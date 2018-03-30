Боевые порошки: редкий вид «метательного оружия»

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Источники информации:

http://www.fightbox.ru/selfdefence/articles/udartech_216.html

http://weaponhistory.com/all/me-tsubusi

http://yavara.vodko.info/kajenskaya-smes-i-drugie-boevye-poroshki

Материалы из открытых источников

Боевые порошки достаточно редко встречающийся термин. Однако они действительно существуют и даже формально попадают под определение метательного оружия. Так как используются они для поражения цели на расстоянии, пусть и достаточно небольшом. По сути, любой боевой порошок – это простое подручное оружие самообороны. Самым простым примером является песок, соль или не менее банальный черный перец. Все они могут временно ослепить и дезориентировать противника, обеспечив вам победу в поединке.Наиболее продвинутыми среди всех боевых порошков являются мэцубуси – специальные порошки, которые достаточно широко применяли в Японии ниндзя, в том числе с использованием специальных распылительных приспособлений. Именно данные порошки справедливо больше всего подходят под термин не только метательного оружия, но и просто оружия. В остальном же по большей части это достаточно примитивное «оружие», у которого имелись как свои достоинства, так и ряд серьезных недостатков.К достоинствам боевых порошков относят: низкие требования к квалификации бойца – метнуть в лицо противника горсть порошка может любой человек, даже ребенок; компактность – контейнер с порошком легко умещается в кармане, что идеально подходит для скрытого ношения; достаточно большая область поражения – увернуться от летящего в твою сторону облака крайне сложно, учитывая, что используют боевые порошки на очень близком расстоянии. В лучшем случае, человек, подвергнувшийся атаке, сможет лишь прикрыть глаза или задержать на время дыхание, прикрыться руками, что, в свою очередь, даст нападающему лишние секунды для нанесения сокрушительного удара в рукопашной схватке, а обороняющемуся подарит время, чтобы попытаться убежать.Основным недостатком всех боевых порошков является их крайне малая дистанция эффективного применения. Очень малый вес отдельных «пылинок» и вытекающая из него плохая баллистика и высокое рассеивание порошка, даже в случае применения специальных приспособлений, серьезно ограничивают эффективную дальность использования подобных смесей, сводя ее всего лишь до нескольких метров. Исключением из этого правила являются лишь метаемые контейнеры, содержащие внутри себя боевой порошок, такие контейнеры в частности использовались японскими ниндзя. Ярким примером использования таких контейнеров, можно назвать знаменитую советскую комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в которой герой Шурика (актер Александр Демьяненко) метает в Бывалого (его играет Евгений Моргунов) надорванные пачки с нюхательным табаком.ПесокОдним из самых простых примеров боевых порошков является обыкновенный песок, который наряду с камнями и дубинами, скорее всего, является одним из наиболее древних видов метательного оружия. В качестве подручного оружия песок мог применяться еще на заре человеческой цивилизации во время межплеменных и внутриплеменных конфликтов, особенно на приморской и пустынной территории, где песок имелся в изобилии. При попадании песка в глаза он вполне может временно ослепить противника, дезориентировать его.Во время судебного поединка (известен также как «Божий суд» или «Поле» на Руси) в Москве у церкви Святой Троицы в XVI веке один из бойцов метнул в лицо противнику песок из припасенного матерчатого мешочка, после чего добил его. Судебным поединком называли один из способов разрешения споров в средневековой Европе. Применялся он и на Руси и был известен под названием «поле». Известно, что обычай решать таким образом споры просуществовал на Руси вплоть до XVII века, когда он полностью исчез. Впоследствии прием с метанием песка в глаза противнику стал так распространен, что вошел в поговорку «пускать песок (позднее – пыль) в глаза. В те годы это означало биться не по правилам, добиваться победы нечестным путем. Со временем значение поговорки сменилось – создавать обманным путем у кого-либо ложное впечатление о наличии у себя несуществующих средств, способностей или возможностей.При этом песок на протяжении многих веков входил в арсенал уличных бойцов и криминальных элементов во многих странах, его используют в драках и в наши дни. Его легко найти, что делает его подручным оружием и очень легко переносить, к примеру, просто на дне карманов, реже в специальных контейнерах. Разделение понятия уличные бойцы и криминальные элементы заключается в том, что традиции рукопашного боя между мужчинами (особенно молодыми) в разное время во многих регионах планеты (особенно характерно для сельской местности) можно было отнести скорее к особенностям этнографии и психологии, чем к области криминала.СольСоль в качестве метательного оружия практически всегда используется лишь криминальными элементами. В средние века это вряд ли было бы возможно, учитывая значение соли и ее стоимость в те годы. Попадая в глаза, соль вызывает очень сильное жжение и болезненные ощущения. Контактируя с влагой, она начинает интенсивно разъедать роговицу. Если не промыть глаза достаточно оперативно, результатом может стать серьезный ожог глаз, который может стать причиной частичной утери зрения или даже полной слепоты.Сегодня соль в качестве подручного оружия достаточно часто используется во время застольных ссор, когда ее очень легко добыть из стоящей на столе солонки. При необходимости ее, как и песок, можно легко переносить в наружных карманах одежды, либо реже в специальных контейнерах, матерчатых мешочках. Боевое применение соли было реконструировано в российском художественном фильме «Вор».ПерецНаряду с солью обычный молотый перец также достаточно часто входил в арсенал криминальных элементов и уличных бойцов. В отличие от соли использование перца в качестве метательного оружия более безопасно для здоровья вашего противника. При попадании в глаза перец может вызвать лишь временную потерю зрения, также он способствует раздражению слизистых оболочек носа. Как и соль, перец очень часто становится подручным оружием на шумных застольных ссорах, его очень легко использовать, благо солонки и перечницы есть практически на каждом столе. С возможностью его переноски также не наблюдается никаких проблем.Отдельно можно выделить перцово-соляную смесь, объединяющую в себе качества обоих составляющих элементов. По некоторым данным, такая смесь могла использоваться солдатами в годы Первой мировой войны. Ее использовали в рукопашной схватке в окопах (пропорция 50/50). Данная информация представляется вполне реалистичной, некоторые солдаты действительно могли использовать такую смесь, чтобы обеспечить себе преимущество над противником. К тому же недостаток в первые годы Первой мировой войны короткоствольного и в особенности автоматического оружия вынуждал идти на различные импровизации, предназначенные для рукопашного боя, а также боя с использованием холодного оружия в узких пространствах траншей. Неслучайно Первая мировая война воскресила такие, казалось бы, навсегда ушедшие образцы оружия, как самодельные палицы, булавы, дубины, кистени.Металлические опилкиМеталлические опилки или мелкая стружка также могут использоваться в качестве метательного оружия. Такой боевой порошок является довольно жестоким оружием, так как при попадании в глаза может вызвать очень серьезные их повреждения. Они будут существенно сильнее, чем от обычного песка и по воздействию на глаз сравнимы с минералами с жесткими краями, например, перлитом, который широко используется в качестве абразивного материала.Кайенская смесьКайенская смесь получила свое название по одному из сортов перца – кайенского. Этот и другой виды красных сильно жгучих перцев в нашей стране очень часто объединяют одним термином «перец чили». Считается, что в годы Великой Отечественной войны подобную смесь достаточно широко использовали бойцы подразделений СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам»), применяя ее для обороны от собак. При этом кайенский перец можно было заменить на молотый (черный или красный). Сама смесь на 50 процентов состояла из молотого перца (лучше черного) и 50 процентов махорки. Можно было использовать мелко перетертый табак, получаемый из сигарет самых дешевых марок. Переносилась такая смесь в пластиковых контейнерах, к примеру, коробочках от фотопленки. Контейнер обычно помещался в нагрудный карман одежды, чтобы его всегда можно было легко достать.Против собак данная смесь достаточно эффективна, что подтверждается и кинологами. Кайенская смесь в состоянии вызвать у животных ожог верхних дыхательных путей, что может вывести собаку из строя на длительное время вне зависимости от агрессивности и размеров животного. При атаке с использованием кайенской смеси следует целиться в нос, глаза и пасть собаки. Стоит отметить, что данный боевой порошок эффективен и против людей, но в меньшей степени.ТабакЕще одним примером боевых порошков является табак, который можно легко использовать в качестве заменителя кайенской смеси при обороне от агрессивно настроенных собак. Может использоваться как нюхательный табак, который переноситься в заводской упаковке или в табакерке (эпизод с нюхательным табаком есть в советской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»), так и курительный, который получают заблаговременно, раскрошив в руке табак из нескольких сигарет или папирос. Табак считается не очень надежным боевым порошком и в отличие от кайенской смеси выводит собаку из строя на гораздо меньшее время.МэцубусиМэцубуси (буквально устранитель или разрушитель глаз), под таким названием проходили различные виды ослепляющих порошков и сама методика их применения. Широко была распространена в Японии и использовалась ниндзя (наемные убийцы, разведчики-диверсанты, лазутчики, шпионы). Ниндзя были достаточно распространены в средневековой Японии, очень часто их называли еще демонами ночи. Их расцвет пришелся на эпоху воющих провинций и объединения Японии (1460-1600 годы), при этом к XVII веку в стране все еще насчитывалось около 70 кланов ниндзя и две основных школы: Кока-рю и Ига-рю.При подготовке они достаточно большое внимание уделяли приемам ошеломления своего противника, чтобы в случае раскрытия разведчика иметь возможность для бегства или получить над ним преимущество. Современный ниндзя Хацуми Массаки описал несколько приемов возможного метания мэцубуси. Из них наиболее интересным представляется способ метания дуговым движением руки. Это делается для того, чтобы увеличить зону поражения боевым порошком. Скорее всего, такой способ предназначался и был наиболее эффективен для атаки двух и более противников.Техника или методика мэцубуси включала в себя достаточно обширный набор средств для ослепления своего противника. В ней использовались как сложные (составные), так и простые (однородные) порошки и смеси. К примеру, сложным составом была смесь железных опилок с пережженной в порошок икрой жабы – хикигаэру, а простыми составами были молотый перец или обычная зола. То есть имелось четкое разделение на сложные пудрообразные составы (могли быт ядовитыми) и простые «подручные» средства, которые можно было часто встретить практически везде. Такие порошки бросались в глаза противнику, для того чтобы ослепить его хотя бы на время. Для достижения этой цели могли использоваться земля, зола, грязь, камни, песок, галька, перец, сушеная крапива и многое другое.Целью применения мэцубуси было ошеломление противника, лишение его зрения, пусть даже на несколько секунд. Под воздействием такого боевого порошка враг начинал колебаться, тогда как даже короткого временного промежутка было достаточно для того, чтобы принять решение: ниндзя мог с легкостью провести опасную контратаку на своего врага или просто сбежать. Выбирая последний вариант, ниндзя часто лишь подтверждали свои легендарные «мистические» способности, которые им приписывались, к примеру, «исчезать» прямо из-под носа у своих врагов.Для того чтобы добиться повышения эффективности применения мэцубуси в Японии были созданы разнообразные распылительные устройства. К примеру, очень распространена была обычная бамбуковая трубка, которая заполнялась мэцубуси и была запечатана с одной стороны. Такая трубка одновременно была и контейнером для переноски боевых порошков. Реконструкция такого устройства показывает, что для наиболее эффективного использования в качестве распылительного приспособления трубку необходимо было заполнять не полностью. При таком заполнении в случае резкого взмаха рукой «заряд» боевого порошка, расположенного в трубке, приобретал необходимую кинетическую энергию. После остановки руки он достаточно резко «выстреливал» в направление цели, предварительно разгоняясь и двигаясь по свободному пространству в бамбуковой трубке («канал ствола»).Также ниндзя использовали специальные контейнеры из бумаги или пустую яичную скорлупу, которую наполняли различными боевыми порошками. Такие контейнеры метали в лицо своему противнику (это был первый этап атаки), не открывая их. При соприкосновении с целью (второй этап атаки) оболочка таких контейнеров разрушалась, а порошок рассеивался в воздухе. Использование хрупких контейнеров позволяло существенно повысить эффективную дальность использования боевых порошков, выводя их в разряд полноценного метательного оружия, дальность действия вырастала до 15-20 метров. Однако у такого метода был и недостаток, небольшие размеры и увеличивающееся расстояние давали противнику больше шансов увернуться от такой атаки. Теоретически такие контейнеры, которые после столкновения с препятствием выбрасывали облако мэцубуси, можно было применять и для поражения противника с помощью метания в расположенные рядом с ним объекты (потолки, стены, колонны). При должном уровне сноровки это могло позволить поразить противника, стоящего спиной или боком к метателю и даже находящегося вне поля его зрения (за углом, за препятствием).Достаточно декоративным средством переноски боевого порошка был сокутоки. Такой контейнер носился на шее, он был похож на декоративную подвеску и не вызывал у человека каких-либо серьезных подозрений. Сокутоки внешне был очень похож на свисток. В полой коробочке имелось два отверстия разной величины. Большее отверстие затыкали пробкой, а узенькое, зачастую было похоже на мундштук. Как правило, Сокутоки наполняли различными видами молотого перца, затыкали с помощью пробки и подвешивали затем на шею с помощью обыкновенного шнурка. Во время нападения ниндзя подносил такое устройство к своему рту, извлекал пробку и достаточно сильно выдыхал воздух в мундштук. Облачко из жгучего перца практически моментально попадало в глаза противника. Со временем такие устройства стали использовать даже японские полицейские, которые подавляли с его помощью сопротивление нарушителей. Средство было достаточно гуманным, так как перец не мог надолго ослепить человека или привести к серьезному ущербу для здоровья, в то же время такого примитивного перцового баллончика хватало для усмирения нарушителей порядка.Отдельно можно выделить отравляющий веер, который представлял собой специальную модель для распыления ядовитых мэцубуси. При этом порошкообразное вещество помещалось в небольшое пространство между двумя бумажными стенками отравляющего веера. Резкий взмах в сторону врага – и он был поражен. Учитывая специфику предмета, можно предположить, что его использовали женщины-ниндзя, которых называли куноити. Стоит отметить, что веер был непременным атрибутом японской средневековой женщины из высших сословий, под которых обычно и маскировались куноити. Сам отравляющий веер можно было отнести к замаскированному метательному оружию, отдельно можно отметить, что замаскированного оружия в арсенале японских ниндзя было достаточное количество, так как оно обеспечивало скрытность и внезапность использования.В заключение можно сказать, что боевые порошки, так или иначе, были с человеком тысячи лет от зари нашей истории до XXI века. При этом они практически полностью сошли со сцены, так как были вытеснены более эффективными, технологичными, недорогими и доступными газовыми баллончиками. В реальных боях они практически никогда не применяются, даже более традиционные их «пользователи» – криминальные элементы и любители уличных драк главным образом используют для ослепления своего противника газовые баллончики, крайне редко применяя боевые порошки в качестве подручного оружия, которое все-таки по-прежнему можно использовать, как оружие последнего шанса и элемент импровизации в уличной драке.