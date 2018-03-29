15:56 29 марта
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Американский режиссер снимет сериал по мотивам книги о Трампе

Режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал о Дональде Трампе по мотивам книги Майкла Вулффа, передает РИА Новости сообщение журнала Hollywood Reporter.



Джей Роуч, «выигравший премию "Эмми" ("Лучший мини-сериал или фильм") за телевизионный фильм "Игра изменилась" о президентских выборах 2008 года, также станет исполнительным продюсером сериала», говорится в сообщении издания.


Какая компания покажет сериал, пока не известно.

Речь идет о книге Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Именно она ляжет в основу телефильма.

Сообщается, что «права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content». Как отмечает журнал, стоимость данной сделки измеряется несколькими миллионами долларов. Исполнительным продюсером станет сам Вульфф.

Ранее в Белом доме опровергли содержание скандальной книги, а личный адвокат президента направил издателю и Вулффу письма с требованием приостановить публикацию и продажу книги.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:42
    В главной роли сам Д.Трамп (Доня Козырь). А кастинг у себя в номере, пусть проводит Вайнштейн
    Chertt
    1. котовский (Константин) Сегодня, 12:44
      Цитата: Chertt
      В главной роли сам Трамп (Доня Козырь

      А за сценарием в кремль надо ехать.. laughing
      котовский
    2. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 12:59
      Режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал о Дональде Трампе по мотивам книги Майкла Вулффа,

      В результате получится или чёрная комедия или фильм ужасов.
      79807420129
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 13:06
        Цитата: 79807420129
        В результате получится или чёрная комедия или фильм ужасов.

        Думается мне это будет шпиёнский эротический-боевик с элементами чёрного юмора. laughing
        Евдоким
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:15
        Цитата: 79807420129
        В результате получится или чёрная комедия или фильм ужасов.

        ...потом решили совместить. © smile
        Alexey RA
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 12:57
    В роли Трампа, по слухам, снимится Барак Обама! !! wassat
    Геркулесыч
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 13:08
      Цитата: Геркулесыч
      В роли Трампа, по слухам, снимится Барак Обама! !

      Барак не пройдёт кастинг, а с Х.Клинтон в роли Трампа это будет блокбастер. wassat
      Евдоким
      1. 79807420129 (Влад.) Сегодня, 13:15
        Цитата: Евдоким
        с Х.Клинтон в роли Трампа это будет блокбастер.

        Тут хакеры уже накопали несколько кадров fellow
        79807420129
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