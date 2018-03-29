Ответ Западу: признание ЛДНР и зачистка «пятой колонны»

Внешнеполитическое ведомство нашей страны констатировало, что Британия, используя дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, пренебрегает всеми нормами международного права, этики и здравого смысла.В заявлении пресс-службе российского МИД указывается, что без предъявления доказательств Лондон обвинил Москву в отравлении «собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся... название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».«Идёт сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери», — сообщили в МИД, указав, что в мире формируется «абсолютная презумпция вины России».И это отнюдь не преувеличение. Россию сегодня обвиняют буквально во всем, не утруждая себя хоть какой-то аргументацией. Причем речь идет не только о журналистах или даже о политиках. С пространными и необоснованными обвинениями выступают даже те, кто, казалось бы, в силу профессии должны быть предельно точными и конкретными.Так, начальник штаба ВВС Великобритании Стивен Хиллиер выступил с обвинением России в подготовке атаки на британские космические спутники. Аргументировал он это тем, что если Москва «оказалась готова совершить химическую атаку в Солсбери», то она способна и атаковать спутники, проигнорировав международные нормы, запрещающие использовть кибератаки, лазерные лучи или средства радиоэлектронного подавления для уничтожения ценных космических аппаратов.Как мы видим, происходит следующее: нашу страну не просто бездоказательно, беспочвенно и необоснованно обвиняют в игнорировании международного права, но и освобождают себя, на основании этих клеветнических наветов, от каких либо правовых рамок в действиях против России.МИД России направляет свой упрек в противоправных действий британской стороне. Но это не совсем точно. Против России выступает весь коллективный Запад. А «дело Скрипалей», всего лишь одно из направлений гибридной войны, ведущейся против России.Большинство действий, совершаемых против нас, и раньше очевидно выходили за пределы норм международного права, но британская провокация нужна была для того, чтобы начать против нашей страны то, что именуется не совсем литературным, но вполне точным определением «беспредел».Россия объявлена носителем абсолютного зла, и поэтому против нее не только можно, но и нужно использовать любые приемы борьбы и противодействия. Логика проста: поскольку Москва «готова и готовиться совершить против Запада новые преступления», то все действия против нее будут не более как самозащита, хотя бы и «на упреждение».В сложившейся ситуации требования МИД России предъявить доказательства и обосновать обвинения, выглядят мягко говоря, наивными (хотя скорее всего, это не более, чем соблюдение формальностей, возможно, последнее).Необходимо взглянуть правде в глаза: происходящее вполне отчетливо говорит о том, что вся международная правовая система, созданная по итогам Второй мировой войны, и худо-бедно обеспечивающая безопасность планеты, умерла. Запад ее разрушил и уничтожил.Отныне никакие договора или правила более не защищают интересы нашей страны. Кроме Бога, ее безопасность обеспечивают Армия, Флот, ВКС и спецслужбы.Впрочем, любая палка о двух концах. И, в складывающейся ситуации нам необходимо уяснить, и привыкнуть к тому, что и мы свободны от любых обязательств и рамок по отношению к западным «беспредельщикам». Кроме тех, которые мы сами себе определяем в соответствии со своими представлениями о нравственности и границах допустимого.Запад же ограничивает лишь одно – опасение того, что ситуация может стать неконтролируемой и привести к широкомасштабной войне. Поскольку в победе в ней они не уверены.То есть в игре на повышение ставок, инициатива на нашей стороне. МИД говорит о зеркальных ответах на действия Запада. Однако этого будет недостаточно – нужны ответы ассиметричные.Например, политолог Владимир Корнилов, в интервью Федеральному агентству новостей предложил, что неплохим ответом Киеву за высылку наших дипломатов могло бы стать признание независимости Народных Республик Донбасса и заключение с ними официального оборонительного союза.Собственно, шаг этот в любом случае, рано или поздно придется предпринять. А сегодня для него ситуация более чем подходящая - отношения с Западом, более, чем они испорчены сейчас, он не ухудшит. Зато сократит его возможности политических манипуляций, а так же позволит спасти многие жизни, причем не только донбассцев, но и украинцев.Другим бы весьма убедительным решением, стало бы укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Исламской республикой Иран.Еще одним весьма чувствительным для наших врагов шагом стала бы «зачистка» руководства России, ее информационного и общественно-политического пространства от «пятой колонны» и агентов влияния Запада. В контексте идущей против нашей Родины гибридной войны эта мера абсолютно необходима.Ситуация для этого более чем благоприятная. Прошедшие выборы говорят об огромном кредите доверия россиян своему президенту, и готовности поддержать его непростые решения. Сама «пятая колонна» сегодня предельно четко себя обозначила в связи с выборами, конфронтацией с Западом, «информационным бойкотом Госдумы», и трагедией в Кемерово.Собственно говоря, арсенал возможных ответов у нас весьма широк. Ведь в отличие от Запада Россия до настоящего момента четко придерживалась своих обязательств и рамок международного права, в то время, как наши «беспредельные» враги уже давно пустились во все тяжкие, начиная от информационных провокаций, заканчивая поддержкой терроризма.Обстановка в мире сегодня очень непростая, если не сказать, катастрофическая, и предотвратить готовящуюся против России войну может только сила и мощь нашей страны, и непреклонная решимость ее руководства защитить ее интересы.