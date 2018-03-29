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Американский режиссер снимет сериал по мотивам книги о Трампе
Режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал о Дональде Трампе по мотивам книги Майкла Вулффа, передает РИА Новости сообщение журнала Hollywood Reporter.
Джей Роуч, «выигравший премию "Эмми" ("Лучший мини-сериал или фильм") за телевизионный фильм "Игра изменилась" о президентских выборах 2008 года, также станет исполнительным продюсером сериала», говорится в сообщении издания.
Какая компания покажет сериал, пока не известно.
Речь идет о книге Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Именно она ляжет в основу телефильма.
Сообщается, что «права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content». Как отмечает журнал, стоимость данной сделки измеряется несколькими миллионами долларов. Исполнительным продюсером станет сам Вульфф.
Ранее в Белом доме опровергли содержание скандальной книги, а личный адвокат президента направил издателю и Вулффу письма с требованием приостановить публикацию и продажу книги.
Джей Роуч, «выигравший премию "Эмми" ("Лучший мини-сериал или фильм") за телевизионный фильм "Игра изменилась" о президентских выборах 2008 года, также станет исполнительным продюсером сериала», говорится в сообщении издания.
Какая компания покажет сериал, пока не известно.
Речь идет о книге Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Именно она ляжет в основу телефильма.
Сообщается, что «права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content». Как отмечает журнал, стоимость данной сделки измеряется несколькими миллионами долларов. Исполнительным продюсером станет сам Вульфф.
Ранее в Белом доме опровергли содержание скандальной книги, а личный адвокат президента направил издателю и Вулффу письма с требованием приостановить публикацию и продажу книги.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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