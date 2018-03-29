08:41 29 марта
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МИД Украины: Заключим новый договор о дружбе с "агрессором"

В эфире украинского радио «Новое время» заместитель главы МИД по вопросам евроинтеграции сделала заявление, которое обнажает весь маразм майданной политики. По словам Елены Зеркаль, Киеву необходимо заключить с Москвой новый договор о дружбе.

Из заявления украинской «евроинтеграционной» чиновницы:
Мы должны выйти на новый (мирный) договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х годах.


То есть, Украина собирается перезаключить договор о дружбе со страной, которую она на законодательном уровне объявила агрессором? Это уникальный случай в истории мировой дипломатии...


Ранее на Украине заявили о подготовке выхода из имеющегося договора о дружбе с Россией, а также в очередной (какой по счёту?) раз – о «скором» выходе из СНГ.

МИД Украины: Заключим новый договор о дружбе с "агрессором"


Другими словами, майданная «логика» на данный момент такова: мы выходим из договора о дружбе с Россией, но заключаем при этом новый договор о дружбе, чтобы не только не потерять российский рынок, но и де-юре не объявить России войну, автоматически подразумевающуюся односторонним выходом из договора о дружбе, мире и сотрудничестве.

Использованы фотографии: antifashist.com
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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 05:55
    С Украиной по любому дешевле воевать чем дружить... они же первым делом газ на халяву по дружбе попросят...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:56
      Пусть свой новый договор с Собчак заключают и ей подобными .
      Spartanez300
      1. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 07:45
        А заодно пригласят её на президентское кресло.
        Чёрный Полковник
    2. Kars (Запорожье) Сегодня, 05:57
      Не ну тут видна простая майданная логика,как победят РФ так и заключат новый договор о дружбе,на своих условиях.
      Kars
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:39
        Цитата: Kars
        Не ну тут видна простая майданная логика,как победят РФ так и заключат новый договор о дружбе,на своих условиях.

        а если сразу в плен сдадутся, что тогда с ними делать? wassat
        LSA57
    3. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:20
      Возможно, через чур агрессивную риторику посоветовали убавить в Вашингтонском обкоме...и так творится какая то содомия, но на расстояниях, а Украина, уже реальный, не выдуманный плацдарм, где может вспыхнуть военное противостояние между Россией и НАТО!
      Зяблицев
      1. PN (PN) Сегодня, 06:59
        Какое противостояние с нато, на территории государства не входящего в НАТО? Максимум втихушечку на уровне добровольцев ибо официального разрешения конгресс не даст.
        PN
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:01
      Другими словами, майданная «логика» на данный момент такова: м

      Да проста их логика
      влад66
    5. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:15
      Фото говорит само за себя
      vkl.47
  2. Комментарий был удален.
  3. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 05:56
    С хунтой , никаких договоров ! Позор будет !
    ФЕОДОР
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:02
    Пускай запомнят, что в психушке главврач с поциентами договора не заключает! fool Он их просто лечит! fool Вот, когда вылечатся тогда пускай и приходят поговорим обо всем начистоту! !! angry
    Геркулесыч
    1. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 06:08
      "Эт-т точно" -говорил товарищ Сухов.
      wandlitz
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:41
      Цитата: Геркулесыч
      Вот, когда вылечатся тогда пускай и приходят поговорим обо всем начистоту! !

      лечить некому. там врачей не осталось. одни пациенты и "мояхатаскраю"
      LSA57
  5. Умник (Вася) Сегодня, 06:06
    Автору плюсик за фото
    Умник
  6. Волька Сегодня, 06:09
    а Россию как видится спросить забыли, договор безусловно нужен, но нужен ли нам их геморрой сегодня...
    Волька
  7. Брутан (Ризван) Сегодня, 06:10
    Что ж, хорошая новость
    Брутан
    1. Егоза (Елена) Сегодня, 06:26
      Цитата: Брутан
      Что ж, хорошая новость

      действительно хорошая. Обратили внимание КТО сделал заявление? Зам.главы МИД по вопросам евроинтеграции. С чего бы вдруг? А с того, что видимо уже дали команду на западе, и тот, кто придет после Пети будет вести совсем другую политику. Вот и стараются намекнуть, что "не все пропало" и заранее новенькому дорожку прокладывать
      Егоза
  8. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:29
    Новости из параллельной реальности. Кто там утверждает, что её не существует?
    Сергей985
  9. лысова (владимир) Сегодня, 06:30
    Пускай испьют до дна колодец, а мы его почистим.
    лысова
  10. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:38
    Цитата: Kars
    Не ну тут видна простая майданная логика,как победят РФ так и заключат новый договор о дружбе,на своих условиях.

    У даунов не может быть логики по определению! belay
    ibn.shamai
  11. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:43
    Если не считать "молний" Жириновского, то все другие официальные лица "РФ" всегда выступали за договор с Украиной. Я невероятно удивлюсь, если узнаю, что "РФ" не хочет "разменять" Донбасс на Крым. Мотивы элиты тоже очевидны, иначе батальоны Максаковых и Вороненковых (не в плане смерти) хлынут к на "земли обетованные" к "чадам"....
    п.с. Задиристый оптимизм экспертов ВО впечатляет...
    samarin1969
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 08:34
      Цитата: samarin1969
      п.с. Задиристый оптимизм экспертов ВО впечатляет...

      Тут не столько "задиристый оптимизм", сколько конкретный диагноз. Что-то вроде шизофрении. Сами посудите, постоянно утверждается, что Киев при поддержке запада вот-вот начнёт генеральное наступление на Донбасс. Уже и десятки дат назначались. И тут же, те же самые люди пишут, что от Украины запад устал и Киев идёт на попятную.
      Болезнь однако.
      Нормаль ок
  12. Керенский (Кирилл) Сегодня, 06:57
    А стоит ли договор бумаги? Скорее всего, они создадут очередной комитет "по проработке вопроса" и будут поглядывать на кассу.
    Керенский
  13. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 07:07
    Такой договор называется «О полной и беззаговорчной капитуляции»,так что пусть губу не раскатывают wassat с нацистами никаких договоров
    Proton
  14. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:20
    Давно надо разорвать все договора с этим обезьянником и установить бетонную стену на границе с 404 am
    Кот_Кузя
  15. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:36
    Да чего, хорошее дело! Только предварительным условием надо хунту под трибунал, нацистов не запятнавших себя кровью - в тайгу на перевоспитание...
    Jovanni
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:26
    укрокаклы верны себе - гадить и при этом выпрашивать чего то для себя. angry
    a.s.zzz888
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