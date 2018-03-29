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МИД Украины: Заключим новый договор о дружбе с "агрессором"
В эфире украинского радио «Новое время» заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции сделала заявление, которое обнажает весь маразм майданной политики. По словам Елены Зеркаль, Киеву необходимо заключить с Москвой новый договор о дружбе.
Из заявления украинской «евроинтеграционной» чиновницы:
То есть, Украина собирается перезаключить договор о дружбе со страной, которую она на законодательном уровне объявила агрессором? Это уникальный случай в истории мировой дипломатии...
Ранее на Украине заявили о подготовке выхода из имеющегося договора о дружбе с Россией, а также в очередной (какой по счёту?) раз – о «скором» выходе из СНГ.
Другими словами, майданная «логика» на данный момент такова: мы выходим из договора о дружбе с Россией, но заключаем при этом новый договор о дружбе, чтобы не только не потерять российский рынок, но и де-юре не объявить России войну, автоматически подразумевающуюся односторонним выходом из договора о дружбе, мире и сотрудничестве.
Из заявления украинской «евроинтеграционной» чиновницы:
Мы должны выйти на новый (мирный) договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х годах.
То есть, Украина собирается перезаключить договор о дружбе со страной, которую она на законодательном уровне объявила агрессором? Это уникальный случай в истории мировой дипломатии...
Ранее на Украине заявили о подготовке выхода из имеющегося договора о дружбе с Россией, а также в очередной (какой по счёту?) раз – о «скором» выходе из СНГ.
Другими словами, майданная «логика» на данный момент такова: мы выходим из договора о дружбе с Россией, но заключаем при этом новый договор о дружбе, чтобы не только не потерять российский рынок, но и де-юре не объявить России войну, автоматически подразумевающуюся односторонним выходом из договора о дружбе, мире и сотрудничестве.
Использованы фотографии: antifashist.com
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