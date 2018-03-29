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Игорь Востриков: Дверь в кинозал ТРЦ "Зимняя вишня" закрыли уже после начала пожара
Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибла фактически вся семья (жена, сестра и трое детей), записал ролик, в котором рассказывает о видеоматериалах, отснятых камерой внутреннего наблюдения в торговом центре. По словам Игоря Вострикова, ему предоставили возможность отсмотреть записи камер, и эти записи свидетельствует о том, что двери в кинозал, в котором находились члены его семьи, заперли уже после начала возгорания.
Игорь Востриков:
Игорь Востриков:
Напомним, что ранее сообщалось о том, что двери в кинотеатры якобы закрыла женщина-билетёр, которая опасалась прохода в залы безбилетников.
Игорь Востриков:
Я записываю это видео для всех неравнодушных, тех, кто скорбит в эти минуты вместе с нами. (...) Есть вопросы к тому, как тушили пожар, как быстро туда добрались спасатели.
Игорь Востриков:
Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди все выбегали.
Остались только наши, потому что шёл мультфильм, там были дети. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли.
Остались только наши, потому что шёл мультфильм, там были дети. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что двери в кинотеатры якобы закрыла женщина-билетёр, которая опасалась прохода в залы безбилетников.
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