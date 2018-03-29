08:45 29 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Чечне дали понять, что для украинского пранкера может пойти обратный отсчёт

В министерстве по делам национальностей, внешним связям и информации дали понять, что при желании могут найти того самого украинского пранкера Вольнова (Кувикова), который поглумился над жертвами пожара в Кемерово. Напомним, что Вольнов обзванивал кемеровские морги от имени «сотрудника МЧС» и требовал обеспечить приём «более 300 трупов».

Глава указанного министерства ЧР Джамбулат Умаров отметил, что есть компетентные структуры, для которых найти украинского подлеца не проблема.

РИА Новости приводит заявление Джамбулата Умарова:
Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны.



По словам чеченского министра, меры в отношении таких, как Вольнов (Кувиков), должны быть исключительно строгими.

В Чечне дали понять, что для украинского пранкера может пойти обратный отсчёт


Умарова:
У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка.


Ранее группа кемеровчан, среди которых и родственники жертв трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», объявила награду в 12 млн рублей за передачу украинского пранкера органам правосудия. В СК РФ накануне в отношении Вольнова возбудили уголовное дело.

Использованы фотографии: Фейсбук
58

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 05:41
    А наказать бы стоило. Чтобы другим неповадно было. Чтобы смотреть в сторону России боялись с такими мыслями
    BecmepH
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:43
      Наказать просто необходимо и не откладывая в долгий ящик что бы другим неповадно было .
      Spartanez300
      1. ML-334 Сегодня, 05:48
        Показательный суд и зона.
        ML-334
        1. den3080 Сегодня, 05:51
          показательный сектым и повесить на первом суку.
          den3080
      2. Щелчок (Иван) Сегодня, 06:54
        Скорее всего уже в Польше Очки трёт..
        Щелчок
        1. patriot-РФ (sasha72w) Сегодня, 08:21
          и не из таких мест доставали
          patriot-РФ
      3. domokl (Александр) Сегодня, 07:08
        Мда, коллеги...Нервы плохой советчик. Ничего, что большинство призывает к государственному терроризму? Поймать, порвать, посадить..."Москаляку на гиляку" не из этой же серии?
        Когда закон заменяется эмоциями и "революционным самосознанием" это напоминает банду, а не государство...
        Уже одно то, что предупреждение получено и приговор, совсем не такой как предполагает уголовный кодекс, висит здорово охлаждает. Мало ли неодекватов в мире...в том числе и на Украине...
        domokl
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:11
          Цитата: domokl
          Ничего, что большинство призывает к государственному терроризму?

          это разве государственный? сугубо частная инициатива.
          LSA57
        2. Герман 4223 (Александр) Сегодня, 07:26
          Наказание должно быть суровым и самое главное неотвратимо!,С украины это животное не от дадут, так что же оставить это существо в покое?
          Герман 4223
        3. alekc75 Сегодня, 07:48
          израиль мочил других и ничего страшного не было-надо меньше на других смотреть что скажут!делать молча и пускай визжат!
          alekc75
        4. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:51
          Цитата: domokl
          Когда закон заменяется эмоциями и "революционным самосознанием" это напоминает банду, а не государство...

          Мда, коллега...
          Вот потому нас гнобят все и ярлыки навешивают и доказательств не требуется
          Государственным подходом мы с этой бандой не справляемся. Это же очевидно. Нас уже в чём только не обвиняют бездоказательно. Просто диво-дивное, насколько у них богата фантазия.
          Сколько можно цивилизованно общаться? не помогает же! Поэтому с бандитами по-бандитски
          BecmepH
        5. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 07:53
          Всё в рамках закона - никто же не объявил о том, что упырь будет обязательно убит. Информацию о "компетенции" вбросили и пусть теперь думает, где ему теперь зависать до конца жизни. А заодно каждую минуту ожидать компетентных пацанов. Ведь не так страшна смерть, как её ожидание.
          Чёрный Полковник
        6. alexmach (Александр) Сегодня, 08:08
          Нервы плохой советчик. Ничего, что большинство призывает к государственному терроризму?

          Так то оно так, но вы видите возможность правового решения этой проблемы?
          alexmach
    2. Vard Сегодня, 05:49
      12 миллионов за живого или можно что нибуть предъявить...
      Vard
      1. Кроманьонец (Трофим) Сегодня, 07:52
        Ушей хватит.
        Кроманьонец
    3. krot (Павел) Сегодня, 05:50
      Хоть мы и воевали с отдельными чеченскими группировками, надеюсь все войны в прошлом, и все народы России сплотятся наконец-то раз и навсегда, и прекратится межнациональная рознь! И тогда Россия точно всех сметет!
      krot
    4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:21
      Цитата: BecmepH
      А наказать бы стоило. Чтобы другим неповадно было. Чтобы смотреть в сторону России боялись с такими мыслями

      По словам чеченского министра, меры в отношении таких, как Вольнов (Кувиков), должны быть исключительно строгими.

      Ранее группа кемеровчан, среди которых и родственники жертв трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», объявила награду в 12 млн рублей за передачу украинского пранкера органам правосудия

      Поддерживаю. angry
      Балу
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:32
        Сейчас от страха заверещит как свинья перед убоем. Страх и неопределенность своё дело сделают.
        ul_vitalii
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:32
        Цитата: Балу
        Поддерживаю

        igordok (Игорь) Вчера, 17:58 ↑
        Это фейк созданный самим войновым. Телефон его самого.
        Разбор на https://peremogi.livejournal.com/36521185.html
        LSA57
    5. sgazeev (Александр) Сегодня, 07:38
      Цитата: BecmepH
      А наказать бы стоило. Чтобы другим неповадно было. Чтобы смотреть в сторону России боялись с такими мыслями

      sgazeev
  2. Комментарий был удален.
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 05:42
    Шарий про него и не только:
    злой партизан
  4. Волька Сегодня, 05:48
    ну все капец чудику...
    Волька
  5. zoolu350 (Петр) Сегодня, 05:49
    Очередное сотрясание воздуха со стороны Кадырова. Ярош, Яценюк, Турчинов и др. до сих пор живы, хотя "грозных заявлений" было достаточно. По нормальному озвучка проходит ПОСЛЕ "акции".
    zoolu350
    1. трассер (Сергей) Сегодня, 06:44
      Не приходило в голову , что задача не ставилась такая? Поставят....Поедут эти люди в гости к "бабушкам" в Россию. Просто серьезным людям руки пачкать о таких пока не стоит. И Порох сам бы в Москву полетел к бабушке если бы такой приказ был поставлен.
      трассер
      1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 06:48
        То есть задача уничтожать явных врагов русского народа не ставится. Я правильно понял набор ваших слов?
        zoolu350
        1. domokl (Александр) Сегодня, 07:02
          Цитата: zoolu350
          То есть задача уничтожать явных врагов русского народа не ставится.

          Правильно вы поняли его слова. Врагов уничтожают на войне. Мы войну пока не ведем.
          А в целом, министр-то прав. Будет поставлена задача и мы увидим этого пранкера в московском суде. Типа приехал защитить свое доброе имя добровольно
          domokl
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:26
            Цитата: domokl
            Типа приехал защитить свое доброе имя добровольно

            По примеру Нади Савченки wink
            Голован Джек
          2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:26
            Домокл (Александр )!!!Мы войну не ведем, но война против нас ведется непрерывно! А на войне все средства хороши! !
            Геркулесыч
          3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:03
            Цитата: domokl
            Мы войну пока не ведем.

            Мы не ведём, а против нас-в полный рост воюют
            BecmepH
  6. avia12005 (Юрий) Сегодня, 05:50
    Взять его тёплым и показательно судить в Кемерово! Если доживёт до объявления приговора.
    avia12005
  7. Умник (Вася) Сегодня, 06:03
    Ну и морда у него типичного хомячка
    Умник
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:47
      Цитата: Умник
      Ну и морда у него типичного хомячка

      Скорее кабана
      Балу
  8. ltc35 (Алексей) Сегодня, 06:04
    Думаю, что зная, какую награду за него дадут, эта мразь поутихнет.
    ltc35
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:34
      Цитата: ltc35
      Думаю, что зная, какую награду за него дадут, эта мразь поутихнет.

      а это маловероятно, "хероем " стал. не удивлюсь, если парашкин его наградит висюлькой
      LSA57
      1. трассер (Сергей) Сегодня, 06:46
        И тут же сдадут своего..."Хроши треба"....
        трассер
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:55
          Цитата: трассер
          И тут же сдадут своего..."Хроши треба"....

          главное за него им с оплатой не переборщить. а то разбалуем. там много кого закупить для судов надо
          LSA57
    2. alexmach (Александр) Сегодня, 08:15
      Думаю, что зная, кто предложил эту награду Вы бы сами поутихли.
      alexmach
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:06
    Проявившим так сказать, инециативу, как минимум, в поимке этого животного, народ скажит огромное спасибо! hi
    Геркулесыч
  10. Utlan (Денис) Сегодня, 06:10
    Надо поймать нелюдя и сделать с ним тоже самое ,что с племяником лидера Хезболы когда-то.
    Utlan
  11. dfg (Василий) Сегодня, 06:11
    Хоть у кого то еще в стране кроме президента есть яйца .... теперь быстро надо выкрасть и судить как делают ы
    dfg
  12. лысова (владимир) Сегодня, 06:17
    Мелко всё это, ну суд , слава. А вот если б его нашли с пробитой башкой и и запиской, с соответствующего содержания - вот тогда был бы пример для подобных уродов. Хотя подобное естественная неизбежность.
    лысова
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:35
      Цитата: лысова
      А вот если б его нашли с пробитой башкой и и запиской, с соответствующего содержания - вот тогда был бы пример для подобных уродов

      и выложить в тынете
      LSA57
      1. лысова (владимир) Сегодня, 06:40
        Верно - а дальше СМИ растрезвонят и пускай нас хоть сто раз обвиняют.
        лысова
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:44
          Цитата: лысова
          и пускай нас хоть сто раз обвиняют.

          ну хоть раз по делу обвинять будут
          LSA57
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:05
      Цитата: лысова
      Мелко всё это, ну суд , слава. А вот если б его нашли с пробитой башкой и и запиской, с соответствующего содержания - вот тогда был бы пример для подобных уродов. Хотя подобное естественная неизбежность.

      Вот Вы подсказали ещё одну провокацию против нас...
      BecmepH
  13. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:24
    Просто ненависть к таким мерзавцам.
    Сергей985
  14. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 07:02
    По ходу в российской власти все могут говорить, что хотят. Но по ходу только Кадыров может не только говорить, но и делать, что говорит.
    Metallurg_2
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:13
      Цитата: Metallurg_2
      По ходу в российской власти все могут говорить, что хотят.

      а это уже будет приравнено к государственному терроризму. вот радости у "партнёров" будет
      LSA57
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 08:06
      Цитата: Metallurg_2
      По ходу в российской власти все могут говорить, что хотят. Но по ходу только Кадыров может не только говорить, но и делать, что говорит.

      А он уже сделал что-то?
      BecmepH
  15. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 07:18
    Правильно. Только наказание исправит положение. А этому типу с такой физиономией не место на земле. ему следует отправиться в ад.
    мичман
  16. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:20
    Понятно, нашли самого главного виновного.
    А тем временем есть люди, которых не надо долго искать и можно сделать это забесплатно. И именно они во многом по-настоящему виноваты в трагедии, да еще и деньжат срубили:

    Последнюю реальную проверку сгоревшего в Кемерово комплекса «Зимняя вишня» МЧС провело в 2012 году. После этого проверки были только на бумаге.
    В 2016 году никаких реальных проверок кемеровского торгового комплекса «Зимняя вишня» не было, несмотря на наличие отчетов о них. Как сообщил ​заместитель начальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов, последняя реальная проверка комплекса проводилась в 2012 году.
    Moskovit
  17. Бэре (Алексей) Сегодня, 08:38
    Будет наказан. Помножат на ноль. am
    Бэре
Картина дня