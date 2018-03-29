Украина обвинила генсека ООН в затягивании вопроса со вводом миротворцев на Донбасс

Более четырёх лет ситуация в моей стране и вокруг неё остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН. Обращение Украины по развёртыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято.

В этой связи его визит в Украину в июле прошлого года был хорошим проявлением преданности миру в Европе. На континенте возникла реальная угроза ещё одной полномасштабной войны из-за продолжающейся агрессии одного из постоянных членов Совбеза ООН против моей страны, а также его агрессивных действий в других частях мира, в том числе на территории других постоянных членов Совбеза.