12:22 29 марта
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Арсенал Су-57 пополнят сверхзвуковые ракеты Х-31

Новейший российский истребитель Су-57 вооружат ракетами Х-31, которые летчики прозвали «сверхзвуковой смертью», сообщают Известия.



В военном ведомстве газете рассказали, что работы по интеграции Х-31 в состав вооружения истребителя уже идут. Их планируется завершить до конца года.


«700-килограммовая ракета крепится как на внешнем узле подвески перспективного истребителя, так и в специальном отсеке внутри его фюзеляжа. В начале этого года массогабаритные макеты изделий прошли полный цикл летных испытаний. После этого были доработаны узлы подвески, адаптированы некоторые элементы конструкции и бортовых систем ракеты», – говорится в материале.

Х-31 (по кодификации НАТО – AS-17 Krypton) предназначена для уничтожения кораблей (версия Х-31А) и радиолокационных станций систем ПВО (Х-31П). Ее длина около 5 м, скорость – 3600 км/час. Способна поражать цели на расстоянии до 250 км (Х-31А – чуть более 150 км). Может легко менять траекторию полета. Ранее Х-31 была адаптирована для применения с самолетов МиГ-29КР/КУБР, Су-30СМ и Су-35.

Х-31 очень хорошо зарекомендовала себя. Наверное, было бы несправедливо исключать ее из арсенала истребителя пятого поколения. Ракета способна поражать эсминец боевой частью проникающего типа непосредственно в борт либо осколочно-фугасным зарядом при пролете над кораблем. Удары можно наносить в любых метеоусловиях, при волнении моря в 4–5 баллов и активном противодействии средств радиоэлектронной борьбы и ПВО противника,
рассказал военный историк Алексей Леонков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 11:13
    По идее всё должно быть унифицировано. Очень дорого иметь отдельный вид боеприпаса под отдельную модель самолета
    Damm
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 11:22
      Всё верно, но важно понимать, от чего отталкиваться. Времена меняются, формы тоже
      Вояджер
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 11:59
      Товарищи офицеры. 150 км. дальности, для противокорабельной ракеты. уже сей час сомнительно. А в перспективе и вообще неактуально. Разве что дальнейшие модернизации ракеты
      Chertt
      1. Korax71 (Александр) Сегодня, 12:06
        Рюмку саке летчику перед вылетом,поцелуй красавицы и ,на штурмовку ауг recourse как то так получится.не то что сомнительное.ваще непонятно. request надеюсь что конструкторы знают что делают.
        Korax71
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:10
        новые версии имеют 250км , или 280 , но это все равно мало против SM-6
        тут надежда на стелс Су-57 .
        может на таких дальностях они его не обнаружат .
        просто экспл
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:14
          Цитата: просто экспл
          тут надежда на стелс Су-57 .
          может на таких дальностях они его не обнаружат .

          Как то сомнительно это. Присоединюсь к мнению Korax71 надеюсь что конструкторы знают что делают.
          Chertt
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:17
    Ракета хорошая, у противника дальше 180км нет, вот только большая довольно , вот бы в 400 кг каких уложиться. Пуск столь мощного двигателя и факел от него может демаскировать самолёт, что критично для Су-57.
    Vadim851
    1. Vard Сегодня, 11:21
      Так вроде их сбрасывают и двигатель запускается уже спустя некоторое время... С другой стороны ну засекут... и что... убежит!
      Vard
      1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:34
        Только если так, но это время небольшое совсем. Убежать то убежит...но внезапность атаки тоже важная штука.
        Vadim851
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 11:26
      тут проблема в том что у матрасов уже есть sm-6 с дальностью в более чем 400 км , при чем она может бить загоризонтные цели .
      другими словами нам нужен Су-57 в МА , ибо обычные самолеты (Су-57 все же стелс) могут не долетать на дистанцию пуска .
      просто экспл
      1. тлауикол (Иван) Сегодня, 11:38
        он перестает быть стеллс как только ракета устанавливается на подвеске - проблема остается
        тлауикол
        1. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:44
          От ЭПР ракеты зависит немало, но всё равно радиосигнатура страдает. Внутри только размещать, но это максимум одна ракета и не факт что для другого вооружения много места останется - для тех де РВВ-АЕ
          Vadim851
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:06
          «700-килограммовая ракета крепится как на внешнем узле подвески перспективного истребителя, так и в специальном отсеке внутри его фюзеляжа.
          просто экспл
      2. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 11:45
        Цитата: просто экспл
        тут проблема в том что у матрасов уже есть sm-6 с дальностью в более чем 400 км , при чем она может бить загоризонтные цели .

        Если на Су 30 ведут в штат П 800, то по дальности пуска перекроет в два раза их систему ПВО.
        Lesorub
        1. тлауикол (Иван) Сегодня, 11:53
          не перекроет - на такие дальности Оникс будет вынужден лететь по высотной траектории. Долго, прямо, не маневрируя. Он даже не поймет, что его сбили
          носитель уцелеет конечно, но задачу не выполнит
          тлауикол
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:09
            это у всех ПКР кроме возможно Х-32 и гипотетического Циркона , ибо у них высоты выше досягаемости SM-6 по высоте , но ниже чем у SM-3 нижний порог досягаемости .
            поэтому расчет был на массовый залп, который по логике должен количественно насытить ПВО эскадры .
            просто экспл
  3. Навигатор (Андрей) Сегодня, 11:52
    при такой дальности применения по МЦ в 150 км смысла в такой ракете нет. В реальной боевой обстановке вряд ли самолет сможет подойти на дальность пуска изделия не подвергнув себя большой опасности.
    Навигатор
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:19
      Как вариант на сопровождение дальняков с Х-22 и/или МиГ-31 с Кинжалами.
      А дальше уже добивать имеющуюся в любой АУГ мелочь
      ROSS_Ulair
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