15:56 29 марта
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РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou

Россия и Китай рассматривают возможность создания объединенной спутниковой навигационной системы, передает Лента.ру.

РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou


Более конкретные переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине.


С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась китайская сторона – Госкомиссия по навигационной спутниковой системе. Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».

Сообщается, что «объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки». При этом количество пользователей будет значительно расширено.

В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем,
заявили в «Роскосмосе».

Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что «в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo».

Напомним, в ШОС входят РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.

Использованы фотографии: astronomy.net
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Комментарии 37

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:58
    ...РФ и КНР объединят ГЛОНАСС и BeiDou...

    Всё прекрасно, шикарно.
    Наш "ответ Чемберлену".
    Только вот "очкую" я.
    Скажу просто, не по союзнически - как бы в скором времени, не оказалось в названии объединённой системы ГЛОНАСС и BeiDou - одного слова BeiDou. Наши стратегические партнёры - парни хваткие.
    Одно дело вести с китайцами торговлю, другое дело входить с ними в долю - не оказалась бы "доля", камнем на шее.
    Андрей К
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 13:01
      Деньги - Ваши, мозги - наши!
      Соломон Кейн
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:02
        Раз предложение от КНР, значит не выходит у них "каменный цветок", а деньги есть)), хочется верить что наши научились вести такие дела
        maxim947
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:16
      Цитата: Андрей К
      Только вот "очкую" я.

      Вот создадим глобальный совместный проект, ценой в многие млрды. Все приборы, технологии и.т.д, естественно под него "заточим". А эти желтые кролики, вдруг решат, что не хотят с нами сотрудничать. Что у них твориться, в том месте, где у людей голова, сам Будда не знает. Как делить будем
      Chertt
    3. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:18
      Цитата: Андрей К
      Наши стратегические партнёры - парни хваткие.
      Чем это лучше "объединить" ГЛОНАСС и Global Positioning System (GPS), чем китайская военщина, что не ровно дышит на наших опустевших восточных рубежах, лучше западных "партнёров"? В перспективе, конфронтация с Китаем вполне может быть, и так дружить с потенциальным агрессором, что пока нам лукаво улыбается...
      Per se.
    4. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:55
      Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».

      А что кстати с наземными станциями GPS ? Некоторое время назад шёл почти серьёзный разговор о их отключении. Наверно воз и ныне там, и Штаты чётко ориентируются на территории России ?
      Starover_Z
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:00
    Проверьте сперва на кроликах, то есть где-нибудь в сша, иди Китае, прежде чем нам подсовывать результаты! У меня знакомый по навигатору из Ростова в Калмыкию заехал, а назад -никак! Карты обновил, и вместо Ростова на Дону появилась Астрахань! !!
    Геркулесыч
    1. Например Сегодня, 13:04
      Мож бухнул знакомый ваш? По солнцу определил бы. Ведь противоположные направления до этих городов из Калмыкии.
      Ну и на дороге полно указателей.
      Например
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:10
        Слишком уж человек доверяет технике! При обновлении исчезли карты Ростовской области совсем! Зато появились карты Астрахани! wassat Так вот, он и ехал домой по подсказкам!
        Геркулесыч
    2. DMoroz Сегодня, 13:07
      Либо железо, либо руки... Ездил, езжу, пока не подводит request hi
      DMoroz
    3. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:18
      Цитата: Геркулесыч
      Проверьте сперва на кроликах, то есть где-нибудь в сша, иди Китае, прежде чем нам подсовывать результаты! У меня знакомый по навигатору из Ростова в Калмыкию заехал, а назад -никак! Карты обновил, и вместо Ростова на Дону появилась Астрахань! !!

      GPS -навигатором наверноегпользовался или гуглом? Тогда сочувствую.

      Бэйдоу пока локальная система, спутников маловато. Китайцы обещают запустить в глобальную эксплуатацию в 2020,тогда и будем посмотреть. в принципе заменить GPS на Бэйдоу /ГЛОНАСС в навигаторах было бы неплохо тем более при обмене поправками.
      Аскет
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:34
        Аскет (Станислав ) hi ! Не поверите, но gps был с Янлекс картами belay !Вот они себя и" показали "!
        Геркулесыч
      2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 13:38
        Цитата: Аскет
        в принципе заменить GPS на Бэйдоу /ГЛОНАСС в навигаторах было бы неплохо

        Хорошо бы еще было как-то ограничить ввоз в страну устройств с чисто ГПС приемниками, без поддержки Глонасс.
        zhekazs
  3. Mavrikiy Сегодня, 13:00
    Трудно что то сказать конкретно. Но если вместе с Китаем, то все хорошо. А с США говорить, подписывать.... и тд, все плохо.
    Mavrikiy
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:07
    Вот это новость! Давно пора. Китай нам никоем образом не враг, хоть убейте. Мы просто обречены быть союзниками.
    Сергей985
    1. Greenwood Сегодня, 13:13
      По поводу объединения спутниковых группировок в целом соглашусь.
      Цитата: Сергей985
      Китай нам никоем образом не враг, хоть убейте. Мы просто обречены быть союзниками.
      А вот этот тезис спорный. Советские пограничники на п-ове Даманский с вами бы не согласились.
      Greenwood
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:31
        Тоже мысли двоякие по этому вопросу. Ну так почему бы не подстраховаться. В схему взаимодействия заложить возможность экстренного прекращения.
        Хагалаз
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:44
        Было такое. Только теперь и страна у нас другая и идеологии той нет. А с соседями надо дружить. Да и "вероятный партнер" нас в один список "друзей" занес.
        Сергей985
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:41
      Цитата: Greenwood
      По поводу объединения спутниковых группировок в целом соглашусь.
      Цитата: Сергей985
      Китай нам никоем образом не враг, хоть убейте. Мы просто обречены быть союзниками.
      А вот этот тезис спорный. Советские пограничники на п-ове Даманский с вами бы не согласились.

      За четыре тысячи лет, существования Китая, они НЕ разу Не вступали в военно-политические союзы! yes Да и на ... кой, нам такие «союзники»? belay Пусть они хоть с кем воюют, тем более - все соседи в регионе, их просто ЛЮТО ненавидят, одни Мы - с ними дружить пытаемся, технологии «дарим», а они Наш Дальний Восток - на своих картах рисуют...
      Охотовед 2
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 14:00
        Постепенно встает вопрос о выживании наших стран. Нас с Китаем штаты врагами объявили. По одному выбираться будем? Или лучше вместе держаться? На КНДР не полезли, потому что и с Россией и Китаем одновременно дело пришлось бы иметь.
        Сергей985
  5. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 13:10
    Предполагается «создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества».

    Да! Но коды доступа к коммуникативным блокам спутника - только у нас.......А то, сегодня Си улыбается, а завтра..? Си сменили на Пи - и мы без системы навигации......404-е научили нас "сотрудничать".... recourse
    Соломон Кейн
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 14:07
      Речь идет о сугубо гражданском применении.
      Сергей985
  6. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 13:13
    ГлоDou или BeiНАСС?
    Shuttle
    1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 13:22
      Глобей! wink
      А Бейнас - не надо..
      Хотя непонятно, может бейду какое ругательство неприличное на китайском, кто их там знает...
      zhekazs
      1. DMoroz Сегодня, 13:33
        Не, 地球 (глобей) переводится как земля...
        а бейнас 禁止 переводится как запрет
        DMoroz
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:40
          DMoroz.....地球

          У вас ошибка в последнем иероглифе. wink
          askort154
          1. DMoroz Сегодня, 13:52
            Извиняйте... hi 地球 hi
            DMoroz
            1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:54
              DMoroz.....Извиняйте... 地球 hi

              Вот теперь, всё отлично ! good hi
              askort154
              1. DMoroz Сегодня, 15:15
                благодарю hi drinks
                Цитата: askort154
                DMoroz.....Извиняйте... 地球 hi

                Вот теперь, всё отлично ! good hi
                DMoroz
  7. Григорий Анатольевич (Григорий) Сегодня, 13:34
    А как же импортозамещение? Не понятная политика, кому выгодно.
    Григорий Анатольевич
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:37
    Обмениваться данными - это хорошо и для сотрудничества , и для потребителей , но доступ к управлению и настройкам - НИ-НИ ! Короче пользоватся сетью можно совместно , но админы чтоб у нас и чтоб "палец на кнопке " stop
    КВУ-НСвД
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:13
      КВУ-НСвД....Обмениваться данными - это хорошо и для сотрудничества , и для потребителей , но доступ к управлению и настройкам - НИ-НИ !

      Всё будет как и с GPS. Совместное использование станций дифференциальной коррекции и приёмников. Спутники и управление у каждого свои. Но будит независимость от американской GPS. То есть , диверсификация спутниковой навигационной системы. Каждый может пользоваться и отдельно своей при незначительной потери точности .
      У нас сейчас за рубежом 8 станций (2017 г.) Бразилия -4, Антарктида -3, ЮАР - 1. Планируем в 2018 г. всего 30 шт. по всему миру. В Армении, Китае, Индии, Вьетнаме,Кубе, Испании, Аргентине, Индонезии, Эквадоре, Венесуэле, Мексике, Швеции Вот здесь и подключится Китай к совместной постройки.
      askort154
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:19
        Интересно , а это сотрудничество будет по "спецточности" или на уровне гражданских потребителей ?
        КВУ-НСвД
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 14:49
          КВУ-НСвД....Интересно , а это сотрудничество будет по "спецточности" или на уровне гражданских потребителей ?

          Конечно, двойного назначения. Точность зависит от количества спутников и коррекционных станций. Спутники у каждого свои, станции совместного использования ( по договорённости ).
          askort154
  9. fedor13 Сегодня, 14:02
    Китайцы реально решат вопрос о внедрении в массы.К сожалению у нас проекты хорошие ,а исполнение по экономике и развитию хромает,ну кроме надеюсь военной сферы
    fedor13
  10. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:54
    вот не зная подробностей что и как объединять хотят какие условия и в обще .... не берусь даже рассуждать специалистам веднее можно или нет и что можно что нет!
    HMR333
  11. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:02
    (( Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин положительно оценил перспективы сотрудничества и выразил мнение, что «в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов – ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo». ))
    Вот никак не могу смириться с этой кренью:у кого что...(ГЛОНАСС,BeiDou,Galileo),а у мерикосов-GPS ! А что само по себе означает GPS ? Да всего лишь:Global Positioning System (!),то бишь:Система Глобального Позиционирования ! То есть ГЛОНАСС,BeiDou,Galileo- это GPS ! И у США было "родное конкретное": NavStar ! Чего же боле?Но как раз мерикосам более и захотелось! Взяли и утвердили GPS только для своей системы! И усе промолчали ! Дык,это ещё более "оборзило" США,и они уже Луну присваивают(!)...и Марс "прикидывают к носу" ! А чё ж...Мир то "безмолсттвует" ! Народ ! пишем ноты протеста в ООН ,ЮНЕСКО, Пентагон,NASA,ГОС.ЛОТО ! angry negative stop
    Nikolaevich I
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