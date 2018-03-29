08:41 29 марта
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"Пора домой". Россия закроет американское консульство в Санкт-Петербурге

Газета «Известия» со ссылкой на источник в главном внешнеполитическом ведомстве сообщает о том, что на имя президента России от МИД страны в ближайшее время поступит предложение по поводу закрытия американского консульства в Северной столице. На такой шаг РФ пойдёт в связи с несколькими антироссийскими демаршами в США, включая закрытие генконсульства в Сиэтле и высылку 60 российских дипломатов, включая дипломатов при ООН.

Очередную высылку российским дипломатов в США «объяснили» так называемым «делом Скрипаля», по которому Вашингтон «верит на слово Лондону». При этом несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что само «дело Скрипаля» могло затеваться именно Вашингтоном.

«Известия» цитирует собеседника из министерства иностранных дел РФ:
Правильнее всего было бы закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесём свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки.



"Пора домой". Россия закроет американское консульство в Санкт-Петербурге


Напомним, что ранее в соцсетях россиянам предложили проголосовать по вопросу о том, какое именно консульство США закрыть в России в качестве ответных мер. Выбор пал именно на диппредставительство в Петербурге.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 78

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  1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 06:57
    Лучше б а Екатиринбурге закрыли шпионское гнездо,где куча оборонных и стратегических преприятий am
    Proton
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:58
      Закрыть все три с опережением графика good , если последнее слово за нашим президентом то я думаю он сделает правильный выбор на этот счет .
      Spartanez300
      1. PN (PN) Сегодня, 07:02
        Так сказать для профилактики laughing
        PN
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:26
          Цитата: PN
          Так сказать для профилактики

          скорее уже, на будущее. ведь они не успокоются...
          LSA57
          1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 07:41
            Для профилактики и за сокращение дипмиссии при ООН надо второе закрыть, в Екатеринбурге. А в С-Петербурге - ответ на закрытие в Сиэтле.
            nadezhiva
          2. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:40
            Вот где полосатому консульству место
            влад66
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 07:06
        Цитата: Spartanez300
        Закрыть все три с опережением графика

        Хватит смотреть в рот европе. Это всего лишь полуостров на западе Евразийского континента. Мир значительно шире и более интересен, в плане равноценного, взаимовыгодного сотрудничества
        Chertt
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:36
          Цитата: Chertt
          Хватит смотреть в рот европе. Это всего лишь полуостров на западе Евразийского континента

          "Молчи позорная Европа, и не качай свои права! Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!!! (Ф.И. Тютчев-1867г.)"
          LSA57
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:17
        Да и все НКО-иностранные агенты вместе скопом.Воевать так воевать.
        Цитата: Spartanez300
        Закрыть все три с опережением графика good , если последнее слово за нашим президентом то я думаю он сделает правильный выбор на этот счет .
        210окв
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:37
          Цитата: 210окв
          Воевать так воевать.

          а это будет не война, в защита национальной безопасности
          LSA57
      4. zhekazs (Евгений) Сегодня, 08:00
        Цитата: Spartanez300
        Закрыть все три с опережением графика

        В Ленинграде закрыли и правильно. А еще два пусть остаются пока. Это не последний демарш амерзоидов, поэтому нам нужно оставить то, чем им отвечать. Главное, чтобы закрытие было окончательным, а не до времени, когда улягутся все озабоченности и возбужденности.
        С недобритами нужно поступить вообще очень жестко - все дип. отношения прекратить с этим пакостным островом, послов отозвать/выгнать; забыть все дороги на лондонскую биржу; прекратить продавать им СПГ; полностью запретить ввоз любых товаров, произведенных в недокоролевстве и признать любой ввоз контрабандой; всем их СМИ - статус иноагента; избавиться от фунта и в запасах и расчетах и признать фунт криминальной валютой.
        Подпевалам - зеркалльная ответка.
        zhekazs
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:40
          Нет,мы можем предложить другой вариант...Закрыть еще ив Ебурге.И открыть еще два-В Магадане и Симферополе.
          Цитата: zhekazs
          Цитата: Spartanez300
          Закрыть все три с опережением графика

          В Ленинграде закрыли и правильно. А еще два пусть остаются пока. Это не последний демарш амерзоидов, поэтому нам нужно оставить то, чем им отвечать. Главное, чтобы закрытие было окончательным, а не до времени, когда улягутся все озабоченности и возбужденности.
          С недобритами нужно поступить вообще очень жестко - все дип. отношения прекратить с этим пакостным островом, послов отозвать/выгнать; забыть все дороги на лондонскую биржу; прекратить продавать им СПГ; полностью запретить ввоз любых товаров, произведенных в недокоролевстве и признать любой ввоз контрабандой; всем их СМИ - статус иноагента; избавиться от фунта и в запасах и расчетах и признать фунт криминальной валютой.
          Подпевалам - зеркалльная ответка.
          210окв
    2. К0щей Сегодня, 07:09
      Цитата: Proton
      Лучше б а Екатиринбурге закрыли шпионское гнездо,где куча оборонных и стратегических преприятий

      как будто в Питере их мало)) зато головных офисов различных контор в нем больше. честно говоря нам нужно два филиала: один в Москве, один небольшой где-то в центре Сибири, чтобы гражданам не мотаться в Москву при необходимости.
      К0щей
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 07:23
        А закрывать то необходимо Питер и Екатеринбург, больно вольготно саксам там работается против народа России.
        Ст.пропорщик
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:38
        Цитата: К0щей
        один небольшой где-то в центре Сибири,

        и филиалы на Колыме
        LSA57
      3. zhekazs (Евгений) Сегодня, 08:13
        Цитата: К0щей
        один небольшой где-то в центре Сибири, чтобы гражданам не мотаться в Москву при необходимости.

        Не в Сибири тогда, а, как правильно говорят, в Крыму - наших атлетов уже отправили в Армении визы получать на соревнования в амерзь-помойке. Ну или из Екатеринбурга в вотчину Рамзана отдать, Грозный приличный город стал, там за ними приглядят.
        zhekazs
    3. Alexey G (Alexey G) Сегодня, 07:59
      Цитата: Proton
      Лучше б а Екатиринбурге закрыли шпионское гнездо,где куча оборонных и стратегических преприятий am

      Ну и талантливых ребятишек в США переманивают.
      Alexey G
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:08
        Похоже всё идёт к тому, что и до остальных очередь дойдёт.
        ul_vitalii
    4. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 08:07
      Лучше бы все представительства за пределами Москвы.
      Владимир К.
    5. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 08:12
      Что значит лучше???
      А в Питере по Вашему только ларьки с корюшкой???
      FalconD
  2. Комментарий был удален.
  3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:06
    При этом несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что само «дело Скрипаля» могло затеваться именно Вашингтоном.

    А могло и не затеваться. Дааааа. Уровень ниже плинтуса. fool

    Закроют консульство в СПб. Как обычно это удар по своим. За визой будут в Москву ездить.
    профессор
    1. cariperpaint Сегодня, 07:08
      а не надо закрывать?)
      cariperpaint
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:18
        Цитата: cariperpaint
        а не надо закрывать?)

        А Вы себя спросите, что лучше для граждан России? Сколько россиян ездит в США и какую это пользу приносит РФ? По вашему американцы пострадают от закрытия? Как же. Забыли кто пострадал от массовой высылки американских дипломатов? Правильно-ваши студенты и ваши бизнесмены. Не американские, а ваши. То же самое будет и здесь.

        Выше предлагают закрыть все консульства США. Вы это предложите родителям тех детей которых можно спасти (и спасают) только в США. И правильно. Пусть в Воронеже лечатся.

        PS
        МИД России назвал «отпиской» ответ посольства США о задержке с выдачей виз сборной команде России по вольной борьбе, в котором США сослались на нехватку сотрудников. Российская сторона высказала «крайнее возмущение» fellow

        Российское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением об организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Комментарий, опубликованный на сайте ведомства, дан от имени официального представителя МИДа Марии Захаровой.

        По ее словам, посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе. Она должна была участвовать в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. «Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», — говорится в документе.

        Подробнее на РБК:
        https://www.rbc.ru/politics/28/03/2018/5abbe1149a
        79475d9ac9171f?from=main
        профессор
        1. Vard Сегодня, 07:22
          Ну что вы так про лечение возбудились... у нас в США практически ни кто лечится не ездит... У кого деньги есть... Это Израиль... а кого мозги... те на Кубу...
          Vard
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:31
            Цитата: Vard
            Ну что вы так про лечение возбудились... у нас в США практически ни кто лечится не ездит... У кого деньги есть... Это Израиль... а кого мозги... те на Кубу...

            Не надо нам сказки про Кубу. Я уже приводил здесь цифры о детской смертности там. Могу еще пару цифр привести. А в США ваших ездит много. Американская медицина делает вещи которые ни в Израиле ни в Германии не делают.

            Цитата: роман66
            А могло и не затеваться. Дааааа
            но ведь обвинение в убийстве скрипаля еще более идиотское - и ничего, " пипл хавает"

            Согласен. Но ваша репутация такова, что Вам уже никто верит. Более того, вас даже слушать не хотят и десятки стран высылают ваших дипломатов. Это фиаско вашего МИДа. Дотролились.

            Цитата: Zlat070
            Вот если честно, мне эта американская виза вообще по-барабану! Как, думаю, и большинству граждан нашей страны. А кому уж сильно припрет ехать в страну белых эльфов, то и в Москву сгоняют!

            Да, да. Вы же ученый который должен посетить симпозиум? Может Вы ведущий врач который должен поехать на профильную конференцию? Может Вы занимаетесь фармацевтикой или закупками медицинского оборудования? Нет? Ну вы ведущий инженер в хайтеке и занимаетесь нанотехнологиями? Тоже нет? Ну если вы диванный воин, то вам действительно американская виза не нужна.

            ПС
            Привет вашей спорной по вольной борьбе.
            профессор
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:39
              Цитата: профессор
              Привет вашей спорной по вольной борьбе

              У вас и такой нет. И у ваших полосатых друзей - тоже yes
              А вообще, Ваша активность наводит на мысль, что "провалившаяся дипломатия РФ" таки задела какую-то из болевых точек. Не обязательно Вашу лично.
              И, возможно, не такая уж она и "провалившаяся" recourse
              Цитата: профессор
              десятки стран высылают ваших дипломатов

              Что за "десятки"? Это... не впечаляет. Давайте уж сотни и тысячи, гулять - так гулять wassat
              Голован Джек
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:59
                Цитата: Голован Джек
                А вообще, Ваша активность наводит на мысль, что "провалившаяся дипломатия РФ" таки задела какую-то из болевых точек. Не обязательно Вашу лично.

                За окном дождик с грязью после хамсина. Ветер северный порывами до 45 км/ч. А я развлекаюсь.

                Цитата: Голован Джек
                Что за "десятки"? Это... не впечаляет. Давайте уж сотни и тысячи, гулять - так гулять

                Такого позора не было даже при совке:
                США – 60
                Великобритания – 23
                Украина – 13
                Канада – 4
                Германия – 4
                Франция – 4
                Польша – 4
                Литва – 3
                Чехия – 3
                Италия – 2
                Нидерланды – 2
                Дания – 2
                Испания – 2
                Албания – 2
                Швеция – 1
                Латвия – 1
                Эстония – 1
                Финляндия – 1
                Румыния – 1
                Хорватия – 1
                Норвегия – 1
                Венгрия – 1
                Австралия – 2
                Македония – 1
                Молдова – 3
                НАТО – 7
                Бельгия – 1
                Черногория – 1
                Таким образом, всего – 27 стран, 1 международная организация, 151 человек.

                Цитата: Vard
                Насчёт Кубы... у меня не гормональный рак предстательной железы... Две недели как с Кубы прилетел... так с не надо мне рассказывать что там пишут...

                Это не на Кубе медицина хорошая. Это у вас она плохая. Куба: материнская смертность- 39/100 000 рожениц, 106-е место в мире. Продолжительность жизни, 57-е место в мире. прирост населения, минус 0.3%.

                PS
                Здоровья вам и полного выздоровления. hi
                профессор
                1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 08:07
                  Цитата: профессор
                  За окном дождик с грязью после хамсина. Ветер северный порывами до 45 км/ч. А я развлекаюсь.

                  Смотрите на детей, которых усыновили в США?
                  CooL_SnipeR
                2. котовский (Константин) Сегодня, 08:21
                  Цитата: профессор
                  За окном дождик с грязью после хамсина. Ветер северный порывами до 45 км/ч

                  А у нас солнышко весеннее,природа просыпается..
                  Походу прогадали вы с новой родиной..
                  Цитата: профессор

                  Такого позора не было даже при совке:

                  Что же с вами делали,там в "совке",что вы его так ненавидите?
                  Могу представить.. laughing
                  Цитата: профессор
                  полного выздоровления.

                  Вам того же..
                  котовский
                3. kos2910 (Константин) Сегодня, 08:26
                  Такого позора не было даже при совке:

                  Да, так запад ещё не позорился. Ответка же будет по этому же списку. Жалко только одно консульство в Питере закрывают, нужно в Ёбурге тоже закрыть гадюшник, а то смрад до Перми прёт...
                  kos2910
            2. Vard Сегодня, 07:39
              Насчёт Кубы... у меня не гормональный рак предстательной железы... Две недели как с Кубы прилетел... так с не надо мне рассказывать что там пишут...
              Vard
            3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:51
              Цитата: профессор
              Более того, вас даже слушать не хотят и десятки стран высылают ваших дипломатов.

              а более 160 которые ПЛЮЮТ на мнение саш и мелкобритов треюбуют доказательств!!!
              LSA57
            4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:53
              Цитата: профессор
              Привет вашей спорной по вольной борьбе.

              а это подлость которая к дипломатии не имеет никакого отношения. не "великая" держава, а мелкий пакостник. фуууууу, одна вонь...
              LSA57
            5. Комментарий был удален.
            6. котовский (Константин) Сегодня, 08:06
              Цитата: профессор
              Но ваша репутация такова, что Вам уже никто верит. Более того, вас даже слушать не хотят и десятки стран высылают ваших дипломатов

              Десятки подхалимов предавших свой народ исполняют волю хозяина.
              Цитата: профессор
              А в США ваших ездит много

              Наших? Вы тоже когда то были наши..
              Цитата: профессор
              Американская медицина делает вещи которые ни в Израиле ни в Германии не делают.

              Язык у вас не болит?
              Цитата: профессор
              А Вы себя спросите, что лучше для граждан России?

              Давайте я вам расскажу что важно для граждан Израиля..
              Плюваться начнете,ногами топать,антисемитов вспомните..
              котовский
        2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:26
          Цитата: профессор
          Выше предлагают закрыть все консульства США. Вы это предложите родителям тех детей которых можно спасти (и спасают) только в США.

          Колбасный эмигрант волнуется за Россию - это так трогательно)))
          Серый брат
        3. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:32
          Знаешь профэссор? Лично я считаю, что наше образование лучше ихнего, и нечего нашим студентам там делать. У кого мозги есть и так неплохо зарабатывает в Москве - а те кто считает что с аспирантурой физфака мгу лучше посуда моеться и полы в нью-йоке или хайфе - то это их потенциал. А что касаеться бизнесмэнов - тоже нефиг. Когда штаты отказались от золотого стандарта - они могут печатать туалетную бумагу сколько им нужно. Теже саудиты живут на ней. Знаешь что разрушит гигемонию США? изобретение альтернативного топлива... термояда и т.п. - они платят кучу денег, чтобы нефть оставалась основным видом энергоресурсов. Имеено поэтому до сих пор не изобрели емких источников энергии. Вспомни расцвет науки в 20 веке и как мы топчемся сейчас на 1 месте. Достаточно полета на луну и т.д. Что проихошло существенного за последние 50 лет?да ничего кроме компов. Да даже игры - некст ген типа ПС4 - там стоит железо 2011! карл года и так можно продолжать во всех областях.
          Вы это предложите родителям тех детей которых можно спасти (и спасают) только в США
          Я думал что это выше посольств и политики. Оказывается вон то как... А вы вспомните как эти самые благородные бомбили и травили ХО Вьетнам, а там дети тоже были. Что вЫ их то не вспомните? Может вАМ для освежения памяти кинохронику дать на той же трубе? Как рады эти дети, а сейчас дети в Сирии, на Домбассе и не только, что у штатов тут есть политические интересы - они просто рады и умирают за это и просто рады, что демократия штатов к ним пришла.
          CooL_SnipeR
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:46
            Цитата: CooL_SnipeR
            Знаешь профэссор? Лично я считаю, что наше образование лучше ихнего, и нечего нашим студентам там делать

            Лично ты на Западе образование получал и сам можешь сравнивать? Нет? А я выпускник не самого последнего буржуинского ВУЗа. Могу сравнивать. Кстати, если Вы такие умные, то почему Вы такие бедные?

            Цитата: CooL_SnipeR
            У кого мозги есть и так неплохо зарабатывает в Москве - а те кто считает что с аспирантурой физфака мгу лучше посуда моеться и полы в нью-йоке или хайфе - то это их потенциал.

            Не встречал ни одного аспиранта физфака который моет полы. У нас этим заняты арабы.

            Цитата: CooL_SnipeR
            А что касаеться бизнесмэнов - тоже нефиг

            Точно. Будете лечиться на воронежских томографах.

            Цитата: CooL_SnipeR
            Я думал что это выше посольств и политики.

            Значит плохо думал. Детей на усыновление уже дают в США. Пусть гниют в ваших детдомах. Теперь и на лечение не пустят. Не патриотично лечиться в США. В Воронеже патриотичнее.
            профессор
            1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:54
              Лично ты на Западе образование получал и сам можешь сравнивать? Нет? А я выпускник не самого последнего буржуинского ВУЗа. Могу сравнивать. Кстати, если Вы такие умные, то почему Вы такие бедные?
              Имел возможность выбора... предпочел МГУ. Самый не последний вуз буржуский хуже чем наш самый плохой. Лично я не беден... в переводе на ваши - 4к в мес
              Цитата: профессор
              Значит плохо думал. Детей на усыновление уже дают в США. Пусть гниют в ваших детдомах. Теперь и на лечение не пустят. Не патриотично лечиться в США. В Воронеже патриотичнее

              Ну не нужно в моральном смысле ценить этих людей кто за бабки их продают. Их там убивают и снимают [email protected]@c
              Цитата: профессор
              Не встречал ни одного аспиранта физфака который моет полы. У нас этим заняты арабы

              А ты вообще их встречал? А у нас узбеки. Значит узбеки = арабы. Но только у узбеков нефти нет.
              CooL_SnipeR
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:11
                Цитата: CooL_SnipeR
                Имел возможность выбора... предпочел МГУ. Самый не последний вуз буржуский хуже чем наш самый плохой. Лично я не беден... в переводе на ваши - 4к в мес

                Значит сам не читал, но осуждаю? Знакомо. И все же чего же вы такие бедные? (Цифры приводить?)
                Верю что Технион хуже чем ваш самый плохой. lol

                Цитата: CooL_SnipeR
                Ну не нужно в моральном смысле ценить этих людей кто за бабки их продают. Их там убивают и снимают [email protected]@c

                Мальчиков распинают и танками трупы по улицам таскают, а девочек насилуют. Причем мусульманские эмигранты. Слышал я это. Зато тепрь они в ваших интернатах в безопасности.
                http://www.mk.ru/incident/2018/02/21/skandal-v-in
                ternate-pod-chelyabinskom-devochku-priveli-na-abo
                rt.html

                Цитата: CooL_SnipeR
                А ты вообще их встречал? А у нас узбеки. Значит узбеки = арабы. Но только у узбеков нефти нет.

                Встречаю 5 раз в неделю на работе выпускников совковых Вузов. Инженера. Полы не моют. Зарплата $7300 на ваши деньги. Социальный пакет какой вам и не снился. Выпускники Техниона при прочих равных получают эти деньги гораздо раньше.

                Ладно. Пойду поработаю на благо сионизма. Не скучайте.

                профессор
                1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 08:31
                  Цитата: профессор
                  Значит сам не читал, но осуждаю?

                  Увы друг с вашей же хайфы будучи русским (ну еврей по отцу)... честно говоря работает час в штатах, не уборщиком, но особых восхищений от него не слышал. Лично я сам еврей (негалахический, по отцу) и считаю вот это дерьмо исключительности евреев - как я его уже описал.
                  Цитата: профессор
                  Мальчиков распинают и танками трупы по улицам таскают, а девочек насилуют

                  Ну это у кого денег чуть больше чем на интернет
                  Цитата: профессор
                  Встречаю 5 раз в неделю на работе выпускников совковых Вузов. Инженера. Полы не моют. Зарплата $7300 на ваши деньги. Социальный пакет какой вам и не снился

                  Уникальные у вас знакомы"е". Так 5 штук или инженер? Вы переиграли в Dead Space Айзеком Кларком? Вообще то при хорошей ЗП соц пакет как бы и не нужен... да, нет? Соц пакет как раз дают тогда, когда обеспечить нормальные деньги работодатель не может... это я говорю из своего опыта за 25 лет работы у кого уже 3-й вкладышь в трудовую намечался. Поэтому вашими соц пакетами можешь тупых привлекать.
                  CooL_SnipeR
        4. askort154 (Александр) Сегодня, 07:44
          профессор.....А Вы себя спросите, что лучше для граждан России? Сколько россиян ездит в США и какую это пользу приносит РФ?

          Я как гражданин России отвечаю - не надо гражданину Израиля совать свой нос в наши проблемы, а тем более давать советы.
          Что касается виз, будь моя воля, я консульство по выдачи виз разместил бы только в Магадане. Жаждешь лететь в США - Канаду ? Пожалуйста ! Только не через Европу и Атлантику, а через Россию и Тихий океан. Уверен, было бы гораздо выгоднее, и полезнее для безопасности страны. yes hi
          askort154
        5. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 08:03
          Вы жертва РБК пропаганды! Этот либеральный рупор лживых фейков, та ещё хабалка! ))
          Влад Морозов
        6. cariperpaint Сегодня, 08:03
          вопрос был крайне простой-не надо закрывать? просто пропустить мимо и утереться?
          cariperpaint
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:24
        Делайте поправку на менталитет страны проживания. У них возможность выехать в США- штука первой необходимости, как хлеб. Вот Вам сложно отказаться от хлеба?
        Лопатов
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:35
          Цитата: Лопатов
          Делайте поправку на менталитет страны проживания. У них возможность выехать в США- штука первой необходимости, как хлеб. Вот Вам сложно отказаться от хлеба?

          Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан. Они очень обрадуются. А уж как обрадуются постдоки я и передать не могу. А что? Пусть в Венесуэле повышают своий уровень, а не в ЭмАйТи или Йеле. lol
          профессор
          1. DMoroz Сегодня, 07:55
            в Йелль уже наездились, хватит
            DMoroz
          2. котовский (Константин) Сегодня, 08:14
            Цитата: профессор
            Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан

            Поведайте лучше своим полосатым,что въезд к ним светлых голов заказан.
            Послушайте вон господина Привалова здесь на сайте,учился учился,
            а теперь понять неможет че там русские напридумывали.. tongue
            котовский
          3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:18
            Цитата: профессор
            Поведайте вашим ученым,

            Да, кончено неправильно, да тяжело. Но не мы же инициаторы. По сути у нас два пути. Один путь - попроситься очередным вассалом к вам (именно к вам "профессор" "по ушам то нам ездийте"), но мы это делали в 90-е, вы были у нас официальными советниками начиная с Администрации Президента и заканчивая оборонными и др. предприятиями, и вы нас начали уничтожать, в прямом смысле этого слова! И ваши правительства это ещё не весь народ, найдется немало, которые внешнюю политику России одобряют. (Тот же Кедми). Второй путь - экономическое возрождение России, но не как ваши кумиры хапнув золота на войнах, смертях и горе людей других стан и "пробив" себе единую мировую валюту, включая печатный станок когда захотите, а недовольных -хамски покупать-обманывать-бомбить.
            P.S. Все никак не пойму, почему некоторые в восторге от фото великого ученого Альберта Энштейна, где он показывает язык? Может я не прав, мне не нравиться.
            Теренин
          4. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:33
            Цитата: профессор
            Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан. Они очень обрадуются.

            Так это же отлично. Мощнейший удар по США, которые привыкли поддерживать уровень своей науки путём откачки мозгов из других стран.
            А для нас- наоборот
            Лопатов
    2. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 07:20
      Вот если честно, мне эта американская виза вообще по-барабану! Как, думаю, и большинству граждан нашей страны. А кому уж сильно припрет ехать в страну белых эльфов, то и в Москву сгоняют!
      Zlat070
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:58
        Очень правильное замечание, с вами точно согласятся 99,*% соотечественников!
        Кстати, сегодня передали, что команда наших борцов похоже пролетает с поездкой на чемпионат в США, потому что ..... а дальше сами можем догадаться ПОЧЕМУ!!!
        Не от количества дип представительств всё зависит, работников их! а от дер - дерм - гадости которая в головах властей их страны!
        rocket757
    3. kos 75 (Костя) Сегодня, 07:20
      От Питера до Москвы не далеко,кому надо доедет,а можно вообще только во Владике оставить.
      kos 75
    4. роман66 (роман) Сегодня, 07:20
      А могло и не затеваться. Дааааа
      но ведь обвинение в убийстве скрипаля еще более идиотское - и ничего, " пипл хавает"
      роман66
    5. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:24
      Цитата: профессор
      За визой будут в Москву ездить.

      С подключением вас! За визой и на собеседование и так в Москву ездят.
      Серый брат
    6. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:25
      Цитата: профессор
      Закроют консульство в СПб. Как обычно это удар по своим. За визой будут в Москву ездить.

      Кому прям не в моготу в США прокатится, то пусть и в Москву проедутся. США - это не курорт, куда масса небогатого населения каждый год отдыхать ездит. Это дорогая прогулка. Закрытие посольства США - это удар по США, по их резидентуре и подкормке разного рода "борцов" с "кровавым Путинским режимом".
      Я бы и в Екатеринбурге, и во Владике прикрыл бы эти посольства "демократизаторов", пусть "порадуются" наши "партнёры".
      Alex-a832
    7. Чичиков (Дед) Сегодня, 07:27
      Цитата: профессор
      А могло и не затеваться. Дааааа. Уровень ниже плинтуса.

      Как сказать! Русским нужно, не просто владеть, а родится с ним. Откройте словарь и посмотрите синоним к слову "могло", - 50 вариаций. Именно за богатство, русский язык и называют, самым живым!
      А Захарова, хотела сказать только одно, - "инициатива, этого спектакля, могла принадлежать именно США".
      Поэтому, осмотрись прохожий, - не потерял ли ты плинтус!
      Чичиков
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:47
        Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан.

        Всё это не хорошо, но - НАШИ люди в булочную на такси не ездят! -
        Скажу пафосно -Надо, что б к нашим учёным ездили коллеги со всего мира! -
        Фантазия, невозможно??? А я говорю ВОЗМОЖНО и ТАК И БУДЕТ!! Если у себя в доме порядок наведём!
        А теперь за порядок в доме .... и длинное такое бла-бла-бла, что и как надо сделать в доме, шоб порядок был!
        rocket757
    8. Тралл Сегодня, 07:34
      Цитата: профессор
      Как обычно это удар по своим

      "Свои" все уже уехали.
      Тралл
    9. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:39
      Цитата: профессор
      За визой будут в Москву ездить.

      а большинству Россиян пофиг куда ехать, в Москву, или Питер
      LSA57
    10. Олег147741 (Олег) Сегодня, 07:50
      Цитата: профессор
      При этом несколько дней назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что само «дело Скрипаля» могло затеваться именно Вашингтоном.

      А могло и не затеваться. Дааааа. Уровень ниже плинтуса. fool

      Закроют консульство в СПб. Как обычно это удар по своим. За визой будут в Москву ездить.

      А кто обычно ездит в США? Простым людям это консульство как мёртвому припарка. Что вы людей начинаете заводить? Провокатор?
      Олег147741
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:12
    Нормальный ответ. Повыгонять 90% шпионов и "борцов за демократию"...
    Горный стрелок
  5. jetfors_84 Сегодня, 07:12
    Так как все исходит из вашингтонского обкома предлагаю не трогать страны "подпевалы" типа литвы и прочие, а всю вину возложить на амеров и выслать столько их дипломатов сколько вышлют все сознички вместе взятые. Можно еще и на количество дипломатов при оон сократить их. В результате останется сотня с небольшим . Т.е подвинуть их к черте когда следующим шагом будет только закрытие посольств. Пущай думают.
    jetfors_84
  6. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:13
    Давно пора. И авиосообщение с ними прекратить также как с Египтом, предатели России пусть в свои любимые США пешком ходят laughing
    Рысь33
  7. роман66 (роман) Сегодня, 07:17
    и гнать пинками до финской границы!
    роман66
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:17
    Есть два вопроса -почему только это закроют, а не все три? Второй вопрос -а почему его еще вчера не закрыли? ??Чего сидим, кого ждем? ??? sad
    Геркулесыч
  9. Vard Сегодня, 07:23
    А я предлагаю закрыть все консульства и посольство... и открыть где нибуть за уральским хребтом... Пушай там сидят...
    Vard
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:27
      Не просто за Уральским хребтом, но ещё и за северным полярным кругом laughing
      Рысь33
      1. DMoroz Сегодня, 08:31
        Не, нам в заполярье такого г*** и даром не нать, и за деньги не нать... И у нас там тоже оборонные предприятия и военные базы есть... опять потом закрывай зеркально...
        DMoroz
  10. Ferdinant Сегодня, 07:23
    Логично,до Москвы ближе при необходимости добираться,чем из Екатеренбурга ,Владивостока тем более.
    Ferdinant
  11. loginovich Сегодня, 07:25
    Больше всего мне нравится глаголы в будущем времени без указания сроков.
    loginovich
  12. Jerk Сегодня, 07:41
    Ивообще - так надо:
    Jerk
  13. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 07:52
    Цитата: профессор
    Цитата: Лопатов
    Делайте поправку на менталитет страны проживания. У них возможность выехать в США- штука первой необходимости, как хлеб. Вот Вам сложно отказаться от хлеба?

    Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан. Они очень обрадуются. А уж как обрадуются постдоки я и передать не могу. А что? Пусть в Венесуэле повышают своий уровень, а не в ЭмАйТи или Йеле. lol

    Нечего во вражеских англосаксонских странах делать ни ученым, ни студентам. У кого сильно чешется пусть билет в один конец берут. Никого не жержим. А про лечение детей в массовом порядке в Америке что-то больно не слышно. В основном в Германии и Израиле операции проводят.
    ramzes1776
  14. BMW535IA (Александр) Сегодня, 07:56
    Нужно оставить одно консульство, и то перенести в Симферополь
    BMW535IA
  15. Викторио (Викторио) Сегодня, 07:58
    лучше бы в екатеринбурге, но тогда народу за визой придется мотаться в москву или владивосток
    Викторио
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:21
    Очередную высылку российским дипломатов в США «объяснили» так называемым «делом Скрипаля», по которому Вашингтон «верит на слово Лондону»

    Мерикатосы не только "верят на слово Лондону", но и сами принимают активное участие в этой оголтелой пропаганде. angry
    a.s.zzz888
  17. kos2910 (Константин) Сегодня, 08:22
    Блин, нужно было закрыть гадюшник либерастов в Екатеринбурге
    kos2910
  18. Шалтай (Александр) Сегодня, 08:30
    Цитата: профессор
    Детей на усыновление уже дают в США. Пусть гниют в ваших детдомах. Теперь и на лечение не пустят.

    Думаю , что вот за это не помешает Олегу в БАНе попариться . Очиститься от скверны , заработал .
    Шалтай
  19. region46 (Сергей) Сегодня, 08:34
    Цитата: профессор
    Цитата: Лопатов
    Делайте поправку на менталитет страны проживания. У них возможность выехать в США- штука первой необходимости, как хлеб. Вот Вам сложно отказаться от хлеба?

    Поведайте вашим ученым, что для них въезд в США теперь заказан. Они очень обрадуются. А уж как обрадуются постдоки я и передать не могу. А что? Пусть в Венесуэле повышают своий уровень, а не в ЭмАйТи или Йеле. lol
    Чего так печешься за то кто, куда и как будет ездить? Тебе то какая разница? Без твоих соплей разберемся
    region46
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