Рождение легенды: как создавалась снайперская винтовка Драгунова

В 1963 году снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение Советской Армии. Винтовка Драгунова, в процессе создания и совершенствования, прошла те же суровые испытания, что и автомат Калашникова. Хотя тогда многим конструкторам казалось, что это абсолютно невозможно.



Но мало изобрести винтовку, необходимо начать ее серийное производство. И здесь СВД поджидало не мало сложностей. Для того, чтобы производить стволы для новой снайперской винтовки, пришлось освоить совершенно новую технологию формирования нарезов в канале ствола.



Также, в отличие от автомата Калашникова, где на тот момент ствольная коробка была штампованной, для СВД ее изготавливали более дорогим и более сложным методом фрезеровки. Это изрядно напрягало военное руководство СССР. Но Драгунов не шел на компромисс. Он не хотел удешевлять стоимость производства винтовки в ущерб ее надежности и ее феноменальной точности.











