15:56 29 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Киеве негодуют по поводу встречи замглавы СММ ОБСЕ с и.о. главы ЛНР

Пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает о первой встрече замглавы СММ Александра Хуга с исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Встреча состоялась в Луганске и касалась вопросов работы гражданских наблюдателей ОБСЕ в республике.

В Киеве негодуют по поводу встречи замглавы СММ ОБСЕ с и.о. главы ЛНР


Пресс-служба миссии:
Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником. Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ.



Также в ходе встречи обсуждался вопрос открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов между ЛНР и Украиной.

Сам факт встречи Александра Хуга с и.о.главы ЛНР вызвал бурную реакцию в Киеве. Чередуя термины «террористы», «агрессия» и «оккупация», украинские СМИ негодуют по поводу визита замглавы СММ ОБСЕ в администрацию Луганска.

Вот как материал освещает украинское издание LIGA.net:
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины.


Получается, что LIGA.net откровенно вступает в полемику с украинским законодательством, которое, как известно, не признаёт ЛНР и ДНР «террористическими». В этом вся суть майданной политики, когда термины «терроризм» и «агрессия» в Киеве продолжают использовать лишь для того, чтобы получать кредиты от Запада на фоне новых и новых витков гражданской войны.

Использованы фотографии: http://lug-info.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 12:26
    Обидно очень. К Куевским истерикам уже привыкли. Это уже аксиома, что вокруг Окраины одни враги и предатели бандеровского режима.
    oleg-gr
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:30
      "Негодовать и попрошайничать", -девиз (и смысл жизни) нового территориального образования укРуина
      Chertt
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:58
        Цитата: Chertt
        "Негодовать и попрошайничать", -девиз (и смысл жизни) нового территориального образования укРуина

        говорят, что эти слова он говорит на всех языках в мире. без переводчика. только пингвинам в Антарктиде и белым мишкам в Арктике не говорил
        LSA57
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:33
      Цитата: oleg-gr
      Обидно очень. К Куевским истерикам уже привыкли. Это уже аксиома, что вокруг Окраины одни враги и предатели бандеровского режима.

      Вот кому и нужно истерить, так это Луганчанам. Со слепо-глухими, да ещё и без совести - встречаться точно западло.
      Проксима
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:24
      Цитата: oleg-gr
      Это уже аксиома, что вокруг Окраины одни враги и предатели

      На ВО бытует точно такая же модель окружающего мира, вокруг все враги, предатели и неполноценные.
      Нормаль ок
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:36
    «агрессия» и «оккупация»
    Угу. Жители самой Украины оккупировали свои же территории. Бред какой-то...
    Ingvar0401
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:00
      Цитата: Ingvar0401
      Жители самой Украины оккупировали свои же территории.

      скорее уже жителей уркаины окупирлвали фашисты и бандерлоги
      LSA57
  3. Mavrikiy Сегодня, 12:47
    В Киеве негодуют по поводу встречи замглавы СММ ОБСЕ с и.о. главы ЛНР

    Дык санкциями его, что бы не повадно было! Что, денег не даст? Тогда озабоченность, но только за углом.
    Mavrikiy
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:03
      Цитата: Mavrikiy
      Дык санкциями его, что бы не повадно было!

      в миротворец его lol
      LSA57
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:43
    негодуй,не негодуй,а всё равно получишь----------------------------
    taiga2018
  5. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 15:22
    Негодуй, не негодуй, всё равно получишь...
    pafegosoff
Картина дня