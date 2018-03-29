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МИД Австрии обвинил Лондон в продавливании вопроса о высылки российских дипломатов
Британский посол в Вене неоднократно пытался навязать австрийским властям решение о высылке из страны российских послов, передает РИА Новости заявление главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
По словам министра, посол Великобритании пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за другими странами ЕС выслали российских дипломатов, «однако Австрия категорически отказалась от таких мер».
Кнайсль также ответила на критику экс-представителя Австрии в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Вену в «сжигании мостов».
Она подчеркнула, что правительство пришло к такому решению «не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога».
Кроме того, министр напомнила, что «Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами».
Напомним, ранее ряд стран Евросоюза «в знак солидарности» с Лондоном объявили о высылке российских дипломатов. Этот шаг связан с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Вину за отравление британские власти возложили на Россию, не предъявив никаких доказательств.
По словам министра, посол Великобритании пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за другими странами ЕС выслали российских дипломатов, «однако Австрия категорически отказалась от таких мер».
Кнайсль также ответила на критику экс-представителя Австрии в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Вену в «сжигании мостов».
Она подчеркнула, что правительство пришло к такому решению «не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога».
Кроме того, министр напомнила, что «Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами».
Напомним, ранее ряд стран Евросоюза «в знак солидарности» с Лондоном объявили о высылке российских дипломатов. Этот шаг связан с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Вину за отравление британские власти возложили на Россию, не предъявив никаких доказательств.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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