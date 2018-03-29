ПАО "Ил": тактико-техническое задание на Ил-276 утверждено

В настоящее время тактико-техническое задание (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Министерством промышленности и торговли. С Минобороны ТТЗ согласовано, финализировать его утверждение планируется не позднее второго квартала 2018 года

Первостепенная задача программы - построить транспортный самолет, который будет отвечать всем требованиям военных. При этом сейчас прорабатываются технические решения с учетом различных вариантов самолета. Далее все зависит от решения заказчика, какой вариант понадобится первым, тот и увидит небо

Министерство промышленности и торговли и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) утвердили тактико-техническое задание на перспективный военно-транспортный самолет Ил-276, сообщили в пресс-службе ПАО "Ил" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК).- рассказали в фирме Ильюшина.В компании добавили, что проект Ил-276 подразумевает создание топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя.- сообщили в пресс-службе компанииСредний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ, передает ТАСС