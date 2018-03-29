12:24 29 марта

Сирия поделена: американцы серьезно окопались в Дейр-эз-Зоре

На сегодняшний день Сирия фактически поделена за зоны влияния. Южные, центральные и западные регионы страны контролирует Дамаск, северные области подминает под себя Турция, а западная Сирия подконтрольна США и их сателлитам.

Некоторое время назад появились сообщения, что в провинции Дейр-эз-Зор, на восточном берегу Евфрата, Вооруженные силы США начали создавать новый крупный военный объект. К месту строительства стянута тяжелая рабочая техника. Согласно информации пресс-секретаря Сирийских демократических сил (СДС), американцы развертывают крупную военную базу недалеко от крупнейшего в САР нефтяного месторождения под названием Омар.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что США не намерены покидать территорию Сирии, а все возможные попытки Дамаска отвоевать области восточнее реки Евфрат будут встречать ожесточенное сопротивление.




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Комментарии 2

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  1. самый главный Сегодня, 10:40
    Асаду необходимо и далее усилять свою армию. Ещё не вечер.... с сильной армией нет нерешаемых задач!
    самый главный
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 10:43
    Вот с турками бы начали штаты воевать, вот это было бы интересно. А такой вариант вполне возможен, я Эрдогана хоть и не люблю, но уважаю, он свои интересы давит и плевать ему кто на пути мы или штаты
    Romka47
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