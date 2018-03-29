Российские генералы получат возможность летать первым классом

Генералы имеют полное право на такое преимущество, которое подчеркивает их особый статус и полномочия. Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже. Как это ни парадоксально звучит, новая мера может привести и к некоторой экономии. Раньше для доставки генералов в командировку, а то и в отпуск использовались самолеты военно-транспортной авиации. Их эксплуатация обходится гораздо дороже любого билета первого класса,

Российские генералы смогут с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Министерства обороны, сообщают Известия Речь идет не только о бизнес-классе, но и о редком и самом дорогостоящем - первом. Соответствующий приказ должен быть подписан в ближайшее время. В настоящее время генералам оплачивают перелеты только в экономклассе.Как рассказали газете в Минобороны, «завершается разработка проекта приказа министра обороны "Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов... "». Этот документ впервые объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными приказами.«Во время служебных командировок впервые получат право летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе иностранных. Все остальные военнослужащие будут, как и прежде, использовать салоны экономкласса. Если место службы находится на Крайнем Севере, в некоторых других отдаленных районах РФ, то генерал и члены его семьи смогут бесплатно отправиться в отпуск на территории России первым или бизнес-классом», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.сказал экс-командующий фронтовой авиацией ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин.