12:20 29 марта
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Северный флот пополнят подлодки проекта 677

Ранее Минобороны РФ планировало направить ДЭПЛ проекта 677 на Черное море, но затем пришло к выводу, что в этом регионе такие сложные и многофункциональные подлодки с большой дальностью хода не нужны, поэтому они войдут в состав Северного флота, пишет газета Известия.



«Две дизель-электрические подлодки проекта 677 "Лада" – "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" – будут включены в состав 161-й бригады ПЛ Северного флота. Уже в текущем году "Санкт-Петербург" примет участие в экспериментальных учениях», – рассказали изданию в Главкомате ВМФ.


Проект 677 создавался как первая отечественная ПЛ с анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установкой (ЭУ). Это должно избавить подлодки от необходимости периодически всплывать для подзарядки аккумуляторов. Но к моменту постройки «Санкт-Петербурга» ЭУ так и не заработала. Поэтому корабль оснастили обычным двигателем, превратив в своеобразный стенд для испытания новых систем вооружения, навигации и целеуказания. Предполагается, что полноценную ЭУ поставят на «Кронштадт», который в настоящее время находится в стадии достройки.

По словам председателя Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитана первого ранга Игоря Курдина, ДЭПЛ Северного флота «традиционно несли службу не только в Баренцевом море, где они прикрывали стратегические ракетоносцы», они также работали в Средиземноморье.

Дизель-электрические лодки могут действовать не только в прибрежных водах, но и в океане, и в Средиземном море. В советское время там постоянно находилась целая бригада из состава 4-й эскадры СФ. Она контролировала действия американского 6-го флота. С появлением в арсенале современных субмарин ракет "Калибр" их боевые возможности значительно возросли. Опыт Сирии показал, что такие ПЛ способны эффективно бороться с наземными целями,
сказал газете Курдин.

Использованы фотографии: ТАСС/Интерпресс/Лев Федосеев
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Комментарии 7

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:00
    Надо усиливать черноморскую группировку в первую очередь...
    Грэг Миллер
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:05
      Там уже вполне достаточно Варшавянок.
      DenZ
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:07
      Цитата: Грэг Миллер
      Надо усиливать черноморскую группировку в первую очередь...

      Усиливать нужно все группировки! Флотом вообще нужно заниматься. В статье речь, скорее всего о том, что на Северном Флоте, явный дисбаланс в пользу стратегов в отличии от многоцелевиков. Ясени строить долго и дорого, поэтому и принято это Решение!
      Вопрос только в «удачности» самого проекта Лада! hi
      Охотовед 2
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:12
        "Ясень", да и все атомоходы хороши для Северного и Тихоокеанского флотов, а для Балтики и ЧФ достаточно и дизельных лодок, но их нужны десятки штук... Как этого добиться в условиях постоянно снижающихся расходов на оборону, мультики америкосам показать?
        Грэг Миллер
      2. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:18
        Цитата: Охотовед 2
        Вопрос только в «удачности» самого проекта Лада!

        Да нет там ни какого сомнения. Этот проект уже столько раз закрывали-открывали, что вопрос стоит так "он просто не удачный и не продуманный, или это полный 3.14"
        Chertt
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:04
    Печальная новость, честно говоря. Дыру с нехваткой апл, дизельными пытаемся заполнить.
    Сергей985
  3. котовский (Константин) Сегодня, 12:04
    сказал газете Курдин.

    Опасно с такой фамилией на ВО..
    Не разобравшись могут и отматерить.. lol
    котовский
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