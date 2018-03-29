12:21 29 марта

Рождение легенды: как создавалась снайперская винтовка Драгунова

В 1963 году снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение Советской Армии. Винтовка Драгунова, в процессе создания и совершенствования, прошла те же суровые испытания, что и автомат Калашникова. Хотя тогда многим конструкторам казалось, что это абсолютно невозможно.

Но мало изобрести винтовку, необходимо начать ее серийное производство. И здесь СВД поджидало не мало сложностей. Для того, чтобы производить стволы для новой снайперской винтовки, пришлось освоить совершенно новую технологию формирования нарезов в канале ствола.

Также, в отличие от автомата Калашникова, где на тот момент ствольная коробка была штампованной, для СВД ее изготавливали более дорогим и более сложным методом фрезеровки. Это изрядно напрягало военное руководство СССР. Но Драгунов не шел на компромисс. Он не хотел удешевлять стоимость производства винтовки в ущерб ее надежности и ее феноменальной точности.




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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 11:18
    Одна из мечт... которым не суждено было сбыться... пострелять из этой снайперки...
    Vard
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:28
      Нуу уважаемый, не надо быть пессимистом, вы же еще живи,значит не все потеряно! А судя по тому что в мире творится, мы еще все вдоволь настреляемся....
      Romka47
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:34
      Легендарная СВД!
      Венд
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