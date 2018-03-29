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Киев заявил о готовности направить военный контингент в Мали
Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте, передает РИА Новости заявление постпреда республики при всемирной организации Владимира Ельченко.
Агентство напоминает, что из 15-ти развернутых в настоящее время миссий по поддержанию мира, самые большие военные контингенты находятся в Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской республике и Южном Судане.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на заседании, что «с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев».
Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали,сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено улучшению деятельности организации по поддержанию мира.
Агентство напоминает, что из 15-ти развернутых в настоящее время миссий по поддержанию мира, самые большие военные контингенты находятся в Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской республике и Южном Судане.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на заседании, что «с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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