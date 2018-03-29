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Украина обвинила генсека ООН в затягивании вопроса со вводом миротворцев на Донбасс
Украинское представительство в ООН опубликовало обращение к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций и Совету безопасности, в котором говорится о необходимости проработки вопроса по введению на Донбасс международной миротворческой миссии. Соответствующее заявление в ходе рассмотрения вопросов по миротворческим операциям в мире сделал постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.
Его цитирует информационная служба УНИАН:
Далее Ельченко перешёл фактически к предъявлению претензий в адрес Антониу Гутерриша.
Ельченко:
Теперь же Ельченко «не видит решительных мер» со стороны Гутерриша.
Напомним, что Украина настаивает, чтобы миротворческая миссия ООН расположилась не на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а на границе с Россией. Власти России на это отвечают тем, что конфликта на границе с Россией нет, а потому и пребывание там миротворцев бессмысленно.
Его цитирует информационная служба УНИАН:
Более четырёх лет ситуация в моей стране и вокруг неё остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развёртыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято.
Далее Ельченко перешёл фактически к предъявлению претензий в адрес Антониу Гутерриша.
Ельченко:
В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности миру в Европе. На континенте возникла реальная угроза ещё одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза.
Теперь же Ельченко «не видит решительных мер» со стороны Гутерриша.
Напомним, что Украина настаивает, чтобы миротворческая миссия ООН расположилась не на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а на границе с Россией. Власти России на это отвечают тем, что конфликта на границе с Россией нет, а потому и пребывание там миротворцев бессмысленно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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