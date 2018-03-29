12:21 29 марта
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Американский посол не исключил ареста российских активов в США

Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.

Американский посол не исключил ареста российских активов в США


Конечно, это возможно
– ответил Хантсман на соответствующий вопрос. Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности, отметил посол. По его словам, в отношении дипсобственности «существуют и другие соглашения».


Существует Венская конвенция, которая гарантирует неприкосновенность. Ею руководствуются при обсуждении любой ситуации. Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события
— резюмировал он.

Наладить американо-российские отношения, по мнению Хантсмана, возможно, если стороны «сядут за стол и честно поговорят о том, что значит быть надежным и ответственным партнером».

Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят
— добавил посол.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 69

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  1. keeper03 (Александр) Сегодня, 11:43
    Конечно замораживайте, давно пора !!! Ибо пока петух не клюнет... good
    keeper03
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:44
      Дальше будет больше... Начался в своем роде новый этап наших "отношений".
      maxim947
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:46
        Дурдом! Все, дипломатии в мире не осталось! Ну а дальше что??? Война???
        Охотовед 2
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 11:48
          США делают всё для разрыва дип.отношений! Вынуждают... Чтоб потом сказать, что Русские сами изолировались... Идут ва-банк!
          Ход за нами.
          Anarchist
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 11:52
            Цитата: Anarchist
            Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены, сказал американский посол в Москве Джон Хантсман в интервью телеканалу РБК.

            Собака, которая лает, редко кусается.
            СРЦ П-15
          2. котовский (Константин) Сегодня, 11:57
            Цитата: Anarchist
            Ход за нами.

            Мы не играем в шашки,предпочитаем шахматы.
            Наши ходы,это северный поток,освобождение Сирии,лечение украины..
            А на их мелкие шажочки,можем и не ответить.. request
            котовский
          3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:03
            Цитата: Anarchist
            ...США делают всё для разрыва дип.отношений! Вынуждают... Чтоб потом сказать, что Русские сами изолировались... Идут ва-банк!
            Ход за нами...

            Пусть замораживают - в чём дело то?
            Мериновский бизнес по самые ноздри у нас.
            Как-то скромно не афишируется - какой бы крупной российской компании не коснуться, обязательно будет энный процент акций принадлежащий американцам. Начиная от тошнотиков-закусочных, разных кока и пепси и заканчивая нефтянкой.
            Берут на испуг.
            Испугались и анулировали американские активы у нас. Вне зависимости от форм собственности. Пусть потом у себя разбираются - кто начал и за что остальных yes
            Андрей К
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:13
              Нашего там тоже хватает,

              но, похоже, дело уже не в этом

              Интересно, они нам Windows и Android уже приготовились вырубать?
              bulvas
            2. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:20
              Цитата: Андрей К
              Мериновский бизнес по самые ноздри у нас.

              Не совсем так, это наш же олигархат, прячущийся в амеровских оффшорах. И второй момент,санкции имеют пресональный характер, т.е. направлены против частных лиц,замешанных в "отмывании", но не против населения РФ.
              Анти-Корр.
          4. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:06
            Россия может ответить на такой разбой "непропорционально жестко" - еще больше откроет свою экономику для спекуляций и грабежа....
            Грэг Миллер
        2. DMoroz Сегодня, 11:51
          Война есть ничто иное, как продолжение политики с использованием иных средств. Фон Клаузевиц. (Хотя бы этого оченно не хотелось) hi
          DMoroz
        3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:52
          какая дипломатия у подонков ,которые всю свою историю за счет грабежа живут request
          Ратник с пулеметом
        4. д^Амир (Дамир) Сегодня, 12:00
          да... война... к этому и ведут.... госдолг как то списывать надо, а то слишком сложно стало объяснять его размер и источники своих доходов...
          д^Амир
        5. bessonov932 (Владимир) Сегодня, 12:05
          МГИМО - закрыть, мгимошников - в сельское хозяйство!
          bessonov932
        6. DenZ (Денис) Сегодня, 12:08
          Цитата: Охотовед 2
          Все, дипломатии в мире не осталось! Ну а дальше что??? Война???

          Наверное. "Когда замолкают дипломаты начинают говорить пушки".
          DenZ
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:47
        Цитата: maxim947
        Дальше будет больше...

        мороз крепчает. надо утеплять дом. перекрыть все сквозняки.
        LSA57
        1. japs (Юрий) Сегодня, 12:05
          Цитата: LSA57
          Цитата: maxim947
          Дальше будет больше...

          мороз крепчает. надо утеплять дом. перекрыть все сквозняки.


          Пора бы посчитать, какие инстранные активы в РФ принадлежат наглосакским господам и предать огласке сумму...
          japs
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:12
            Цитата: japs
            Пора бы посчитать, какие инстранные активы в РФ принадлежат наглосакским господам и предать огласке сумму...

            а это и есть один из сквозняков
            LSA57
      3. zhekazs (Евгений) Сегодня, 11:49
        Цитата: maxim947
        Дальше будет больше..

        Что, думаете пора заготавливать крупу-соль-спички?
        Хотя, скорее, придется осуществлять предсказание старика Бисмарка и сходить за своими деньгами самим...
        zhekazs
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:52
          Ага, и пулемет откапывать))
          maxim947
      4. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:56
        РФ нянькаются с этими сволочами ... отвечать надо так чтоб от высылки российского дипломата у ихнего презика волосы дыбом становились, а госдеп начинал под себя ходить.
        Geisenberg
    2. татарин 174 Сегодня, 11:47
      Пусть заморозят и ещё сверху приморозят, так их... Ибо нефиг воровать и тащить туда. А трежерис американские немедленно продать до последнего, потому как сигнал прозвучал.
      татарин 174
      1. Korax71 (Александр) Сегодня, 12:16
        Процент при продаже потеряем.там все оговорено.хуже сделаем только себе.желающих скупить облигации всегда будет.
        Korax71
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:49
      Цитата: keeper03
      Конечно замораживайте, давно пора !!!

      чиновникам не заморозят
      Принадлежащие России активы в США могут быть заморожены

      заморозят принадлежащие государству
      LSA57
      1. user1212 (User) Сегодня, 12:01
        Цитата: LSA57
        чиновникам не заморозя

        Да ну. Великобритания проверит выдачу «золотых виз» 700 россиянам
        user1212
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:14
          Цитата: user1212
          Да ну. Великобритания проверит выдачу «золотых виз» 700 россиянам

          статья не про мелкобританию.
          цитирую "Американский посол не исключил ареста российских активов в США"
          LSA57
      2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 12:07
        Цитата: LSA57
        мороз крепчает. надо утеплять дом

        Главное чтоб топливо было и Газпром... laughing
        Цитата: LSA57
        чиновникам не заморозят

        Там нечего замораживать lol
        Цитата: LSA57
        заморозят принадлежащие государству

        Пусть попробуют, а то Дед Мороз раньше времени в гости придет и газ отключит за неуплату wassat
        КОСМОС
    4. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:54
      Цитата: keeper03
      Конечно замораживайте, давно пора !!! Ибо пока петух не клюнет... good


      Мысль не дурна )))
      Geisenberg
    5. Pivot (Василий) Сегодня, 11:58
      Пусть лучше деньги варюг наших заморозят я даже сторонку за это выпью.
      Pivot
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:08
        Конструктивно решить проблемы, эт как?
        У кого какие предложения\ предположения?
        rocket757
    6. антивирус Сегодня, 12:04
      вот и увидим кто заинтересован был в Шлюмбергунах и Хали Бертанах.
      ИВС и политбюро так же принимало решение 22-25 июня 41.
      антивирус
    7. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:06
      Вечно говорят что в 90-е америкосы скупили за дорма пол России. Так вот, считаю что это хороший повод вернуть все обратно,т.е. национализировать, так же наплевав на всякие конвенции, руководствуясь строго национальными интересами. А все имущество олигархов в штатах пусть так же забирают ,это Не проблема народа РФ. request
      Dimontius
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:43
    начините, пожалуйста, с уютных домиков во Флориде бедных чиновников. Как закончите с бедными, переходите на средних, у которых домики в Голливуде. Ну и на сладкое - Нью-Йорк, там недвижимость не для всех чинуш...
    bogart047
    1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 11:48
      Цитата: bogart047
      начините, пожалуйста, с уютных домиков во Флориде бедных чиновников. Как закончите с бедными, переходите на средних, у которых домики в Голливуде. Ну и на сладкое - Нью-Йорк, там недвижимость не для всех чинуш...

      Так у этих не дипломатическая собственность, а частная - святое для сшы. Отберут - много врагов наживут (и не только в России). Это нам в ответ частную амер.зотовскую не плохо бы изъять обратно.
      kirgiz58
      1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:51
        та же самая проблема будет - инвесторы разбегутся...
        bogart047
    2. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 11:48
      Вы статью то прочитали? Или только заголовок? Речь о дипломатической собственности нашего государства! А вы тут подмахиваете...
      d1m1drol
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 12:01
        Да, по ходу , для них(комменты вверху), что частная, что государственная - всё едино........ wassat
        А если серьёзно, то это заявка на разрыв дип.отношений и повторение Карибского кризиса.
        Со стороны России необходимы жесткие радикальные меры. А блеф звездно-полосатых подтвердили события с КНДР.
        Если мы даже сейчас начнем оккупировать Европу, США будут визжать, но " в тему не впишутся".
        Соломон Кейн
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:51
      Цитата: bogart047
      ачините, пожалуйста, с уютных домиков во Флориде бедных чиновников. Как закончите с бедными, переходите на средних, у которых домики в Голливуде. Ну и на сладкое - Нью-Йорк, там недвижимость не для всех чинуш...

      почитайте пожалуйста повнимательнее
      Это может произойти несмотря на то, что Венская конвенция гарантирует неприкосновенность дипломатической собственности,

      это не касается частных лиц
      LSA57
  3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 11:45
    наглосаксы в своей манере, разбой и пиратсво
    Василенко Владимир
  4. Granit (Сергей) Сегодня, 11:47
    Может в ответ наконец - то выкинем на рынок американские бумажки ой.. пардон.. гособлигации, а если еще и Китай впишется...
    Granit
  5. zhekazs (Евгений) Сегодня, 11:47
    Ну вот опять и у амерзоида началось и понос и золотуха... Давайте, арестовывайте, готовьте тогда золото - менять 100 млрд гособлигаций от нас, да еще и Китай через две недели подтянется со своим 1 трлн+. И что делать будете? Натурой отдавать? Так ваших негров сами пользуйте... laughing
    zhekazs
    1. BAI Сегодня, 11:54
      готовьте тогда золото - менять 100 млрд гособлигаций от нас

      Никакого золотого обеспечения доллар не имеет уже несколько десятков лет (точнее с 15 августа 1971 года). Это - ни чем не обеспеченная бумажка.
      BAI
      1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 12:03
        Цитата: BAI
        с 15 августа 1971 года). Это - ни чем не обеспеченная бумажка.

        Они отменили обеспечение своей валюты золотом. Но ничего не мешает обменивать облигации на золото. Правда, подсовывают вольфрам, покрытый золотом, но тут уже надо проверять не отходя от кассы, что не попасть, как китайцы недавно.
        zhekazs
        1. Siegen (Валентин) Сегодня, 12:12
          Печатает доллары частная компания.
          Всю вину свалят на этих "фальшивомонетчиков".
          США начнёт печатать свою валюту.
          Какой долг?.. belay
          Siegen
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:16
          Цитата: zhekazs
          но тут уже надо проверять не отходя от кассы, что не попасть, как китайцы недавно.

          заменили на настоящее золото
          LSA57
  6. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 11:48
    Простые граждане голосуют за - замораживайте!
    BerBer
  7. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 11:52
    Некоторые на Западе отмечают интересные моменты в деле Скрипаля.
    1. Недавно он звонил в Москву другу и пожелал вернуться в Россию. Срок наказания у него кончился…
    2. Он мог быть носителем неких секретов британских и американских спецслужб.
    3. Он мог что-то рассказать дочери.
    4. Что должны предпринять западные спецслужбы против утечки информации в Россию? Ликвидировать будущего перебежчика, носителей секретной информации.
    5. Как ликвидировать? В пригороде Солсбери расположена крупнейшая лабораторию по изготовлению оружия массового поражения. В лаборатории заряжают стеклянную мини-ампулу, заполненную любым нервно-паралитическим газом. Снаружи ампула обеззаражена (уж там-то могут это делать).
    6. Стеклянную ампулу можно приклеить на педаль газа в автомобиле или подложить под коврик дома… 1 миллиграмм газа достаточно, чтобы в закрытом помещении убить несколько человек. А скрытый период 10-15 минут…
    7. И наконец, потом можно будет разыграть следующую антироссийскую карту (коих разыгрывалось уйма, начиная с Сиднея Рели в 1920 годах и ультиматумах Керзона).
    8. Всё это в традициях англичан. Даже Распутин был убит с подачи английских послов в Петрограде, лишь бы РОсссия не вышла из 1-й мировой войны. Отстранение Николая Второго и последующее его убийство (а Ленин предлагал англичанам или датчанам забрать царскую самью – «Нет»,-ответили родственнички,-«пусть подыхает в России!»)
    Вот такие были планы у англичан. И они бездоказательно обвинили в очередной раз русских («мерзких животных» - с их точки зрения).
    pafegosoff
  8. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:54
    Цитата: keeper03
    Конечно замораживайте, давно пора !!! Ибо пока петух не клюнет... good

    А золотишко, которое находится в хранилищах США, тоже отдадим?
    Проксима
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:59
      Цитата: Проксима
      А золотишко, которое находится в хранилищах США, тоже отдадим?

      Разве что немецкое... Все золото, принадлежащее РФ, хранится в РФ.
      Если у Вас другие данные - в студию их wink
      Голован Джек
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:18
        Цитата: Голован Джек
        Если у Вас другие данные - в студию их

        а данные из агенства ОБС (Одна Бабка Сказала) принимаются? laughing
        Привет Роман hi
        LSA57
      2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:20
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Проксима
        А золотишко, которое находится в хранилищах США, тоже отдадим?

        Разве что немецкое... Все золото, принадлежащее РФ, хранится в РФ.
        Если у Вас другие данные - в студию их wink

        В студию нести нечего, разве что только банку с огурцами lol Действительно, Центробанк уже не хранит свой золотой резерв вСША. Приятно узнать hi
        Проксима
  9. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 11:55
    Это практически означает объявление войны. И это не "гопник в ютубе" ляпнул, а посол.
    АнГиНа
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:19
      Между гомником и послом мериканов разница лишь в одежонке
      Дормидонт
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:20
      Цитата: АнГиНа
      И это не "гопник в ютубе" ляпнул, а посол.

      похоже, что у них, что у мелкобритании эта грань стирается. президент всё важное в твиттере размещает. а уж что ляпают официальнве лица мелкобритов, цензор позавидует
      LSA57
  10. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:56
    Лихо американцы подтерлись Венской конвенцией и придумали какие-то свои соглашения....
    Ingvar0401
  11. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 11:56
    Как там говорилось? Война есть продолжение политики иными средствами? Наши "партнеры" готовы немного повоевать?
    Topotun
  12. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 11:59
    Ну прям как в сказке про "Золотую рыбку":
    И хочу я быть владычецой морской и что бы РФ была у меня на побегушках
    И таки что интересно - что ответит госпожа Насыбулина (у кого деньги - у того и власть)?
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Siegen (Валентин) Сегодня, 12:18
      Поймал как-то раз, нечаянно, старик Хоттабыч золотую рыбку. И вот
      смотрят они молча друг на друга - ситуация-то патовая fellow
      Siegen
  13. tchoni (Евгений) Сегодня, 12:02
    Да вы шо? а у нас там, хвала Набиулиной, половина бюджета и прочие "стабфонды"...
    tchoni
  14. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 12:05
    Дождались. Кто ещё будет агитировать за вложения в амеровские трежерис?
    Rostislav
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 12:13
      Цитата: Rostislav
      Дождались. Кто ещё будет агитировать за вложения в амеровские трежерис?

      наибулина.
      Анти-Корр.
  15. prior (Влад) Сегодня, 12:07
    При таком отношении к нормам международного права, а не "заморозить" ли нам Хантсмана.....
    prior
  16. Zomanus (Алексей) Сегодня, 12:10
    Дачи у нас отжали, посольство в Сан-Франциско тоже уже не наше.
    Сейчас еще одно посольство отожмут.
    То есть нас провоцируют самым натуральным образом.
    Zomanus
  17. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:14
    "Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят"
    Сказал бы правду : пусть Россия решит проблемы, которые мы ей и дальше будем создавать.
    Сергей985
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:16
      Наши западные и ближневосточные партнёры способны к конструктивному диалогу, лишь после ошеломительных русских звездюлей
      Дормидонт
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:15
    Сам напросился
    Дормидонт
  19. Zubr Сегодня, 12:18
    Ну матрасные, в ответах получат заморозку своих активов в России. Пилите Шура, Пилите. Американских активов в России тоже достаточно.
    Zubr
  20. ланс Сегодня, 12:19
    заморозкой активов рф сейчас пугать глупо, достаточно посмотреть процент активов сша в сбербанке, вазе, втб и т.д. так при больших желаниях можно потерять .... и вмерзшие подводные лодки с аляской.
    ланс
  21. Vard Сегодня, 12:21
    У нас рядом заправка Шелл... можно мне немного...
    Vard
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