Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет

— Российское министерство обороны сообщило о начале тренировок по корректированию огня корабельной артиллерии и систем береговой обороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что русские уже технически готовы к использованию своих противокорабельных ракет комплексов береговой обороны «Бал» и «Бастион» в максимальном диапазоне – до 500 километров. В России за несколько месяцев сделано то, чего в Польше не удалось сделать в течение трех лет.

— Однако это не означает, что российский военно-морской флот к этому не готов. Более того, скорее всего, речь вовсе не идет, только о взаимодействии с кораблями, которые имеют небольшой шанс подойти к цели так, чтобы она оказались в пределах досягаемости пушек. В случае фрегата «Ярослав Мудрый» вооруженного одной пушкой АК-100 калибром 100 мм, это всего «лишь» 21 км. Более вероятным является, что русские создают в настоящее время систему наведения на цели для противокорабельных ракет — и не только для установленных на плавучих средствах, но прежде всего для ракет, запускаемых с береговых ракетных комплексов.

— Теперь россияне завершают создание комплекса уничтожения надводных целей, получая возможность атаковать цели на максимальных расстояниях, согласно используемым боеприпасам. В случае противокорабельных ракет Х-35 «Уран» скоростью 0,85 махов системы «Бал» это от 120 до 260 км, а сверхзвуковые реактивные противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» (скорость 2,6 маха) — используется в системе «Бастион» уже могут атаковать цели даже на расстояниях, больших, чем 500 километров.

— Россияне уже похвалились, что их дрон в настоящее время имеет сменные целевые модули, содержащие, в частности, инфракрасную камеру, цветную видеокамеру на вращающейся платформе с гироскоп-стабилизацией, а также оборудование для ретрансляции в реальном времени информации с бортовых систем.

— Начало тренировок с использованием беспилотников для коррекции огня и наведения на цели для морских систем вооружения, означает, что российские береговые ракетные комплексы в Калининградской области уже не только подготовлены к использованию их в пропагандистских целях, но и к реальным боевым действиям, с полным использованием возможностей имеющихся противокорабельных ракет соответствующей дальности.

— Известно, например, что беспилотники «Форпост» были использованы в восточной Украине и там официально потеряно пять таких БПЛА (с номерами 905, 915, 916, 920 и 923). По крайней мере, один «Форпост» также был сбит исламистами в Сирии, что свидетельствует, что и там русские использовали этот способ получения информации.

— Это означает, что польские противокорабельные ракеты NSM могут быть пока использованы лишь в одной пятой своих возможностей по дальности, и, судя по тому, как проходит реализация планов технической модернизации вооруженных сил Польши, в ближайшее время в этом вопросе ничего не изменится. Более того никто не имеет даже такого намерения, поскольку Морской ракетный отряд (подразделение, вооруженное ракетами NSM. — Прим. авт.) пока не планирует введения собственных беспилотных систем считая, что, в соответствии с правилами, распоряжение придет от высшего командования. Пока что ничего не указывает на то, что это произойдет.