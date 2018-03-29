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Противолодочные Ту-142 провели учения в Средиземном море
Российская противолодочная авиация провела учения по поиску подводных лодок условного противника в Средиземном море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По данным Минобороны, "в назначенном районе экипажи самолетов провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации".
Прикрытие Ту-142 обеспечили истребители Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.
Противолодочные самолеты Ту-142, взлетев с одного из аэродромов на территории Российской Федерации, отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации подводных лодок в юго-восточной части Средиземного моря- отмечается в сообщении.
По данным Минобороны, "в назначенном районе экипажи самолетов провели тренировки по комплексному применению радиолокационных и гидроакустических буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации".
Все задачи выполнялись в тесном взаимодействии с кораблями Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море- говорится в сообщении.
Прикрытие Ту-142 обеспечили истребители Су-30СМ Морской авиации ВМФ России.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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