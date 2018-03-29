Игорь Востриков: Дверь в кинозал ТРЦ "Зимняя вишня" закрыли уже после начала пожара

Я записываю это видео для всех неравнодушных, тех, кто скорбит в эти минуты вместе с нами. (...) Есть вопросы к тому, как тушили пожар, как быстро туда добрались спасатели.

Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди все выбегали.



Остались только наши, потому что шёл мультфильм, там были дети. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли.