Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Американский посол не исключил ареста российских активов в США
Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.
Наладить американо-российские отношения, по мнению Хантсмана, возможно, если стороны «сядут за стол и честно поговорят о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».
Конечно, это возможно– ответил Хантсман на соответствующий вопрос. Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, отметил посол. По его словам, в отношении дипсобственности «существуют и другие соглашения».
Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события— резюмировал он.
Наладить американо-российские отношения, по мнению Хантсмана, возможно, если стороны «сядут за стол и честно поговорят о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».
Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят— добавил посол.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти