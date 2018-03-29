08:45 29 марта
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МИД Австрии обвинил Лондон в продавливании вопроса о высылки российских дипломатов

Британский посол в Вене неоднократно пытался навязать австрийским властям решение о высылке из страны российских послов, передает РИА Новости заявление главы МИД Австрии Карин Кнайсль.



По словам министра, посол Великобритании пытался повлиять на австрийские власти, чтобы они вслед за другими странами ЕС выслали российских дипломатов, «однако Австрия категорически отказалась от таких мер».


Кнайсль также ответила на критику экс-представителя Австрии в ОБСЕ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом Петера Ноймана, который обвинил Вену в «сжигании мостов».

Она подчеркнула, что правительство пришло к такому решению «не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости поддержания диалога».

Кроме того, министр напомнила, что «Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами».

Напомним, ранее ряд стран Евросоюза «в знак солидарности» с Лондоном объявили о высылке российских дипломатов. Этот шаг связан с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Вину за отравление британские власти возложили на Россию, не предъявив никаких доказательств.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:10
    Вот сволочную английскую политику и сдали причем на высшем уровне , думаю теперь не стоит задавать вопрос кто вмешивается во внутренние дела других стран .
    Spartanez300
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:14
      Интересно, что именно крайне консервативная и даже традиционалистическая Австрия. пытается сохранить диалог с Россией, и образумить европу.
      Chertt
      1. Hoc vince Сегодня, 08:17
        Австрия ни одного памятника советским воинам не разрушила.
        Даже в 90 когда Россия перестала перечислять деньги на содержание Австрия все тянула за свой счет.
        Делает ей честь и то, что Австрия отказалась от сотрудничества с НАТО в бомбардировках Югославии, т. к. не было санкции Совета Безопасности ООН.
        Hoc vince
        1. Злой543 Сегодня, 08:24
          Если бы она участвовала в бомбардировке , она перестала бы быть нейтральной
          Злой543
        2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:24
          Надо понимать , что против нас начался "крестовый поход" и им не требуется ни фактов , ни доказательств , у них ненависть зашкаливает , все маски сброшены.
          cniza
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:44
            Виктор, привет! Ты абсолютно прав: никаких подвижек разума, только голая русофобская истерия
            pvv113
        3. котовский (Константин) Сегодня, 08:27
          Цитата: Hoc vince
          Делает ей честь

          Сейчас придет прохвессор,и расскажет какой это позор для австрии..
          P/S Все таки немчура самые разумные в европе,
          после русских конечно же.. wink
          котовский
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:24
        Цитата: Chertt
        Интересно, что именно крайне консервативная и даже традиционалистическая Австрия. пытается сохранить диалог с Россией, и образумить европу.

        Именно потому и пытается. Вообще, очень вменяемые и здравомыслящие люди там живут, судя по тем, с кем общался. Вот только вчера один знакомый австрияк писал, что в его кругу общения все поддерживают их нового канцлера, который заявил, что не собирается никого высылать , вообще, нефиг лаяться в этом маленьком мире.
        Ну, и прагматизм, конечно, играет роль :) : у Австрии очень много экономических связей с РФ. Например, почти вся сталь там российская (парень работает в сфере тяжмаша, роботами занимается).
        Avis-bis
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:26
      Не получилось из Терезы "Железной леди" вся ее гнусная политика вылазит наружу . Англия все больше теряет свое политическое влияние .
      Spartanez300
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:41
        Цитата: Spartanez300
        Не получилось из Терезы "Железной леди" вся ее гнусная политика вылазит наружу . Англия все больше теряет свое политическое влияние .

        Тут скорее иной фактор. У англо-американской шайки что-то не задалось с продвижением в Австрии своего марионеточного правительства. Поэтому Австрия имеет возможность заявлять свое мнение против воли наглосаксов. Но, при этом, корпоративному духу ЕС тоже следует.
        Alex-a832
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:18
    Нагличанка продолжает гадить. Сегодня в СМИ проскочило, что полиция Солсбери заявила об отравлении скрипалей уже дома, т.к. там самая большая концентрация ОВ, в районе входной двери.
    a.s.zzz888
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:21
      Цитата: a.s.zzz888
      Сегодня в СМИ проскочило, что полиция Солсбери заявила об отравлении скрипалей уже дома,

      Еще вчера. Травили несколько раз, у дома, у магазина , возможно Лестрейды еще что откопают : lol
      Chertt
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:23
        Chertt (Алексей) Сегодня, 08:21...Еще вчера. Травили несколько раз, у дома, у магазина , возможно Лестрейды еще что откопают tongue

        Возможно и ещё вчера уже была инфа. Травили травили, травили травили, что кое как где то на скамейке дотравили. bully
        a.s.zzz888
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:26
        Цитата: Chertt
        Еще вчера. Травили несколько раз, у дома, у магазина , возможно Лестрейды еще что откопают

        Вот йад, который выпил Скрипаль.

        А это полиция,
        Которая крайне узнать стремится
        Что же такое выпил Скрипаль.


        А это британский научный эксперт,
        Который примерно выяснил спектр
        И сообщил результаты полиции,
        Которая крайне узнать стремится
        Что же такое выпил Скрипаль.

        А это британские медиа,
        Сразу узнавшие из википедии
        Что за отрава имеет спектр,
        Который вычислил старый эксперт,
        Который вовсю помогает полиции,
        Которая крайне узнать стремится,
        Что же там выпил бедный Скрипаль.

        А это британский премьер Тереза,
        Узнавшая из британской прессы,
        Что за отрава имеет спектр,
        Который вычислил старый эксперт,
        Который вовсю помогает полиции,
        Которая крайне узнать стремится,
        Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

        А вот ультиматум, играющий мускулом,
        Который Терезою выдвинут русским,
        Поскольку давно всем известен спектр,
        Который вычислил старый эксперт,
        Который вовсю помогает полиции,
        Которая крайне узнать стремится,
        Что же за йад выпил бедный Скрипаль.

        А это *** длиною с экватор,
        Положенный русскими на ультиматум,
        Который выдвинула Тереза
        Узнавшая всё из британской прессы,
        Которая знает всё лучше полиции
        Которая тщетно узнать стремится
        Что же там выпил нещастный Скрипаль.

        © В. Мараховский
        Серый брат
      3. котовский (Константин) Сегодня, 08:29
        Цитата: Chertt
        Травили несколько раз, у дома, у магазина

        Горжусь нашим президентом,у него спина,а он по всему городу бегал..
        Молодец.. laughing
        котовский
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:28
      Цитата: a.s.zzz888
      Сегодня в СМИ проскочило, что полиция Солсбери заявила об отравлении скрипалей уже дома, т.к. там самая большая концентрация ОВ, в районе входной двери.

      аха. а нашли чёрти где. а газ мгновенного летального действия
      LSA57
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:29
    британские власти возложили на Россию, не предъявив никаких доказательств.
    А как же пять бумажек в виде комиксов! belay
    Наблюдатель2014
  4. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:30
    заявление главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Сильно. И по-настоящему независимо. Респектую МИДу Австрии вообще и Карин Кнайсль в частнисти.
    Корсар0304
  5. MARGADON (Алексей) Сегодня, 08:35
    Ну хоть у кого то в Европе есть голова на плечах.
    MARGADON
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