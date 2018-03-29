Сирия поделена: американцы серьезно окопались в Дейр-эз-Зоре

На сегодняшний день Сирия фактически поделена за зоны влияния. Южные, центральные и западные регионы страны контролирует Дамаск, северные области подминает под себя Турция, а западная Сирия подконтрольна США и их сателлитам.



Некоторое время назад появились сообщения, что в провинции Дейр-эз-Зор, на восточном берегу Евфрата, Вооруженные силы США начали создавать новый крупный военный объект. К месту строительства стянута тяжелая рабочая техника. Согласно информации пресс-секретаря Сирийских демократических сил (СДС), американцы развертывают крупную военную базу недалеко от крупнейшего в САР нефтяного месторождения под названием Омар.



Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что США не намерены покидать территорию Сирии, а все возможные попытки Дамаска отвоевать области восточнее реки Евфрат будут встречать ожесточенное сопротивление.











