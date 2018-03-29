12:18 29 марта
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На Ульяновском авиазаводе запустят систему роботизированной сборки Ил-76МД-90А

На авиационном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновской области начался монтаж отечественной автоматизированной поточной линии сборки самолетов Ил-76МД-90А, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство и технического директора ОАК Юрия Тарасова.

На Ульяновском авиазаводе запустят систему роботизированной сборки Ил-76МД-90А


По словам Тарасова, автоматизация позволит стыковать фюзеляж, состоящий из трёх отсеков и собирать планер в целом в течение нескольких часов вместо дней или недель, как раньше. Большая часть операций роботизирована и процесс сборки меньше зависит от рабочих с редкой для промышленности квалификацией.


В ОАК отметили, что сейчас в России используются две подобные линии иностранного производства, стоимость которых примерно на 30-40% выше отечественной системы. Всего на предприятиях ОАК используются около пятидесяти промышленных роботов, значительная часть из которых работает на «Авиастар-СП» и «АэроКомпозит-Ульяновск».

Ульяновский авиазавод занимается строительством тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках государственного заказа в интересах Министерства обороны РФ. В январе текущего года в небо был запущен построенный на «Авиастаре» Ил-78М-90А, предназначенный для заправки топливом.

Ранее самолеты Ил-76 и Ил-78 производились в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова

Использованы фотографии: http://rt.vk34.ru/
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 10:54
    Не без проблем там, но новость радует... не только илы можно будет потом выпускать..
    Vard
    1. c-t Petrov Сегодня, 10:56



      В ОАК отметили, что сейчас в России используются две подобные линии иностранного производства, стоимость которых примерно на 30-40% выше отечественной системы.


      особенно радует что линия наша
      c-t Petrov
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:00
        Внимательно рассмотрел Ваше фото..К сожалению на этой нашей автоматической линии полно(даже внешне)импортных комплектующих...Я просто занимаюсь вопросами автоматизации и прекрасно это вижу.
        Цитата: c-t Petrov


        В ОАК отметили, что сейчас в России используются две подобные линии иностранного производства, стоимость которых примерно на 30-40% выше отечественной системы.


        особенно радует что линия наша
        210окв
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:21
          так наверняка это старое фото одной из двух иностранных линий , поэтому вы столько импорта и разглядели wink
          prapor75m
          1. c-t Petrov Сегодня, 11:30
            наивно думать что каждая деталь линии производится в России. Мы бы тогда не дождались этой линии еще нное количество лет.

            Произвести каждую деталь реально. Нужно время и вложения денег. Больших денег. А линий таких нужно всего несколько штук.

            А строить заводы под экспорт тоже дело сомнительное. В общем надо считать деньги. Мы не контролируем 50% экономики мировой - чтоб делать такие эксперименты с сомнительной отдачей.
            c-t Petrov
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:55
    Очень хорошая новость.Даже не в том что запустили линию.А то что автоматизированная линия должна быть постоянно обеспечена комплектующими.Иначе весь смысл теряется.Заработает-превосходно!
    210окв
  3. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 10:57
    Да, уж. Темпы, прямо скажем, некудышные. И с этим нужно что то делать.
    В 2018 году «Авиастар» выпустит пять новых Ил-76МД-90А
    https://ulpressa.ru/2017/08/24/v-2018-godu-aviast
    ar-vyipustit-pyat-novyih-il-76md-90a/
    x.andvlad
    1. c-t Petrov Сегодня, 10:58
      ломать и уничтожать всегда быстрее чем строить. Это издержки развала страны. Больше роботов внедрять надо, сразу и производительность труда подскочит
      c-t Petrov
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:03
        И прежде всего возрождать отечественную робототехнику..
        Цитата: c-t Petrov
        ломать и уничтожать всегда быстрее чем строить. Это издержки развала страны. Больше роботов внедрять надо, сразу и производительность труда подскочит
        210окв
        1. Lycan (Alex) Сегодня, 12:18
          Цитата: 210окв
          И прежде всего возрождать отечественную робототехнику..

          Точно. И ко всему прочему - развивать смелость перед ней (а может даже "моду"). А то есть некоторые, кто "не хочет заморачиваться" и реализуют всё или на ручном приводе или на полуавтоматике, зацикливаясь на ней на десятилетия.
          Lycan
  4. Damm (Владислав) Сегодня, 11:09
    Да уж, все таки как нам ещё далеко до мощностей СССР. Радует одно, хоть отказались наконец от доктрин типа рынок сам все отрегулирует. В таких вещах без центрального планирования никуда
    Damm
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:48
      Цитата: Damm
      Да уж, все таки как нам ещё далеко до мощностей СССР

      СССР к тем мощностям 73 года шел, у нас еще куча времени!
      Serg65
      1. c-t Petrov Сегодня, 11:55
        и надо смотреть кто дал производственные мощности СОЮЗу во время индустриализации. У кого СССР их покупал (линии, заводы, турбины для ГЭС и тд.)

        Сейчас этот кран перекрыт. Есть методы обхода - но все становится дороже и куча проблем с обслуживанием.

        Очень показателен пример с Опелем. Когда мы давали кэш, но сделка не прошла не от того, что у нас не оказалось денег - а от того что запретило США. Пришлось запускать французов на наш рынок в обмен на технологии.

        В общем исходим из возможного. А возможностей коридор, как я понимаю, достаточно узок. Трудно бодаться с теми, кто держит рычаги мировой экономики в своих руках.

        Но мне нравится знать что бодаются, и дело идет. Вопреки всем прогнозам и назло врагам.
        c-t Petrov
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:08
          Цитата: c-t Petrov
          надо смотреть кто дал производственные мощности СОЮЗу во время индустриализации

          laughing Вы сейчас запустили против себя волну негодования "настоящих патриотов"
          Цитата: c-t Petrov
          Очень показателен пример с Опелем

          Вспомните историю с газопроводом "Дружба" или благодаря чему на свет появились АПЛ пр. 971.
          Цитата: c-t Petrov
          Трудно бодаться с теми, кто держит рычаги мировой экономики в своих руках.

          Сталин сумел переломить ситуацию в 45-м, у Путина похоже тоже это получается.
          Serg65
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