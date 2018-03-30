Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет?

Президент США Дональд Трамп, проводя протекционистскую политику в отношении американских производителей, фактически встал на путь торговой войны против большинства стран мира, экспортирующих в США свою продукцию. Еще во время президентской кампании Дональд Трамп заявил, что главным экономическим конкурентом США в современной ситуации является Китай.Дешевизна китайской продукции приводит к тому, что американские производители ни на внешнем, ни даже на внутреннем рынке не могут с ней достойно конкурировать. Именно с этой целью Трамп объявил о введении 25% пошлины на ввоз стали и 10% пошлины на импорт алюминия в Соединенные Штаты. Но введение пошлин ударило не только по Китаю, а и по целому ряду других государств, включая не только Россию, с которой у США напряженные отношения, но и страны Евросоюза, и Японию, и «любимого сателлита» Украину. Тем более, что Китай находится лишь на 11-м месте среди стран, экспортирующих сталь в США.Решение о введении пошлин принималось Дональдом Трампом не спонтанно. К этому американского президента подтолкнули и специалисты Министерства торговли США, которые еще год назад, в апреле 2017 года, пришли к выводу о том, что импорт стали и алюминия из других государств в Соединенные Штаты является серьезной угрозой национальной безопасности американского государства.Дело в том, что за последние годы импорт стали в четыре раза превысил объемы экспорта. В структуре потребления первичного алюминия доля импорта достигла 90%. Соответственно, под угрозой оказалось само существование американской металлургической отрасли, а заодно и нормальное функционирование военно-промышленного комплекса США. Ведь алюминий используется в авиастроении, судостроении, сталь – в автомобилестроении. В критической ситуации США оказались бы в зависимости от поставок алюминия и стали из других государств, что подорвало бы обороноспособность американского государства. Кроме того, от чрезмерного засилья иностранных производителей страдают американские компании, сокращаются рабочие места в американской сталелитейной отрасли, что влечет за собой рост социальной напряженности. В этой связи Дональд Трамп и принял решение о введении пошлин.Правовым основанием для принятия такого решения стала статья 232 Закона о расширении торговли (Trade Expansion Act), принятого еще в 1962 году. Этот нормативно-правовой акт предоставляет США право принятия односторонних мер по ограничению импорта продукции из других государств, если эти меры направлены на обеспечение американских интересов в сфере национальной безопасности. Принимая решение о введении пошлин, Дональд Трамп заявил, что американская металлургическая промышленность была «опустошена» в результате чрезмерно агрессивной экспансии других стран на американский рынок.Мир оказался в сложной ситуации. Ведь введение пошлин на сталь и алюминий неизбежно влечет за собой многочисленные убытки для металлургических компаний стран, поставляющих в США сталь и алюминиевую продукцию. Ход Трампа оказался очень удачным, поскольку поставил очень многие страны в состояние выбора – либо договариваться с Вашингтоном и идти на уступки, либо принимать ответные меры, либо соглашаться с введением пошлин.В наиболее сложной ситуации оказались ближайшие соседи Соединенных Штатов – Канада и Мексика, которые также экспортируют свою продукцию в США. Впрочем, Дональд Трамп практически сразу подчеркнул, что вносит обе соседние страны в список исключений, но лишь в том случае, если они договорятся о новых условиях продления соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Таким образом, введение пошлин было использовано США для того, чтобы надавить на Канаду и Мексику и вынудить их принимать выгодные для Вашингтона решения.В «белый список» стран, на которых не распространились пошлины, была включена и Австралия, которая также поспешила сделать уступки требованиям Соединенных Штатов, только бы не понести убытки и не лишиться американского рынка.В Брюсселе протекционистская политика Трампа вызвала множество нареканий. Европа не на шутку испугалась, что европейским компаниям придется нести серьезные убытки в результате введения пошлин на сталь и алюминий. Как и в случае с Канадой и Мексикой, относительно Евросоюза Трамп также занял позицию шантажиста. Для США выгодно, чтобы Евросоюз отменил пошлины на американский импорт. Это требование и было выдвинуто в качестве одного из главных условий отмены пошлин на ввозимые из Европы сталь и алюминий.Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что введение пошлин очень плохо скажется на американо-европейских отношениях,а президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал принять в отношении США жесткие ответные меры. Но у Дональда Трампа «в кармане» оказался еще один прекрасный инструмент воздействия – он заявил, что если Евросоюз введет ограничения на ввоз американских товаров, то США, в свою очередь, введет высокие пошлины на импорт европейских автомобилей. Для Франции и Германии, являющихся основными производителями автомобилей в Европе, это чревато серьезнейшими убытками. Так, немецкий автомобильный концерн Volkswagen в случае введения пошлин мог лишиться 22 млрд евро, поскольку именно США является одним из главных покупателей немецких автомобилей.Перед нерадостной перспективой убытков от американских пошлин оказалась и Республика Корея – важный политический и экономический союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во второй половине ХХ века, стремясь обеспечить поддержку Южной Корее как союзнику в Холодной войне, США взрастили конкурента самим себе – в Республике Корея произошел настоящий экономический скачок, особенного успеха страна достигла в сфере высоких технологий. Поэтому сейчас РК – не только союзник, но и конкурент США. Поэтому Трамп также использовал свои протекционистские меры для давления на Сеул.26 марта США и Южная Корея договорились о модернизации двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) и о регулировании объема импорта стали в Соединенные Штаты. Фактически эта модернизация явилась следствием шантажистских мер Трампа. Южная Корея была вынуждена согласиться, во-первых, на снижение объема поставляемой в США стали на 30% по сравнению с объемом поставок за последние три года. Во-вторых, Южная Корея согласилась с увеличением Вашингтоном тарифов на поставки корейских пикапов на 25% - на срок до 2041 года.В обмен на уступки со стороны Южной Кореи Вашингтон согласился исключить страну из списка государств, в отношении которых будут действовать пошлины на ввоз в США стали и алюминия. Поскольку США являются вторым по значимости и масштабам сотрудничества экономическим партнером Южной Кореи, у страны не оставалось иного выхода, кроме как искать общий язык с Трампом и идти на уступки. Так что в отношении Сеула Вашингтон может праздновать победу – ему удалось «продавить» выгодные для себя условия дальнейшей торговли между двумя странами.В сложной ситуации оказались сателлиты США в Восточной Европе – Литва, Латвия, Эстония, Украина. 20 марта Министерство экономического развития и торговли Украины направило просьбу к США о выведении страны из списка стран, в отношении которых вводятся 25% пошлины на импорт стали. Понятно, что Киев решение Трампа сильно обеспокоило – Украина ввозит в США около 1,5 млн тонн стали. Но вскоре украинские власти смогли испытать облегчение – Трамп проявил милость к восточноевропейскому сателлиту и пока не стал распространять введение пошлин на Украину, включив и эту страну в «белый список».Отказались США и от введения пошлин в отношении стран Евросоюза. Судя по всему, Трамп и его администрация сопоставили все издержки, которые могла бы понести американская экономика в результате начала торговой войны с Евросоюзом, и решили отказаться от планов по обложению европейского импорта пошлинами. К тому же, в Евросоюз входят почти все союзники США по НАТО, а в современной ситуации обострять отношения с военно-политическими партнерами в Вашингтоне не захотели.Таким образом, острие американской протекционистской политики направлено против Китая. Дональд Трамп обвинил Китай не только в чрезмерно агрессивной торговой политике и экспансии на американский рынок, но и в краже передовых технологий и шантаже американских компаний, которые, чтобы получать китайские инвестиции, должны были сообщать Китаю секреты своих технологических инноваций. Это – очень серьезные обвинения.Первое время Пекин пытался предостеречь США от начала торговой войны, подчеркивая, что в результате введения пошлин пострадает не только китайская, но и американская экономика. Однако, столкнувшись с упрямством Трампа, руководство КНР было вынуждено перейти к ответным мерам. Китай ввел пошлины и сборы на некоторые статьи американского импорта. При этом, официально Китай до сих пор стремится демонстрировать полное миролюбие в отношении Соединенных Штатов и подчеркивает, что в интересах мира нужно свободно сотрудничать всем глобальным торговым партнерам.Главной задачей политики Трампа в торговой войне с Китаем является ограждение американского рынка от высокотехнологичных китайских товаров, которые продаются намного дешевле и составляют серьезную конкуренцию американской продукции. Трамп обвиняет китайских инвесторов в том, что они, приобретая пакеты акций американских высокотехнологичных компаний, узнают все технологические секреты, которые затем используются для выпуска аналогичной китайской продукции, поставляемой на мировые рынки по более низким ценам. Использование западных технологий в сочетании с дешевой китайской рабочей силой на протяжении последнего десятилетия дало Китаю колоссальные преимущества, выведя его экономику на те позиции, которые она сейчас занимает. Поэтому в США торговую войну воспринимают может и не как идеальный, но как один из немногих возможных ходов против КНР.Но для нас более важен вопрос, как новая тарифная политика Трампа отразится на России. По мнению большинства экспертов, хотя, конечно, российские компании понесут определенные издержки, они не будут столь существенными, как у компаний из других государств. Российская экономика, во-первых, в известной степени самодостаточна, а во-вторых, США не входят в число приоритетных импортеров российских стали и алюминия. Так, в 2017 году Россия поставила в США 4,1 млн тонн стальной продукции. Сталь составляет менее 10% совокупного экспорта из России в США. Что касается алюминия, то для компании UC Rusal трамповские пошлины вообще не представляют угрозы – в США отправляется лишь 2% экспорта, поэтому компания легко переориентируется на другие рынки. Для нее это будет даже полезно, так как новые рынки могут оказаться более выгодными и перспективными, чем американский.Ухудшение отношений с США после кризиса на Украине привело к тому, что позиции российских компаний на внутреннем рынке и на других рынках только укрепились. Как санкции, связанные с событиями на Украине, положительно повлияли на развитие отечественной промышленности, так и тарифы, вводимые Трампом, лишь поспособствуют дальнейшему освоению российским производителем других рынков, в первую очередь – рынков развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. Получается, что меры, предпринятые Трампом для ограничения иностранного присутствия на американском рынке, пойдут на пользу российской экономике. Зато проблемы могут возникнуть у самих американцев, поскольку из-за введения пошлин цены на импортную продукцию повысятся, а далеко не все виды продукции можно оперативно заменить американскими аналогами.Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, в итоге представляется в большей степени антикитайской операцией, которая негативно отразится и на тех странах, которые всегда предпочитали сотрудничать с США. Именно по этой причине Трампу вскоре после заявления о введении пошлин пришлось создать «белый список», включив в него не только Мексику, Канаду и Австралию, но и Аргентину, страны Евросоюза, Южную Корею, Украину и ряд других государств. Поэтому говорить о том, что Трамп «объявил торговую войну всему человечеству» вряд ли возможно – в Вашингтоне прекрасно поняли, что такой сценарий развития событий приведет к очень негативным последствиям для самих Штатов.