08:44 29 марта
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Украина обвинила генсека ООН в затягивании вопроса со вводом миротворцев на Донбасс

Украинское представительство в ООН опубликовало обращение к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций и Совету безопасности, в котором говорится о необходимости проработки вопроса по введению на Донбасс международной миротворческой миссии. Соответствующее заявление в ходе рассмотрения вопросов по миротворческим операциям в мире сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

Его цитирует информационная служба УНИАН:
Более четырёх лет ситуация в моей стране и вокруг неё остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развёртыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято.


Украина обвинила генсека ООН в затягивании вопроса со вводом миротворцев на Донбасс



Далее Ельченко перешёл фактически к предъявлению претензий в адрес Антониу Гутерриша.

Ельченко:
В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности миру в Европе. На континенте возникла реальная угроза ещё одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза.


Теперь же Ельченко «не видит решительных мер» со стороны Гутерриша.

Напомним, что Украина настаивает, чтобы миротворческая миссия ООН расположилась не на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а на границе с Россией. Власти России на это отвечают тем, что конфликта на границе с Россией нет, а потому и пребывание там миротворцев бессмысленно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:46
    Пусть губу закатают , сказано же было не будет этих так называемых миротворцев на границе России и укропии .
    Spartanez300
    1. Александр 3 Сегодня, 06:51
      Да они знают что мы не дадим закрыть границу,просто портят воздух вокруг Донбасса.
      Александр 3
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:16
        Цитата: Александр 3
        просто портят воздух вокруг Донбасса

        свою "значимость" показывают. хотя надоели всем хуже горькой редьки
        LSA57
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:36
          США будут это продавливать любыми силами , но это не значит что у них получится. hi
          cniza
      2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:51
        Подталкивают к решению признать ДНР ,ЛНР . Эти республики являются ключом повернув который, можно повернуть Украину на нормальный путь развития . Вернуть Украину .
        30 вис
    2. DeRune Сегодня, 06:53
      Они непонятливые
      DeRune
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:36
        Цитата: DeRune
        Они непонятливые

        Везде ищут фюрера. Надо им рассказать что ООН генсеку не подчиняется.
        Серый брат
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:15
      Цитата: Spartanez300
      Пусть губу закатают , сказано же было не будет этих так называемых миротворцев на границе России и укропии .

      жалко адреса его не знаю. а то посылка с этим уже готова
      LSA57
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:01
        Прикол! А кто укропии то говорить разрешал? Большой "брат", её, на нашего медмедя тявкать может, только медмедь не шибко на то внимание обращает!
        rocket757
    4. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:34
      Украина обвинила генсека ООН в затягивании вопроса со вводом миротворцев на Донбасс

      Не удивлюсь если в следующий раз они генсеку ООН и по лицу настучат, от этих всего можно ожидать. yes
      влад66
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:56
    Украина почти 30 лет просит и требует от всех решить её проблемы (газовые, инвестиционные, безопасности, экологические). ...При этом: частная собственность - "прикосновенна", газ относительно недорог, армия годами разрушалась, ЧАЭС становится экстримтуризмом. А число миллиардеров на "незалежной" было на уровне постиндустриальных стран....Профессиональные попрошайки и на Западе это видят, и не скрывают, что видят.
    samarin1969
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:21
      Цитата: samarin1969
      Украина почти 30 лет просит и требует от всех решить её проблемы (

      вот именно, требуют. нормально разговаривать он не умеют
      Профессиональные попрошайки и на Западе это видят, и не скрывают, что видят.


      LSA57
  3. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 07:00
    От всех все требуют,дайте то,подайте это,сдедайте на оборот, laughing вот уж пятая точка запада
    Proton
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:23
      Цитата: Proton
      вот уж пятая точка запада

      причём неподмытая. море выкопали, а искупаться в нём забыли laughing
      LSA57
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:15
    Можем отправить своих сразу в киев, навести там конституционный порядок, согласно конституции России, и методами борьбы с терроризмом, согласно законам военного времени!
    Геркулесыч
  5. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 07:35
    Украина обвинила генсека ООН
    Эти могут.... Дуракам закон не писан.
    wandlitz
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:44
    Тяжело им. Все вокруг обманывают.
    Сергей985
  7. котовский (Константин) Сегодня, 07:49
    Как то слух резануло слово "моей страны"..
    Гутериши хоть и купленные,но понимают что с сумашедшими лучше не связываться..
    А чугункины выпросят,будут им миротворцы,в Киеве..
    котовский
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:22
      Цитата: котовский
      А чугункины выпросят,будут им миротворцы,в Киеве.

      приедут показания давать laughing
      LSA57
  8. Аккорд (Михаил Брусницын) Сегодня, 08:02
    Говорящяя голова озвучила мысли хозяина,не иначе. Не вынесли ли ,, черную метку,, секретарю? Вынесут на голосование, и не окажется ли новый секретарь человеком США?
    Аккорд
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 08:21
    Украинское представительство в ООН опубликовало обращение к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций и Совету безопасности, в котором говорится о необходимости проработки вопроса по введению на Донбасс международной миротворческой миссии.

    Так ведь действительно, ООН в этом конфликте практически бездействует.
    Нормаль ок
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:38
      Цитата: Нормаль ок
      Так ведь действительно, ООН в этом конфликте практически бездействует.

      Потому что право вето действует. Да это любого вопроса, в котором расходятся интересы РФ и США, касается.
      Серый брат
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