"Пора домой". Россия закроет американское консульство в Санкт-Петербурге

Правильнее всего было бы закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесём свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки.

Газета «Известия» со ссылкой на источник в главном внешнеполитическом ведомстве сообщает о том, что на имя президента России от МИД страны в ближайшее время поступит предложение по поводу закрытия американского консульства в Северной столице. На такой шаг РФ пойдёт в связи с несколькими антироссийскими демаршами в США, включая закрытие генконсульства в Сиэтле и высылку 60 российских дипломатов, включая дипломатов при ООН.Очередную высылку российским дипломатов в США «объяснили» так называемым «делом Скрипаля», по которому Вашингтон «верит на слово Лондону». При этом несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что само «дело Скрипаля» могло затеваться именно Вашингтоном.«Известия» цитирует собеседника из министерства иностранных дел РФ:Напомним, что ранее в соцсетях россиянам предложили проголосовать по вопросу о том, какое именно консульство США закрыть в России в качестве ответных мер. Выбор пал именно на диппредставительство в Петербурге.