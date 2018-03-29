12:22 29 марта
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Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"

Тагильское соединение Ракетных войск стратегического назначения полностью перевооружилось на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщение командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева

Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"


Мы завершили перевооружение Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс
— приводит слова Каракаева военное ведомство


Командующий отметил, что в настоящее время продолжается перевооружение на ПГРК "Ярс" Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений. Кроме этого, спланировано перевооружение Бологовской и Барнаульской ракетных дивизий с учетом истечения гарантийных сроков эксплуатации ПГРК "Тополь". Их переоснащение начнется с 2020 года.

В ноябре прошлого года Каракаев сообщал, что все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы, до 2026 года планируется перевооружить на комплекс "Ярс". Тогда же сообщалось о завершении переоснащения Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений РВСН.




Использованы фотографии: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:29
    Послужили "Тополя", теперь и на заслуженный пенсион можно.
    a.s.zzz888
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:31
      Но перед пенсией надо обязательно отработать!
      Цитата: a.s.zzz888
      Послужили "Тополя", теперь и на заслуженный пенсион можно.
      210окв
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:37
        Вот и наш ответ америкосам и НАТО. Пусть они и дальше "проявляют озабоченность".
        oleg-gr
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:44
        Цитата: 210окв
        ...Но перед пенсией надо обязательно отработать!...

        Не специалист по этой теме, но вроде как отслужившие изделия используют для вывода на орбиту спутников различного назначения.
        Из позиционного района «Домбаровский» РВСН в Ясненском районе Оренбургской области России в 2006 году, нашей ракетой-носителем РС-20 «Воевода», был выведен на околоземную орбиту американский спутник «Genesis I».
        "Тополя" в утиль отправлять рано. Метеорологические, навигационные, научные спутники вывести в космос они в состоянии.
        Андрей К
      3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:14
        Утилизация на территории сша. Доставка своим ходом!
        bazzbazz
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:37
      Цитата: a.s.zzz888
      Послужили "Тополя", теперь и на заслуженный пенсион можно.

      Речь идёт про старые "Тополя", а вот например "Тополь М" пока менять никто не собирается, вот те (как уже было сказано) действительно могут ещё поработать.
      Проксима
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:30
    Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"

    На днях на ВО была аналитеХХХа из в/на б/у Украины feel
    Гутарили, что нам без ихнего "Южмаша", "Тополь" заменить нечем belay
    Пляски были назначены по российской обороне request
    Теперь кастрюлеголовым срочно нужен очередной повод, чтоб аХХХрессора победить laughing
    Андрей К
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:43
      Цитата: Андрей К
      Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"

      На днях на ВО была аналитеХХХа из в/на б/у Украины feel
      Гутарили, что нам без ихнего "Южмаша", "Тополь" заменить нечем belay
      Пляски были назначены по российской обороне request
      Теперь кастрюлеголовым срочно нужен очередной повод, чтоб аХХХрессора победить laughing

      Ну кастрюлеголовые, они и в Африке кастрюлеголовые. "Тополь" к Южмашу никакого отношения не имеет (по крайней мере уже, как лет 20).
      Проксима
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:30
    Это новости приятные )))
    Romka47
  4. мерцание (Николай) Сегодня, 12:08
    Тагильское соединение РВСН полностью перевооружено на ПГРК "Ярс"
    Надо нашим "партнерам" по чаще сообщать такие новости.
    А еще лучше, ночью молнией отправлять эти новости всяким терезам и борисам ...
    мерцание
  5. Хаос (Иван) Сегодня, 12:22
    Вы еще на карте покажите, где они расположены))
    Хаос
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