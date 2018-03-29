12:18 29 марта
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Противолодочные Ту-142 провели учения в Средиземном море

Российская противолодочная авиация провела учения по поиску подводных лодок условного противника в Средиземном море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Противолодочные Ту-142 провели учения в Средиземном море


Противолодочные самолеты Ту-142, взлетев с одного из аэродромов на территории Российской Федерации, отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации подводных лодок в юго-восточной части Средиземного моря
- отмечается в сообщении.


По данным Минобороны, "в назначенном районе экипажи самолетов провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации".

Все задачи выполнялись в тесном взаимодействии с кораблями Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море
- говорится в сообщении.

Прикрытие Ту-142 обеспечили истребители Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. BAI Сегодня, 11:56
    Су-30 в Сирии базировались? Хорошая заноза для НАТО.
    BAI
    1. котовский (Константин) Сегодня, 12:07
      Больше интересно,ту 142 через Иран ходил или Турция пропускает?
      котовский
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:04
    Россия похоже готовится защищать Сирию от ракетного нападения матрасии. Нарыв продолжает назревать, лишь бы не прорвался.
    Egorovich
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:12
    Противолодочные Ту-142 провели учения в Средиземном море
    Давно пора на Ту-142 провести модернизацию оборудования и конечно же, нужен новый носитель, более экономичный, дальний и тихий, а то шум винтов 142 подводная лодка засекает раньше, чем появляется отметка на радаре....
    svp67
  4. роман66 (роман) Сегодня, 12:16
    а куда потом деваются буи? их же может спереть вероятный противник
    роман66
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