Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Британии вспомнили о "Мёртвой руке" России
В Британии, которой нет дела до десятков тысяч сирийцев, иракцев, ливийцев и сербов, погибших под бомбами британских военных самолётов, но есть дело до отдельно взятого шпиона Скрипаля, вспомнили о существовании в России системы управления ядерным ударом. Речь идёт о системе «Периметр», которую бурно обсуждают британские эксперты, продвигающие очередные санкционные антироссийские меры.
В типичной «жёлтой» британской газете Daily Star демонстрируются кадры телеканала «Звезда» и сообщается, что у Кремля и лично Владимира Путина есть «ужасное оружие» под названием «Мёртвая рука». Это и есть тот самый «Периметр», который был разработан ещё в Советском Союзе для автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.
При этом один из британских экспертов Брюс Блэр допускает не характерное для коллективного Запада замечание о том, что российский «Периметр» явно снижает градус истерии по поводу заявлений о «скором начале ядерной войны». По его словам, наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама «идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать».
В то же время, Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак», а потому «угрожает всей системе международной безопасности». Но, что странно, г-н Блэр и слова не говорит о том, что уязвима для кибератак и британская система ядерной безопасности, а потому и она явно угрожает всему миру.
Факт остаётся фактом: тема России в сегодняшней Британии - номер один.
В типичной «жёлтой» британской газете Daily Star демонстрируются кадры телеканала «Звезда» и сообщается, что у Кремля и лично Владимира Путина есть «ужасное оружие» под названием «Мёртвая рука». Это и есть тот самый «Периметр», который был разработан ещё в Советском Союзе для автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.
При этом один из британских экспертов Брюс Блэр допускает не характерное для коллективного Запада замечание о том, что российский «Периметр» явно снижает градус истерии по поводу заявлений о «скором начале ядерной войны». По его словам, наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама «идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать».
В то же время, Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак», а потому «угрожает всей системе международной безопасности». Но, что странно, г-н Блэр и слова не говорит о том, что уязвима для кибератак и британская система ядерной безопасности, а потому и она явно угрожает всему миру.
Факт остаётся фактом: тема России в сегодняшней Британии - номер один.
Использованы фотографии: РЕН
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти