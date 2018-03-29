12:24 29 марта

Две недели до войны

На днях президент США Дональд Трамп подписал меморандум с громким названием "О борьбе с экономической агрессией Китая", тем самым открыв настоящий "ящик Пандоры". Мир затаил дыхание в ожидании более конкретных шагов американцев, которые намерены начать действовать "примерно через две недели", а также ответных мер со стороны Пекина. Первые новости о возможном начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира обрушили западные рынки.

Ответ Китая будет незамедлительным. Уже сейчас официальный Пекин опубликовал список из 128 видов американских товаров, на которые будут введены импортные пошлины. В то же самое время, представитель Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) Чжан Сянчэн призвал мировой сообщество удержать "дикого зверя в клетке существующих правил".

Но мировое сообщество не отреагировал. Оно и понятно: после объявления США о введении пошлин на импортируемые сталь и алюминий, которые касались как самого Китая, так и остальных развитых экономик, дабы избежать коллективного протеста, Вашингтон сразу же вычеркнул из списка государства-члены ЕС, а также ряд других "союзных" стран.




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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:22
    Молодцы китайцы и в хвост и в гриву их .
    Spartanez300
    1. Татьяна Сегодня, 11:17
      Чжан Сянчэн действительно про США хорошо сказал удержать "дикого зверя в клетке существующих правил".
      Только мировое сообщество уже давно сидит у США в "заднице"!

      Татьяна
    2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 11:32
      Цитата: Spartanez300
      Молодцы китайцы и в хвост и в гриву их .

      Нашим бы сесть и просчитать все возможные противоходы так, как сделали это китайцы. И думаю, китайцы не будут так миндальничать с амерзоидом, как наши. Понятно, что у нас на носу ЧМ по футболу и надо себя сдерживать и тп., а потом новая отмазка появится, чтобы сопли пускать - не начнем отвечать жестко, так и будем получать плюхи от "партнеров". Они нас уже открыто врагом называют и непонятно, сколько еще наши руководители терпеть будут... Или кто-то пытается не поднимая шум свои капиталы оттуда вернуть, ну тогда пусть поторопятся, иначе по всему миру "замучаются пыль глотать"...
      zhekazs
  2. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 11:15
    Именно так штаты начинали втягиваться во Вторую мировую войну, сначала пошлины, потом эмбарго -- Перл-Харбор...
    PSih2097
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 11:40
      Цитата: PSih2097
      Именно так штаты начинали втягиваться во Вторую мировую войну

      Эти, по своему скудоумию, могут и начать. Но, если с Толстячком хвост поджали, то тягаться с Китаем или Россией, или с двумя вместе, когда будет очевиден переход к горячей фазу - зассат сразу, и из НАТО их поддержат может трибалты да пшеки, а этим хватит - одним дивизии из под Пскова, вторым Искандеров с Калининграда, и кто останется у амерзоида в войне против Китая или РФ? Недобриты, да австралоиды....
      zhekazs
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:50
    Этой экономической войной ,США толкают Китай в наши обьятия,ускоряя появление де факто нашего военного союза с китайцами.
    НЕКСУС
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