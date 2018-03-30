Белые вне закона, или Кто ждёт в Африке русских офицеров (часть 1)
В конце февраля сего года погребальным венком на расцвет «демократии» в ЮАР легла новость: парламент страны большинством голосов проголосовал за экспроприацию земель белых колонистов без какой-либо компенсации. В общем, ничего удивительного нет, так как то, что начиналось под лозунгом «убей бура», которого в упор не хотели замечать ни «демократический» Запад, ни, как это ни печально, некоторые советские коммунисты из отряда особо идеологических, не могло закончиться иначе. Под сурдинку борьбы с апартеидом, не понимая сути этого явления, на белый свет выполз самый что ни на есть пещерный чёрный расизм. И это не фигура речи, так как в парламенте этой загибающейся страны инициатор законопроекта Джулиус Малема напрямую заявил, что «время примирения закончилось».
Джулиус Малема
Кстати, Джулиус является типичным нацистом. И выкормлен этот молодой человек партией Африканский национальный конгресс (АНК), т.е. той самой радужной и зацементированной мифами организацией, президентом которой был облизанный прессой и кинематографом Нельсон Мандела. Сейчас Малема активно агитирует за отъём у белого населения не только земель, но и шахт, фабрик, заводов, да чего мелочиться, и личного имущества.
В перерывах между дискриминацией белых африканцев и открытыми нападениями на неугодных журналистов (Джулиус регулярно с кулаками «пробивает» свою позицию в СМИ) этот политический лидер катается к суперпопулярному нигерийскому проповеднику ТБ Джошуа. Церковь гражданина Джошуа регулярно заявляет о фактах исцеления, чудес и предлагает даже услуги обрядов, напоминающих экзорцизм, а самому пастору приписывают пророческий дар и заодно состояние в несколько десятков миллионов долларов.
Поэтому, несмотря на то, что Малему неоднократно обвиняли в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и призыве к экстремизму («резать белых» — цитата), он остаётся тефлоновым. Даже когда в 2013 году Малему взяли на горячем после его проезда на скорости в 215 км/ч в своём BMW в специфическом состоянии сознания, то тут же отпустили после уплаты штрафа в 5000 рандов (впрочем, это знакомо и нам). То ли влиятельные друзья служат неутомимому Джулиусу опорой. То ли способность, с помощью старого как мир и многообещающего лозунга «отнять и поделить», мобилизовать малограмотные чёрные массы на беспорядки помогают ему не выпасть из обоймы. То ли вся шизофреническая действительность ЮАР привела к неприкасаемости таких граждан.
Массовые волнения в поддержку Малемы
Скорее всего, последнее. И вот тут необходимо немного откатиться в прошлое, когда зародилась та самая страшилка «апартеида», в борьбе с которой окончательно скрылась в тумане мифов и стереотипов историческая объективность, как и современные реалии. Именно этот информационный туман заставил обывателей верить, что белые в ЮАР – это анахронизм плантатора с рабами, сама страна богатеет только благодаря работе чёрных, а население строго разделено на жирующее белое меньшинство и единое угнетённое чёрное большинство… Последнее уж совсем лютый бред, учитывая, что народ коса и зулу даже на излёте демонтажа апартеида резали друг друга с освенцимским энтузиазмом. И это несмотря на тот факт, что оба принадлежали к группе народов банту.
Это фото я бы назвал "Ах ты, моя кормилица!"
Первые белые поселенцы из Европы появились в Южной Африке в 17 веке. И народами банту, которые сейчас более всех вопят о «несправедливости», там даже не пахло. В то время на части обширной территории будущего ЮАР обитали малочисленные и раздробленные группы бушменов и готтентотов, входящих в койсанскую языковую семью. Народы занимались кочевым скотоводством, собирательством и охотой. По одной из версий они были вытеснены на юг как раз народами банту.
Значительно позже этих событий в веке 19-ом начинается крупная экспансия народов банту. Большой толчок в этом направлении дал правитель зулусов Чака, его иногда именуют чёрным Наполеоном. Чака был незаконнорожденным сыном правителя зулусов. Папаня не особо жаловал «левую» семью и вскоре изгнал мать вместе с сыном. Сынок подрос, загрустил, подвязался поддержкой соседнего племени и сам взошёл на трон зулу.
Покрошив соперников в мелкий винегрет, Чака вошёл во вкус и решил создать настоящую империю. Основным достижением правления Чака является передовая, для африканского континента естественно, реформа войск. Была внедрена мобилизация мужского населения, ранее бесформенная толпа поделена на подразделения, проводились регулярные тренировки и учения, а ранее общепринятое повсеместное спаривание даже в условиях похода было запрещено под страхом смертной казни. Благодаря жёсткой дисциплине новая империя зулусов стала разрастаться на глазах. Племена, ранее мирные и оседлые, попав под диктат «чёрного Наполеона» обязаны были служить ему или… или всё. Так империя приводила в движение тысячи человек на юге континента – кто-то бежал в пустынные земли, кто-то вступал в ряды армии зулу. Все эти события вошли в историю под названием «мфекане», что означает перемалывание – неплохой термин, не правда ли. Вовлечённые в кровавый оборот люди сами становились завоевателями в составе армии зулу или просто во время поиска новых земель.
Чака собственной персоной
Самому Чака были свойственны деспотизм и кровавость. Как полнокровный абсолютный монарх, каким он себя и считал, Чака решил подмять под себя любую власть – будь она судебной или религиозной. По кочкам понесли старую опробованную систему колдунов. Поднялся ропот в народе. В итоге «чёрного Наполеона» прикончил собственный брат.
При этом империя зулу уже находилась в военных столкновениях не только с бурами, но и с готтентотами и бушменами, которых зулусы радостно вырезали. Разрастание так называемой «страны зулусов» вообще сопровождалось резнёй целых сёл, но на это не принято обращать внимания. А вот перемещение буров на территории, которые никогда не контролировались отдельным народом ни в политическом, ни в военном плане, называют «кровавым». При этом переселение буров было по сути бегством от англичан. А, оказавшись на пограничных и отчасти подконтрольных новой зулусской империи землях с небольшими очагами недорезанных бушменов, они отправили к правителю империи послов, чтобы добиться разрешения строиться и жить. С ними поступили в лучших традициях Чака, т.е. также как кончил сам Чака.
Разразилась война. Переселенцев, застигнутых в пути, вырезали целыми семьями. Спустя неделю после убийства послов зулусы уничтожил свыше полутысячи буров. Наконец, буры, пользующиеся славой хороших охотников и метких стрелков, не имея возможности отступать (просто некуда), в одном из решающих сражений – битва на Кровавой реке – одержали блестящую победу. Несколько сотен буров, вооружённых огнестрельным оружием, уничтожили около 3000 зулусских воинов. В итоге зулу согласились уступить белым колонистам земли к югу от реки Тугелы (сейчас это место южнее самого Йоханнесбурга и Претории) и более их не беспокоить (что продлилось недолго). Там и была основана бурская республика Наталь – политическая предтеча Трансвааля и Оранжевого государства.
Памятник в честь битвы на Кровавой реке. Увековечен в камне фургон буров, использовавшийся как оборонительное сооружение
Уже тогда территория нынешней ЮАР была чудовищно разобщена образом жизни, этническим составом и т.д. На юге балом правила Британия в виде Капской колонии, северо-восточнее находился Наталь и зулусские земли, чуть позднее возник Трансвааль и Оранжевое государство ещё севернее. И это не считая нескольких квазигосударств, вроде Восточного и Западного Грикваланда, которые были населены субэтносом гриква – результатом смешенных браков буров и бушменов. К тому времени гриква законно считали себя коренным народом, т.к. буры жили на этих территориях уже около 200 лет, а бушмены тысячи лет.
При этом одним из главных камней в огород буров, которые кидали как в те времена, так и сейчас, было рабовладение. Факт имел место. Буры, как и все жители Африки того времени, использовали рабов. Рабов эксплуатировали, по факту, а не юридически, и британские колонии в Африке, и бельгийские, да и сами чернокожие африканцы любили эксплуатацию живой силы, особенно покорённых племён. Даже в «идеальных» США рабство отменили в 1865 году, а последним, ратифицировавшим эту отмену, штатом была Миссисипи в 2013 году…
Однако получить полную независимость от британцев республика Наталь не смогла. Выдавливание буров нападками на их уклад жизни, налогами и откровенным пренебрежением продолжалось. Отряды белых африканцев устремились на северо-восток. На землях будущей республики Трансвааль и Оранжевого свободного государства они неожиданно для самих себя втянулись в войну племён. Как оказалось, незадолго до буров на эти земли позарился один из бывших военных лидеров Чака – Мзиликази. Этот вождь возглавил народ ндебеле, который уже вёл долгую войну всех против всех, и начал править не хуже своего «боса», перемалывая все неподконтрольные племена. Остатки племён венда и бушменов были вынуждены бежать.
Карта Южной Африки. Заметьте размеры территорий, на которых фиксировались стычки с народами банту — Наталь и Трансвааль — и сравните со всеми размерами Южной Африки, в частности Капской колонии
Мзиликази, естественно, напал на отряды буров. 16 октября 1936 года 5-тысячное войско ндебеле атаковало отряд Андриса Потгитера. Прорваться через круг фургонов, которые во время нападения мигом выстраивались стараниями буров в виде своеобразных оборонительных сооружений, ндебели не смогли, зато угнали скот. Отряд оказался перед угрозой голода. И вдруг помощь пришла от вождя племени ролонг, которое было вынуждено бежать от воинственного Мзиликази с его деспотией. Ролонг прислали отряду свежий скот со шкодливой мыслью подгадить своему врагу. В итоге бурам удалось разбить войска Мзиликази и изгнать его из этих земель.
Ввиду всех приведённых выше событий говорить о какой-либо автохтонности племён невозможно в принципе, так как домом для народов становились просто территории, на которые их выгнали одни племена, чтобы в итоге самим выгнать другие племена. При этом попытки пестовать стереотип мудрых аборигенов, живущих в единении с природой, выглядят полным светло-розовым идиотизмом. Так как вся «мудрость» состояла в том, что добро, это когда моё племя угоняло скот, а зло, когда у моего племени угоняют скот. Впрочем, мало что изменилось.
Бурский отряд
Вскоре в результате огромного количества политических, военных и экономических (ведь буры не отказывались свободно торговать с британцами, а желали лишь сохранить образ жизни и свои права) перипетий были созданы Трансвааль (1856-60 годы) со столицей в Претории (в этом районе ранее свой главный лагерь-поселение – крааль – расположил Мзиликази) и Оранжевое свободное государство с центром в Блумфонтейне (1854 год). Однако долгих лет мира ожидать не приходилось. На фоне вялотекущей войны с зулусами, которые, часто просто по привычке и без ведома верховных правителей, совершали нападения на фермы буров, разразилась сначала Первая англо-бурская война (1880-1881), а затем и Вторая (1899-1902).
И вот тут на передний план выходят русские добровольцы. При этом это были не единичные отчаянные искатели приключений и, как это часто бывает, простые авантюристы. Многие наши добровольцы были вполне состоявшимися людьми, рассудительными и при этом обладающими русским менталитетом с его постоянным поиском справедливости. Ведь к тому времени до Российской империи докатились новости о практике применения концентрационных лагерей и тех чудовищных методах ведения войны британцев против буров. В истории останутся имена Евгения Максимова, который станет «фехт-генералом» в бурской армии, Фёдора и Александра Гучковых, Евгения Августуса, Владимира Семёнова, который позже прославится как видный архитектор, автор планов восстановления Сталинграда и Севастополя, и многие другие.
Продолжение следует…
Джулиус Малема
Кстати, Джулиус является типичным нацистом. И выкормлен этот молодой человек партией Африканский национальный конгресс (АНК), т.е. той самой радужной и зацементированной мифами организацией, президентом которой был облизанный прессой и кинематографом Нельсон Мандела. Сейчас Малема активно агитирует за отъём у белого населения не только земель, но и шахт, фабрик, заводов, да чего мелочиться, и личного имущества.
В перерывах между дискриминацией белых африканцев и открытыми нападениями на неугодных журналистов (Джулиус регулярно с кулаками «пробивает» свою позицию в СМИ) этот политический лидер катается к суперпопулярному нигерийскому проповеднику ТБ Джошуа. Церковь гражданина Джошуа регулярно заявляет о фактах исцеления, чудес и предлагает даже услуги обрядов, напоминающих экзорцизм, а самому пастору приписывают пророческий дар и заодно состояние в несколько десятков миллионов долларов.
Поэтому, несмотря на то, что Малему неоднократно обвиняли в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и призыве к экстремизму («резать белых» — цитата), он остаётся тефлоновым. Даже когда в 2013 году Малему взяли на горячем после его проезда на скорости в 215 км/ч в своём BMW в специфическом состоянии сознания, то тут же отпустили после уплаты штрафа в 5000 рандов (впрочем, это знакомо и нам). То ли влиятельные друзья служат неутомимому Джулиусу опорой. То ли способность, с помощью старого как мир и многообещающего лозунга «отнять и поделить», мобилизовать малограмотные чёрные массы на беспорядки помогают ему не выпасть из обоймы. То ли вся шизофреническая действительность ЮАР привела к неприкасаемости таких граждан.
Массовые волнения в поддержку Малемы
Скорее всего, последнее. И вот тут необходимо немного откатиться в прошлое, когда зародилась та самая страшилка «апартеида», в борьбе с которой окончательно скрылась в тумане мифов и стереотипов историческая объективность, как и современные реалии. Именно этот информационный туман заставил обывателей верить, что белые в ЮАР – это анахронизм плантатора с рабами, сама страна богатеет только благодаря работе чёрных, а население строго разделено на жирующее белое меньшинство и единое угнетённое чёрное большинство… Последнее уж совсем лютый бред, учитывая, что народ коса и зулу даже на излёте демонтажа апартеида резали друг друга с освенцимским энтузиазмом. И это несмотря на тот факт, что оба принадлежали к группе народов банту.
Это фото я бы назвал "Ах ты, моя кормилица!"
Первые белые поселенцы из Европы появились в Южной Африке в 17 веке. И народами банту, которые сейчас более всех вопят о «несправедливости», там даже не пахло. В то время на части обширной территории будущего ЮАР обитали малочисленные и раздробленные группы бушменов и готтентотов, входящих в койсанскую языковую семью. Народы занимались кочевым скотоводством, собирательством и охотой. По одной из версий они были вытеснены на юг как раз народами банту.
Значительно позже этих событий в веке 19-ом начинается крупная экспансия народов банту. Большой толчок в этом направлении дал правитель зулусов Чака, его иногда именуют чёрным Наполеоном. Чака был незаконнорожденным сыном правителя зулусов. Папаня не особо жаловал «левую» семью и вскоре изгнал мать вместе с сыном. Сынок подрос, загрустил, подвязался поддержкой соседнего племени и сам взошёл на трон зулу.
Покрошив соперников в мелкий винегрет, Чака вошёл во вкус и решил создать настоящую империю. Основным достижением правления Чака является передовая, для африканского континента естественно, реформа войск. Была внедрена мобилизация мужского населения, ранее бесформенная толпа поделена на подразделения, проводились регулярные тренировки и учения, а ранее общепринятое повсеместное спаривание даже в условиях похода было запрещено под страхом смертной казни. Благодаря жёсткой дисциплине новая империя зулусов стала разрастаться на глазах. Племена, ранее мирные и оседлые, попав под диктат «чёрного Наполеона» обязаны были служить ему или… или всё. Так империя приводила в движение тысячи человек на юге континента – кто-то бежал в пустынные земли, кто-то вступал в ряды армии зулу. Все эти события вошли в историю под названием «мфекане», что означает перемалывание – неплохой термин, не правда ли. Вовлечённые в кровавый оборот люди сами становились завоевателями в составе армии зулу или просто во время поиска новых земель.
Чака собственной персоной
Самому Чака были свойственны деспотизм и кровавость. Как полнокровный абсолютный монарх, каким он себя и считал, Чака решил подмять под себя любую власть – будь она судебной или религиозной. По кочкам понесли старую опробованную систему колдунов. Поднялся ропот в народе. В итоге «чёрного Наполеона» прикончил собственный брат.
При этом империя зулу уже находилась в военных столкновениях не только с бурами, но и с готтентотами и бушменами, которых зулусы радостно вырезали. Разрастание так называемой «страны зулусов» вообще сопровождалось резнёй целых сёл, но на это не принято обращать внимания. А вот перемещение буров на территории, которые никогда не контролировались отдельным народом ни в политическом, ни в военном плане, называют «кровавым». При этом переселение буров было по сути бегством от англичан. А, оказавшись на пограничных и отчасти подконтрольных новой зулусской империи землях с небольшими очагами недорезанных бушменов, они отправили к правителю империи послов, чтобы добиться разрешения строиться и жить. С ними поступили в лучших традициях Чака, т.е. также как кончил сам Чака.
Разразилась война. Переселенцев, застигнутых в пути, вырезали целыми семьями. Спустя неделю после убийства послов зулусы уничтожил свыше полутысячи буров. Наконец, буры, пользующиеся славой хороших охотников и метких стрелков, не имея возможности отступать (просто некуда), в одном из решающих сражений – битва на Кровавой реке – одержали блестящую победу. Несколько сотен буров, вооружённых огнестрельным оружием, уничтожили около 3000 зулусских воинов. В итоге зулу согласились уступить белым колонистам земли к югу от реки Тугелы (сейчас это место южнее самого Йоханнесбурга и Претории) и более их не беспокоить (что продлилось недолго). Там и была основана бурская республика Наталь – политическая предтеча Трансвааля и Оранжевого государства.
Памятник в честь битвы на Кровавой реке. Увековечен в камне фургон буров, использовавшийся как оборонительное сооружение
Уже тогда территория нынешней ЮАР была чудовищно разобщена образом жизни, этническим составом и т.д. На юге балом правила Британия в виде Капской колонии, северо-восточнее находился Наталь и зулусские земли, чуть позднее возник Трансвааль и Оранжевое государство ещё севернее. И это не считая нескольких квазигосударств, вроде Восточного и Западного Грикваланда, которые были населены субэтносом гриква – результатом смешенных браков буров и бушменов. К тому времени гриква законно считали себя коренным народом, т.к. буры жили на этих территориях уже около 200 лет, а бушмены тысячи лет.
При этом одним из главных камней в огород буров, которые кидали как в те времена, так и сейчас, было рабовладение. Факт имел место. Буры, как и все жители Африки того времени, использовали рабов. Рабов эксплуатировали, по факту, а не юридически, и британские колонии в Африке, и бельгийские, да и сами чернокожие африканцы любили эксплуатацию живой силы, особенно покорённых племён. Даже в «идеальных» США рабство отменили в 1865 году, а последним, ратифицировавшим эту отмену, штатом была Миссисипи в 2013 году…
Однако получить полную независимость от британцев республика Наталь не смогла. Выдавливание буров нападками на их уклад жизни, налогами и откровенным пренебрежением продолжалось. Отряды белых африканцев устремились на северо-восток. На землях будущей республики Трансвааль и Оранжевого свободного государства они неожиданно для самих себя втянулись в войну племён. Как оказалось, незадолго до буров на эти земли позарился один из бывших военных лидеров Чака – Мзиликази. Этот вождь возглавил народ ндебеле, который уже вёл долгую войну всех против всех, и начал править не хуже своего «боса», перемалывая все неподконтрольные племена. Остатки племён венда и бушменов были вынуждены бежать.
Карта Южной Африки. Заметьте размеры территорий, на которых фиксировались стычки с народами банту — Наталь и Трансвааль — и сравните со всеми размерами Южной Африки, в частности Капской колонии
Мзиликази, естественно, напал на отряды буров. 16 октября 1936 года 5-тысячное войско ндебеле атаковало отряд Андриса Потгитера. Прорваться через круг фургонов, которые во время нападения мигом выстраивались стараниями буров в виде своеобразных оборонительных сооружений, ндебели не смогли, зато угнали скот. Отряд оказался перед угрозой голода. И вдруг помощь пришла от вождя племени ролонг, которое было вынуждено бежать от воинственного Мзиликази с его деспотией. Ролонг прислали отряду свежий скот со шкодливой мыслью подгадить своему врагу. В итоге бурам удалось разбить войска Мзиликази и изгнать его из этих земель.
Ввиду всех приведённых выше событий говорить о какой-либо автохтонности племён невозможно в принципе, так как домом для народов становились просто территории, на которые их выгнали одни племена, чтобы в итоге самим выгнать другие племена. При этом попытки пестовать стереотип мудрых аборигенов, живущих в единении с природой, выглядят полным светло-розовым идиотизмом. Так как вся «мудрость» состояла в том, что добро, это когда моё племя угоняло скот, а зло, когда у моего племени угоняют скот. Впрочем, мало что изменилось.
Бурский отряд
Вскоре в результате огромного количества политических, военных и экономических (ведь буры не отказывались свободно торговать с британцами, а желали лишь сохранить образ жизни и свои права) перипетий были созданы Трансвааль (1856-60 годы) со столицей в Претории (в этом районе ранее свой главный лагерь-поселение – крааль – расположил Мзиликази) и Оранжевое свободное государство с центром в Блумфонтейне (1854 год). Однако долгих лет мира ожидать не приходилось. На фоне вялотекущей войны с зулусами, которые, часто просто по привычке и без ведома верховных правителей, совершали нападения на фермы буров, разразилась сначала Первая англо-бурская война (1880-1881), а затем и Вторая (1899-1902).
И вот тут на передний план выходят русские добровольцы. При этом это были не единичные отчаянные искатели приключений и, как это часто бывает, простые авантюристы. Многие наши добровольцы были вполне состоявшимися людьми, рассудительными и при этом обладающими русским менталитетом с его постоянным поиском справедливости. Ведь к тому времени до Российской империи докатились новости о практике применения концентрационных лагерей и тех чудовищных методах ведения войны британцев против буров. В истории останутся имена Евгения Максимова, который станет «фехт-генералом» в бурской армии, Фёдора и Александра Гучковых, Евгения Августуса, Владимира Семёнова, который позже прославится как видный архитектор, автор планов восстановления Сталинграда и Севастополя, и многие другие.
Продолжение следует…
Автор: Восточный ветер
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