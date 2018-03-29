Американский посол не исключил ареста российских активов в США

Конечно, это возможно

Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события

Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят

Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.– ответил Хантсман на соответствующий вопрос. Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, отметил посол. По его словам, в отношении дипсобственности «существуют и другие соглашения».— резюмировал он.Наладить американо-российские отношения, по мнению Хантсмана, возможно, если стороны «сядут за стол и честно поговорят о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».— добавил посол.