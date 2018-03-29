На Ульяновском авиазаводе запустят систему роботизированной сборки Ил-76МД-90А

На авиационном заводе «Авиастар-СП» в Ульяновской области начался монтаж отечественной автоматизированной поточной линии сборки самолетов Ил-76МД-90А, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство и технического директора ОАК Юрия Тарасова.По словам Тарасова, автоматизация позволит стыковать фюзеляж, состоящий из трёх отсеков и собирать планер в целом в течение нескольких часов вместо дней или недель, как раньше. Большая часть операций роботизирована и процесс сборки меньше зависит от рабочих с редкой для промышленности квалификацией.В ОАК отметили, что сейчас в России используются две подобные линии иностранного производства, стоимость которых примерно на 30-40% выше отечественной системы. Всего на предприятиях ОАК используются около пятидесяти промышленных роботов, значительная часть из которых работает на «Авиастар-СП» и «АэроКомпозит-Ульяновск».Ульяновский авиазавод занимается строительством тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках государственного заказа в интересах Министерства обороны РФ. В январе текущего года в небо был запущен построенный на «Авиастаре» Ил-78М-90А, предназначенный для заправки топливом.Ранее самолеты Ил-76 и Ил-78 производились в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова