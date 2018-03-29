В Киеве негодуют по поводу встречи замглавы СММ ОБСЕ с и.о. главы ЛНР

Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником. Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины.

Пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает о первой встрече замглавы СММ Александра Хуга с исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Встреча состоялась в Луганске и касалась вопросов работы гражданских наблюдателей ОБСЕ в республике.Пресс-служба миссии:Также в ходе встречи обсуждался вопрос открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов между ЛНР и Украиной.Сам факт встречи Александра Хуга с и.о.главы ЛНР вызвал бурную реакцию в Киеве. Чередуя термины «террористы», «агрессия» и «оккупация», украинские СМИ негодуют по поводу визита замглавы СММ ОБСЕ в администрацию Луганска.Вот как материал освещает украинское издание LIGA.net:Получается, что LIGA.net откровенно вступает в полемику с украинским законодательством, которое, как известно, не признаёт ЛНР и ДНР «террористическими». В этом вся суть майданной политики, когда термины «терроризм» и «агрессия» в Киеве продолжают использовать лишь для того, чтобы получать кредиты от Запада на фоне новых и новых витков гражданской войны.