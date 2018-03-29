15:55 29 марта
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Игорь Востриков: Дверь в кинозал ТРЦ "Зимняя вишня" закрыли уже после начала пожара

Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибла фактически вся семья (жена, сестра и трое детей), записал ролик, в котором рассказывает о видеоматериалах, отснятых камерой внутреннего наблюдения в торговом центре. По словам Игоря Вострикова, ему предоставили возможность отсмотреть записи камер, и эти записи свидетельствует о том, что двери в кинозал, в котором находились члены его семьи, заперли уже после начала возгорания.

Игорь Востриков:
Я записываю это видео для всех неравнодушных, тех, кто скорбит в эти минуты вместе с нами. (...) Есть вопросы к тому, как тушили пожар, как быстро туда добрались спасатели.


Игорь Востриков: Дверь в кинозал ТРЦ "Зимняя вишня" закрыли уже после начала пожара



Игорь Востриков:
Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди все выбегали.

Остались только наши, потому что шёл мультфильм, там были дети. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли.


Напомним, что ранее сообщалось о том, что двери в кинотеатры якобы закрыла женщина-билетёр, которая опасалась прохода в залы безбилетников.


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Комментарии 45

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  1. bankirchik34 (А) Сегодня, 13:40
    лучше бы он там остался тогда, этот мужик
    bankirchik34
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 13:48
      За эти дни поступило уже столько противоречивой информации, что делать выводы очень сложно, нужны показания , именно, очевидцев.
      Анти-Корр.
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:58
      Я бы не стал вообще раскручивать любую информацию.
      Игорю глубочайшие соболезнования.
      Не приведи Господи, никому на его месте оказаться.
      Его понять можно, у него душа в клочья.
      Но нам-то зачем тиражировать домыслы, догадки, слухи.
      Есть люди, профессионалы. Восстановят всё посекундно, всё будет ясно.
      Нет у государства умысла, скрывать что-то об этой трагедии.
      Надо набраться терпения и подождать.
      Андрей К
      1. jjj Сегодня, 14:08
        Никакую информация из неофициальных источников нельзя принимать на веру
        jjj
      2. c-t Petrov Сегодня, 14:10
        вроде и не враг, вроде умный, вроде врач.

        И вот из-за глупости город мог пойти в разнос. Если бы началось столкновение толпы с ОМОНом была бы жесть.

        В общем в этот век информационных технологий надо следить за языком, за информацией и за ситуацией.

        Особенно это относится к нашим форумным борцам, которые подхватывают любой звон и несут его в массы. Стоять потом блеять что я не хотел, но страна кровью умылась.

        В общем в очередной раз был удивлен, как в социальных сетях можно разогревать толпу на несколько миллионов

        Целая специальная операция, а врач этот (и не только врач и не только этот) оказался ее исполнителем. (даже сам того не подозревая, филигранная работа и уровень тех, кто это проворачивал) и скорость реакции тоже удивила.

        В общей майдан организовать можно. Какие бы спецслужбы не стояли преградой и какие бы они не просчитывали ходы.

        Народ баламутить может и один свидомый посредством телефона. В общем плохо это все и очень уязвимо государство. Так еще и внутри находятся те, кто успевают с Путиным бороться, на радость англосаксам.

        c-t Petrov
        1. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 14:34
          Цитата: c-t Petrov
          В общем в очередной раз был удивлен, как в социальных сетях можно разогревать толпу на несколько миллионов

          А это всё тоже провал государства, и наш собственный провал. Мы допустили чтобы из наших соотечественников лепили совершенно бездумных необразованных овощей. Через ЕГЭ, через телевизоры с постоянным прессингом из дешевых фильмов про заговоры, и битвами экстрасенсов. Среднестатистический человек приучен повседневным потоком информации к тому что фальсификации со стороны власти возможны и даже неизбежны. Не приучены анализировать, думать своей головой. Вытравлены знания по базовым вещам, по физике и математике, по логике.
          Взрослые мужики, с высшим образованием (!), мои знакомые, репостят какие-то истеричные фейки от ботов. Совершенно бездумно. Задаешь вопросы - ответить не могут. Например - зачем властям врать что погибших не 300 а 60? Какой в этом смысл. 60 погибших это уже всё, уже полный провал, трагедия и ужас. С точки зрения результата и последствий нет никакой уже разницы 300 или 60 погибших. Ради чего власти это скрывать? Кого отмазывать, директора ТЦ который никаким боком к власти не имеет отношения? Или мелких сошек из МЧС, которые взятки брали? А если это вскроется - тогда каков эффект будет? Ну вы не любите Путина, это нормально, но вы его считаете настолько простаком? Человека, который 18 лет у власти, чтобы он так подставился? Нет ответа. Одно мычание и закатывание глаз про "мы то знаем"
          И ведь это не первый раз. Упал Ту-154 в Сочи - все тоже так до сих пор и мычат. Скрывают, где правда, не мог опытный пилот ошибиться... Физику с аэродинамикой никто читать не хочет, ага. Это скучно, заснуть можно. Проще орать что "мы-то знаем"...
          Alex_59
          1. c-t Petrov Сегодня, 14:57
            А это всё тоже провал государства, и наш собственный провал.


            Государство и есть все мы в сумме.

            Мы допустили чтобы из наших соотечественников лепили совершенно бездумных необразованных овощей. Через ЕГЭ


            врач учился еще по старой системе. ЕГЭ тут не при делах. Это психология.

            через телевизоры с постоянным прессингом из дешевых фильмов про заговоры, и битвами экстрасенсов


            все стебут Фёдорова депутата. Он рассказывал про технологию в СМИ. У меня соседка этажом ниже - директор телекомпании "ВИД". Я ее спросил как то - а правда это вот все - и пересказал слова Федорова про рейтинги завязанные на Нью Йорк и прочее. - в общем ее ответ - да.

            Среднестатистический человек приучен повседневным потоком информации к тому что фальсификации со стороны власти возможны и даже неизбежны.


            опять таки не наша власть формирует этот поток информации. Она только реагирует. Ибо запрещена цензура.

            зрослые мужики, с высшим образованием (!), мои знакомые, репостят какие-то истеричные фейки от ботов. Совершенно бездумно. Задаешь вопросы - ответить не могут. Например - зачем властям врать что погибших не 300 а 60?


            тоже спорил и приводил в пример что 4 сотни человек - это 4 роты. Это 12 взводов. Это практически целая воинская часть средних размеров. Как о таком можно что-то утаить в среднем городе. В общем да.

            Одно мычание и закатывание глаз про "мы то знаем"


            ну собственно как и врач с видео

            И ведь это не первый раз. Упал Ту-154 в Сочи - все тоже так до сих пор и мычат. Скрывают, где правда, не мог опытный пилот ошибиться... Физику с аэродинамикой никто читать не хочет, ага. Это скучно, заснуть можно. Проще орать что "мы-то знаем"...


            самое печальное что и дальше так будет. Потому что информационное поле создано и подогревается. Это технологии и они эффективны.
            c-t Petrov
            1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:08
              Цитата: c-t Petrov
              опять таки не наша власть формирует этот поток информации. Она только реагирует. Ибо запрещена цензура.

              Выделил.
              sogdy
    3. Комментарий был удален.
    4. cariperpaint Сегодня, 14:29
      голову включить не пробовали? это очевидное решение в такой ситуации от дыма защититься. людей он видеть не мог. . вот по причине таких вот высказываний я всегда буду за то что бы инфу секретили до результата.
      cariperpaint
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:40
    Наше Российское раззвездяйство нам же и выходит -не боком, смертями! Человек, не имеющий право что то закрывать, лезет не в свои дела, и теперь эти погибшие на его совести, если она у него есть! Мы еще много чего шокирующего нас узнаем в результате расследования, выводы делать рано, но что-то менять необходимо прямо сегодня! Еще раз вырожаю соболезнования семьям постородавших, и погибших в этом кашмаре! !!
    Геркулесыч
    1. jetfors_84 Сегодня, 13:49
      А при пожаре ты поймешь где твои дела а где не твои?
      jetfors_84
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:15
        Мозги для этого есть -если в помещении люди, выведите их оттуда для начала! Это же аксиома! А он поступил с точностью до наоборот, и стал невольно убийцей! !!!!!!!!!!!
        Геркулесыч
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:58
          Давайте не будем ставить много знаков восклицания.Что и как разберется следствие.Соболезную этому человеку и понимаю его горе..
          Цитата: Геркулесыч
          Мозги для этого есть -если в помещении люди, выведите их оттуда для начала! Это же аксиома! А он поступил с точностью до наоборот, и стал невольно убийцей! !!!!!!!!!!!
          210окв
    2. cariperpaint Сегодня, 14:34
      я вам эксперимент посоветую. зайдите в закрытое помещение и зажгите дымовую гранату. а потом попробуйте все делать по правилам.я в ночном клубе был который на третьем этаже здания находится а на первом какой то имбицил дымовуху бросил обычную черного цвета. стандартную военную. все заволокло за секунды. хорошо в зале мало людей было. мы тоже двери тупо заложили. вниз не пройти от слова совсем. крики вопли. это потом только узнали что это шашка была. харе людей за поступки судить пока на их месте не окажетесь умники.
      cariperpaint
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:40
    Кошмар продолжается, уже не понятно где правда, а где ложь! Узнаем ли мы правду вообще.... терпения и сил всем родственникам погибших!
    bazzbazz
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:48
      уже не понятно где правда, а где ложь

      Вот поэтому такую информацию до окончания следствия не нужно разглашать. Сейчас опять повылазит куча лидеров мнений оленей, которые начнут срывать покровы и рассказывать ПравдуЪ©.
      Ушлый_башкорт
      1. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 14:30
        верно, для этого и берут подписки о неразглашении, чтобы утечки не было в период следственных действий.
        Чёрная вода
  4. Грац (Грац) Сегодня, 13:41
    если это правда то это больше походит на теракт с террористом смертником
    Грац
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 14:11
      Цитата: Грац
      если это правда то это больше походит на теракт с террористом смертником

      Какой "смертник", если сам запиравший двери остался жив
      Володин
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 14:14
        Цитата: Володин
        Какой "смертник", если сам запиравший двери остался жив

        Если это действительно правда, так лучше бы он сдох.
        Анти-Корр.
        1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 14:49
          Цитата: Анти-Корр.
          Если это действительно правда, так лучше бы он сдох.

          А если бы спасатели к ним бы пробились, то был бы героем, верно оценившим обстановку...Ибо в кромешном дыму вести толпу маленьких детей, да еще когда вокруг взрослые в панике бегут, тоже неизвестно каков результат был. Кстати посетителей фитнесс клуба, его сотрудники направили на крышу, где их сняли потом пожарные по лестницам, а не погнали вниз по горевшему зданию
          Стирбьорн
          1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 15:18
            Цитата: Стирбьорн
            А если бы спасатели к ним бы пробились, то был бы героем, верно оценившим обстановку...Ибо в кромешном дыму вести толпу маленьких детей, да еще когда вокруг взрослые в панике бегут, тоже неизвестно каков результат был

            Множество видео показывают,что дым валил с 3-его этажа и от момента возгорания до прибытия пожарных прошло много времени, к тому же первые расчёты прибыли без средств борьбы с огнём. У меня, лично, большие вопросы к спасателям. Их задача спасать.Вот и получается ,мы прошли путь от "Курска" до Кемерово, только тогда погибли военнослужащие ,а теперь вот детишки....Лучше бы я эти видео не смотрел....
            Анти-Корр.
    2. KondratKo Сегодня, 14:37
      Какие в опу смертники, человек поступил как нужно было поступать в той обстановке. Со слов статьи: - если выйдя из зала кинотеатра человек увидел сильное задымление в коридоре и понял, что без высокого риска для жизни по нему не пройти, то по логике, самым верным решением было прикрыть изнутри дверь ещё не задымлённого помещения и даже закупорить у неё щели, для воспрепятствования проникновения внутрь продуктов горения, а дальше надеяться на Бога и дожидаться спасателей. (
      Скорблю...
      KondratKo
      1. ленивый (виталий) Сегодня, 15:05
        насколько ко я понимаю это тот же человек, о котором рассказала его жена. действительно увидев что всё в дыму- закрылись, отзвонился жене та просила пожарных туда пойти, но те не пошли(надо ждать спасателей), не дождавшись рискнул пойти сам, на лестнице надышавшись вырубился, там его нашли спасатели. у него погибло двое детей.
        ленивый
        1. KondratKo Сегодня, 15:50
          не дождавшись рискнул пойти сам, на лестнице надышавшись вырубился, там его нашли спасатели. у него погибло двое детей

          Дети могли не выдержать того, что выдержал взрослый человек, в экстремальной ситуации сложно выбрать единственно верное решение. Угарный газ очень коварен, сам угорал, там даже сообразить не успеешь, а очнёшься уже или в кислородной барокамере через сутки или не очнёшься вообще. У меня после не очень сильного отравления, есть проблемы с головным мозгом, но не кретичные - одномоментно, практически позабыл всё свое детство и то, что со мной происходило до этого случая, появились большие проблемы с запоминанием. Знакомый мой тоже угорал, из-за неисправной вытяжки в ванной комнате у газовой колонки, тому хватило всего пары вдохов СО2 чтобы потерять сознание и упасть без сознания в помещении практически лишённом кислорода, его нашли через несколько минут, вытащили, в итоге он всё-же выжил, но 8 месяцев не мог ходить, потом заново учился, потерял вес со 120 до 50 кг., а деткам нужно и того меньше.
          KondratKo
    3. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:17
      Цитата: Грац
      если это правда то это больше походит

      Вы теперь можете сказать, какая категория была присвоена пожару _изначально_?
      А планы помещений и эвакуации были? У пожарных/спасателей?
      Полагаю, изначально была низкая категория - таки "малый бизнес", а не общественный центр с массовым присутствием. И планов у пожарных не было.
      sogdy
  5. MIG00001 (Александр) Сегодня, 13:42
    Нужно было взорвать стену и спустить людей по лестнице
    MIG00001
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:15
      Цитата: MIG00001
      Нужно было взорвать стену и спустить людей по лестнице

      Нет слов. Даже комментировать такую глупость не охота. Но всё же. Чем, кому и когда взрывать? Причём там по ходу все внешние стены несущие.
      Нормаль ок
    2. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:18
      Стену у печки? Да там бы крематорий сразу бы был.
      sogdy
  6. кедр (Евгений) Сегодня, 13:45
    Очередной анонимный вброс. Якобы Востриков сказал...
    Люди в шоке, а Востриков тем более. Шоковым состоянием всегда пользовались спецы по информационно-психологической войне и террору...
    СТО следователей работает, что бы правду понять и вывести всё и всех на чистую воду, а в это время на ВО появляется безответственный вброс.
    Админы, зрите в корень и рулите соответственно...
    кедр
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 14:06
      Цитата: кедр
      Очередной анонимный вброс. Якобы Востриков сказал...

      Бреда не надо писать. Всё, что здесь написано, сказал именно Игорь Востриков. Его запись им самим опубликована в соцсети ВКонтакте. Эта же запись есть и на РИА Новости:
      https://ria.ru/society/20180329/1517514227.html?r
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      Володин
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 14:20
        Цитата: Володин
        Его запись им самим опубликована в соцсети ВКонтакте.

        Вот его видео!
        Анти-Корр.
    2. AleksPol (Александр) Сегодня, 14:07
      Согласен с Вами во всём . В соседней ветке пишут , что проверка , последняя проводилась в 2012 году , а остальные только на бумаге . А комплекс открылся 2013 . И ведь с убеждением в правоте пишут .
      AleksPol
  7. fedor13 Сегодня, 13:49
    Соболезнуем.В школах надо восстановить уроки ОБЖ. И сейчас это возможно везде видео реальных ситуаций. А действия МЧС оценит соответствующий орган.
    fedor13
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 14:49
      Нужно для всех вернуть мероприятия по ГО и ЧС, не только дети паникуют и не знают что делать в экстренных ситуациях.
      Ушлый_башкорт
  8. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:05
    Вот оно новое, лишившееся всего, неуправляемое лицо революции. Не в обиду всем пострадавшим(мужику уже нечем не поможешь. Нет ни слов не дел чтобы хоть как то унять ярость и боль в душе этого человека), но чувака будут использовать всякая навалная мразь, чтобы раскрутить то, что им будет нужно и людей на бунт и митинги поднять. И от этого ещё страшнее становиться. Но и понимание приходит о том с какими нелюдями мы имеем дело.
    Azazelo
    1. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:22
      Цитата: Azazelo
      Вот оно новое, лишившееся всего, неуправляемое лицо революции.

      Самое интересное - а не виртуально ли это лицо?
      sogdy
  9. MIG00001 (Александр) Сегодня, 14:06
    блин да кто им мешал вырезать или использовать динамит чтоб сделать дверь на четвертом этаже они же занали что там дети в кинотеатре они же звонили по телефонам
    MIG00001
    1. c-t Petrov Сегодня, 14:33
      у нас же у каждого мчсника и рядового гражданина в кармане лежит по динамитной шашке.
      c-t Petrov
      1. KondratKo Сегодня, 14:56
        Не реагируйте, этот подрывник уже второй пост строчит (возможно из окопа незалежной) про подрыв стены, только у них в достатке динамита для подрыва стен в любом секторе города и рассудка чтобы такое написать... Или ему просто нужно протрезветь.
        hi
        KondratKo
  10. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 14:45
    Так-то и его и многих других праведников машина мешала проезду спецмашинам. А кто и когда позвонил в службу спасения или пожарную охрану? Ответе. Да фиг там, мы снимать будем видео лучше! Сколько трагедий происходит и никто не звонит сразу! Все только снимают ролики. Такие и лезут везде, показывают их, пиарят.А кто действительно что-то сделал нужное и правильное в лучшем случае поблагодарят. О героях и ЛЮДЯХ нужно рассказывать , а не о г--е разном. Соболезную пострадавшим.
    Алексей 2016
  11. лис Сегодня, 14:51
    зная,как работает система по доведению информации,официалам не верю.никак.прецедентов куча.в том числе и за время службы.
    лис
    1. c-t Petrov Сегодня, 15:00
      вот и украинцы не верили, а верили в то, что Москва привозит ОМОН для подавления майдана.
      В общем многие из нас обработаны и наше сознание усиленно отворачивают от государства заголовками в СМИ, вбросами фейков и беспрецедентным потоком лжи. И это есть факт.

      Да даже провернуть операцию на вроде как "официальном государственном канале" вполне реально ибо каждый из нас хочет жить лучше, чем он живет сейчас.

      И даже если не смотришь телевизор, прочтешь заголовок в интернете, а если отключен от интернета - обязательно наткнешься на Эхо Москвы и прочее. Работа ведется системная.
      c-t Petrov
  12. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 15:19
    я не доверю словам мужика, который бросил жену и детей в пожаре.
    bogart047
  13. sogdy (sogdy) Сегодня, 15:20
    Цитата: Володин
    го запись им самим опубликована в соцсети ВКонтакте. Эта же запись есть и на РИА Новости:

    И что? Там есть электронная подпись? ДНК? Он там лично лежит?
    sogdy
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