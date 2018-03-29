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В Чечне дали понять, что для украинского пранкера может пойти обратный отсчёт
В министерстве по делам национальностей, внешним связям и информации дали понять, что при желании могут найти того самого украинского пранкера Вольнова (Кувикова), который поглумился над жертвами пожара в Кемерово. Напомним, что Вольнов обзванивал кемеровские морги от имени «сотрудника МЧС» и требовал обеспечить приём «более 300 трупов».
Глава указанного министерства ЧР Джамбулат Умаров отметил, что есть компетентные структуры, для которых найти украинского подлеца не проблема.
РИА Новости приводит заявление Джамбулата Умарова:
По словам чеченского министра, меры в отношении таких, как Вольнов (Кувиков), должны быть исключительно строгими.
Умарова:
Ранее группа кемеровчан, среди которых и родственники жертв трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», объявила награду в 12 млн рублей за передачу украинского пранкера органам правосудия. В СК РФ накануне в отношении Вольнова возбудили уголовное дело.
Глава указанного министерства ЧР Джамбулат Умаров отметил, что есть компетентные структуры, для которых найти украинского подлеца не проблема.
РИА Новости приводит заявление Джамбулата Умарова:
Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны.
По словам чеченского министра, меры в отношении таких, как Вольнов (Кувиков), должны быть исключительно строгими.
Умарова:
У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка.
Ранее группа кемеровчан, среди которых и родственники жертв трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», объявила награду в 12 млн рублей за передачу украинского пранкера органам правосудия. В СК РФ накануне в отношении Вольнова возбудили уголовное дело.
Использованы фотографии: Фейсбук
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