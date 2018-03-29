Две недели до войны
На днях президент США Дональд Трамп подписал меморандум с громким названием "О борьбе с экономической агрессией Китая", тем самым открыв настоящий "ящик Пандоры". Мир затаил дыхание в ожидании более конкретных шагов американцев, которые намерены начать действовать "примерно через две недели", а также ответных мер со стороны Пекина. Первые новости о возможном начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира обрушили западные рынки.
Ответ Китая будет незамедлительным. Уже сейчас официальный Пекин опубликовал список из 128 видов американских товаров, на которые будут введены импортные пошлины. В то же самое время, представитель Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэн призвал мировой сообщество удержать "дикого зверя в клетке существующих правил".
Но мировое сообщество не отреагировал. Оно и понятно: после объявления США о введении пошлин на импортируемые сталь и алюминий, которые касались как самого Китая, так и остальных развитых экономик, дабы избежать коллективного протеста, Вашингтон сразу же вычеркнул из списка государства-члены ЕС, а также ряд других "союзных" стран.
Ответ Китая будет незамедлительным. Уже сейчас официальный Пекин опубликовал список из 128 видов американских товаров, на которые будут введены импортные пошлины. В то же самое время, представитель Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэн призвал мировой сообщество удержать "дикого зверя в клетке существующих правил".
Но мировое сообщество не отреагировал. Оно и понятно: после объявления США о введении пошлин на импортируемые сталь и алюминий, которые касались как самого Китая, так и остальных развитых экономик, дабы избежать коллективного протеста, Вашингтон сразу же вычеркнул из списка государства-члены ЕС, а также ряд других "союзных" стран.
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