругать власть называя ворами убийцами, оскорблять презедента! Если кто нибудь привлечет сайт и комментаторов?( но если что то подобное написать в отношении сталина или грудинина то можно получить бан) Вот Вы на каком основании оскорбили тулеева и власть назвав их дерьмом?
    Готовы ответить в суде за свои слова? Ну например сказать Тулееву, у которого погибла племянница, что он дерьмо?
    К.А.С
    1. Ромей (Дмитрий) Сегодня, 08:51
      [
      Цитата: К.А.С
      Уважаемый Роман, блоггеров нужно наказать!, однако почему вы требуете этого от власти а не предпринимаете меры против комментаторов на ВО которые устроили пляску на костях! И точно также ве щали о сотнях погибших! Эти комментаторы не разобравшись и не дождавшись выводов комиссии и расследования начали обвинять всех во взяточничестве и вешать ярлыки,, утверждая что власть скроет причины и правду мы не узнаем!

      Извините, но, что делать если вашей оптово-розничной власти доверия нет априори и нечего на зеркало пенять коли рожа крива. Опять ффсе фрете?! Ну так опровергайте, работайте по нормальному наконец... Тут целый центр города с ужасом наблюдает и слышит крики несчастных ребятишек за сотню метров от здания, а Киселев в это время бодренько своим развязно-наглым баском сообщает о 5 погибших и дальше продолжает вещать о своем обычном: Украина, Сирия, Америка и пр... Не это ли самая высшая форма цинизма и шизофрении путинской пропаганды? Если строительный бизнес один из самых емких по корупционной составляющей, то с чего бы это слова властей воспринимать с доверием с ходу? Уверен, если счас захотят копнуть по "Зимней вишне" по серьезному, такой букет вылезет и дерьмом будет не только Тулеев... А наше сильно перехваленое детище фельдмаршала Шойгу? Почему наши ПСЧ до сих пор не оснащены современными средствами спасения людей в высотных зданиях? А откуда пошли слухи? Во первых очевидцев было слишком много, а во вторых перехват раций МЧС. Там только по одному кинозалу проходило 49+30... А то сразу нашли агентов госдепа и эге-ге ату их... В общем вопросов больше чем ответов. А самое неприятное, что это все напоминает цепочку катастроф между 1986 и 1988 г..
      Ромей
      1. К.А.С (Костя) Сегодня, 10:20
        Вы наверно очень молоды а вот в дни моей молодости за базар нужно было отвечать! Так что сказал- ответь: вы готовы ответить за то что жертв было больше? А если не готовы то ложка с дыркой!Вы такой типичный навальненок, вонь поднял, замутил и в кусты!!!
        Вы спрашиваете что делать?Вообще то прочитать статью!!! В статье и поднимается вопрос что делать со звонорями которые пускают сплетни не проверив факты! Это не зависит от того какая власть будет наша оптово-розничная или ваша дефицитного запретительная когда о происшествиях сообщали всякие голоса забугорные!!
        всю ваша ахинею нет желания комментировать!!!
        К.А.С
    2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 11:35
      Цитата: К.А.С
      Например на сайте принято среди авторов и комментаторов ругать власть называя ворами убийцами, оскорблять презедента!

      Костик, Вы хотя бы слово
      Цитата: К.А.С
      презедент

      правильно писать научитесь, а то тоже за оскорбление прокатить может.
      мордвин 3
  11. Mengad (Алекс) Сегодня, 08:40
    Цитата: svp67
    Цитата: Mengad
    ему пишут тексты что говорить,ему говорят суфлеры что говорить

    Ну почему же, видно же где он "зачитывает", а где экспромт... Вы хотите сказать, что и здесь ему "суфлировали"?
    Цитата: Mengad
    люди задают себе вопрос:В каком мире живет Путин?

    Если Вы не знаете ответа, то я Вам отвечу: "В реальном..."
    Цитата: Mengad
    P.S Не куплен я госдепом.

    А это при чем?

    Давнее его выступление...иного слов не о чем...конкретики..ноль.Таких выступлений у него хватает,просто надо присмотреться.
    Mengad
    1. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 10:07
      Цитата: Mengad
      Давнее его выступление...иного слов не о чем...конкретики..ноль.Таких выступлений у него хватает,просто надо присмотреться

      Ну всё, поймал Путина.
      А если серьёзно, то "какие ваши доказательства".
      Если это единственное за столько лет - не смешно.
      Даже как-то неудобно становится за вас.
      Наводлом
  12. andrej-shironov Сегодня, 08:41
    Да, власть в Кемерове оказалась дерьмом. От губернатора Тулеева до тех, кого он сейчас увольнять будет. Если судить по съемкам с Путиным, в Кемерово только прокурор вменяемый. Остальные только мемекать могут, да и то не очень внятно.
    Роман, а кто виноват в этом? Ведь власть на местах есть продолжение власти федеральной. Ведь местная власть действует в рамках системы созданной федеральной властью. Ежели на верхах берут взятки, неужели метные нувориши не будут этим заниматься? Если в верхах никто ни за что лично не отвечает, неужели на местах захотят?
    Вопросы Роман как вы понимаете риторические! А по статье, тех уродов которые вы перечислили как минимум надо уголовно наказать, но только ведь и этого не будет сделано!
    andrej-shironov
    1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:08
      Блогеров посмотрите, потом рассуждайте кого надо уголовно наказать! С Вашим подходом половину комментаторов с ВО надо тоже наказать! И кто должен наказывать?? По Вашей логике - "дерьмовая власть, которая является продолжением власти федеральной"??? Эта власть должна наказать блогеров, которые правду в потоке информации пытались найти???
      FalconD
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:11
        Дмитрий, сначала прочитайте мой коммент внимательно и учтите что первая часть это скопировано из статьи, а потом рассуждайте wink Или вы здесь для толпы?
        andrej-shironov
        1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 11:28
          Цитату научитесь вставлять...
          А во-вторых я указал на отсутствие формальной логики в Вашем посте!
          FalconD
  13. Злючный Сегодня, 08:44
    Немагия в отличие от автора, в Кемерово живет и работает. Вы там были в момент трагедии? Я был, там все Кемерово бурлит, слух на слухе, ибо местная власть имеет очень низкий рейтинг доверия. Так что они в отличие от многих, имеют право рассказывать о том, что там творилось. При этом они между прочим всегда говорят - что данные надо проверять, но в тот момент времени, там творился полный хаос!
    Так что лапки убрали от Немагии, в отличие от автора пустозвона, данные люди делают очень много полезного людям, и пытаются сделать мир лучше, хоть чуточку, но лучше.
    А то как странно, стоило Немагии нагнуть Тинькова (признали, что Петровка 38 нарушала закон и не имела права ехать в Кемерово), и сразу новая волна материалов против данных парней пошла. @Совпадение? Не думаю
    Злючный
    1. BAI Сегодня, 09:05
      ибо местная власть имеет очень низкий рейтинг доверия.

      Все местные выборные руководящие чиновники (в том числе мэр и Тулеев) тем не менее на выборах собрали 80 - 90 % голосов.
      BAI
      1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:10
        Все местные выборные руководящие чиновники (в том числе мэр и Тулеев) тем не менее на выборах собрали 80 - 90 % голосов.

        А не 146 случайно???
        FalconD
    2. Наводлом (Владимир Гуленок) Сегодня, 10:14
      Цитата: Злючный
      Так что лапки убрали от Немагии, в отличие от автора пустозвона, данные люди делают очень много полезного людям, и пытаются сделать мир лучше, хоть чуточку, но лучше.

      Действительно. Ну раздули панику. Подумаешь, не они одни такие.
      Ну подумаешь, не хватило смелости признать свою неправоту. С кем не бывает?
      Всё равно от миллиона подписчиков не убавится.
      Мало того, многие бросятся на защиту: лапки прочь!
      А то что законодательно они приравнены к СМИ и должны нести ответственность за информацию, так это к немагии не относится. Они ведь такие веселые интересные ребята, просто няшки. Нелицеприятный подход к ним применять нельзя.

      И как-то странно, при чём тут Тиньков?
      Это он их заставил произносить сказанное?
      Наводлом
  14. BAI Сегодня, 09:00
    По действующему законодательству привлечь нельзя. А разработать соответствующий работающий,грамотный закон - у депутатов ни желания, ни кальцификации нет (тема весьма сложная). Тупик.
    BAI
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 09:27
    Я ни в коем случае не оправдываю данных блогеров, упомянутых в статье. Но почему их надо наказывать, а "Эхо Москвы", "Лента.ру", "Медуза", "Радио Свобода" и целый полк других либеральных изданий с такой же информацией не надо? Я против такой избирательности и "гляделок ширше и глубжее"...
    Altona
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:06
      Почему не надо? Тоже надо.
      Это всё большие компании, народу много.
      А вот блогеры - это именно конкретные лица. И если кто-то из них на крови пляшет, то может и без закона прилететь, от неравнодушных граждан.
      Mestny
  16. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:27
    Автор забыл написать в первом предложении заголовка своей статьи слово "расстреливать"..... winked
    Monster_Fat
  17. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 09:33
    Господа! А многие из Вас посмотрели блоги о которых идёт речь???? Уверен, что добрая половина из вас не знает о ком речь! Лично я, когда этот шум по поводу блогеров начался, посмотрел не всех, но почти всех!!! Из явных ков точно КамикадзеДи...этому только кричать и клеветать дано!!! Движнов особо не разобрался в вопросе...потом извинился! Немагия и Соболев вообще ничего не утверждали...они всего лишь констатировали факт, что в интернете ходят слухи о сотнях погибших, указывая что инфа не подтверждена! Немангия вообще на месте событий инфу собирала!!! А кто из Вас не поддался мыслям, что жертв возможно больше, чем говорят официально??? Разбираться надо с теми, кто на площади орал ...тот врач самый!
    Что проблем других нет, как с блогерами бороться??? Правильно Соболев сказал, что на них просто отвлекают внимание общественности, а реальная причина трагедии - это коррупция!
    И кстати, монетизацию ребята отключили, деньги на крови не зарабатывали!
    FalconD
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:07
      Ну всё, теперь точно красавчеги. Мы то боялись как бы они деньги не заработали, а они вишь - только в головы дерьмо заливали, бескорыстно.
      Mestny
  18. Mengad (Алекс) Сегодня, 09:34
    Цитата: Голован Джек
    А нет там "сути". Вот это:

    Вы будете отрицать что Правители пользуются суфлерами и подсказками?Вы же не будете отрицать что часто в Правительстве ,,советники,, часто играют решающую роль в принятии тех или иных решений которые влияют на политику Государства, и его народа?Кто то нашептал...а глава Государства это огласил народу...который сделав себе из него идола...часто не замечает как его водят за нос.Если вам приятно когда вас обманывают,то это ваше дело,но не надо думать что это должно нравиться всем.
    Mengad
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:00
      "Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на показателе потребительского бюджета, заявила вчера на коллегии Минфина председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Ранее экономисты из команды Кудрина предлагали ликвидировать прожиточный минимум, чтобы властям можно было сэкономить за счет отказа от выплаты пенсий и пособий тем, чьи родственники имеют автомобиль или держат домашний скот – кроликов, кур или лошадей. Теперь граждане с доходами ниже прожиточного минимума будут объявлены богатыми и ненуждающимися, если в их семьях имеется сверхнормативная собственность."
      http://www.ng.ru/economics/2018-03-28/1_7199_goli
      kova.html

      Видите, уже началась "борьба с бедностью".. wink Как Президент и "обещал" ....... lol Но это же неинтересно "обсуждать", правда? куда интереснее печатать обличительные статейки на тех, кто "не голосовал "правильно" или недостаточно выражал "сочувствие" и "горе"....
      Monster_Fat
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:10
        Соответствующее решение уже принято, или сказала Новая газета, а ей сказал ещё кто-то?
        Поздравляю с прибытием в клан распространителей фейков, про которых статья.
        Mestny
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:03
      Правители пользуются суфлерами и подсказками?
      Не скажу как "правители", а вот лично вы поете с чужого голоса. Даже обсуждение статьи про клевету при случившейся трагедии используете для охаивания президента. Несколько комментариев и все против президента. Сегодня наверное "честно" отработали свою задачу?
      rotmistr60
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:12
        И ведь действительно работают. Во всех ветках, полный день. Даже в выходные.
        Сыновья офицеров.
        Mestny
  19. groks (Олег) Сегодня, 10:09
    Зачем писать об очевидном?
    А вот автору не хочется найти и раздавить тех, кто виновен в этих событиях? Олигархов, чиновников-взяточников? Ведь если бы не они, то и повода у врагов(а кто они, как не враги?), всё это закружить не было.
    Не хочется автору раздавить тех, кто убеждает, что это практически случайность и не виноваты эти самые олигархи и взяточники? Ведь если они опять убаюкают, то в следующий раз опять будут жертвы и опять выплывут враги со своей ненавистью.
    Неоднозначный персонаж Сёмин. Но вот он написал "Капитализм убивает". И сразу закричали, что лодку раскачивать не надо. Да вытряхните из лодки всех паразитов и никто раскачивать не будет.
    groks
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:14
      Вот кто-то нагадил в подъезде. А кто-то про него написал. с целью привлечь внимание граждан.
      Но такие как вы требуют прекратить это делать. Потому что этот нагадивший по вашему не виноват, а виновата власть, про которую в этом случае и надо писать.
      И сразу закричали, что лодку раскачивать не надо. Да вытряхните из лодки всех паразитов и никто раскачивать не будет.

      Мы сами и есть эта "лодка". Поэтому вытряхнуть, тем более сразу не получится - утонет.
      Только медленно, с заменой отдельных элементов конструкции.
      Mestny
  20. Mengad (Алекс) Сегодня, 10:16
    Ребята?Кто знает куда делись 4 минуты вырезанного видео с камеры наблюдения,в ТЦ ,,Зимняя Вишня,,?Их показали общественности?Там много неясностей...вот такие сокрытия и рождают слухи...Ну а выступление господина...Вестрикова до митинга в Кемерово , и после..тоже вызывает много вопросов.
    Mengad
  21. Mengad (Алекс) Сегодня, 10:37
    Цитата: rotmistr60
    Правители пользуются суфлерами и подсказками?
    Не скажу как "правители", а вот лично вы поете с чужого голоса. Даже обсуждение статьи про клевету при случившейся трагедии используете для охаивания президента. Несколько комментариев и все против президента. Сегодня наверное "честно" отработали свою задачу?

    Да вы наверное правы.Это я выстроил систему где...деньги преобладают над совестью..?Где большой бизнес можно записать как маленький, и таким способом избежать противопожарных проверок.Продажные пожарные инспектора это тоже веяния запада?Откройте глаза уж а?И сколько таких ТЦ еще в России а?Я виноват?Либералы и США виноваты?Кто выстроил эту вертикаль власти?Из таких людей кому закон не писан ?
    Mengad
  22. Mengad (Алекс) Сегодня, 10:48
    Цитата: rotmistr60
    Правители пользуются суфлерами и подсказками?
    Не скажу как "правители", а вот лично вы поете с чужого голоса. Даже обсуждение статьи про клевету при случившейся трагедии используете для охаивания президента. Несколько комментариев и все против президента. Сегодня наверное "честно" отработали свою задачу?

    Знаете в чем отличие вашего мировозрения от моего?Для вас Родина-это вождь.и ваш идол...для меня Родина - это Мама, и она мой идол..моя Родина начинается с порога моего дома..и моей Матери...и за них я буду биться...Мир вашему дому, и здравомыслия вам.Всего Вам хорошего.
    Mengad
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:00
      А никто и не запрещает Вам "биться об порог родного дома".
      Только здесь Вы в основном чернуху гоните зачем-то.
      За что временами и огребаете, и огребать будете.
      А биться... да бейтесь, хоть 7/24 request
      Голован Джек
  23. лис Сегодня, 10:58
    Ром,а чё не написать про племянника замминистра обороны...которую некоторые в зад готовы зацеловать до смерти на ВО.https://info-kuhny.ru/blog/43038719176/Uslovny
    iy-srok-za-hischenie-1-mlrd-rubley?utm_campaign=t
    ransit&utm_source=main&utm_medium=page_0&
    amp;domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
    или это не так интересно? а про погибших в Сирии тоже маше-на-лабутенах веришь?своих друзей там не было?или пресловутая "подписка" не даёт?
    вот если власть врать перестанет(во что я никак не верю) ,так и не будет веры тем блогерам с украины.
    лис
  24. Lek3338 (Лекъ) Сегодня, 11:02
    Это называется перекладывать проблему с больной головы куда то туда .
    Первый индивид который намеренно звонил вводил в заблуждение конечно скот ,у него есть мотивы (хотя не оправдывается ничем) .
    Я лично описанных блогеров не смотрю .Но знаете это что ?Люди блогеры да любой другой ,у всех были сомнения в правдивости передаваемой информации .И эти люди озвучили мысли на волне недоверия в обществе официальным властям ,неподтверждённую информацию .Не думаю что намеренно ,хоть какое, но мозги у них есть ,раз имеют аудиторию .Они не самоубийцы своей карьеры ,они люди ,поторопились,ошиблись .Жить в России и намеренно так поступать ,не думаю ,слишком низко и последствия они скорее понимали .
    Но сейчас когда вижу травлю на них ,когда с больной головы перекладывают на них , все федеральные СМИ РФ ,все марионетки власти мне даже их жаль .Есть виновные нужно акцентировать внимание на них ,этим выписать штрафы и т.д.как урок. Но что мы видим ?Всех собак спускают на них ,потому что пошатнулось власть одним митингом ?
    Если есть недоверие значит где то проблема, не бывает дыма без огня ,не верят вам господа телевизионщики .
    Lek3338
  25. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 11:55
    Постскриптум. Берегите детей от этих... С первого пункта до последнего.

    Как беречь????
    Если государство с его репрессивным аппаратом не может ничего сделать сделать с этими ..., то как обычный рядовой гражданин может противостоять этим... Мало того, что их много (то есть даже единоборство не получается), так они ещё и подпитываются "с другой стороны баррикады".
    А вообще, постоянно возникает мысль, которую надо постоянно задавать всем депутатам, чиновникам и прочим госслужащим: Если государство такое бессильное, то зачем оно вообще нужно?
    Если государство собирает с нас налоги, то что мы получаем взамен? Коррупцию и преступность?
    В чём смысл существования государства?
    В том чтобы обеспечить гражданам достойные условия, в которых они могут безопасно и полноценно жить: продолжать свой род, воспитывать детей и внуков, обеспечивать семью, сохранять здоровье и развиваться в личном и общественном плане. Если это не так, то тогда зачем нужно государство?
    Hlavaty
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