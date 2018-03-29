Противолодочные Ту-142 провели учения в Средиземном море

Противолодочные самолеты Ту-142, взлетев с одного из аэродромов на территории Российской Федерации, отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации подводных лодок в юго-восточной части Средиземного моря

Все задачи выполнялись в тесном взаимодействии с кораблями Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море

Российская противолодочная авиация провела учения по поиску подводных лодок условного противника в Средиземном море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.- отмечается в сообщении.По данным Минобороны, "в назначенном районе экипажи самолетов провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации".- говорится в сообщении.Прикрытие Ту-142 обеспечили истребители Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.