12:19 29 марта
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ПАО "Ил": тактико-техническое задание на Ил-276 утверждено

Министерство промышленности и торговли и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) утвердили тактико-техническое задание на перспективный военно-транспортный самолет Ил-276, сообщили в пресс-службе ПАО "Ил" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК).

ПАО "Ил": тактико-техническое задание на Ил-276 утверждено


В настоящее время тактико-техническое задание (ТТЗ) на средний военно-транспортный самолет Ил-276 утверждено Объединенной авиастроительной корпорацией и Министерством промышленности и торговли. С Минобороны ТТЗ согласовано, финализировать его утверждение планируется не позднее второго квартала 2018 года
- рассказали в фирме Ильюшина.


В компании добавили, что проект Ил-276 подразумевает создание топливозаправщика, пункта связи и воздушного госпиталя.

Первостепенная задача программы - построить транспортный самолет, который будет отвечать всем требованиям военных. При этом сейчас прорабатываются технические решения с учетом различных вариантов самолета. Далее все зависит от решения заказчика, какой вариант понадобится первым, тот и увидит небо
- сообщили в пресс-службе компании

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026 года - начать серийные поставки в интересах Минобороны РФ, передает ТАСС

Использованы фотографии: © ПАО "Ил"
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:43
    Ну,теперь КБ в добрый путь..И постараться без переносов сроков..
    210окв
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 10:59
      Цитата: 210окв
      Ну,теперь КБ в добрый путь..И постараться без переносов сроков..

      Отрадная новость! drinks Ильюшинцы наконец-то раскочегарились. Ранее было сообщение: "Модернизированный широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Ил-96-400М могут презентовать заказчикам к концу 2019 года. Об этом сообщили в ПАО "Ильюшин", занимающимся разработкой и производством этих машин.
      "На сегодняшний день в производственной программе семь машин Ил-96, одна опытная и шесть серийных. Как таковой выкатки мы пока не планируем, но презентация для заказчиков может быть организована ближе к концу 2019 года", - сказали в компании
      Дальнемагистральники - это демонстрация техногенной мощи государства. Сейчас такое под силу только "Аэрбасу" и "Боингу", а я уже грешным делом думал, что мы производство дальнемагистральных самолётов окончательно похоронили. Будем надеяться! good
      Проксима
      1. avt Сегодня, 12:07
        Цитата: Проксима
        Отрадная новость!

        wassat Радости полные штаны от того , что МТА переименовали из Ил-214 в Ил -276 ??Щас вам радости в штаны ещё пущу -
        Контракт на первый этап разработки самолета от MTAL получен ОАК и HAL 12 октября 2012 г. На открытии выставки DefExpo-2014 06 февраля 2014 г. было заявлено, что в 2018-2019 г.г. планируется выпуск первого прототипа самолета. В 2019 г., соответственно, планируется выпуск второго прототипа и с 2020 г. планируется начать серийное производство самолета. Всего в планах произвести совместно с Индией порядка 200 самолетов для ВВС России (100 ед.), Индии (45 ед)
        Млейте дальше в восторге о
        Цитата: 210окв
        Ну,теперь КБ в добрый путь..И постараться без переносов сроков..
        avt
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 10:47
    Да уж, Ан-12 своё отслужил прекрасно, пора и достойную смену.
    askort154
  3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:51
    Более актуальная задача, чем супер батискафы всякие.
    Семен1972
  4. Ramazan Сегодня, 10:53
    Думаю теперь всё будет зависеть от финансов и "плясок" около них.
    Ramazan
  5. keeper03 (Александр) Сегодня, 11:05
    Почему такие долгие сроки ? request За 8 лет может все измениться, а с учётом сдвигов и все 10-15 лет ! Да вы что ребята ?!! no За такой долгий срок люди могут помереть, не дай Бог ! Или вы привыкли работать не на результат, а на кормушку ?!! recourse Создаётся такое впечатление, не иначе ! sad Всё уже давно придумано, остаётся только клепать и выпускать, ну так давайте ускоряйтесь, ё-маё !!! soldier
    keeper03
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:14
      Цитата: keeper03
      Почему такие долгие сроки ?

      На аватарке вроде самолет, погон авиационный, а такие вопросы... Для нового самолета от чертежей к серии 8 лет - это ничто. Тем более, что еще и чертежей нет, только ТТЗ утвердили...
      helmi8
      1. keeper03 (Александр) Сегодня, 11:34
        А Вы уверены, что он новый ?!! Я не уверен. На внешность посмотрите... там и Ил-76, и Ан-148, как минимум просматриваются ! К тому же нам уже мозги пудрят года три про этот самолёт и до сих пор чертежи не те ?! what
        keeper03
        1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:40
          Я не хочу здесь спорить с Вами об основах конструкции летательных аппаратов. Просто поверьте на слово - даже похожесть внешнего вида в основе под собой имеет множественные расчеты конструкции фюзеляжа на прочность и аэродинамику (это в двух словах)
          helmi8
  6. Пижон (Сергей ) Сегодня, 11:14
    Когда смотрю на сроки разработки самолётов (да и не только), то начинаю думать, что в создании шарашек был глубокий смысл... smile
    Пижон
    1. keeper03 (Александр) Сегодня, 11:38
      Конечно был смысл, когда разрабатывали новые, концептуальные модели, когда отрабатывали разное расположение крыльев, двигателей, шасси ! А сейчас уже всё придумано и разработано, осталось лишь реализовать модель в опытном и промышленном образе ! Но это не означает, что нужно отказываться от КБ и НИР - просто эта задача стала ещё сложнее и более трудоёмка ! hi
      keeper03
      1. котовский (Константин) Сегодня, 11:44
        Цитата: keeper03
        просто эта задача стала ещё сложнее и более трудоёмка

        Цитата: keeper03
        остаётся только клепать и выпускать, ну так давайте ускоряйтесь, ё-маё !!!

        request
        котовский
      2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:50
        Цитата: keeper03
        А сейчас уже всё придумано и разработано, осталось лишь реализовать модель в опытном и промышленном образе !

        Вы рассуждаете так,будто это конструктор ЛЕГО... winked Даже при модификации самолета из транспортного варианта в топливозаправщик, происходит перекомпоновка узлов и агрегатов во имя сохранения центровки и сохранения аэродинамической устойчивости и управляемости... Ладно, не будем вдаваться в дебри. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.
        helmi8
  7. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 11:36
    Немного озадачен, правду сказать. Имея информацию о ТТХ транспортных самолётов (хотим купить 3-4 единицы и у США разрешения не спрашиваем) самолёта Ил-276, Ан-12 и Embraer KC-390 (у KC-390 мы участвуем и в конструкторских разработках и в производстве) и сравнивания эти ТТХ и экономику эксплуатации и обеспечение послепродажного обслуживания (здесь всегда было слабое место у Советских и Российских поставщиков) и термин ввода в эксплуатацию, по-моему личному мнению, которое ни имеет ни чего общего с интересами моего личного кармана - если брать, то Embraer KC-390. Хотя, конечно, условия могут и измениться.
    И, если я правильно понял, то ТТХ, экономика и т.п. Ил-276 (с новыми ТТЗ знакомы, как потенциальный покупатель, хотя, тоже не всё сразу рассказывают) не дотягивают до Ан-12.
    К чертежам. Не знаю как где, а чертежи сейчас делают на плоттере. Конструктор задаёт ТТХ самолёта и, буквально рукой на планшете рисует изображение самолёта, программа это исправляет и задаёт на печать. Потом доработки в течении непродолжительного времени, узлы, рампы, шасси, крепления, шпангоуты и проч детали. В течении года всё идёт в производство
    R.L.
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 11:43
      Во время старых технологий проектирования и производство случилось вот это - Boeing 747, начáло проекта июль 1966 года, первый взлёт 9 февраля 1969 года, первый коммерческий полёт с пассажирами на борту 22 января 1970года.
      R.L.
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