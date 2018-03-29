08:43 29 марта

Ответ Западу: признание ЛДНР и зачистка «пятой колонны»

Внешнеполитическое ведомство нашей страны констатировало, что Британия, используя дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, пренебрегает всеми нормами международного права, этики и здравого смысла.

Ответ Западу: признание ЛДНР и зачистка «пятой колонны»


В заявлении пресс-службе российского МИД указывается, что без предъявления доказательств Лондон обвинил Москву в отравлении «собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся... название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».


«Идёт сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери», — сообщили в МИД, указав, что в мире формируется «абсолютная презумпция вины России».

И это отнюдь не преувеличение. Россию сегодня обвиняют буквально во всем, не утруждая себя хоть какой-то аргументацией. Причем речь идет не только о журналистах или даже о политиках. С пространными и необоснованными обвинениями выступают даже те, кто, казалось бы, в силу профессии должны быть предельно точными и конкретными.

Так, начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллиер выступил с обвинением России в подготовке атаки на британские космические спутники. Аргументировал он это тем, что если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна и атаковать спутники, проигнорировав международные нормы, запрещающие использовть кибератаки, лазерные лучи или средства радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.

Как мы видим, происходит следующее: нашу страну не просто бездоказательно, беспочвенно и необоснованно обвиняют в игнорировании международного права, но и освобождают себя, на основании этих клеветнических наветов, от каких либо правовых рамок в действиях против России.


МИД России направляет свой упрек в противоправных действий британской стороне. Но это не совсем точно. Против России выступает весь коллективный Запад. А «дело Скрипалей», всего лишь одно из направлений гибридной войны, ведущейся против России.
Большинство действий, совершаемых против нас, и раньше очевидно выходили за пределы норм международного права, но британская провокация нужна была для того, чтобы начать против нашей страны то, что именуется не совсем литературным, но вполне точным определением «беспредел».

Россия объявлена носителем абсолютного зла, и поэтому против нее не только можно, но и нужно использовать любые приемы борьбы и противодействия. Логика проста: поскольку Москва «готова и готовиться совершить против Запада новые преступления», то все действия против нее будут не более как самозащита, хотя бы и «на упреждение».

В сложившейся ситуации требования МИД России предъявить доказательства и обосновать обвинения, выглядят мягко говоря, наивными (хотя скорее всего, это не более, чем соблюдение формальностей, возможно, последнее).

Необходимо взглянуть правде в глаза: происходящее вполне отчетливо говорит о том, что вся международная правовая система, созданная по итогам Второй мировой войны, и худо-бедно обеспечивающая безопасность планеты, умерла. Запад ее разрушил и уничтожил.

Отныне никакие договора или правила более не защищают интересы нашей страны. Кроме Бога, ее безопасность обеспечивают Армия, Флот, ВКС и спецслужбы.


Впрочем, любая палка о двух концах. И, в складывающейся ситуации нам необходимо уяснить, и привыкнуть к тому, что и мы свободны от любых обязательств и рамок по отношению к западным «беспредельщикам». Кроме тех, которые мы сами себе определяем в соответствии со своими представлениями о нравственности и границах допустимого.

Запад же ограничивает лишь одно – опасение того, что ситуация может стать неконтролируемой и привести к широкомасштабной войне. Поскольку в победе в ней они не уверены.

То есть в игре на повышение ставок, инициатива на нашей стороне. МИД говорит о зеркальных ответах на действия Запада. Однако этого будет недостаточно – нужны ответы ассиметричные.

Например, политолог Владимир Корнилов, в интервью Федеральному агентству новостей предложил, что неплохим ответом Киеву за высылку наших дипломатов могло бы стать признание независимости Народных Республик Донбасса и заключение с ними официального оборонительного союза.

Собственно, шаг этот в любом случае, рано или поздно придется предпринять. А сегодня для него ситуация более чем подходящая - отношения с Западом, более, чем они испорчены сейчас, он не ухудшит. Зато сократит его возможности политических манипуляций, а так же позволит спасти многие жизни, причем не только донбассцев, но и украинцев.

Другим бы весьма убедительным решением, стало бы укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Исламской республикой Иран.

Еще одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.


Ситуация для этого более чем благоприятная. Прошедшие выборы говорят об огромном кредите доверия россиян своему президенту, и готовности поддержать его непростые решения. Сама «пятая колонна» сегодня предельно четко себя обозначила в связи с выборами, конфронтацией с Западом, «информационным бойкотом Госдумы», и трагедией в Кемерово.

Собственно говоря, арсенал возможных ответов у нас весьма широк. Ведь в отличие от Запада Россия до настоящего момента четко придерживалась своих обязательств и рамок международного права, в то время, как наши «беспредельные» враги уже давно пустились во все тяжкие, начиная от информационных провокаций, заканчивая поддержкой терроризма.

Обстановка в мире сегодня очень непростая, если не сказать, катастрофическая, и предотвратить готовящуюся против России войну может только сила и мощь нашей страны, и непреклонная решимость ее руководства защитить ее интересы.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 43

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  1. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 05:25
    Утвердительное название статьи не соответствует предположительному содержанию...
    Ураган70
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:32
      Раз с Россией стали играть грязно в открытую почему же мы должны придерживаться какой то марали , надо тоже вести агрессивную политику в отношении западных стран , иначе сожрут . Просто необходимо признать Донбасс и для начала заключить договор о совместной обороне с открытием полноценной военной базы , а так же необходимо усиленно проводить политику о привлечении в наши ряды союзников .
      Spartanez300
      1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 05:57
        Ох и хорошо бы было, воспользоваться опытом Ленина-Сталина и передушить российскую либерасню её же грязными труселями! good Но к сожалению это только мечты, кто же позволит то?! request Ведь у нас и в Правителстве РФ и в Аппарате Президента - 2/3 сплошные либерасты... negative
        Сергей-svs
      2. karish (Александр) Сегодня, 06:01
        Цитата: Spartanez300
        Раз с Россией стали играть грязно в открытую почему же мы должны придерживаться какой то марали

        А с чего Вы решили , что Россия этой морали придерживается ?
        Цитата: Spartanez300
        адо тоже вести агрессивную политику в отношении западных стран , иначе сожрут

        Никто Россию жрать не будет.
        Перестаньте пребывать в некторых иллюзиях.
        С Россией просто перестанут иметь дело.

        Цитата: Spartanez300
        а так же необходимо усиленно проводить политику о привлечении в наши ряды союзников .

        А что Россия может предложить союзникам ?
        Вы посмотрите - одного доклада Великобритании , покидающего ЕС , хватило что бы 27 стран выслали сотрудников посольства РФ или отозвали своих послов.
        Назовите мне хоть одну страну - которая бы вот так , пошла вместе с Россией ?
        К сожалению , в результате бездарной работы МИДа и внешней политики Россия все более самоизолируется.
        В какой то момент между внутренней пропагандой , экономическим положение и внешней политикой наступит кризис и чем он кончится не знает никто.
        Или революцией или войной.
        Не хотелось бы ни того ни другого.
        karish
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:21
          Цитата: karish
          С Россией просто перестанут иметь дело.

          Цитата: karish
          К сожалению , в результате бездарной работы МИДа и внешней политики Россия все более самоизолируется.

          Интересно читать мнение представителей отдельных стран, которые до сих пор уверены, что полуостров на западе Евразии, и их тонущий заокеанский хозяин, это и есть весь мир. Это давно не так. Но мило, и чуть чуть инфантильно, что вы продолжаете так думать
          Chertt
          1. karish (Александр) Сегодня, 06:41
            Цитата: Chertt
            Интересно читать мнение представителей отдельных стран, которые до сих пор уверены, что полуостров на западе Евразии, и их тонущий заокеанский хозяин, это и есть весь мир

            Это ни весь мир , но это развитый мир . ведущие страны мира по уровню благосотояния и продолжительности жизни.
            Если вы хотите равняться на страны Африки - это ваше право.

            Цитата: Chertt
            Это давно не так

            Замечательно - каждый устанавливает для себя границы .
            И на кого он хочет равняться

            Цитата: Chertt
            Но мило, и чуть чуть инфантильно, что вы продолжаете так думать

            ок.
            Удачи вам и здоровья.
            karish
            1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:58
              Цитата: karish
              но это развитый мир .

              Этот эпитет придумали страны, которые успешнее других грабили весь остальной мир

              Цитата: karish
              по уровню благосотояния и продолжительности жизни.

              Надолго ли. Прогнозы не аффилированных экспертов нерадостные
              Цитата: karish
              Замечательно - каждый устанавливает для себя границы

              ок.
              И вам удачи. )))
              Chertt
            2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 07:53
              Цитата: karish
              А с чего Вы решили , что Россия этой морали придерживается ?

              Приведите множественные примеры заявлений различных официальных лиц России, о врагах и агрессии, в отношении других стран?
              Цитата: karish
              Никто Россию жрать не будет.

              А Боинг, Украина, Сирия, допинговый скандал, дело Скрепаля, санкции и прочие агресивным поведения запада это что по вашему?
              Цитата: karish
              А что Россия может предложить союзникам ?

              Настоящие союзники не продаются.
              Цитата: karish
              Вы посмотрите - одного доклада Великобритании , покидающего ЕС , хватило что бы 27 стран выслали сотрудников посольства РФ или отозвали своих послов.

              Купленные или посаженные во власть марионетки в тисках НАТО и Евросоюза.
              Цитата: karish
              К сожалению , в результате бездарной работы МИДа и внешней политики Россия все более самоизолируется.

              С откровенными хамами и идиотами не МИД должен работать, а другие профильные ведомства, касательно внешней политики, согласен, слишком мягко с ними...
              Цитата: karish
              Это ни весь мир , но это развитый мир . ведущие страны мира по уровню благосотояния и продолжительности жизни.

              Развитый, но недоразвитый, иметь хороший дом и машину итд, ещё не значит быть порядочным.
              Валите с больной головы на здоровую, Кедми прав...
              КОСМОС
        2. лис Сегодня, 06:33
          Цитата: karish
          К сожалению , в результате бездарной работы МИДа и внешней политики Россия все более самоизолируется.

          да,к сожалению Вы правы...ВВП придётся разгребать всё то дерьмо,что наделал во внешней и внутренней политике предыдущий президент и его правительство.
          лис
        3. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:55
          Цитата: karish
          А с чего Вы решили , что Россия этой морали придерживается ?

          Потому, что оно так и ЕСТЬ.
          Цитата: karish
          икто Россию жрать не будет.
          Перестаньте пребывать в некторых иллюзиях.
          .

          УЖЕ "жрут".
          Кому интересны Ваши советы? belay
          Цитата: karish
          С Россией просто перестанут иметь дело.

          С первой ядерной державой мира? fool lol
          Цитата: karish
          А что Россия может предложить союзникам ?

          Мир. истинные человеческие ценности. Надежду на будущее.
          Запад-вымирающий выродок-через 20 лет Франция, Англия, Германия-более, чем наполовину-мусульманские страны. Евреи из Франции бегут сплошнвм потоком ( Ва ли не знать).
          Цитата: karish
          Вы посмотрите - одного доклада Великобритании , покидающего ЕС , хватило что бы 27 стран выслали сотрудников посольства РФ или отозвали своих послов.

          в ООН-в ДЕСЯТЬ раз больше стран.
          Цитата: karish
          Назовите мне хоть одну страну - которая бы вот так , пошла вместе с Россией ?

          ЗАЧЕМ?! Опять устраивать блок на блок? Россия хочет МИРА, а не войн.
          Цитата: karish
          К сожалению , в результате бездарной работы МИДа и внешней политики Россия все более самоизолируется.

          Политика абсолютно верна и умна, но-несколько мягкотела-надо ЖЕСТЧЕ отстаивать свои позиции от психопатов Запада ( а он-явный психопат, раз устроил Ирак с МИЛЛИОНОМ жертв на базе пробирки, устроил Ливию, поддерживает бородатых в Сирии и ранее в Афгане.)
          Цитата: karish
          В какой то момент между внутренней пропагандой , экономическим положение и внешней политикой наступит кризис и чем он кончится не знает никто.
          Или революцией или войной.

          Если вы, западные психопаты, полезете, то получите каменный век (кто выживет). Подумайте об этом.
          Если Европа хочет дожить свои дни спокойно, в "своей постели" (имеется ввиду промежуток 20-30 лет до превращения ее в Халифат), то просто должна оставить Россию в покое. hi
          Ольгович
          1. karish (Александр) Сегодня, 07:04
            Цитата: Ольгович
            Потому, что оно так и ЕСТЬ.

            Учение Ленина правильно - потому что оно верно.
            Слышал, причем много лет
            Цитата: Ольгович
            Мир. истинные человеческие ценности. Надежду на будущее.

            Да ладно.
            Не смешите мои валенки
            особенно насчёт человеческих ценностей. Покажите это на примере себя , а потом предлагайте другим
            Цитата: Ольгович
            ЗАЧЕМ?!

            А как ещё ?
            Цитата: Ольгович
            Опять устраивать блок на блок? Россия хочет МИРА, а не войн.

            Это прекрасно видно по российской военной программе . Украине итд итп
            Цитата: Ольгович
            Политика абсолютно верна и умна

            Ну так если всё так прекрасно , что ж тогда так плохо ?
            Цитата: Ольгович
            надо ЖЕСТЧЕ отстаивать свои позиции от психопатов Запада

            отстаивайте .
            Только для этого надо как минимум что бы с вами разговаривали
            Цитата: Ольгович
            Если вы, западные психопаты, полезете, то получите каменный век (кто выживет). Подумайте об этом.

            а я и написал . К вам никто лезть не будет , но и к себе пускать то же.
            karish
            1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:24
              Цитата: karish
              Учение Ленина правильно - потому что оно верно.
              Слышал, причем много лет

              "Россия виновата, потому, что других разумных объяснений-НЕТ".
              Слышал, причем много лет. Вы в своем уме?
              Политика России -образец морали.
              Цитата: karish
              А как ещё ?

              Блоки-это войны. Историю-совсем не знаете?
              Цитата: karish
              Это прекрасно видно по российской военной программе . Украине итд итп

              Прекрасно видно другое: бюджет Пентагона в ДЕСЯТЬ РАЗ больше российского, а а НАТО под Питером и ставит ПРО. И это -ДО всяких окраин и т.п.
              Цитата: karish
              Ну так если всё так прекрасно , что ж тогда так плохо

              Позиция России везде абсолютно верна и это хорошо. Плохо то, что Запад сошел с ума и с психопатами иметь дело -всегда тяжело.
              Цитата: karish
              Только для этого надо как минимум что бы с вами разговаривали

              Не понял: а КТО все время ЛЕЗЕТ с претензиями к визави? Разве Россия?! belay
              Заткнитесь , западные психи и никто вас не потревожит
              Цитата: karish
              а я и написал . К вам никто лезть не будет , но и к себе пускать то же.

              Западные вырожденцы-это 10% мира.
              Телфорд-это западное настоящее и завтрашнее ( скорое) будущее.
              ОСТАВЬТЕ в покое Россию, вы ей НЕ нужны, нее своих дел хватает.
              Ольгович
        4. Мур (Андрей) Сегодня, 06:58
          Цитата: karish
          С Россией просто перестанут иметь дело.

          Да-да. В последнее время это особенно заметно по утверждению Германией строительства "Северного потока-2" и газовозам в США.
          Когда же сама Россия перестает с кем-то иметь дело, например с нациками в Прибалтике по использованию их портов или применением ответных торговых санкций, начинается плач по подрыву общечеловеческих ценностей - свободы торговли.
          Смысл статьи прост - разговаривают с Россией тогда, когда не получается её ограбить. Сейчас коллективный Запад не теряет надежды пограбить безнаказанно и ведет себя в стиле гопника в подворотне. На здоровье.
          Мур
        5. влад66 (Владимир) Сегодня, 07:35
          Цитата: karish
          чего Вы решили , что Россия этой морали придерживается ?

          А с чего ты Саня решил что вы этой морали прилерживаетесь, ваша мораль проста - у России нет своих интересов, Россия должна играть по правилам англосаксов и быть только бензоколонкой, то есть тем, кем сейчас является Украина, но у нее и бензоколонки нет. Нет Саня у России и свои интересы есть и защищать их будут.
          Цитата: karish
          Россией просто перестанут иметь дело.

          Кто? "цивилизованный запад"? Да не расстраиваемся по этому поводу.
          Цитата: karish
          какой то момент между внутренней пропагандой , экономическим положение и внешней политикой наступит кризис и чем он кончится не знает никто.

          Саня это слышали уже с 2014 года, одни ждут когда развалится Украина, другие Россия, третьи США, до сих пор чешут репу почему же не разваливаются. laughing
          Цитата: karish
          Или революцией или войной.
          Не хотелось бы ни того ни другого.

          Тут Санчо на 100500% с тобой согласен. drinks
          влад66
      3. To be or not to be Сегодня, 08:26
        Лелик из "Бриллиантовой руки" :" Усе идет по плану!"

        "Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери,"
        До этого было дело сбитого самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines в 2014 году над Донбассом .
        Пункты плана меняются ,а все остальное .. прежние...Но .как умело эксплуатируется "мировое сообщество"..
        To be or not to be
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:15
      Все возможные санкции- давление- провокации, против России будут применены в любом случае. И если мы не будем ни чего делать, это все равно произойдет (возможно еще быстрее). Поэтому необходимо воспользоваться моментом и разрубить многие внешнеполитические узлы. В частности и те (не только), которые указал автор
      Chertt
      1. karish (Александр) Сегодня, 06:42
        Цитата: Chertt
        оэтому необходимо воспользоваться моментом и разрубить многие внешнеполитические узлы

        Что Вы имеете ввиду ?
        вы хотите самоизоляции РФ.
        Это путь в никуда.
        karish
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:00
          Цитата: karish
          Что Вы имеете ввиду ?
          вы хотите самоизоляции РФ.
          Это путь в никуда.

          Не самоизолироваться, а дистанцироваться от полуострова на западе Евразийского континента
          Chertt
      2. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:44
        разрубать то есть кому???...или вновь лишь влажные мечты юноши во сне???...
        не будте столь наивны...
        а про признание ЛДНР нынешней властью - это вообще из области фантастики...
        kepmor
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:32
          Цитата: kepmor
          разрубать то есть кому???

          Так и хочется, грустно, тихо матюгнуться. А вы естественно хотите гибрид Сталина Эйнштейна и Терминатора на троне. "Не наивный товарищ" . Россия сейчас, делает все возможное (и чуть чуть больше), что может. исходя из своей материальной базы
          Chertt
  2. ML-334 Сегодня, 05:34
    По моему вопрос не в признании ЛДНР а в строительстве новой Украины на легитимности этих республик.
    ML-334
  3. Волька Сегодня, 05:37
    отравление скрипалей это английская провокация с целью отвлечения внимания от Сирии и Ирака, где американская коалиция терпит абсолютное фиаско, несогласные докажите обратное...
    Волька
    1. karish (Александр) Сегодня, 05:49
      Цитата: Волька
      от Сирии и Ирака где американская коалиция терпит абсолютное фиаско, несогласные докажите обратное...

      а с чего вы решили , что они терпят фиаско ?
      Про Ирак вообще можно поподробней ?
      karish
  4. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 05:47
    Еще одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.Ситуация для этого более чем благоприятная. Прошедшие выборы говорят об огромном кредите доверия россиян своему президенту, и готовности поддержать его непростые решения. Сама «пятая колонна» сегодня предельно четко себя обозначила в связи с выборами, конфронтацией с Западом, «информационным бойкотом Госдумы», и трагедией в Кемерово.

    Автор.Пару,тройку фамилий из пятой колонны в правительстве назовите.Будем знать с кем бороться .А признать ЛДНР давно пораhi
    Владивосток1969
    1. karish (Александр) Сегодня, 05:52
      Цитата: Владивосток1969
      Еще одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.Ситуация для этого более чем благоприятная. Прошедшие выборы говорят об огромном кредите доверия россиян своему президенту, и готовности поддержать его непростые решения. Сама «пятая колонна» сегодня предельно четко себя обозначила в связи с выборами, конфронтацией с Западом, «информационным бойкотом Госдумы», и трагедией в Кемерово.

      Автор.Пару,тройку фамилий из пятой колонны в правительстве назовите.Будем знать с кем бороться .А признать ЛДНР давно пораhi

      Вообще не понятно , чего это автор так расчувствовался по поводу 5-ой колонны ? Сколько они ( относящиеся к ней ) набрали на выборах -- 2-3%.
      И это то , что по его мнению угрожает \России ?
      karish
      1. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 05:57
        Что,единокровцев жалко стало? laughing
        альбац,гозман,амнуэль,макаревич,
        вайнштейн,да если всех их перечислить.....
        Сколько это времени займёт? wassat
        Крановщик Нахамкинсон
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:03
          Это люди из правительства?
          Владивосток1969
      2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 05:58
        Помимо внешних врагов ищем ещё и внутренних.Работа в правильном направлении(в правительстве)Вот только не тех людей ,на мой взгляд ,пятой колонной назовут.
        Владивосток1969
      3. martin-159 (Юрий) Сегодня, 06:15
        Ложка дёгтя портит бочку мёда.
        martin-159
  5. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:11
    Мнение политолога? Конечно, это имеет решающее значение. Только для этого у Президента опять должно быть право ввести ВС на территорию чужого государства. Зачитска пятой колонны? А кто против? У еха мацы формат Голоса Америки, позитив перемешан с откровенной антироссийской пропагандой. С утра до вечера льют грязь в наши уши и души.
    Обстановка в мире сегодня очень непростая, если не сказать, катастрофическая, и предотвратить готовящуюся против России войну может только сила и мощь нашей страны, и непреклонная решимость ее руководства защитить ее интересы.

    С этим трудно не согласиться. Пока нас только пугают. Ответки на санкции нужно продумать заранее и отвечать на вызовы резко и конструктивно. Чего тянуть, чего там мямлить про международное право? Запад в своих пиратских устремлениях понимает только язык силы и экономической целесообразности.
    Балу
    1. karish (Александр) Сегодня, 06:51
      Цитата: Балу
      Только для этого у Президента опять должно быть право ввести ВС на территорию чужого государства.

      Вы сомневаетесь , что если ВВП это захочет - кто то ему это не позволит.
      Цитата: Балу
      Ответки на санкции нужно продумать заранее и отвечать на вызовы резко и конструктивно.

      ну так есть же антисанции.
      karish
  6. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:15
    Отныне никакие договора или правила более не защищают интересы нашей страны. Кроме Бога, ее безопасность обеспечивают Армия, Флот, ВКС и спецслужбы.

    Договора или правила не защищают интересы нашей страны после развала СССР,так как армия ослабла,а восточная Европа стала НАТО и позиции США на мировой арене и военная мощь усилилась кардинально.
    Армия, Флот,и спецслужбы предали Российскую Империю перейдя на сторону революционеров,затем армия спецслужбы предали СССР и не встали на его защиту,армия спецслужбы молча смотрели как Ельцин глумился над страной,так что они тоже союзник стрёмный.Не к месту и агитационные плакаты СССР, в буржуйской России которая 20 лет поливала всё советское помоями лжи с экранов ТВ
    Yak28
  7. Mavrikiy Сегодня, 06:42
    Ведь в отличие от Запада Россия до настоящего момента четко придерживалась своих обязательств и рамок международного права,
    "Правильно сказал старик"
    Ответ Западу: признание ЛДНР и зачистка «пятой колонны»

    "Не правильно сказал старик" (Армия трясогузки)
    Mavrikiy
  8. MadCat Сегодня, 06:46
    Обычно самих зачищателей зачищают, так сказать мавр сделал свое дело мавр может уходить, так что поосторожней там, держитесь и хорошего настроения. laughing
    MadCat
  9. Гардамир Сегодня, 07:09
    Кажется вчера писали про несоответствие заголовков и текста, но минус пока не прикрепляется.
    Гардамир
  10. Lyapis (Станислав) Сегодня, 07:43
    Вообще, ничего из предложенного не может быть адекватным ответом западу. no Это не поставит их в неудобное положение, не доставит им неудобств или неприятностей. Скорее наоборот. РФ признала ЛДНР-ничем не прикрытая агрессия, первый случай со времён ВМВ военного отторжения территории у соседнего государства! "Зачистка" пятой колонны-репрессии, ГУЛАГ, новый 37-й!!! (это даже без учёта, того, что потенциальных предателей и отщепенцев удобней и безопасней держать на виду, а не загонять на кухни, как показала история СССР). Любое действие из вынесенных автором в заголовок статьи скорее всего будет повёрнуто против России и не принесёт никакой практической пользы.
    Жесты может и красивые, но совершенно бессмысленные.
    Lyapis
    1. alekc75 Сегодня, 08:15
      ты ??? признание республик это агрессия?? у тебя с головой всё в порядке?
      alekc75
      1. Lyapis (Станислав) Сегодня, 08:36
        Вы читать умеете? или только буквы запомнили, а смысл понимать не в состоянии? Про агрессию-это то, как признание ЛДНР будут освещать, на Западе.
        Lyapis
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:37
      Цитата: Lyapis
      Вообще, ничего из предложенного не может быть адекватным ответом западу. no Это не поставит их в неудобное положение, не доставит им неудобств или неприятностей. Скорее наоборот. РФ признала ЛДНР-ничем не прикрытая агрессия, первый случай со времён ВМВ военного отторжения территории у соседнего государства! "Зачистка" пятой колонны-репрессии, ГУЛАГ, новый 37-й!!! (это даже без учёта, того, что потенциальных предателей и отщепенцев удобней и безопасней держать на виду, а не загонять на кухни, как показала история СССР). Любое действие из вынесенных автором в заголовок статьи скорее всего будет повёрнуто против России и не принесёт никакой практической пользы.
      Жесты может и красивые, но совершенно бессмысленные.

      Чушь!Все что мы сделаем или скажем они будут вертеть так как им выгодно.Мы должны делать то что нам нужно, на остальное наплевать.
      свободный
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:11
    Россия объявлена носителем абсолютного зла
    ....Друзьями были в период Мишки и Борьки
    parusnik
  12. ЛИХОй (Николай) Сегодня, 08:15
    "Еще одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада".
    Брат, очнись. Кто зачищать то будет, если руководство страны и есть "пятая колонна", кроме пары - тройки человек. Посмотри на Кемерово: на нелюдя Тулеева - "бузотёры собрались", на трясущееся щёки Пучкова - "у них были налоговые каникулы", на всю эту местную чиновничью дрянь, готовую растоптать всех, кто ниже их и расстелиться пылью перед теми, кто выше. Думаешь в других областях по другому?
    ЛИХОй
  13. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:34
    Начинать надо с "последнего" пункта в списке автора, с "«зачистки» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада", без этого невозможно претворить в жизнь все остальные "пункты". Но....есть ПРОБЛЕМА: в руководстве .... сплошь и рядом одни или "пятая колонна" или "агенты влияния".....
    Monster_Fat
  14. ont65 (Олег) Сегодня, 08:43
    В подобных публикациях у авторов как-то выпадает из виду, что у конфронтации есть корни, которые отнюдь не лежат в плоскости политики. В данном случае политика выступает лишь инструментом сокращения товарооборота посредством санкций на политические вызовы. Вектор выдавливания экономических связей России с Европой и сведение их к нулю задан не вчера. Для отвода глаз на Западе он именуется изоляцией России, а на самом деле ведь целенаправленно ведется изоляция Европы от России в расчете на сокращение внешнего долга Британии и США, и выравнивания торгового баланса. И с этим курсом ни Европа, ни Россия ничего поделать не смогут - не они его инициировали, ни они его последовательно проводят. Что можно поделать в ситуации ограниченного суверенитета стран ЕС? Ничего. Руководство нашей страны способно или затянуть этот процесс или ускорить его. Поэтому не нужно питать иллюзий, что в ответ на недружественные шаги Евросоюза правительство сядет на коней и начнет махать шашками. Будут 'работать' с партнерами пытаясь отстоять, что только возможно, но не более.
    ont65
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