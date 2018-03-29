Киев заявил о готовности направить военный контингент в Мали

Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали,

Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте, передает РИА Новости заявление постпреда республики при всемирной организации Владимира Ельченко.сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено улучшению деятельности организации по поддержанию мира.Агентство напоминает, что из 15-ти развернутых в настоящее время миссий по поддержанию мира, самые большие военные контингенты находятся в Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской республике и Южном Судане.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на заседании, что «с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев».