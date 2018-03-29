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РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou
Россия и Китай рассматривают возможность создания объединенной спутниковой навигационной системы, передает Лента.ру.
Более конкретные переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине.
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».
Сообщается, что «объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки». При этом количество пользователей будет значительно расширено.
Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что «в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo».
Напомним, в ШОС входят РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
Более конкретные переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине.
С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».
Сообщается, что «объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки». При этом количество пользователей будет значительно расширено.
В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем,заявили в «Роскосмосе».
Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что «в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo».
Напомним, в ШОС входят РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.
Использованы фотографии: astronomy.net
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