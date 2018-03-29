12:21 29 марта
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Киев заявил о готовности направить военный контингент в Мали

Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте, передает РИА Новости заявление постпреда республики при всемирной организации Владимира Ельченко.



Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали,
сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено улучшению деятельности организации по поддержанию мира.


Агентство напоминает, что из 15-ти развернутых в настоящее время миссий по поддержанию мира, самые большие военные контингенты находятся в Демократической республике Конго, Мали, Центральноафриканской республике и Южном Судане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил на заседании, что «с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:27
    Собирайте все ваше АТО с манатками и дуйте хоть к пингвинам(амерзским)
    210окв
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:31
      ...Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте...

      У себя помойку развели - теперь устроят неграм "райскую" жизнь belay
      Антониу Гутерреш:
      ...с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев...

      Есть подозрения, что укровермахт своих нациков решил на территории Мали могилизировать wassat
      Андрей К
      1. Тралл Сегодня, 10:34
        Они точно Мали с Мальдивами не перепутали? smile
        Тралл
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:49
          Цитата: Тралл
          ...Они точно Мали с Мальдивами не перепутали? smile...

          "Миротворцам" руины, совершенно без разницы: где мир творить или в миру натворить или мир сотворить - короче без разницы lol
          Боевые "аватары" заправлены и готовы laughing
          Андрей К
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:34
        Андрей Евгеньевич hi Я бы за негров не переживал...Те отморозки быстро научат хохоликов уму-разуму..
        Цитата: Андрей К
        ...Украина готова предоставить ООН своих военнослужащих для миротворческой миссии на Африканском континенте...

        У себя помойку развели - теперь устроят неграм "райскую" жизнь belay
        Антониу Гутерреш:
        ...с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев...

        Есть подозрения, что укровермахт своих нациков решил на территории Мали могилизировать wassat
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 10:37
          Цитата: 210окв
          Я бы за негров не переживал...

          Толерантнее говорить "негроамериканцев" smile
          Тралл
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:43
            Цитата: Тралл
            Цитата: 210окв
            Я бы за негров не переживал...

            Толерантнее говорить "негроамериканцев" smile

            А что Мали - теперь в Америке??? belay тогда уж - негроафриканцев! yes
            Охотовед 2
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:46
            Для меня ихние отморозки неграми и останутся...Да и не "толерантный" я.... hi
            Цитата: Тралл
            Цитата: 210окв
            Я бы за негров не переживал...

            Толерантнее говорить "негроамериканцев" smile
            210окв
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:38
          Цитата: 210окв
          ...Я бы за негров не переживал...Те отморозки быстро научат хохоликов уму-разуму...

          Дмитрий hi
          Поправку на "могилизацию" я учёл yes
          Андрей К
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:48
            Это важная часть любой авантюры...
            Цитата: Андрей К
            Цитата: 210окв
            ...Я бы за негров не переживал...Те отморозки быстро научат хохоликов уму-разуму...

            Дмитрий hi
            Поправку на "могилизацию" я учёл yes
            210окв
      3. Anarchist (Александр) Сегодня, 10:36
        Цитата: Андрей К
        решил на территории Мали могилизировать

        Решил своим "салом" в малийскую "шоколадку" потыкать...
        Anarchist
      4. Терский (Виктор) Сегодня, 10:39
        Цитата: Андрей К
        У себя помойку развели, теперь устроят неграм "райскую" жизнь

        Райскую жизнь им уже устроил французский иностранный легион, так что "шумерам" если что и осталось так это косточки от фиников, и те в навозной куче yes ! Доброго дня, hi
        Терский
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:00
          Цитата: Терский
          ...Райскую жизнь им уже устроил французский иностранный легион, так что "шумерам" если что и осталось так это косточки от фиников, и те в навозной куче yes !...

          Приветствую Виктор hi
          Для рагули, косточка от фиников - уже баунти laughing
          Андрей К
      5. Аскет (Станислав) Сегодня, 11:01
        Цитата: Андрей К
        У себя помойку развели - теперь устроят неграм "райскую" жизнь

        Там уже их ждут, раньше сказали под там -там теперь будут скакать за Цээуропу


        Аскет
      6. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:00
        ну дак у нациков все больше планов могилизировать Петро и команду,так что кто кого,хотя форменные и_диоты,мало дома крови,так еще в Африку лезут fool
        Ратник с пулеметом
  2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:27
    Укро - нацики покажут там себя во всей красе , а вообще рылом не вышли для миротворческой миссии .
    Spartanez300
  3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:27
    Это диагноз!!! У небратьев - страны скоро не останется, а туда же.... в Миротворцы! fool
    Охотовед 2
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 10:28
    Чисто по хохлятски. Страна где идёт гражданская война, предлагает миру своих "миротворцев". fool
    askort154
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:35
    Главное взять побольше горилки и сала. Малийцы ховайтесь....
    Ingvar0401
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:36
    Чёй-то вдруг мне стало жалко Мали... what
    злой партизан
    1. Vard Сегодня, 10:50
      Это точно... а Мали то за что...
      Vard
  7. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:39
    Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира.

    в своей стране ведут гражданскую войну, но намылились поддерживать мир на другом континенте.
    и это оон скушает? Лавров наверное про них сказал
    LSA57
  8. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 10:50
    Тут скорее всего другое, им нужны миротворцы на Донбассе, вот и предлагают своё "пушечное мясо".
    1vlad19
  9. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:55
    Похоже что уркаинских воякив совсем нечем стало кормить. Сейчас поедут "миротворцы" малийских негров марадёрить и отнимать у них последние циновки.
    Ныробский
  10. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 10:57
    Видать в Мали еще есть чем поживиться.
    sgr291158
  11. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:11
    Это тоже самое, что если бы боевики Мали приехали бы с миссией ООН на украину
    Romka47
  12. лысова (владимир) Сегодня, 11:30
    Ну туда только штрафников посылать, получается многих. Чтоб их там, крокодилы пожрали.
    лысова
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:14
    Надеюсь, даже там свидомиты огребут по полной
    Дормидонт
  14. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:15
    Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали,
    Кошмар...Порошенко уже не знает каким образом деньги заработать...
    svp67
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