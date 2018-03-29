15:54 29 марта
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Российские генералы получат возможность летать первым классом

Российские генералы смогут с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Министерства обороны, сообщают Известия.



Речь идет не только о бизнес-классе, но и о редком и самом дорогостоящем - первом. Соответствующий приказ должен быть подписан в ближайшее время. В настоящее время генералам оплачивают перелеты только в экономклассе.


Как рассказали газете в Минобороны, «завершается разработка проекта приказа министра обороны "Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов... "». Этот документ впервые объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными приказами.

«Во время служебных командировок впервые получат право летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе иностранных. Все остальные военнослужащие будут, как и прежде, использовать салоны экономкласса. Если место службы находится на Крайнем Севере, в некоторых других отдаленных районах РФ, то генерал и члены его семьи смогут бесплатно отправиться в отпуск на территории России первым или бизнес-классом», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

Генералы имеют полное право на такое преимущество, которое подчеркивает их особый статус и полномочия. Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже. Как это ни парадоксально звучит, новая мера может привести и к некоторой экономии. Раньше для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации. Их эксплуатация обходится гораздо дороже любого билета первого класса,
сказал экс-командующий фронтовой авиацией ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 72

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  1. Щелчок (Иван) Сегодня, 12:17
    Все првелегии себе вышибают sad ну а что, на другое раз денег нет... angry
    Щелчок
    1. Vard Сегодня, 12:19
      Как хорошо быть генералом... Как хорошо быть генералом... лучше работы я вам сеньоры не назову...
      Vard
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:22
        Российская армия все больше напоминает Русскую Императорскую последних лет.... Советский аскетизм является пережитком прошлого...
        Грэг Миллер
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:29
          Теперь генералам будет ещё легче переносить все тяготы и лишения военной службы!
          Забывают заповеди легендарного, непревзойденного Александра Васильевича, что генерал это в первую очередь - солдат, а уж потом чиновник...
          Anarchist
        2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 12:30
          Цитата: Грэг Миллер
          Советский аскетизм является пережитком прошлого...

          Да честно говоря, вот генералам не жалко, пусть летают себе и первым и бизнес классом. А вот слуг народа стоило бы подужать в этом плане, раз слуга, можешь и стоя и в багажном.. Но тут, как говорится, должно быть каждому по заслугам. Есть наверное, Комитет по этике госслужащих, вот пусть он и занимается чиновниками.
          zhekazs
        3. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:34
          Цитата: Грэг Миллер
          Российская армия все больше напоминает Русскую Императорскую последних лет.... Советский аскетизм является пережитком прошлого...

          По поводу аскетизма советских генералов. Я имел счастье служить на СФ. Так там жену ЧВС отправляли в Крым на специальном борту, а нам разрешили на нем долететь до Бийска. У нас был командующий СФ( после увольнения был советником у Лужкова), так он свою попу на обыкновенную скамейку ми-8 положить не мог, только вертолет с мягким креслом. В Афганистане офицеры и прапорщики жен своих не видели 1-2года , а наш комдив генерал Миронов свою жену в Баграм привозил и она ездила на рынки Кабула в сопровождении развед роты. Когда не знаете, не стоит врать. Хотя судя по комментариям вы здесь не одинок.
          Я против этой привилегии, уж лучше бы контрактникам зарплату повысили.
          ротмистр
        4. Piramidon (Степан) Сегодня, 12:48
          Цитата: Грэг Миллер
          Советский аскетизм является пережитком прошлого...

          И в советское время офицерам и прапорщикам проездные документы (командировка, отпуск) выдавались на поезд, а генералам на самолет. Я летал в отпуск "Аэрофлотом" и мне приходилось доплачивать разницу между поездом и самолетом из своего кармана, так как до генерала не дослужился.
          Piramidon
      2. c-t Petrov Сегодня, 12:26
        Как хорошо быть генералом... Как хорошо быть генералом... лучше работы я вам сеньоры не назову...


        но не каждому дано. Такие погоды получить - надо учиться и в училище и в академии и еще потом учится, после академии.

        В общем надо много лет отдать службе Родине, чтоб получить погоны генерала.
        Считаю заслужили летать 1 классом. Тем более практически всегда он не заполнен.

        Служба это не работа. Я вот не вижу причин мне летать 1 классом, а генералу - да я бы место уступил, была бы возможность.

        Считаю заслужили генералы армии РФ летать в комфорте.
        c-t Petrov
        1. котовский (Константин) Сегодня, 12:40
          Цитата: c-t Petrov
          Считаю заслужили генералы армии РФ летать в комфорте.

          Поддерживаю. hi
          Самый страшный зверь,это жаба.. laughing
          котовский
        2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:57
          Цитата: c-t Petrov
          но не каждому дано. Такие погоды получить - надо учиться и в училище и в академии и еще потом учится, после академии.
          В общем надо много лет отдать службе Родине, чтоб получить погоны генерала.

          А у нас был один товаришч, при нас генералом стал, так вот по моему весь секрет был в заветных словах-"Ничего не знаю, чтобы к утру было сделано!!!" Сказочный идиот был( хотя почему был? есть, жив пока).
          А по теме- в войсках , с.ка, других проблем нет, кроме как необходимость выделить генеральский статус? Я уже четвертый год, с.ка, четвертый год мальчишке-курсанту, покупаю авиа билеты с приключениями- им постоянно переносят даты отпусков, пару раз приходилось сдавать билеты и покупать новые, пару раз пришлось покупать билеты за три дня до вылета. Я просто нехочу расстраиваться и поэтому не считаю сколько я на этих вы.бонах начальства краснодарского училища ( тоже наверняка хенерал, с хенеральским статусом) потерял. Начальник училища не в состоянии навести порядок в училище( расписание занятий- приказ начальника училища, который тупо не выполняется), а ларчик то просто открывался- у него просто при перелетах небыл подтвержден высокий хенеральский статус, а теперь всё сразу наладится!
          faridg7
        3. ПФТ (Андрей) Сегодня, 15:41
          Ну Шевцова , без всякой академии генерала армии получила за 10 лет.
          ПФТ
      3. Horst78 (Слава) Сегодня, 15:00
        "Генерал это не должность, это Счастье" Антибиотик "Бандитский петербург"
        Horst78
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:22
      Может несколько двухместных истребителей, производства СССР подремонтируем, и передадим господам генералам. И быстрее и экономичнее и проверка, влез -проверку прошел
      Chertt
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:33
        Цитата: Chertt
        Может несколько двухместных истребителей, производства СССР подремонтируем, и передадим господам генералам. И быстрее и экономичнее и проверка, влез -проверку прошел

        Крамольная мыслишка!!! Вы что - предлагаете армию без Генералов оставить? Там тех , кто «влезет» - по пальцам пересчитать можно! lol
        Охотовед 2
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:46
        Цитата: Chertt
        Может несколько двухместных истребителей, производства СССР подремонтируем, и передадим господам генералам. И быстрее и экономичнее и проверка, влез -проверку прошел

        Савицкий, уже будучи командующим ПВО, нередко летал в полки на Як-25. Была идея строить Як-9К ("курьерский") для доставки комсостава, но построили только один экземпляр.
        Avis-bis
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:54
          Цитата: Avis-bis
          Была идея строить Як-9К ("курьерский") для доставки комсостава

          Читал о подобных проектах. Поэтому в моей шутки, была только доля шутки
          Chertt
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:19
            Цитата: Chertt

            Читал о подобных проектах. Поэтому в моей шутки, была только доля шутки


            Як-9 "Курьерский"


            "задняя пассажирская кабина изнутри обтянута сукном и оборудована полом, съемным сидением и боковым карманом для карт или полевой сумки. Обе кабины снабжены писсуарами"
            Avis-bis
      3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:00
        Цитата: Chertt
        Может несколько двухместных истребителей, производства СССР подремонтируем, и передадим господам генералам. И быстрее и экономичнее и проверка, влез -проверку прошел

        Видимо Вы не имеете представления о всяких высокопоставленных проверках в армии.Там основного генерала сопровождает куча генералов поменьше и еще более массовая куча "швейков", как мы их называли. В Ту-134 едва помещались, а вы про "двухместный истребитель"
        Piramidon
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:22
          Цитата: Piramidon
          основного генерала сопровождает куча генералов поменьше и еще более массовая куча "швейков", как мы их называли

          Ну, так, может, следует ограничить им эту "челядь" до минимума, а не гонять 40-тонные самолёты? Ординарец и достаточно. Хотя, не маленький ребёнок, сам оденется. А погладить китель и местные могут.
          Avis-bis
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:31
            Цитата: Avis-bis
            Ну, так, может, следует ограничить им эту "челядь" до минимума

            А кто будет выковыривать и фиксировать все недостатки в целой дивизии? Ординарец не справится
            Piramidon
            1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:40
              Цитата: Piramidon

              А кто будет выковыривать и фиксировать все недостатки в целой дивизии?

              Не все же поездки имеют именно эту цель.
              Avis-bis
    3. neri73-r Сегодня, 12:31
      Цитата: Щелчок
      Все првелегии себе вышибают sad ну а что, на другое раз денег нет... angry

      Ваше утверждение из той оперы - "президента РФ надо лишить "мигалок", чтоб не создавал пробки, пусть как на Западе....." . Иногда думать надо! Армия, чёткая иерархическая структура, каждый уровень должен отличаться от предыдущего и ничего здесь экстраординарного нет. Точно так же в форменном обмундировании и денежном довольствии. hi
      neri73-r
      1. Щелчок (Иван) Сегодня, 13:06
        Нет не из той! А из той ,что военнослужащие ипотеку платить не могут request это как..? А по поводу лишних мест в бизнесклассах так их можно просто уменьшить,а не врать,что это дешевле чем в экономклассе! ? А чем им поезда не угодили?Там куча вопросов! А ответов ноль,одно враньё! И найдутся же защитнички подобных! negative
        Щелчок
        1. neri73-r Сегодня, 13:47
          Цитата: Щелчок
          Нет не из той! А из той ,что военнослужащие ипотеку платить не могут request это как..? А по поводу лишних мест в бизнесклассах так их можно просто уменьшить,а не врать,что это дешевле чем в экономклассе! ? А чем им поезда не угодили?Там куча вопросов! А ответов ноль,одно враньё! И найдутся же защитнички подобных! negative

          Из украины? laughing tongue
          neri73-r
    4. adma (Adma) Сегодня, 12:34
      Цитата: Щелчок
      Все привилегии себе вышибают

      Тут служебная необходимость скорее всего. При средней толщине, обычный российский генерал в обычное пассажирское кресло не влазит.
      adma
      1. Ierarh (Alex) Сегодня, 12:45
        Не влазит то выгнать. Или багажом отправить...
        Ierarh
  2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:21
    А прапоры - бизнес классом. И логистика армии оживет.
    Срочные полеты: туда-сюда... smile
    voyaka uh
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:25
      Прапоры - пешими колоннами
      Дормидонт
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:00
        Цитата: Дормидонт
        Прапоры - пешими колоннами



        Avis-bis
    2. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 13:23
      Цитата: voyaka uh
      А прапоры - бизнес классом.

      И то не все, летает ДВ и вроде как Забайкалье (тут не уверен).
      1vlad19
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:21
    Главное чтоб они в отпуск с семьей так не летали! звучит конечно как обычно- зажрались! но можно поверить на слово попробовать)
    bazzbazz
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 12:26
      Если место службы находится на Крайнем Севере, в некоторых других отдаленных районах РФ, то генерал и члены его семьи смогут бесплатно отправиться в отпуск на территории России первым или бизнес-классом», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

      Цитата из статьи.
      сорок восьмой
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:24
    Видать генералов располодилось, что все в самолёты ВКС не помещаются
    Дормидонт
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:42
      Цитата: Дормидонт
      Видать генералов располодилось, что все в самолёты ВКС не помещаются

      Вообще эта болезнь к нам перешла из Советской армии. Например начальник дома офицеров в Москве был генерал. Начальник военторга генерал, начальник оркестра генерал и т.д. и тому подобное. Например наш знаменитый хоккеист Третьяк полковник.
      ротмистр
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 12:58
      Цитата: Дормидонт
      Видать генералов располодилось, что все в самолёты ВКС не помещаются

      Наоборот - это число пассажирских бортов в ВВС сократилось. И будет сокращаться и дальше - потому как у МО в этой роли летают Ил-62, Ту-154, Ту-134 и даже Ил-18.
      Alexey RA
    3. BAI Сегодня, 13:57
      Сердюков, как ни странно, насокращал генеральские должности. Шойгу, как минимум, - вернул назад, максимум - увеличил.
      BAI
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:27
    Ладно, пусть генералы летают 1-м классом, но тогда старшие офицеры бизнес-классом. Думаю так будет справедливо
    Ingvar0401
  6. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 12:28
    а чего тогда мелочиться, давайте им закупят "лирджеты", глядишь и первый класс не потребуется...
    PSih2097
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:10
      Так проблема как раз в том, что те борта, на которых генералы летали раньше, теперь либо списаны, либо числятся, но не летают. А новых отечественных (или приравненных к ним) машин подобного класса нет. Максимум, что МО может купить - это Ан-148.
      Вы посмотрите на парк пассажирских самолётов МО - за исключением нескольких новых бортов, там воистину летающий музей советской авиации. Разбившемуся в 2016 году Ил-18 (RF-91821) был 51 год.
      Alexey RA
  7. Пижон (Сергей ) Сегодня, 12:29
    Ну, так и дураку понятно - о какой обороноспособности может идти речь, если генеральша с детушками в Сочи ПЕРВЫМ классом слетать не сможет recourse Давиться, как быдлу, в Бизнесе... crying
    Пижон
  8. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 12:30
    Ну да, они меньше всех получают. Квартиры, путевки, служебный транспорт...
    Andrey591
    1. c-t Petrov Сегодня, 12:34
      Ну да, они меньше всех получают. Квартиры, путевки, служебный транспорт...


      завидовать не надо. Надо стремиться. Перед тем как он стал генералом, получил путевку и служебный транспорт - он еще в училище все проклял и вкусил все прелести и трудности.

      Да и после училища его путь был долгий.
      c-t Petrov
      1. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 12:39
        А я и не завидую, а констатирую. Сужу хотя бы по нашей "конторе", она хоть и не относится ВС, а генералов на "душу служащих" наверное больше всех.
        Andrey591
      2. Пижон (Сергей ) Сегодня, 13:54
        Таких по пальцам пересчитать можно.
        В основном, вспоминается анекдот, где объясняется, почему сын полковника не сможет стать генералом no
        Пижон
  9. kukriniks (Георгий) Сегодня, 12:34
    Правильно,по другому никак.
    kukriniks
  10. Громобой Сегодня, 12:38
    А.В.Суворов не одобрил бы нововведение и летал бы в отпуск на "кукурузнике":укрывался солдатским одеялом,на привале сразу к костерку---кашу есть с братушками . smile
    Громобой
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:43
      Цитата: Громобой
      А.В.Суворов не одобрил бы

      «Полководец не на бумаге войну вести должен, а своими глазами на солдат глядеть.» (А.В. Суворов)
      Anarchist
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:55
      Цитата: Громобой
      А.В.Суворов не одобрил бы нововведение и летал бы в отпуск на "кукурузнике"

      НАТОвские генералы летают на "вшивых" (с т.з. наших генералов) цесснах-550, в которых кресла, конечно, удобные, но в кровать, как кресла первого класса, не раскладываются и в салоне в полный рост не встать.
      Типа таких.

      Avis-bis
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:32
        Цитата: Avis-bis
        НАТОвские генералы летают на "вшивых" (с т.з. наших генералов) цесснах-550,

        Им не только "в западло" летать так, им в западло ездить на машинах хуже чем мерс/бмв/фольксваген.
        Нормаль ок
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:43
          Цитата: Нормаль ок

          Им не только "в западло" летать так, им в западло ездить на машинах хуже чем мерс/бмв/фольксваген.

          Ну, так, эта цессна и есть аналог не очень навороченного "мерса". Аналогом более "крутого" самолёта является "роллс-ройс". на них же не ездят. :)
          Avis-bis
  11. prior (Влад) Сегодня, 12:46
    Здорово их наказали, вместо персональных самолётов и вертолётов заставили летать 1-м классом.
    Бедные, бедные хенералы.....
    prior
  12. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 12:47
    ВСЕГДА высший комсостав имел приведении и некуда от этого не деться. Даже в архаичном обществе было различие у простых воинов и их предводителей.
    " Как не парадоксально звучит, новая мера может привести к некоторой экономии "пожалуй это правда к примеру:комдив на Чукотке получил отпуск и уже не требует ,чтобы транспортник вез его и жену на Юга,а генерал и генеральша не могут занять всё пространство в самолете и получается он воздух возит
    Монархист
  13. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 12:48
    по служебным надобностям транспортом,по личным хоть в персональном самолете за свой счет
    Василенко Владимир
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:08
      Цитата: Василенко Владимир
      по служебным надобностям транспортом,по личным хоть в персональном самолете за свой счет

      А Вы пробовали летом улететь или уехать на общественном транспорте с Кольского полуострова или с Камчатки на Черное море? У нас на СФ еще в советские времена всегда организовывали рейсы транспортников с севера на юг для офицеров, прапорщиков и их семей. И не 1-м классом а на откидных стульчиках в обычных Ан-12/26. Дело даже не в деньгах, а в отсутствии свободных мест на ж/д и "Аэрофлот".
      Piramidon
  14. Чарик Сегодня, 12:50
    За чей чей счёт они собрались летать комфортно,минобороны--так пусть и летают на соответсвующем хоть на кинжалах хоть на Лебедях а лучше пусть на ракете с ядрёным двиглом -она бесконечная вот как раз и всё облятят что хотят
    Чарик
  15. askort154 (Александр) Сегодня, 12:53
    Согласен, с экономической точки , это в разы дешевле. Раньше, считай как на личном : Ан-24, Як-40,Ту-134 или Ту-154 , в зависимости от должности, летали, и в командировки, и в отпуска семьями.
    Что стоит билет в первом классе, по сравнению со стоимостью обеспечения специального рейса для доставки того же "сидалища" ?! Ещё бы на рыбалку и охоту, не на Ми-8, а на "Уазике -буханке". good
    askort154
  16. шурави (Владимир) Сегодня, 12:59
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Грэг Миллер
    Советский аскетизм является пережитком прошлого...

    И в советское время офицерам и прапорщикам проездные документы (командировка, отпуск) выдавались на поезд, а генералам на самолет. Я летал в отпуск "Аэрофлотом" и мне приходилось доплачивать разницу между поездом и самолетом из своего кармана, так как до генерала не дослужился.


    С советское время проездные документы офицерам и прапорщикам проездные документы выдавались на проезд в купейном вагоне скорого поезда.
    Но, в случае отсутствия ж.д. сообщения, или если проезд по времени превышал установленные нормативы, то проездные документы выдавались на самолёт.
    шурави
    1. BAI Сегодня, 13:53
      проезд в купейном вагоне скорого поезда.

      Именно в купейном. Я когда хотел взять документы для плацкартного, чтобы ехать вместе с друзьями, мне не разрешили - только купе.
      BAI
  17. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:01
    Не больно ли жирно генералишкам и адмиралишкам летать первым классом?Оне-де по трое академиев закончили!Так не под пулями же лежали в голоде и холоде,а в тепле и сытости!!!Им платят совершенно другую зарплату,это и есть отличие высшего комсостава от старшего и младшего и этого вполне достаточно,как и другой формы одежды и служебных полномочиий.Опять это сословие начинают отделять и превращать в небожителей,при этом все в пример приводят Суворова.Вот пусть и живут по заветам Суворова-щи да каша из солдатского котла да хор на клиросе и обучение личным примером солдатушек,чудо-богатырей.Смотришь на этих великих полководцев со чады и домочадцы и стыд берет...В стране флота нет,а адмиралов небось по одному на корабль хватит...
    Palagecha
  18. БВС (Виктор) Сегодня, 13:06
    Цитата: Piramidon
    Цитата: Грэг Миллер
    Советский аскетизм является пережитком прошлого...

    И в советское время офицерам и прапорщикам проездные документы (командировка, отпуск) выдавались на поезд, а генералам на самолет. Я летал в отпуск "Аэрофлотом" и мне приходилось доплачивать разницу между поездом и самолетом из своего кармана, так как до генерала не дослужился.

    В советское время офицерам (и мне лично) доводилось летать в отпуск "Аэрофлотом", хотя был я того еще только лейтенант- инженер.
    БВС
    1. шурави (Владимир) Сегодня, 13:14
      Цитата: БВС
      Цитата: Piramidon
      Цитата: Грэг Миллер
      Советский аскетизм является пережитком прошлого...

      И в советское время офицерам и прапорщикам проездные документы (командировка, отпуск) выдавались на поезд, а генералам на самолет. Я летал в отпуск "Аэрофлотом" и мне приходилось доплачивать разницу между поездом и самолетом из своего кармана, так как до генерала не дослужился.

      В советское время офицерам (и мне лично) доводилось летать в отпуск "Аэрофлотом", хотя был я того еще только лейтенант- инженер.



      Так:
      http://lawru.info/dok/1984/10/08/n1182993.htm
      12. Право на проезд воздушным транспортом предоставляется:

      - в служебные командировки - с разрешения должностных лиц, которым предоставлено право назначать служебные командировки:

      - когда воздушный транспорт является единственным средством сообщения;

      - когда срочность перевозки вызвана необходимостью оказания неотложной медицинской помощи или по постановлению военно-врачебной комиссии необходим проезд воздушным транспортом;

      - когда стоимость проезда воздушным транспортом не превышает стоимости проезда железнодорожным транспортом, при его отсутствии - морским, речным или автомобильным транспортом, а при проезде несколькими видами транспорта - общей стоимости проезда этими видами транспорта;

      - на практику и стажировку слушателям и курсантам согласно учебным планам военно-учебных заведений, если расстояние проезда в один конец пути 3000 км и более;

      - к месту проведения очередного отпуска и обратно лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы, проходящим действительную военную службу на территории Дальневосточного, Забайкальского, Сибирского, Среднеазиатского и Туркестанского военных округов, на Тихоокеанском флоте, в Монгольской Народной Республике и в Демократической Республике Афганистан, а также военнослужащим-женщинам, проходящим службу в указанных военных округах (на Тихоокеанском флоте) и государствах;

      - к месту приемки воинских транспортов (грузов) под охрану личному составу караулов и при возвращении его в воинскую часть от места сдачи воинских транспортов (грузов), когда расстояние проезда в один конец пути 3000 км и более;

      - в краткосрочные отпуска слушателям, не имеющим офицерских званий, и курсантам военно-учебных заведений, военнослужащим действительной срочной военной службы, суворовцам, нахимовцам, воспитанникам Военно-музыкального училища и военных оркестров в случае тяжелой болезни или смерти членов семьи (отца, матери, жены, детей, братьев и сестер) или других лиц, на воспитании которых они находились, когда расстояние проезда в один конец пути 3000 км и более, обратно - в порядке, предусмотренном пунктом "г" ст. 7 настоящего Руководства;
      шурави
  19. raw174 (Равиль) Сегодня, 13:13
    Во время службы мы разгружали мебель и прочую утварь с БДК, контр адмирал перевозил свои пожитки из Новороссийска в Севастополь, а вы говорите первый класс... Ребята с БДК сказали что специально мотались...
    raw174
  20. Александр War (Александр) Сегодня, 13:15
    Если боевые Генералы я не против,а если паркетные то эконом -класса!
    Александр War
  21. шурави (Владимир) Сегодня, 13:24
    Цитата: Palagecha
    Не больно ли жирно генералишкам и адмиралишкам летать первым классом?Оне-де по трое академиев закончили!Так не под пулями же лежали в голоде и холоде,а в тепле и сытости!!!


    Ага. точно. Вот так берут и рождаются генералами. Лейтенантами никогда не были.

    шурави
    1. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:54
      Я именно так и подумал,что обязательно найдется тот,кто разместит именно эту фотографию в защиту обездоленных лампасников.Наличие нескольких порядочных и заслуженных людей в обществе не делает его таковым в общем.Так и тут.За свою работу они получают зарплату согласно должности и званию с надбавками.Льготы-это обыкновенное расслоение общества.Хочешь лететь с комфортом-плати из своей зарплаты.Кроме того,далеко не все достойные могут стать генералами.Мест не хватаетдаже всем желающим.А уж достойным...
      Palagecha
  22. Владимир Бетонкин Сегодня, 13:49
    Господа,генералы летают уже давно А классом, а это соответствует Первому классу согласно приказа МО РФ.
    Владимир Бетонкин
  23. BAI Сегодня, 13:50
    Раньше для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации.

    А посадить никого не пробовали?
    BAI
  24. Пижон (Сергей ) Сегодня, 14:01
    А по мне, - вот станут у нас пенсионеры со стажем в 40-50 лет получать хотя бы по тысяче в месяц, за каждый год, отработанный на благо страны, - вот тогда можно и о генералах подумать!..
    А, пока, кмк, рановато
    Пижон
  25. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 14:31
    А эконом класс в этом же самолёте летит медленнее или вообще не летит?!
    Lexa-149
  26. шурави (Владимир) Сегодня, 14:32
    Цитата: Palagecha
    Я именно так и подумал,что обязательно найдется тот,кто разместит именно эту фотографию в защиту обездоленных лампасников.



    Другими словами, это следует понимать так, со своим:
    Не больно ли жирно генералишкам и адмиралишкам летать первым классом?Оне-де по трое академиев закончили!Так не под пулями же лежали в голоде и холоде,а в тепле и сытости!!!

    Вы обосрались.

    Наличие нескольких порядочных и заслуженных людей в обществе не делает его таковым в общем.Так и тут.За свою работу они получают зарплату согласно должности и званию с надбавками.


    Вы готовы предоставить послужной список всех генералов армии РФ в подтверждение своих слов? Или опять в штаны наложите?

    Льготы-это обыкновенное расслоение общества.


    А оно, общество и не может быть однослойным.

    Хочешь лететь с комфортом-плати из своей зарплаты.


    А ничего что эти полёты не по причине хочу, а по служебной необходимости?
    И то что комфорт генералу необходим в первую очередь массы болячек заработанных в лейтенантские годы?

    Кроме того,далеко не все достойные могут стать генералами.Мест не хватаетдаже всем желающим.А уж достойным...


    А вы полагаете все офицеры рвутся к генеральским звёздам? Заблуждаетесь.
    шурави
  27. шурави (Владимир) Сегодня, 14:33
    Цитата: Пижон
    А по мне, - вот станут у нас пенсионеры со стажем в 40-50 лет получать хотя бы по тысяче в месяц, за каждый год, отработанный на благо страны, - вот тогда можно и о генералах подумать!..
    А, пока, кмк, рановато



    Вопрос, в каких условиях этот стаж.
    шурави
  28. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:27
    Боевая мощь российской армии от этого окажется на более высоком уровне.
    NF68
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