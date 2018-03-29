08:45 29 марта
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В Британии вспомнили о "Мёртвой руке" России

В Британии, которой нет дела до десятков тысяч сирийцев, иракцев, ливийцев и сербов, погибших под бомбами британских военных самолётов, но есть дело до отдельно взятого шпиона Скрипаля, вспомнили о существовании в России системы управления ядерным ударом. Речь идёт о системе «Периметр», которую бурно обсуждают британские эксперты, продвигающие очередные санкционные антироссийские меры.

В типичной «жёлтой» британской газете Daily Star демонстрируются кадры телеканала «Звезда» и сообщается, что у Кремля и лично Владимира Путина есть «ужасное оружие» под названием «Мёртвая рука». Это и есть тот самый «Периметр», который был разработан ещё в Советском Союзе для автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

В Британии вспомнили о "Мёртвой руке" России



При этом один из британских экспертов Брюс Блэр допускает не характерное для коллективного Запада замечание о том, что российский «Периметр» явно снижает градус истерии по поводу заявлений о «скором начале ядерной войны». По его словам, наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама «идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать».

В то же время, Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак», а потому «угрожает всей системе международной безопасности». Но, что странно, г-н Блэр и слова не говорит о том, что уязвима для кибератак и британская система ядерной безопасности, а потому и она явно угрожает всему миру.

Факт остаётся фактом: тема России в сегодняшней Британии - номер один.

Использованы фотографии: РЕН
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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 06:09
    Иванов! Бог с ней с Британией... но дисциплина должна быть!
    Vard
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:15
      Там только англия сильно ва-ня-ет, остальные поадекватнее, мозгов чуток побольше, но отсутствует смелость и желание говорить правду!
      Геркулесыч
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:48
        Цитата: Геркулесыч
        остальные поадекватнее, мозгов чуток побольше, но отсутствует смелость и желание говорить правду!

        корпоративная этика, союзническая этика, мощьнейшее политическое давление наглосаксов и полосатых и много чего другого
        LSA57
        1. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 07:40
          Скорее этика шакальей стаи. И при этом вряд ли кто из шакалов впишется в сватку, если дело до неё дойдёт.
          Чёрный Полковник
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:14
        Цитата: Геркулесыч
        Там только англия сильно ва-ня-ет, остальные поадекватнее, мозгов чуток побольше

        Уважаемый hi Ну что за холопская манера ?? Нам оплеуху дали "коЛЛективно". А вы, "нет это Англичанка гадит, остальные хорошие, давайте их в ....поцалуем и будем дружить". Пора окончательно, ментально, оторваться от европейского полуострова, и повнимательнее посмотреть на весь другой мир. Там много настоящих, равноценных и выгодных партнеров
        Chertt
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:23
          Chertt -я просто констатировал факт, что принцип гадить России во все века сильнее был в англии, а остальная часть британии покорно исполняло англицкие наказы! Вот и нужно в первую очередь англию бить, сильно, больно, возможно даже ногами отпинать хорошенько! Остальное все поймет быстро! А за фразу в мой адрес "холопская манера "-могу и голову оторвать! !!! am
          Геркулесыч
          1. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:36
            Цитата: Геркулесыч
            Вот и нужно в первую очередь англию бить, сильно, больно, возможно даже ногами

            Нужно просто бить, любого кто не по делу рот разевает
            Цитата: Геркулесыч
            А за фразу в мой адрес "холопская манера "-могу и голову оторвать! !!!

            Поберегите силы для врагов yes Мы с вами, точно не враги
            Chertt
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:46
          Цитата: Chertt
          Там много настоящих, равноценных и выгодных партнеров

          Китай уже жёстко ответил на бездакозательные обвинения
          LSA57
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 06:23
      Запад должен понимать, что на каждую их мертвую голову (без мозгов), у нас всегда найдется мертвая рука....
      Зяблицев
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:14
        Цитата: Зяблицев
        Запад должен понимать, что на каждую их мертвую голову (без мозгов), у нас всегда найдется мертвая рука....


        Была очень интересная реплика Путина на встрече с клубом «Валдай». Там кто-то ему говорит: «Вы же можете уничтожить США примерно за полчаса». А Путин подумал-подумал и ответил: «Вообще-то быстрее».
        Аскет
    3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:54
      Пусть бритты не забывают ,что они островное государство ... Посейдон может появиться с любой стороны . Смоет эту кучку ...островов как г в унитазе .
      30 вис
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:41
        Не соглашусь, что наглосаксы всему зачинщики! Подванивают эт да, но вонючую бочку забодяжили от туда, из за океана! Остальные так, нос по ветру! Просто некоторые от процесса в экстазе, а некоторые с прищепкой на носу!
        А "Периметр" пусть начеку будет, не зря мы его делали! Делали ХОРОШО, НАДЁЖНО!
        rocket757
  2. Волька Сегодня, 06:12
    отчасти радует, и память аглашенным возвращаться начала
    Волька
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:13
    Когда английской драной кошке нечего делать, она злобно рычит и плюется в сторону России! Как бы слюной своей от злости не подавились !Или даже наоборот -пускай они своей слюной подавятся и захлебнутся в ней! !!
    Геркулесыч
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:50
      Цитата: Геркулесыч
      Когда английской драной кошке нечего делать, она злобно рычит и плюется в сторону России!

      ну как же, обидно. были ВЕЛИКОбританией, стали МЕЛКО. это доказывает появление во власти таких ничтожеств как терезка и борька
      LSA57
  4. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 06:13
    Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак»,
    Пусть попробует "уязвить", как бы самому не пришлось потом штаны стирать....
    wandlitz
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 06:22
    В то же время, Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак», а потому «угрожает всей системе международной безопасности».

    В башке у англосакса не может поместиться мысль, что автоматические системы боевого управления не имеют выходов во внешние сети?
    Мур
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:52
      Цитата: Мур
      В башке у англосакса не может поместиться мысль

      всё они знают. но не все. вот таким в голову это и вкладывают
      LSA57
    2. Felix99 (Феликс) Сегодня, 08:16


      Интересно, насколько данный предмет «уязвимым для кибератак», а потому «угрожает всей системе международной безопасности»?
      Felix99
  6. Vard Сегодня, 06:29
    В конце семидесятых дежурили в бункере на глубине пятьдесят метров... теперь это территория Украины... Было два датчика... сейсмический и гамма излучения... и кнопка... Рядом была дивизия РВСН... вот и вся мёртвая рука... и ни какого интернета...
    Vard
  7. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:34
    Мда, детский сад. Набираешь в гугле "периметр", да отключаешь всю ядерную триаду России. И как еще никто не додумался до такой простой мысли? wassat
    Сергей985
    1. Felix99 (Феликс) Сегодня, 08:20
      Не все так просто, в гугле нет подходящей команды, нужно использовать яндекс. А вообще все придумало Майкрософт, три кнопки одновременно, Контрал, Альт, Дел.
      Felix99
  8. zulusuluz Сегодня, 06:47
    Просто он не дофантазировал - "В результате запуска системы "Периметр" с карты Земли исчезнут 3 участка суши: Северная Америка, Великобритания, Австралия".
    zulusuluz
    1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 07:18
      Австралию то за что? Пропустил чего?
      Ст.пропорщик
  9. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 07:04
    Правильно вспомнил,а то вместо правь британия морями,будет спи британья под водАми laughing
    Мертвая рука везде дотянется.
    Proton
  10. den3080 Сегодня, 07:13
    «мёртвая рука» управляется механической системой рычагов и противовесов, компьютер можно попытаться засунуть между шестернями конечно, если удастся проникнуть, будет ли эффективна такая кибератака.
    laughing
    западный бред уже читать скучно, огромная толпа экспертов, экспертиков которым просто необходимо что-то придумывать иначе жрать нечего будет, вот и мелют... детишкам на молочишко да себе на овсяные хлопья к завтраку.
    den3080
  11. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 07:24
    Россия всю свою историю смотрела на Англию ,раскрыв варежку.Исключение ,разве,времена Александра1.
    Сергей Д_2
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:42
    По его словам, наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама «идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать».

    Да чем кидаться с отчаянной злобой на Россию, лучше подумать один раз, но хорошо, сразу. Если с первого раза не додумают, второй возможности может и не предоставится...
    Jovanni
  13. AlexS (Алекс) Сегодня, 07:52
    британия со своей людоедской логикой решила в очередной раз посетовать и укорить плохих русских, которые готовы защищаться и вдарить конкретно, а не сдаться на милость "высшей расы"...
    AlexS
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:11
    В то же время, Брюс Блэр заявляет, что «Периметр» может быть «уязвимым для кибератак»,
    fool А не эксперт.И вообще чему там удивляться если такие ЕкСпЕрДы есть.
    Наблюдатель2014
  15. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:31
    вот интересно а если мы им цену на газ поднимем, ну или следующей зимой вообще газ отключим? Понятно что это будет во вред себе но все же что они споют? американцы при всем желании своими газовозами Европу не накормят, норвежского не хватит, да и в случае реальной заварушки газа нет все станет промышленность Европы старушки.
    Hariton Laptev
  16. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:35
    наличие такой системы у России даёт понять Западу, что сама «идея о ядерной атаке плоха, и стоит дважды подумать»

    То есть, благодаря "Периметру" англосаксам приходится включать думательные рефлексы
    pvv113
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